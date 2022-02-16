НАТО продовжуватиме викривати агресивні плани РФ, щоб ускладнити можливу агресію проти України, - Столтенберг
НАТО продовжить розкривати агресивні плани РФ, щоб ускладнити її можливу агресію проти України.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"НАТО продовжуватиме викривати агресивні плани Росії, щоб ускладнити можливу агресію проти України. Поки що ми не бачимо жодних ознак військової деескалації на місці, але ми продовжуємо сподіватися на рух дипломатичним шляхом", - зазначи він.
Столтенберг зазначив, що Альянс "отримує від Росії сигнали про готовність дати шанс дипломатії". За його словами, Альянс "готовий сісти за стіл переговорів та сподівається на дипломатичне вирішення ситуації".
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