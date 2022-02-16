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Білорусь готує відповідь на зупинення Україною транзиту калійних добрив, - глава МЗС Макей

Білорусь готує відповідь на зупинення Україною транзиту калійних добрив, - глава МЗС Макей

Білорусь готує заходи у відповідь щодо України, яка впровадила з 16 лютого тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив своєю територією, повідомив міністр закордонних справ Республіки Володимир Макей на пресконференції в Мінську в середу.

"В уряді Білорусі створено відповідну групу з протидії санкціям. Ми ретельно вивчаємо всі рішення, які приймають будь-які країни стосовно Білорусі, й виробляємо адекватні заходи реагування", - сказав Макей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так само в цій ситуації ми ретельно аналізуємо обстановку та здійснюватимемо адекватні кроки. Ми виходитимемо з того, щоб це не завдало шкоди нашим національним економічним інтересам", - наголосив глава МЗС Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призупинила транзит білоруських калійних добрив

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 16 лютого впровадила тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією України. Обмеження стосуються продукції ВАТ "Білоруськалій" і ВАТ "Білоруська калійна компанія" і залізничних транзитних перевезень до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД і Балтії. Крім того, заборонено ввезення добрив в Україну залізницею.

Автор: 

Білорусь (7926) транзит (787) Укрзалізниця (6835) Макей Володимир (45) добрива (244)


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Топ коментарі
+10
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16.02.2022 13:02
+8
Так, це територія Раші, а Білорусь вже на своїй території раб.
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16.02.2022 13:00
+8
Білорусь зупинила експорт нафтопродуктів з Литви до України, ми відповіли зупинкою експорту калійних добрив. Ми нафтопродукти знайдемо де купити, а от замінити транзит міндобрив через Україну буде важче і дорожче, якщо взагалі можливо, я не експерт не знаю.
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16.02.2022 13:03
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Беларусь это раша ?
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16.02.2022 12:56 Відповісти
Так, це територія Раші, а Білорусь вже на своїй території раб.
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16.02.2022 13:00 Відповісти
Это Fallen Angel.
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16.02.2022 13:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=umMnzGdqRCw Хвост за хвост - (Кот Леопольд)
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16.02.2022 13:00 Відповісти
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16.02.2022 13:02 Відповісти
Та якось пох. А що союзне государство Расея - чому не вирішує дану проблему. В них же портів вагон
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16.02.2022 13:02 Відповісти
А у них самих калийки(более дешевой ) - завались.
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16.02.2022 13:03 Відповісти
Я шото не вкурив, а як же взаємовиручка і допомога, "кряпкое партньорство" . Бацьку треба "нагнути" показово хоча б по калію. Щоб нарешті почав трохи "фільтрувати базар"
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16.02.2022 13:06 Відповісти
А в росисе есть Дмитрий Мазепин, калийный магнат и таракан усаты его очень сильно оскорбил... Так что росися таракану тут не товарищ
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16.02.2022 13:58 Відповісти
Білорусь зупинила експорт нафтопродуктів з Литви до України, ми відповіли зупинкою експорту калійних добрив. Ми нафтопродукти знайдемо де купити, а от замінити транзит міндобрив через Україну буде важче і дорожче, якщо взагалі можливо, я не експерт не знаю.
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16.02.2022 13:03 Відповісти
та то пікуй,он фашистські аташе по полігонах їздять,тому я навіть не знаю що гірше...
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16.02.2022 13:09 Відповісти
И что еще Беларашка может сделать более подлого кроме как предоставить плацдарм для росийской армии и перекрытие транзита для украинских товаров?
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16.02.2022 13:08 Відповісти
Як самі, мудаки, зупинили експорт нафтопродуктів із Литви в Україну то це, як і потрібно, а коли отримали отвєточку то обідились. Наберіть в рот гамна і плюньте в нас.
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16.02.2022 13:13 Відповісти
Зашибісь. Спочатку втричі підняли ціну на селітру, через ціну на газ, поставивши внесення селітри на межу рентабельності, а потім взагалі основного поставщика перекрили. Це суттєво вплине на врожайність зернових, майже вдвічі. Земразота докерується, що будемо пшеницю в рашки купувати, я вже мовчу про збанкрутілі фермерські господарства.
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16.02.2022 13:37 Відповісти
ЛКШ ПНХ
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16.02.2022 13:38 Відповісти
А прекращение Беларусью транзита литовского топлива в Украину - это типа со стороны Беларуси было чисто вопросы с Литвой, а Украина тут и рядом не стояла, чего ж ей обижаться . . .
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16.02.2022 14:06 Відповісти
Весь украинский авиационный керосин- оттуда. Да и другое топливо тоже. А ЗЕлебобы не закупали топливо для армии весь 2021 год. Его 30% от нормы осталось. Нормы мирного времени
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16.02.2022 14:17 Відповісти
 
 