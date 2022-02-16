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Новини
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DoS-атака на сайт Міноборони ще триває. Трафік сайту направили через додатковий сервіс захисту у США

DoS-атака на сайт Міноборони ще триває. Трафік сайту направили через додатковий сервіс захисту у США

Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.​

"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", - повідомили у відомстві.

​Зазначається, що фахівці Міноборони за підтримки всіх суб’єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу. ​

​"Нам також одразу запропонували підтримку партнери із США, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту, що в черговий раз є підтвердженням політичних домовленостей щодо співпраці у сфері кібербезпеки, яких було досягнуто ще у листопаді 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що перед тим, як відновити роботу сайту, фахівці Міноборони з’ясували причини порушення його функціонування, скоординували свої дії з НКЦК РНБО, СБУ, Держспецзв’язку, а також з фахівцями інших структур, які також зазнали атаки.

"Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями. ​

​Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом DDoS-атак на українські сайти відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів - буде стабільно функціонувати", - повідомили в Міноборони.​

​"Така кібератака на сайт Міністерства оборони України дала нам можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і між колегами із різних українських відомств. ​

​Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​

​Власне, оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку", - додали у пресслужбі оборонного відомства.

DoS-атака на сайт Міноборони ще триває. Трафік сайту направили через додатковий сервіс захисту у США 01
 

Міноборони (7332) США (22634) хакер (1346)


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Топ коментарі
+15
ну що, є охочі голосувати через "Дію", окрім колаборантів і перекинчиків..?
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16.02.2022 13:36
+9
трохи новин про *******

Cмартфони Зеленського не можна буде передати іншому чи продати

Мінцифра планує прив'язати єСмартфони до конкретних абонентів, що беруть участь у держпрограмі.

МінЦифри оголосили, що забезпечить т
щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому.

Сім-карта буде прив'язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером для мінімізації шахрайства»

Ось таке воно, цифрове рабство…
Цікаво, як на це зреагують виборці?

Виктор Таран
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16.02.2022 13:40
+4
"...Роль кібербезпеки трохи перебільшена..." - Федоров, Міністр цифрової трансформації, головний жижиталізатор України.
Їжте, xxL* лайно від жижиталізаторів...
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16.02.2022 13:40
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ну що, є охочі голосувати через "Дію", окрім колаборантів і перекинчиків..?
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16.02.2022 13:36 Відповісти
Ну якщо питання буде типу "Ви за чи проти притягнення Зе до відповідальності за держзраду" а варіанти відповідей "Так, не проти" і "Ні, не проти" то "какая разница"?
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16.02.2022 15:21 Відповісти
Треба організувати якісь дос-атаки проти рашистських сайтів. Як колись ддосили режим януковича в рамках операції "Відплата за EX-UA".
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16.02.2022 13:40 Відповісти
Так тогда ддосили наши же сайты, вот те что сейчас Россия ддосит.
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16.02.2022 13:45 Відповісти
Сайти адміністрації януковича, партії регіонів, сайт уряду азарова, сайти банків які належали членам партії регіонів були ненашими, а ворожими.
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16.02.2022 14:02 Відповісти
трохи новин про *******

Cмартфони Зеленського не можна буде передати іншому чи продати

Мінцифра планує прив'язати єСмартфони до конкретних абонентів, що беруть участь у держпрограмі.

МінЦифри оголосили, що забезпечить т
щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому.

Сім-карта буде прив'язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером для мінімізації шахрайства»

Ось таке воно, цифрове рабство…
Цікаво, як на це зреагують виборці?

Виктор Таран
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16.02.2022 13:40 Відповісти
А я встановив Дію на кнопошному телефоні. І де моя тища?
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16.02.2022 13:43 Відповісти
Як умру, то поховайте мене зі сматфоном
Щоби зміг голосувати звідти по закону,
Встановіть додаток Дію із сертифікатом
Бо не приймуть без прививки, посилають матом!
Ще й зарядне покладіте мені в домовину.
Щоб в АП я зміг дзвонити до ****** сина.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю волю окропіте.

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16.02.2022 20:01 Відповісти
А коли власник "*******" помре - то апарат потрібно буде повернуть державі (як з орденами і медалями робили при Союзі) чи в домовину вкладатимуть? То тоді його треба буде урочисто "умертвить" (як ламали лук і стріли троглодити хоронячи свого родича)
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16.02.2022 13:56 Відповісти
"...Роль кібербезпеки трохи перебільшена..." - Федоров, Міністр цифрової трансформації, головний жижиталізатор України.
Їжте, xxL* лайно від жижиталізаторів...
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16.02.2022 13:40 Відповісти
Вангую, що в багатьох міністерствах та відомствах ще до сих пір встановлені кацапські проги-шпигуни на кшалт антивірусу Касперського... Тому і далі буде продовжуватись таке, на жаль.
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16.02.2022 13:41 Відповісти
CDN допоможе.
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16.02.2022 13:41 Відповісти
Я очень рад, что вчера не напали, но тогда зачем был этот ДДОС не очень понятно.
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16.02.2022 13:44 Відповісти
Потому что планировали
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16.02.2022 14:10 Відповісти
Вот почему так важно отрезать Рашку от глобального интернета и СВИФТ
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16.02.2022 13:44 Відповісти
DoS-атака -- найбільш інтелектуально могутнійше досягнення ерефії ...

Бо її сутність полягає в написанні кількох стрічок скріпта ...
Щось на кшалт
ping www.microsoft.com -t .

Можливо зупинити трафік через те , як тисячі 2 користувачів-чайників просто тупо клікають F5 кілька годин
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16.02.2022 13:45 Відповісти
В вашем случае "атака" будет через один айпи-адрес и от такой "атаки" очень легко защититься. Для правильной атаки нужно много айпи-адресов - тысячи (что тоже не сложно организовать) и тогда сервер "захлёбывается"
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16.02.2022 13:54 Відповісти
Про один комп'ютер ніхто не говорить.
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16.02.2022 14:09 Відповісти
Основная волна запросов с зарубежа, в чем сложность обрубить/ограничить всю внешку оставив внутренний?
Сайт по сути для 99,9% внутренего потребления, и гиперинфы там нет,поставив порог +2% к среднедневнуму от внешнего, и отключать сразу,как предохранитель. Вот ейбо непойму, с банками сложнее конечно, но и то можно, так же оставив внутренний, локализовать так сказать.Схема/проблемма ведь давно известная, решения постоянно какие то сложные. Бабло ведь сайт минобороны и подобные от рекламы не теряет ежесекундно.
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16.02.2022 14:17 Відповісти
В умовах динамічної маршрутизації все не так легко.
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16.02.2022 14:20 Відповісти
Можно Европу, Японию и Северную Америку не блокировать вообще, даже Россию до Урала.
Атаки идут из портовых городов недоразвитых государств и района Новосибирска.
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16.02.2022 14:23 Відповісти
да не факт, что системы с предоставлением айпи-адресов не реализованы в Украине! это даже могут быть банально персональные компьютеры с установленным ПО расейского производства
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16.02.2022 15:07 Відповісти
Ото ті кляті москалі зі свохм ддосом... заважають кіберполіцаям дівок голих дивитись за наш кошт...
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16.02.2022 13:52 Відповісти
АЛЁ!!!!! ЛУЧШИЕ В МИРЕ УКРАИНСКИЕ АЙТИШНИКИ...ВЫ ГДЕ.......? по компьютерным играм програмированиям может и неплохие....а так видно кто они. никто ноль! ни одного заявления с рашки ни разу не читал я никогда что их министерства и банки положены .легли ...получается что всётаки российские айтишники самые крутые в мире раз постоянно европу.сша и другие страны штурмуют и валят атомные станции, министерства .заводы и и коорпорации мировые ..что обсуждать?(( факты на лицо в новостях мировых.
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16.02.2022 13:53 Відповісти
Російські айтішнікі частіше за інших екстрадуються до США і отримують багато років в американських в'язницях - це правда. Чи круто це? Питання спірне.
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16.02.2022 13:59 Відповісти
я розумію про що ви....я в курсі новин і дій...мабудь їх так багато в россії. що їх достатньо для всіх і всього, але россіяни відддавати крутих небудуть никому, бо такі їм потрібні для атак на пентагони,цру .і так далі по всьому світу .шо вони і роблять....а весь світ тільки і може що звинувачувати і робити заяви...ще раз кажу .на россію нападів не бувае..... нажаль...я все сказав..
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Якщо Ви не в курсі про напади на російські ресурси це не означає, що їх немає
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16.02.2022 14:18 Відповісти
вибачте але ви дивний....(( є напади чи їх нема...... я чітаю новини і заяви европейских країн американськиих и українських про напади , але не чути з російських новин заяв що їх лягли банки чі інше щось... що мені тут казати ? те що там десь в якійсь країні затримали міжнародні группи чі окремих хакерів які знімали кеш мільонами сотнями долларів з рахунків бізнесменів і то з неросійських і їх затримували я знаю і передавали в сша теж знаю... і що? то таке гроші ... миж про інше....
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16.02.2022 14:25 Відповісти
Ви некомпетентні в цьому питанні, а дивний - я. Оце логіка
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16.02.2022 14:38 Відповісти
дивіться..... я пишу про те що я чітаю,слухаю,бачу, заяви про напади на сша европу , британію і на нас ...мене більше нічого не цікавить ніяка кухня там в цру і пентагоні, я бачу результати діяльності хахерів з росії. і жалоби постійні з країн нато евросоюзу і сша ..вибачте ну цеж все так очевидно....((
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16.02.2022 14:43 Відповісти
Питання не до IT-шникiв тре ставити.
Питання до вiдповiдальних за безпеку треба ставити. Бо поки у головi процесу будуть стояти люди, якi до IT мають стосунки тiльки як SMM з продажу жiночої бiлизни, то й будемо мати такий результат.
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16.02.2022 14:21 Відповісти
так а я яких маю айтішників на увазі....? дивна пояснювання мені...(( я ж не співробітників інтернет провайдерів пишу...))
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16.02.2022 14:29 Відповісти
Ну називати Федорова "IT-шником" - це ображати реальних IT-шникiв
Вiн не зможе знайти різницю миж циклом (ітерація) та циклом (жiночим)
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16.02.2022 14:40 Відповісти
я не знаю кто такой фёдоров и другие .мне как в фильме(белое солнце в пустыне было сказано: МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...)
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16.02.2022 14:46 Відповісти
Ну ту я з вами згоден.
Щодо - хто то такий, то ось все, що треба знати за нього "у двух" абзацах:
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16.02.2022 14:53 Відповісти
российских айтишников нанимают соответствующие службы на соответствующую з/п с соответствующими целями..., ясно, что доход у бандита будет выше, чем у честного человека, который пытается защитить свое имущество от воров и бандитов...., но бандитов надо ловить и сажать, а если государство ведет себя как бандит, его нужно все время опускать и наказывать, чтобы ему не повадно было лезть в приличное общество...
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16.02.2022 14:21 Відповісти
Постоянно твердят "мы готовы, мы готовы" а атаку козломордых на сайты отбить не смогли...А как тогда в остальном?
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16.02.2022 13:56 Відповісти
Ці атаки допоможуть стати сильнішими у сфері кібербезпеки.
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Лише за умови якщо зробити правильні висновки. До сих пір цього ніхто не зробив.
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16.02.2022 14:06 Відповісти
Неужели)а где зекрысы уже сделали страну сильнее своими силами?
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16.02.2022 14:09 Відповісти
"нас ипут а мы крепчаем"? Сильнее в кибербезопасности можно стать если набрать нормальных одминов на хорошие ЗП и выделять деньги на их обучение и на привлечение средств защиты (типа того же Клаудфлара). А рыдания над лежащим серваком с последующим пропесочиванием от начальства знаний и умений не добавляет.
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16.02.2022 15:12 Відповісти
Dos атака лол, с дискеты?)
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16.02.2022 13:59 Відповісти
зекрысы говорили ,что киберзащита не важна ...
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16.02.2022 14:08 Відповісти
Якщо подивитеся уважніше на сайт Міноборони і на версії їх компонентів (PHP, JQuery), то побачите, що проблема виникла задовго до Зеленського. Це називається "подивитися далі від свого носа".
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16.02.2022 14:10 Відповісти
У зекрысы 2,5года было на исправление,но они заявили,что это не важно.
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16.02.2022 14:12 Відповісти
Це зона відповідальності Міноборони.
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16.02.2022 14:13 Відповісти
У нас теперь и в Минобороны зекрысы и киббератаки вчера были и на банки и на дию
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16.02.2022 14:20 Відповісти
Ясно,все зефаны ,что то нюхают...
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16.02.2022 14:30 Відповісти
Кіса, перед тим, як комусь пред'являти претензію, подивися уважніше на себе: що зробила ти щоб цього не сталося.
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16.02.2022 14:32 Відповісти
Я не голосовала ,при войне и кризисной экономике,за наркомана из "рассмеши комика",за которого голосовали или враги Украины,или дегенераты,или два в одном)так что ,судя по тому,что сейчас происходит со страной ,я сделала довольно много.)
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16.02.2022 14:38 Відповісти
 
 