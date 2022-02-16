У Кремлі заявили, що паспортизація в ОРДЛО відбувається з "гуманітарних міркувань": Це не лише "Л/ДНР"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на звинувачення Росії у порушенні мінських угод через видачу російських паспортів в ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ні, ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і конкретний текст. Ці закиди не обґрунтовані. Ми неодноразово говорили, що ці громадяни мають величезні проблеми через те, що знехтувані своєю батьківщиною. Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується практики видачі паспортів. Видає громадянам різних країн, не лише "ЛНР" та "ДНР"", - наголосив Пєсков.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо мінських угод.

Захарова заявила, що Москва, на відміну від Києва, не висуває жодних умов щодо мінських угод — Росію, за її словами, цікавить лише їхнє виконання, а не висування умов для виконання домовленостей.

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