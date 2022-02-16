Війська РФ готові почати повномасштабну операцію проти України з другої половини лютого, - звіт естонської розвідки

Естонська розвідка допускає, що Росія може зважитися на повномасштабний наступ на Україну у другій половині лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в опублікованому звіті розвідників.

У відомстві зауважили, що нинішня чисельність російських військ довкола України є найбільшим нарощуванням сил Росією за останні 30 років.

Протягом цього часу Міноборони РФ перекинуло до кордону понад 60 мотострілецьких і танкових батальйонів, понад 10 ракетних дивізіонів "Іскандер" і ще більш як 30 артилерійських і реактивних артилерійських дивізіонів.

Контингент підтримують домінуючі у регіоні військово-повітряні сили і Чорноморський флот Росії, оснащений ракетами "Калібр".

У розвідці Естонії вказують, що ще близько 20 тисяч солдатів Росія перекинула в Білорусь у рамках "союзних" навчань" та вперше – "Іскандери" і зенітні комплекси С-400.

Спільні навчання "Союзна рішучість-2022" були організовані для виправдання чи прикриття розгортання сил у сусідній країні, йдеться у звіті.

До Білорусі, крім того, прибули підрозділи трьох повітряно-десантних дивізій. Надалі, допускають в Естонії, Росія може утримувати ротаційне угрупування військ на території республіки.

"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові почати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції знадобиться тільки політичне рішення. Якщо Росія обере війну, рівень військової загрози у всій Європі підвищиться… Політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії чи НАТО у довгостроковій перспективі може посилитися, якщо РФ досягне дипломатичного чи військового успіху у питанні України", – пише естонська розвідка.

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Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".