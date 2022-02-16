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Пенсія для більш ніж 10 млн українців буде проіндексована на 14% з 1 березня, - рішення Кабміну

Пенсія для більш ніж 10 млн українців буде проіндексована на 14% з 1 березня, - рішення Кабміну

З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ

"Відповідне рішення Уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні. Уперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років. Крім того, за рішенням Уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму", - розповів він.

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Крім того, передбачається, що з 1 березня 2022 року підвищиться мінімальна пенсійна виплата для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків відповідно), та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 тис. 300 грн, а для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості – до 2 тис. 100 грн.

Також встановлено мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, на рівні 2 тис. 100 грн.

Збільшиться допомога на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, до 2 тис. 100 грн.

Автор: 

Кабмін (14077) пенсія (1581) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+5
Купуйте краску, бо буде дефіцит. Будуть печатати гроші, щоб вистачило всім. Ось і нарешті йде завершення "епохи бідності".
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16.02.2022 14:13
+3
значит цены повысят еще на 50% для круглого счета
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16.02.2022 14:12
+2
Цены ростут от зарплат чиновников и депутатов, которых вы выбираете. А не от поднятия пенсий людям, которые сделали и построили все, чем вы пользуетесь сегодня. И которые получают копейки в разы ниже реального прожиточного минимума.
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16.02.2022 14:20
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значит цены повысят еще на 50% для круглого счета
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16.02.2022 14:12 Відповісти
Цены ростут от зарплат чиновников и депутатов, которых вы выбираете. А не от поднятия пенсий людям, которые сделали и построили все, чем вы пользуетесь сегодня. И которые получают копейки в разы ниже реального прожиточного минимума.
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16.02.2022 14:20 Відповісти
Подивись на наших пенсіонерів - найбідніші в світі . І подивись на пі.арасів , в кожного з яких по декілька квартир , будинків в три поверхи з басейном , та гараж з елітними авто . Кожне це бидло користується різними пільгами та субсидіями і отримує компенсацію за комуналку . А ці нещасних 14 відсотків отримають далеко не всі - наприклад , ті , що почали отримувати пенсію в 19-21 р.р. - дулю під ніс від зе та його шобли ! Безумовно винні в подорожчаннях пенсіонери !
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16.02.2022 15:47 Відповісти
все так, но если кому-то что-то давать - грех себе не выписать тоже, менталитет же. а про экономику несмотря на толпы экономистов народ не в курсе. так что цены повысят это 100%. и не на 14%.
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16.02.2022 16:29 Відповісти
Купуйте краску, бо буде дефіцит. Будуть печатати гроші, щоб вистачило всім. Ось і нарешті йде завершення "епохи бідності".
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16.02.2022 14:13 Відповісти
Сейчас люди доходы тысячами имеют, но "покращення" на подходе и люди начнут получать доходы десятками тысяч, потом сотнями тысяч, а потом миллионами. Как в 90-ые.
Эпоха бедности заканчивается!
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16.02.2022 15:17 Відповісти
Що я хотів би нагадати владі:

-Віддаючи блага людям, ти твориш не лише добро... - ти примножуєш друзів серед простих співгромадян.
-Забираючи в них - ти твориш не лише зло, але й примножуєш коло власних ворогів в державі, яку ти очолюєш.
-Остерігатися тих людей, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!

-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед ВСІХ людей, яких ти очолюєш!

-Якщо ж ти даєш однім безмежні можливості грабувати інших - ти згинеш!

Те саме стосується і політики міждержавних стосунків:

-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед держав, які стали цивілізованими, а їх люди -заможними!
-Остерігатися тих держав, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!
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16.02.2022 14:17 Відповісти
ціни,котрі є зараз в Україні за "нелоха" правління ,зїдать навіть 100% індексацію мінімальної пенсії
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16.02.2022 15:25 Відповісти
значит выборы на носу. клоуны решили очередные внеочередные.
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16.02.2022 16:15 Відповісти
Брешут. Брешут как всегда. Громко называют 14% ,а шёпотом уточняют : -Это не всю пенсию ,а её некую "главную часть" и очень индивидуально....Короче, большинство ожидающих будет сильно разочаровано. Для улучшения статистики немного подтягивают минимальщиков и не забывают себя любимых.
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16.02.2022 16:12 Відповісти
"Доплаты" - это значит что их могут отменить через год или два. Порох уже игрался таким, эти повторяют все в точности) В общем подтянут минималку, но инфляция сьест часть доходов тех у кого пенсия не увеличилась. В итоге те кто на минималке больше получать не станут, кто не на минималке - станут беднее. Вот такое вот покращення))
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16.02.2022 16:22 Відповісти
Странно а почему именно на 14%... Используя формулу расчета ( по образцу прошлого года) с использованием только измененных цифр средней зарплаты за последние три года и размер инфляции за прошлый год.. Получается что пенсии должны быть проиндексирована не на 14.., а на 17%. Все считается очень просто, и проверено при расчетах индексации по прежним годам, все всегда сходилось. Видимо решили сыграть на "необразованности" народа и просто "спиз-или" 3% ну что ж бывает... Без лоха и жизнь плоха, как известно. Инфляция цен за 2021 год 10% от нее 50% это будет 5% + увеличение зарплаты за три года ( 2019-2020-2021) по отношению (2018-2019-2020) 23% , половина 11,5 %. Итого получается 5% +11,5% = 16,5% всегда округляется в большую строну итого имеем 17% Пенсии и все выплаты должны быть проиндексирована на 17% !!!! Все остальное дуриловка. Почему то в 2021 году рачет по подобной формуле ( но с другими показателями) сходился а в этом что то " пошло не так". Большой привет нашим "бухгалтерам" из Кабмина.
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16.02.2022 16:43 Відповісти
Хочу новое реалити- шоу... например как чиновники будут получать зарплату 6 500 грн., платить коммуналку и другие налоги, собирать детей в школу и детсад, одевать, обувать.
Ну в общем как ЛЮДИ, вот было бы зрелище!
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16.02.2022 16:51 Відповісти
Шмыгаль засунь себе в опу свою доплату в сто гривен у меня пенсия за три года обесценилась минимум на 30 % а он мне подачку в 135 грн. лучше оставь себе на цветочки УРОДЫ
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16.02.2022 17:53 Відповісти
По итогу 21 г рост пенсии составил 350гр. В марте 21г добавили 340гр, в декабре 21г 10гр=350гр. Субсидия за зимние месяцы прошлого года была 1600гр. За декабрь 21, январь 22г=1244гр, минус 360гр! Всё правда. Можно смеятся.
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16.02.2022 19:55 Відповісти
 
 