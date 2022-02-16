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Усі заклади освіти Києва мають укриття, їхні керівники проінструктовані на випадок НС, - КМДА

Усі заклади освіти Києва мають укриття, їхні керівники проінструктовані на випадок НС, - КМДА

Усі заклади освіти Києва мають місця, які виконують функції укриття, а всі керівники закладів проінструктовані щодо дій під час надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань освіти і науки Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Усі заклади освіти мають місця, які виконують функції укриття в разі надзвичайної ситуації. Найнадійнішим укриттям залишаються підземні станції метро, тому заклади освіти, які розташовані поруч, можуть використовувати їх, відповідний інструктаж проведено. Є чіткі вимоги до об’єктів укриття і вони всі виконані відповідно до норм", – запевняє Мондриївський.

Він також додав, що абсолютно всі керівники закладів проінструктовані щодо їхніх дій під час надзвичайних ситуацій.

"Безпека дітей – це щоденна відповідальність керівників закладів освіти! Усе місто отримало чіткі інструкції, тому треба зупинити самодіяльність. Міські служби в разі потреби забезпечать всім необхідним дітей та викладачів. У колективах проведені наради та відповідний інструктаж", – поінформував заступник голови КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укриття у Києві розраховані на понад 2 мільйони осіб, - КМДА

Мондриївський також нагадав, що на сьогодні всі заклади освіти столиці працюють у звичайному режимі, оскільки відповідно до рішення міської влади, загальноміського локдауну для шкіл та садочків немає. Заклади освіти або класи відправляються на дистанційне навчання за рішенням їх керівника. На сьогодні на повній дистанційці перебувають лише 16 шкіл із 425 та 3 садочки з 580.

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19431) сховище (189) школа (2205) Мондриївський Валентин (34) надзвичайна ситуація (49)


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Ну так почему бы не отправить школы на карантин? Тут и эпидемия, и угроза войны.
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16.02.2022 12:39 Відповісти
А в ті укриття завезені продукти, питна вода? Отож.
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16.02.2022 12:39 Відповісти
Если бы вы хоть раз бывали в таких "убежищах" вы бы такой вопрос не задавали. Может вам туда еще и воздух по воздуховоду?)
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16.02.2022 12:42 Відповісти
Повітря мона носити туди відрами.
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16.02.2022 12:45 Відповісти
Щурі Рабінович та Кива вже утікли в країни НАТО, в Московію е хочуть, бояться.
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16.02.2022 13:24 Відповісти
Укрытия есть в школах, где с советских времен сохранились тиры. О каких укрытиях в садиках идет речь я не представляю даже.....
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16.02.2022 15:19 Відповісти
 
 