Ердоган запропонував Зеленському та Путіну тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту РФ Володимиру Путіну і провести тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.

"Під час нашої зустрічі пан Зеленський висловив позитивний підхід до проведення тристоронньої зустрічі, яка буде проводитися у форматі "Путін, Зеленський, Ердоган". Якщо пан Путін також відгукнеться позитивно, я сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в Стамбулі чи Анкарі. А тим часом я хочу дізнатися від нього (Путіна. - Ред.), як він дивиться на це під час телефонної розмови з паном Путіним. Відповідно, будемо намагатися стежити за роботою. Бо справжня війна в регіоні – не добрий знак. Для здоров’я регіону таке не годиться", - заявив Ердоган.

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