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Новини
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Перша в історії жінка вилікувалась від ВІЛ завдяки стовбуровим клітинам. Це пацієнтка із США

Перша в історії жінка вилікувалась від ВІЛ завдяки стовбуровим клітинам. Це пацієнтка із США

Пацієнтка із США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від ВІЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Випадок одужання жінки є частиною дослідження під керівництвом лікаря Івонни Брайсон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та лікаря Дебори Персо з Університету Джона Хопкінса у Балтіморі.

Дослідження спрямоване на спостереження за 25 людьми з ВІЛ, яким пересадили стовбурові клітини, взяті з пуповинної крові, на лікування раку та інших серйозних станів.

Жінка пройшла рідкісне та небезпечне лікування стовбуровими клітинами, пересадженими від донора, який був природно стійкий до вірусу.

Два попередні виліковані від ВІЛ пацієнти були чоловіками, вони отримали стовбурові клітини від дорослих донорів, їх частіше використовують під час трансплантації кісткового мозку.

Автор: 

США (22634) ВІЛ (51)


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Топ коментарі
+21
опоздали вы..
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16.02.2022 13:13
+8
В той же час на Московії відкрили 15 фестиваль по киданню телячими блінами й ця подія не меньш значуща .
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16.02.2022 13:36
+6
Наука!
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16.02.2022 13:14
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Ха! То вона ще ковідом не хворіла!
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16.02.2022 13:12 Відповісти
опоздали вы..
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16.02.2022 13:13 Відповісти
а він що жінка? хоча....
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16.02.2022 13:24 Відповісти
он один из лучших рок-вокалистов 20 века..
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16.02.2022 13:27 Відповісти
Він один й єдиний не "із" , хоча я дуже люблю Діо й Ковердайла . Роберта Планта - меньше .
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16.02.2022 13:34 Відповісти
Так, але він САМ зробив свій вибір... Все в цьому життя має свою ціну, навіть і таку...
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16.02.2022 13:46 Відповісти
зайшов на новину щоб саме таке і написати
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16.02.2022 13:47 Відповісти
Та ну його)))) І що навіть ПЦР не був позитивний? Дивно що .до такої новини медичного характеру барановірус не приплели))))
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16.02.2022 13:14 Відповісти
ты здесь самый главный баран
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16.02.2022 13:16 Відповісти
У Вас все гаразд з сірою речовиною?)
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16.02.2022 13:22 Відповісти
да, а ты ищешь единомышленников без таковой?
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Не позорьтесь Ви в публічному місці))
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16.02.2022 13:28 Відповісти
Тобто приплести "барановірус" до ВІЛ та кидатись ************ "ахахахх ишо навітъ пэцэрэ набув пазітівний ахахахахх" це ок, це не ганьба в публічному місці. Ну ок.
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16.02.2022 13:30 Відповісти
Задиміло?))) це просто чудово)
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16.02.2022 13:33 Відповісти
Здається, позоритесь як раз ви.
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16.02.2022 13:31 Відповісти
под анонимом то оно попроще щебетать, да? мистер "Тіні забутих вфывфывфывфы"
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16.02.2022 13:32 Відповісти
Розказав дежурний бот .фото паспорта в студію .неанонімний Ви наш)
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16.02.2022 13:34 Відповісти
уйди в тень, лох печальный, ты мне не интересен.
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16.02.2022 19:47 Відповісти
Наука!
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16.02.2022 13:14 Відповісти
От би ще від рашизму ліки винайшли. Хоча стоп, вже винайшли 7.62*63
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16.02.2022 13:15 Відповісти
Дуже гарна новина
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16.02.2022 13:19 Відповісти
Не спешите.
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16.02.2022 13:22 Відповісти
На борту сбитого в Украине Боинга фактически было лекарство от ВИЧ.

В результате гибели самолета под Донецком человечество потеряло около сотни специалистов по борьбе со СПИДом. Кроме того, на борту могло находиться лекарство от ВИЧ.

В сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге» летели ведущие специалисты мира в области борьбы со СПИДом - ученые, врачи и общественные деятели. Все они должны были собраться на начинающейся в воскресенье в Мельбурне (Австралия) международной конференции. Как сообщает Международное общество борьбы со СПИДом, на борту самолета, транзитом через Куала-Лумпур, летели как минимум 108 зарегистрированных на конференцию человек.
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16.02.2022 13:22 Відповісти
При чём там украинская сушка с Днепра, сбили то что хотели сбить.
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16.02.2022 13:28 Відповісти
Что, прям не было не копий данных, ни публикаций, ни образцов в лабораториях - что было погрузили в пассажирский лайнер, а все остальные данные (которых для такого исследования должно быть просто огромное количество) заранее уничтожили? Заговорщики, вы пересмотрели голливудских фильмов, подобный идиотизм возможен только в них.
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16.02.2022 13:35 Відповісти
что было погрузили в лайнер? это о чём. Что вы передёргиваете. Написано же чётко летели люди. Читать умеете?
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16.02.2022 14:01 Відповісти
А это кто написал - "Кроме того, на борту могло находиться лекарство от ВИЧ."?

Поинтересуйся сколько раз гибли целые спортивные команды в авиакатастрофах. Можешь начинать раскрывать заговор жыдомосонов против мировошго спорта.

Люди попросту летели на конференцию.
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16.02.2022 14:04 Відповісти
спортивная команда стоит относительно не дорого. Лекарство от вич, может и триллионы стоит. Найди флайрадар, ну нужно быть совсем дебилами чтобы сбить гржданский самолёт
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16.02.2022 14:55 Відповісти
> При чём там украинская сушка с Днепра, сбили то что хотели сбить.

О, я не сразу заметил этот чудный оборот. ***** проходи, ватан. Здесь водки нет.
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16.02.2022 15:05 Відповісти
МН-17 був збитий російською армією на замовлення уряду РФ . Це всім відомо . Уряд Росії - найбільший спонсор міжнародного тероризму в світі . Це навіть діти знають . Весь світ путіна називає ****** .
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16.02.2022 15:06 Відповісти
Спочатку з посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 СНІДом заявляли, що на борту літака знаходилося більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці світу в галузі боротьби зі СНІДом, що летіли на міжнародну конференцію в Мельбурні (Австралія). Одночасна втрата такої кількості вчених, які тривалий час займалися вивченням СНІДу, багатьма була названа важким ударом по боротьбі з цією хворобою, оскільки безцінний досвід і знання загиблих втрачені назавжди. Пізніше, однак, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96 Франсуаза Барре-Сінуссі повідомила, що малайзійським рейсом скористалися лише шість учасників конференціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-95 [94] . Серед яких був і співробітник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F ВООЗ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1 Гленн Томас та нідерландський дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Юп Ланге https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-96 [95] .
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16.02.2022 14:28 Відповісти
зато расия наварила на свои танки из прошлого века не имеющие аналоги панцирные кровати..
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16.02.2022 13:25 Відповісти
Наукові досягнення і є справжньою величчю, якої мають прагнути нормальні країни. Це не ракети з гівна ліпити.
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16.02.2022 13:28 Відповісти
В той же час на Московії відкрили 15 фестиваль по киданню телячими блінами й ця подія не меньш значуща .
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16.02.2022 13:36 Відповісти
И дали пацану 5-ть лет за игру в Minecraft...
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16.02.2022 13:42 Відповісти
 
 