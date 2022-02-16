Виходити зараз з Мінського процесу буде неправильно. Треба починати розмову з партнерами про переорієнтацію санкцій, - нардеп "Голосу" Рахманін
Визнання Держдумою РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" є юридичним підтвердженням факту агресії Росії проти України та окупації частини території Донбасу.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради нардеп "Голосу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.
"Не може державний орган іншої країни розглядати питання, які стосуються української Конституції, українського суверенітету та української територіальної цілісності. Це вже грубе порушення з будь-якої точки зору. Цьому передувала паспортизація, рубльова зона, фактичне введення окупованих територій в економічну зону Російської Федерації, дозвіл підприємствам, які працюють на окупованих територіях отримувати держзамовлення РФ, облік, який веде російський Мінстат, а також отримання партійних квитків "Единой России" псевдоочільниками цих псевдореспублік. Тобто були усі формальні підстави для того, щоб ставити "хрест" на Мінських домовленостях і ховати їх. Вчорашній розгляд Держдумою звернення – це вже крапка. Можливий путінський указ, який може бути, а може й ні, перетворює крапку в знак оклику, але речення вже завершено, розділовий знак в кінці стоїть. Усе, що потрібно від української влади – це політична воля, щоб поставити на цьому (Мінських домовленостях. – Ред.) "хрест" і сказати Мінський процес завершено", - наголосив він.
Говорячи про те, чи бачить він політичну волю керівництва держави, Рахманін зауважив, що на його думку Зеленський не бажає виконувати Мінські домовленості.
Коментуючи заяву віцепрем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про можливе проведення референдуму щодо мінських домовленостей, нардеп заявив: "Я б хотів особисто поговорити з Іриною Андріївною і зрозуміти, що вона мала на увазі, тому що у мене є декілька питань до її заяви. Але якщо ми виходимо із загального уявлення, проаналізуймо в чому ризики і в чому проблеми. Перше, винесення цього питання на всеукраїнський референдум штучно підвищує вагу цього документа. Він не є міжнародноправовим актом. Це нормативний акт. Це домовленість, яку українська влада вважає політичним зобов’язанням, але для того, щоб робити його предметом обговорення всього українського народу підстав недостатньо, тому це штучно підвищує вагу цього документу, що є небезпечним. Друге, я не уявляю собі, яким чином потрібно сформулювати питання, щоб це стало предметом розгляду на референдумі і не суперечило закону. Третє, я не розумію як формулюватиметься питання, але мені дуже важко уявити, щоб воно не порушувало Конституцію, яка стверджує, що Україна непорушна в своїх кордонах, а зазіхання на територіальну цілісність і суверенітет не може бути предметом обговорення. Четверте, український народ не уповноважував владу на підписання Мінських домовленостей, тому чи має право влада перекладати відповідальність за те, що вона робила на плечі українського народу – це питання. Я вважаю, що ні. І останнє, для того, щоб відмовитися від Мінських домовленостей і вийти з цього процесу потрібна політична воля і хоча б формальні підстави. Хоч я вважаю, що підстави не потрібні, але вони є. І сам факт розгляду питання про можливе "визнання" самопроголошених "республік" квазіутворень Державною Думою – це остаточна крапка, яку сама Росія поставила в Мінському процесі. Українська влада має всі підстави для того, щоб ставити "хрест" на цьому процесі. Для цього тут референдум я не уявляю".
"Крапка, на мій погляд, вже поставлена. Але якщо ми просто вийдемо з Мінського процесу, буде неправильно. Треба вже зараз починати розмову з нашими західними партнерами, перш за все, з Вашингтоном і Лондоном, про те, що необхідно переорієнтовувати чинні санкції і запроваджувати нові", — акцентував Рахманін.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
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До них прив'язані санкції проти паРаши-окупанта.
Нехай спочатку найвеличніший лідор примусить паРашу поставити підпис під новим документом, який буде кращим для України.
росія і раніше їх не виконувала. Це не заважало в ДОзеленські часи утилізувати кацапів.
как во всём и всегда .
1 вывод войск
2 контроль границ
3 мы проваливаем референдум
к п.3 мы готовим ПВО и ПРО и ракетные с дальностью в +-2000 км
Минские соглашения возникли два раза, осенью 2014 и зимой 2015г, оба раза после прямого российского вторжения.
Возникли они как обещание выполнить то, что требует Московия - чтобы остановить ее наступление/вторжение, а ещё потому что кремлю самому выгодно "полюбовная" капитуляция Украины вместо открытого изнасилования.
Суть минских соглашений сугубо антиукраинская и никаких "проукраинских" вариантов просто не может быть. Суть эта в придании террористическим, сепаратистским образованиям на Донбассе легитимного статуса (особого) с правом собственного законотворчества в том числе на выход из состава Украины. Для этого в "соглашениях" прописано обязательство об изменении конституции и принятия закона об "особом статусе". Другими словами придание Донбассу ( и не только оккупированной части) особого права на выход из состава Украины никак не зависит от контроля за донбасским участком границы. Просто потому, что в случае, если Украине даже отдадут такой контроль, но она откажется дать Донбассу особое право на выход из страны, то история повторится, она просто вернётся в 2015 год и повторится вторжение..
Причём повторится вторжение уже на легитимной основе, т.к. Украина открыто нарушит резолюцию СБ ООН 2015 г .в которой Обама/Байден де факто продали Украину.
Текст резолюции по ссылке.
https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)?fbclid=IwAR2jSCMtN8n5m-X7xtbbefn68CN29AYZAAyQSXCV3sPXVzxGNDR6Vce8Eyg
Эту резолюцию способен денонсировать только Трамп. Но украинцы любят Байдена...
было сказано
Но если мы просто выйдем из Минского процесса, будет неправильно. Надо уже сейчас начинать разговор с нашими западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном и Лондоном, о том, что необходимо переориентировать действующие санкции и вводить новые.
Это не значит, что нам не нужно выходить из Минских. Это значит, что нужно власти уже сейчас поднять жопу и порешать за продление санкций, которые подвязаны под Минские, и они продолжились и после официальных заявлений Украины о том, что россия похоронила минские.
Санкции должны не продолжиться ,а введены новые ,гораздо более
жёсткие и немедленно . Обоснование - принятие Госдурой
заявления о независимости "ЛНР" и "ДНР"
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1. проведении референдума по минским договоренностям, т.е. де факто о территориальной целостности Украины, не допускает Конституция.
2. Минские соглашения о капитуляции Украины являются международно-правовым актом закрепленным в резолюции СБ ООН Резолюция 2202 (2015), которую подписал Обама.
Любая резолюция СБ ООН является международно-правовым актом, законом.
Эту преступную резолюцию ещё не поздно разорвать руками США.
О чем референдум? "Выполнять Минск" или "Похоронить Минск"?
Оба варианта для нас проигрышные!
Референдум по минским договорённостям - это глупость и он
сам это прекрасно обосновал .
Прецедент с голосованием в Госдуме - это отличный повод поставить
точку на этих договорённостях и настаивать на немедленном
введении не бутафорских санкций к россии ,а тех ,что коснутся
кармана каждого россиянина .
Що можно протиставити?
А винесення на Всеукраїнський референдум, поки що без кримчан та окупованих районів ЛДНР дві нові редакції Конституції України.
У перший вариант вставити хателки Путлера, а ось у другому зробити чисто Парламентський вариант, без Президента, але збалансований противовагами, без ніяких там рік на посадах Кабміна, як що Рада затвердила, а то рік це забагато, якщо будуть красти як зараз.
Ось тоді виборец буде голосувати за перший або другий варіант Конституції.
1. Укрепить авиацию, ПВО средней дальности и БРК Нептун.
2. Перенацелить санкции с невыполнения Россией Минских соглашений на оккупацию ОРДЛО
Выйти из соглашения на том основании, что оно было подписанно не свободно, а по принуждению, под угрозой уничтожения, и потому незаконно. Это обычная норма в праве.