Пенсія для більш ніж 10 млн українців буде проіндексована на 14% з 1 березня, - рішення Кабміну

З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ

"Відповідне рішення Уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні. Уперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років. Крім того, за рішенням Уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму", - розповів він.

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Крім того, передбачається, що з 1 березня 2022 року підвищиться мінімальна пенсійна виплата для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків відповідно), та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 тис. 300 грн, а для непрацюючих осіб зі страховим стажем меншої тривалості – до 2 тис. 100 грн.

Також встановлено мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, на рівні 2 тис. 100 грн.

Збільшиться допомога на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, до 2 тис. 100 грн.