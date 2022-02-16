Ердоган запропонував Зеленському та Путіну тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту РФ Володимиру Путіну і провести тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.
"Під час нашої зустрічі пан Зеленський висловив позитивний підхід до проведення тристоронньої зустрічі, яка буде проводитися у форматі "Путін, Зеленський, Ердоган". Якщо пан Путін також відгукнеться позитивно, я сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в Стамбулі чи Анкарі. А тим часом я хочу дізнатися від нього (Путіна. - Ред.), як він дивиться на це під час телефонної розмови з паном Путіним. Відповідно, будемо намагатися стежити за роботою. Бо справжня війна в регіоні – не добрий знак. Для здоров’я регіону таке не годиться", - заявив Ердоган.
Будь ласка, зачекайте...
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748147.html Ну шо, Хйло плєшиве, доблєфувався?
Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
Любі переговори з Росією потрібно починати з деокупації Донбасса і Криму. .