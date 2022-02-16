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Новини Війна
2 014 15

Ердоган запропонував Зеленському та Путіну тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі

Ердоган запропонував Зеленському та Путіну тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту РФ Володимиру Путіну і провести тристоронню зустріч. Вона може відбутися у Стамбулі чи Анкарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.

"Під час нашої зустрічі пан Зеленський висловив позитивний підхід до проведення тристоронньої зустрічі, яка буде проводитися у форматі "Путін, Зеленський, Ердоган". Якщо пан Путін також відгукнеться позитивно, я сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в Стамбулі чи Анкарі. А тим часом я хочу дізнатися від нього (Путіна. - Ред.), як він дивиться на це під час телефонної розмови з паном Путіним. Відповідно, будемо намагатися стежити за роботою. Бо справжня війна в регіоні – не добрий знак. Для здоров’я регіону таке не годиться", - заявив Ердоган.

Також читайте: Зеленський згоден на зустріч з Путіним у Туреччині, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) путін володимир (23772) Туреччина (3494) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+6

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748147.html Ну шо, Хйло плєшиве, доблєфувався?

Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
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16.02.2022 13:51
+4
Краще в Гаазі...
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16.02.2022 13:47
+4
Точно, треба поховати Мінськ зі тим Лукашенко. Знайшли миротворця по лікті у крові, дідько !!!
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16.02.2022 13:51
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Краще в Гаазі...
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16.02.2022 13:47 Відповісти
Хорошо было в Турции без раши пару лет назад .
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16.02.2022 13:48 Відповісти
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16.02.2022 13:51 Відповісти
таки да. а у нас ручки жмут, потому что - "торговые партнеры". а сколько возможностей было ... и ракеты не нужны. гуманизм так сказать.
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16.02.2022 14:06 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748147.html Ну шо, Хйло плєшиве, доблєфувався?

Владімір, ми нє слишім хруста бєзе!
Як писали колись козаки: «Який ти, нах@й, лицар?».
Ми на твоє вторгнення чекаємо вже 8 років.
Це, звичайно, значно менше, аніж Аліна Кабаєва чекає на твою, Владімір, ерекцію, проте і за цей час ми змогли стати країною!!!
Ти очікував, що ми всі в страху побіжимо? Ну такі да, ми побігли - у вйськомати, в ТерОборону, на стрільбища, в збройні магазини.
Такого не очікував, чмо ти ботоксне?
Ти так боявся юридичного оформлення вступу України в НАТО, що прогледів, коли Україна стала НАТО де-факто, отримавши ******* зброю від Альянсу.
І нам не потрібно схвалення Німеччини чи Угорщини, щоб палити твої танки, чи збивати твої літаки.
Розуміючи це, США чи Британія дуже скоро передадуть нам системи ППО, які зроблять ще більш смішними твої Іскандери.
Лідери країн Західного світу, які як і перед 1 та 2 світовими війнами не квапляться ставити на кон життя своїх військових (бо це погано для виборів), чітко усвідомили, що їм і не треба буде - просто дайте Україні зброю, якої в них на 3 світові війни, та тихо спостерігайте, як псується настроєніє в російських вояк.
В НАТО зрозуміли, що озброєна Україна - це гарантовано убезпечена від рашки Європа. Зрозуміли на ********* досвіді. На досвіді, який вони здобули завдяки блєфу Владіміра.
Ну шо, плєшивий? Доблєфувався?
Всім гарного дня!
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16.02.2022 13:51 Відповісти
Точно, треба поховати Мінськ зі тим Лукашенко. Знайшли миротворця по лікті у крові, дідько !!!
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16.02.2022 13:51 Відповісти
Це ж яку відстань ШмарклІ до Стамбула на колінах повзти,та ще й там на колінах підпрвзати.Але мрія Може збутися.
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16.02.2022 13:55 Відповісти
Якби Ердоґан завіз їх обох, блаЗЄнського та путіна, не в Анкару, а на Анґару та залишив там обох без штанів і шнурків на черевиках, то міг би стати національним героєм України
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Эрдоган, спасибо конечно. Но от этих переговоров толку не будет, один заснёт, а второй потеряет сознание.
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16.02.2022 14:05 Відповісти
В принципі хай їде , побалакає то да сьо , от тільки руки повідбивати шоб дебільне нічого не підписало .
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16.02.2022 14:06 Відповісти
нельзя его пускать к путину. он всех сдаст.
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16.02.2022 14:10 Відповісти
вначале против НАТО его говорящий рот из Англии вякнул, потом Шольцу потакает что в НАТО доступ закрыт, теперь вот еще это.
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16.02.2022 14:11 Відповісти
Зелінському на замітку, якщо переговори відбудуться.

Любі переговори з Росією потрібно починати з деокупації Донбасса і Криму. .
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16.02.2022 14:17 Відповісти
Я вибачаюсь, але ця новина,про можливу зустріч в Туреччині,вже обговорювалася багато днів назад...От навіщо зараз,в вік миттєвих змін в переговорах,домовленностях,обіцянок,робити такий вкид?Це особливо приторможених? Чи розрахунок,що хтось знайшов стару газету?
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16.02.2022 14:49 Відповісти
Не дай Боже Зе ему руку пожмёт, це зрада!!!!
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18.03.2022 08:39 Відповісти
 
 