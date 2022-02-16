DoS-атака на сайт Міноборони ще триває. Трафік сайту направили через додатковий сервіс захисту у США
Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони у фейсбуці.
"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що фахівці Міноборони за підтримки всіх суб’єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу.
"Нам також одразу запропонували підтримку партнери із США, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту, що в черговий раз є підтвердженням політичних домовленостей щодо співпраці у сфері кібербезпеки, яких було досягнуто ще у листопаді 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Водночас повідомляється, що перед тим, як відновити роботу сайту, фахівці Міноборони з’ясували причини порушення його функціонування, скоординували свої дії з НКЦК РНБО, СБУ, Держспецзв’язку, а також з фахівцями інших структур, які також зазнали атаки.
"Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями.
Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.
Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів - буде стабільно функціонувати", - повідомили в Міноборони.
"Така кібератака на сайт Міністерства оборони України дала нам можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і між колегами із різних українських відомств.
Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.
Власне, оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку", - додали у пресслужбі оборонного відомства.
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Cмартфони Зеленського не можна буде передати іншому чи продати
Мінцифра планує прив'язати єСмартфони до конкретних абонентів, що беруть участь у держпрограмі.
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щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому.
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Ось таке воно, цифрове рабство…
Цікаво, як на це зреагують виборці?
Виктор Таран
Щоби зміг голосувати звідти по закону,
Встановіть додаток Дію із сертифікатом
Бо не приймуть без прививки, посилають матом!
Ще й зарядне покладіте мені в домовину.
Щоб в АП я зміг дзвонити до ****** сина.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю волю окропіте.
Їжте, xxL* лайно від жижиталізаторів...
Бо її сутність полягає в написанні кількох стрічок скріпта ...
Щось на кшалт
ping www.microsoft.com -t .
Можливо зупинити трафік через те , як тисячі 2 користувачів-чайників просто тупо клікають F5 кілька годин
Сайт по сути для 99,9% внутренего потребления, и гиперинфы там нет,поставив порог +2% к среднедневнуму от внешнего, и отключать сразу,как предохранитель. Вот ейбо непойму, с банками сложнее конечно, но и то можно, так же оставив внутренний, локализовать так сказать.Схема/проблемма ведь давно известная, решения постоянно какие то сложные. Бабло ведь сайт минобороны и подобные от рекламы не теряет ежесекундно.
Атаки идут из портовых городов недоразвитых государств и района Новосибирска.
Питання до вiдповiдальних за безпеку треба ставити. Бо поки у головi процесу будуть стояти люди, якi до IT мають стосунки тiльки як SMM з продажу жiночої бiлизни, то й будемо мати такий результат.
Вiн не зможе знайти різницю миж циклом (ітерація) та циклом (жiночим)
Щодо - хто то такий, то ось все, що треба знати за нього "у двух" абзацах: