Перша в історії жінка вилікувалась від ВІЛ завдяки стовбуровим клітинам. Це пацієнтка із США

Пацієнтка із США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від ВІЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Випадок одужання жінки є частиною дослідження під керівництвом лікаря Івонни Брайсон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та лікаря Дебори Персо з Університету Джона Хопкінса у Балтіморі.

Дослідження спрямоване на спостереження за 25 людьми з ВІЛ, яким пересадили стовбурові клітини, взяті з пуповинної крові, на лікування раку та інших серйозних станів.

Жінка пройшла рідкісне та небезпечне лікування стовбуровими клітинами, пересадженими від донора, який був природно стійкий до вірусу.

Два попередні виліковані від ВІЛ пацієнти були чоловіками, вони отримали стовбурові клітини від дорослих донорів, їх частіше використовують під час трансплантації кісткового мозку.