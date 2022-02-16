Виходити зараз з Мінського процесу буде неправильно. Треба починати розмову з партнерами про переорієнтацію санкцій, - нардеп "Голосу" Рахманін

Визнання Держдумою РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" є юридичним підтвердженням факту агресії Росії проти України та окупації частини території Донбасу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Не може державний орган іншої країни розглядати питання, які стосуються української Конституції, українського суверенітету та української територіальної цілісності. Це вже грубе порушення з будь-якої точки зору. Цьому передувала паспортизація, рубльова зона, фактичне введення окупованих територій в економічну зону Російської Федерації, дозвіл підприємствам, які працюють на окупованих територіях отримувати держзамовлення РФ, облік, який веде російський Мінстат, а також отримання партійних квитків "Единой России" псевдоочільниками цих псевдореспублік. Тобто були усі формальні підстави для того, щоб ставити "хрест" на Мінських домовленостях і ховати їх. Вчорашній розгляд Держдумою звернення – це вже крапка. Можливий путінський указ, який може бути, а може й ні, перетворює крапку в знак оклику, але речення вже завершено, розділовий знак в кінці стоїть. Усе, що потрібно від української влади – це політична воля, щоб поставити на цьому (Мінських домовленостях. – Ред.) "хрест" і сказати Мінський процес завершено", - наголосив він.

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Говорячи про те, чи бачить він політичну волю керівництва держави, Рахманін зауважив, що на його думку Зеленський не бажає виконувати Мінські домовленості.

Коментуючи заяву віцепрем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про можливе проведення референдуму щодо мінських домовленостей, нардеп заявив: "Я б хотів особисто поговорити з Іриною Андріївною і зрозуміти, що вона мала на увазі, тому що у мене є декілька питань до її заяви. Але якщо ми виходимо із загального уявлення, проаналізуймо в чому ризики і в чому проблеми. Перше, винесення цього питання на всеукраїнський референдум штучно підвищує вагу цього документа. Він не є міжнародноправовим актом. Це нормативний акт. Це домовленість, яку українська влада вважає політичним зобов’язанням, але для того, щоб робити його предметом обговорення всього українського народу підстав недостатньо, тому це штучно підвищує вагу цього документу, що є небезпечним. Друге, я не уявляю собі, яким чином потрібно сформулювати питання, щоб це стало предметом розгляду на референдумі і не суперечило закону. Третє, я не розумію як формулюватиметься питання, але мені дуже важко уявити, щоб воно не порушувало Конституцію, яка стверджує, що Україна непорушна в своїх кордонах, а зазіхання на територіальну цілісність і суверенітет не може бути предметом обговорення. Четверте, український народ не уповноважував владу на підписання Мінських домовленостей, тому чи має право влада перекладати відповідальність за те, що вона робила на плечі українського народу – це питання. Я вважаю, що ні. І останнє, для того, щоб відмовитися від Мінських домовленостей і вийти з цього процесу потрібна політична воля і хоча б формальні підстави. Хоч я вважаю, що підстави не потрібні, але вони є. І сам факт розгляду питання про можливе "визнання" самопроголошених "республік" квазіутворень Державною Думою – це остаточна крапка, яку сама Росія поставила в Мінському процесі. Українська влада має всі підстави для того, щоб ставити "хрест" на цьому процесі. Для цього тут референдум я не уявляю".

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"Крапка, на мій погляд, вже поставлена. Але якщо ми просто вийдемо з Мінського процесу, буде неправильно. Треба вже зараз починати розмову з нашими західними партнерами, перш за все, з Вашингтоном і Лондоном, про те, що необхідно переорієнтовувати чинні санкції і запроваджувати нові", — акцентував Рахманін.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".