Білорусь готує відповідь на зупинення Україною транзиту калійних добрив, - глава МЗС Макей

Білорусь готує заходи у відповідь щодо України, яка впровадила з 16 лютого тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив своєю територією, повідомив міністр закордонних справ Республіки Володимир Макей на пресконференції в Мінську в середу.

"В уряді Білорусі створено відповідну групу з протидії санкціям. Ми ретельно вивчаємо всі рішення, які приймають будь-які країни стосовно Білорусі, й виробляємо адекватні заходи реагування", - сказав Макей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так само в цій ситуації ми ретельно аналізуємо обстановку та здійснюватимемо адекватні кроки. Ми виходитимемо з того, щоб це не завдало шкоди нашим національним економічним інтересам", - наголосив глава МЗС Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призупинила транзит білоруських калійних добрив

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 16 лютого впровадила тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією України. Обмеження стосуються продукції ВАТ "Білоруськалій" і ВАТ "Білоруська калійна компанія" і залізничних транзитних перевезень до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД і Балтії. Крім того, заборонено ввезення добрив в Україну залізницею.