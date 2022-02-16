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Новини
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У Кремлі заявили, що паспортизація в ОРДЛО відбувається з "гуманітарних міркувань": Це не лише "Л/ДНР"

У Кремлі заявили, що паспортизація в ОРДЛО відбувається з

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на звинувачення Росії у порушенні мінських угод через видачу російських паспортів в ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ні, ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і конкретний текст. Ці закиди не обґрунтовані. Ми неодноразово говорили, що ці громадяни мають величезні проблеми через те, що знехтувані своєю батьківщиною. Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується практики видачі паспортів. Видає громадянам різних країн, не лише "ЛНР" та "ДНР"", - наголосив Пєсков.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо мінських угод.

Захарова заявила, що Москва, на відміну від Києва, не висуває жодних умов щодо мінських угод — Росію, за її словами, цікавить лише їхнє виконання, а не висування умов для виконання домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами, - Пєсков

паспорт (1152) Пєсков Дмитро (1609) росія (65002) мінські угоди (2231) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+19
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16.02.2022 12:50
+15
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16.02.2022 12:45
+10
выдавайте и эвакуируйте своих граждан из этих ужасных условий. зачем вы их там оставляете если так сильно заботитесь о них?
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16.02.2022 12:44
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Мінськ мертвий!
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16.02.2022 12:43 Відповісти
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16.02.2022 12:50 Відповісти
лучше б пуйло
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16.02.2022 13:14 Відповісти
выдавайте и эвакуируйте своих граждан из этих ужасных условий. зачем вы их там оставляете если так сильно заботитесь о них?
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16.02.2022 12:44 Відповісти
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16.02.2022 12:45 Відповісти
Гражданам США, Германии, Японии... тоже выдаете?...
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16.02.2022 12:47 Відповісти
Ну от навіщо тут цитувати цих кацапських ублюдків?
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Сонце вийшло із за хмар, і ніжно зігріває. На гілляці кацапа, вітерець гойдає
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche·

13 февр. 2021 г.

Кстати. Согласно вторых минских соглашений Дебальцево должно быть под контролем Украины.
Русские оккупанты нарушили договор в первый же день.
Сейчас об этом и не вспоминают.
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Писали - на пальці царя Соломона був перстень А на ньому напис: "Все минає" Пройде час і показать російський паспорт буде ганьбою і його будуть соромиться пред"являть Уже зараз в деяких пансіонатах стараються відмовлять росіянам у заселенні - бережуть своє "реноме"
"Когда-то "Я - русский!"
Говорилось гордо!
Теперь за "Я - рксский!"
Просто бьют в морду!"
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Україна зовсім не робить нічого (настільнки наявного недостатньо) для реагування на це у полі журналістики, наукового вивчення, публікації досліджень на тему протистояння гібридній агресії!
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16.02.2022 12:50 Відповісти
Ну ось і годуйте те бидло і платіть їм пензії.
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16.02.2022 12:50 Відповісти
Предлагаю пенсии "кормильцев" с паспортом раши отдать нашим бабушкам и в ВСУ .
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16.02.2022 12:50 Відповісти
причем пусть вернут полученные ранее
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16.02.2022 13:18 Відповісти
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16.02.2022 12:54 Відповісти
Цікаво скільки песнсіонерів отримающих пенсію з Україні мають паспорт Московії ? А навіщо взагалі платити пенсії на окупірованих територіях ? З надієй що у майбутньому вони підтримають ставлеників Путіна на виборах президента та депутатів у ВР ?
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16.02.2022 12:57 Відповісти
так должен же то-то второго овоща выбрать президентом
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16.02.2022 13:19 Відповісти
Кремлівська "ксива" з куркою немає жодної цінності,тому її і роздають кому попало чисто з політичних міркувань. Жодна країна в світі окрім мордору не ставиться так легковажно до свого громадянства.
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16.02.2022 12:59 Відповісти
Це потрібно було обговорювати з Україною, а так будуть санкції з боку США
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16.02.2022 13:00 Відповісти
Санкції будуть, а північного потону ні
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16.02.2022 13:01 Відповісти
Конечно на счет "гуманитарных соображений" - лживый бред, но на счет "минска" писюков прав.
Минская удавка - это фетиш росии. И выход тут только один - отказаться от них. Но отказаться мы сможем только тогда, когда обоснованно можем сказать: Нам пох реакция россии на это. А обоснованно и ответственно сказать так (а не просто ********* в урапатриотическом угаре) мы сможем только тогда, когда станем Израилем в смысле экономики, обороноспособности и боеготовности.
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16.02.2022 13:02 Відповісти
Нужно принять закон, чтобы во время выборов на территории Украины не голосовали люди с российскими паспортами, пускай кацапы придумают отмазки от Минска 2.
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Это прекрасно. Нам, в ответ, нужно запретить пребывание российских граждан на территории ОРДЛО, тоже, по самым, самым, самым, гуманитарным соображениям и во имя любви к животным.
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16.02.2022 13:09 Відповісти
Ето давно в украинском законодательстве написано. Что иностранные граждане пребывают в Украине не более 90 дней. Иначе депортация с запретом вьезда в Украину на неограниченное время. Плюс уголовная ответственность за двойное гражданство.
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16.02.2022 13:15 Відповісти
зато Украина у нас щедрая и богатая, чтоб тамженашилюдям с куриной ксивой пенсии платиь
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16.02.2022 13:22 Відповісти
Не видел в минских договоренностях что росийские граждане в ОРДЛО прописаны в каком то пункте
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16.02.2022 13:12 Відповісти
Паспорта росії потрібно друкувати рулонами. Цей непотріб рашка скоро буде у крамницях на решту давати, як сірники або цукерки.
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16.02.2022 13:14 Відповісти
Так розумієш "мудрець " хренів- Пєськов Україна має "... величезні проблеми через те, що зраджена самим ганд...ським способом колишніми вже тепер, друзями, вірніше не друзями тепер а ганд...нами росіянами. Тому Україна шукаї друзів серед тих які хоч би чесні..і тому Хоче в НАТО..
Так що мудачина- Пеєськов пішов ти на хрін з вашою паспортизацією ...можеш і своїм глистам російський паспорт видать... Так би мовити оказать гумонітарнюю мопачь.. Все одно твоїм глистам хрін що допоможе що без паспорту в жопі були що з паспортом в жопі..
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16.02.2022 13:17 Відповісти
Ага, ми ж дурні та не розуміємо, що війна на Донбасі теж тільки з "гуманітарних міркувань".
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16.02.2022 13:18 Відповісти
я вот читаю читаю всякое разное .да так и не услышал ни от наших властей ни от рашен новостей .что за паспортизация, и как эта вся фуета связана дЭинтеграцией лндр и выборы в украине с российскими паспортами .. они ведь граждане уже рассеи ...какие выборы. какая интеграция в украину .русских что ли?? что дальше и как это будет выглядеть ни единого обьяснения не ЕДИНОГО!!! ?? это я что ли должен обьяснять вместо них или власти двух стран?!((
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16.02.2022 13:18 Відповісти
О... правільно... звідси висновок .хай кацапщина видає паспорти тим хто хоче жити в є...нях... а коли прийде час вибирати місцеву владу... росіяни не будуть мати право голосу .. а українські луганчани і доннечани приїдуть і віддадуть голос за Українцьку владу і виберуть її .. А Путін с Пєськовим бкдкть со..со робить один одному
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16.02.2022 13:30 Відповісти
там выдают всем желающим....а желающих там много так как там в большенстве уже и остались преверженци русского мира и русские. паспорта русские с вертолётов разбрасывают жителям .берите все желающие )) у многих остались украинские паспорта а тоесть 2 паспорта . они же хитрые .голосовать за путина и росию будут за опзж , а любить рассею по русским паспортам .что не ясного не могу понять?((
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16.02.2022 13:58 Відповісти
сплашная брехня
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16.02.2022 13:32 Відповісти
Украине нужно заявить, что на Донбассе в голосовании не будут участвовать люди с российскими паспортами и вопрос с Минскими договорённостями будет решён .
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16.02.2022 13:54 Відповісти
Кацапы брешут всегда,даже если в этом и нет необходимости.Это не отлемлемая часть их менталитета сложившаяся в следствии многовекового пожизненого рабства.Только лживый,подлый подхалим и стукачь имеет шансы ,хоть как то,устроить свою жизнь в ихней социальной системе.
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16.02.2022 14:13 Відповісти
Паспорт 3/14дерации, это как бумажная упаковка от туалетной бумаги - вообще бесполезная вещь...
А если ещё и добровольно получена, а не вынуждено получена, - ДИАГНОЗ!
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16.02.2022 14:14 Відповісти
 
 