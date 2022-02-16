"Ми почули - Україна хоче приєднатися до НАТО": у Держдепі підтримали вибір українського народу
Сполучені Штати підтримають будь-яке рішення України щодо членства в Північноатлантичному альянсі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді".
"Це рішення – не на боці США. Це рішення лишається за українським народом – чого вони хочуть, де вони бачать своє майбутнє. Це ваш вибір. І сьогодні (15 лютого) ми знову почули відповідь від президента Зеленського: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду", - сказала Шерман.
Вона також повторила позицію Вашингтона про те, що США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України.
"Як від початку заявляли і Байден, і Блінкен, як особисто я говорила на зустрічі з російськими колегами у Женеві та в Брюсселі – США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України. Ми не будемо вирішувати нічого щодо НАТО без участі НАТО, про Європу без Європи", - додала Шерман.
Французькі ЗМІ минулого тижня писали, що президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня на зустрічі з Владіміром Путіним обговорював "фінляндизацію" України, що фактично означає відмову від можливого членства в НАТО. Втім офіційно, ця інформація не підтверджувалася.
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> Це також вибір народу України
Они разделяют народ от президента, это ОЧЕНЬ хорошо
Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.
Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.
Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.
© Тамара Горіха Зерня
Как вступить в НАТО: процедурные вопросы
"Яких ще ботів? Вперше чую.."
Я навіть уявив зараз ваші здивовані оченята
Я запитую чиї боти мають зіштовхнутись після цього:
""Ми почули - Україна хоче приєднатися до НАТО": у Держдепі підтримали вибір українського народу."
Джерело:
Гадаю, вам вже не 10 рочків, тож спробуйте знайти відповідь самостійно.
Вам то було б корисно
-Две
-Две НАТЫ !!
страна-кандидат не должна иметь территориальных споров с соседями
Крим, та Донецька/Луганська область - це Україна. Це визнають США, ООН, ОБСЄ, ЕС, НАТО, G7.
А що думають на Росії - це нікого не цікавить.
Це відповідь фріцу Шольцу, який патякав х#йлові, що "питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному".
Учитывая вышеизложенное, какая практическая польза Украине от того, что её Северо-Атлантические устремления поддерживает какой-то неизвестный младший ассистент младшего помощника младшего секретаря младшего референта младшего заместителя младшего дворника заднего двора Госдепа?
Опять вестись на заманухи для идиотов, дабы не соскочить со статуса "вечно стремящегося в НАТО"?