У Кремлі заявили, що паспортизація в ОРДЛО відбувається з "гуманітарних міркувань": Це не лише "Л/ДНР"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на звинувачення Росії у порушенні мінських угод через видачу російських паспортів в ОРДЛО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Ні, ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і конкретний текст. Ці закиди не обґрунтовані. Ми неодноразово говорили, що ці громадяни мають величезні проблеми через те, що знехтувані своєю батьківщиною. Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується практики видачі паспортів. Видає громадянам різних країн, не лише "ЛНР" та "ДНР"", - наголосив Пєсков.
Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо мінських угод.
Захарова заявила, що Москва, на відміну від Києва, не висуває жодних умов щодо мінських угод — Росію, за її словами, цікавить лише їхнє виконання, а не висування умов для виконання домовленостей.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами, - Пєсков
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13 февр. 2021 г.
Кстати. Согласно вторых минских соглашений Дебальцево должно быть под контролем Украины.
Русские оккупанты нарушили договор в первый же день.
Сейчас об этом и не вспоминают.
"Когда-то "Я - русский!"
Говорилось гордо!
Теперь за "Я - рксский!"
Просто бьют в морду!"
Минская удавка - это фетиш росии. И выход тут только один - отказаться от них. Но отказаться мы сможем только тогда, когда обоснованно можем сказать: Нам пох реакция россии на это. А обоснованно и ответственно сказать так (а не просто ********* в урапатриотическом угаре) мы сможем только тогда, когда станем Израилем в смысле экономики, обороноспособности и боеготовности.
Так що мудачина- Пеєськов пішов ти на хрін з вашою паспортизацією ...можеш і своїм глистам російський паспорт видать... Так би мовити оказать гумонітарнюю мопачь.. Все одно твоїм глистам хрін що допоможе що без паспорту в жопі були що з паспортом в жопі..
А если ещё и добровольно получена, а не вынуждено получена, - ДИАГНОЗ!