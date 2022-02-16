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Новини Агресія Росії проти України Війна
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НАТО продовжуватиме викривати агресивні плани РФ, щоб ускладнити можливу агресію проти України, - Столтенберг

НАТО продовжуватиме викривати агресивні плани РФ, щоб ускладнити можливу агресію проти України, - Столтенберг

НАТО продовжить розкривати агресивні плани РФ, щоб ускладнити її можливу агресію проти України.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"НАТО продовжуватиме викривати агресивні плани Росії, щоб ускладнити можливу агресію проти України. Поки що ми не бачимо жодних ознак військової деескалації на місці, але ми продовжуємо сподіватися на рух дипломатичним шляхом", - зазначи він.

Столтенберг зазначив, що Альянс "отримує від Росії сигнали про готовність дати шанс дипломатії". За його словами, Альянс "готовий сісти за стіл переговорів та сподівається на дипломатичне вирішення ситуації".

Читайте: Ознак деескалації на кордоні Росії з Україною поки що не видно, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6429) росія (65002) Столтенберг Єнс (1595)


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16.02.2022 13:27 Відповісти
Мені дуже цікаво, чи продовжується транзит російських автівок (дальнобійників) територією України? Доки я був в Україні (до 2019), автівки курсували під час війни регулярно і ніхто не задавав питань "а що вони тут роблять".
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16.02.2022 13:32 Відповісти
а шо й то? разве визовый режим с оккупантами? да и торговля идет полным ходом, даже налог на армию \ деоккупацию с приезжих\проезжих кацапов не надумали ввести (или спижженные "вышки Бойка" окупить для начала) + трубный транзит и т.п.
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16.02.2022 16:50 Відповісти
Прокляті піндоси допомогають захиститись від братів - слов'ян,50% ,яких готові йти вбивати українців!
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16.02.2022 13:35 Відповісти
Thank you, friends 👏👏👏
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16.02.2022 13:58 Відповісти
And we say: Thanks!
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16.02.2022 13:58 Відповісти
может принять в нато, поставить про, ракеты, сделать базы? - да не, бред какой-то. поговорить - и все пройдет.
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16.02.2022 16:47 Відповісти
 
 