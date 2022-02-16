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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ готові почати повномасштабну операцію проти України з другої половини лютого, - звіт естонської розвідки

Війська РФ готові почати повномасштабну операцію проти України з другої половини лютого, - звіт естонської розвідки

Естонська розвідка допускає, що Росія може зважитися на повномасштабний наступ на Україну у другій половині лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в опублікованому звіті розвідників.

У відомстві зауважили, що нинішня чисельність російських військ довкола України є найбільшим нарощуванням сил Росією за останні 30 років.

Протягом цього часу Міноборони РФ перекинуло до кордону понад 60 мотострілецьких і танкових батальйонів, понад 10 ракетних дивізіонів "Іскандер" і ще більш як 30 артилерійських і реактивних артилерійських дивізіонів.

Контингент підтримують домінуючі у регіоні військово-повітряні сили і Чорноморський флот Росії, оснащений ракетами "Калібр".

У розвідці Естонії вказують, що ще близько 20 тисяч солдатів Росія перекинула в Білорусь у рамках "союзних" навчань" та вперше – "Іскандери" і зенітні комплекси С-400.

Спільні навчання "Союзна рішучість-2022" були організовані для виправдання чи прикриття розгортання сил у сусідній країні, йдеться у звіті.

До Білорусі, крім того, прибули підрозділи трьох повітряно-десантних дивізій. Надалі, допускають в Естонії, Росія може утримувати ротаційне угрупування військ на території республіки.

"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові почати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції знадобиться тільки політичне рішення. Якщо Росія обере війну, рівень військової загрози у всій Європі підвищиться… Політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії чи НАТО у довгостроковій перспективі може посилитися, якщо РФ досягне дипломатичного чи військового успіху у питанні України", – пише естонська розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес про можливе вторгнення РФ в Україну: "Нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу"

Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

вторгнення (380) звіт (413) розвідка (3857) Естонія (1606) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+23

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747961.html Ой, засРашка своё вЯличие уронила)

Зараз відбувається не просто деескалація, а значно більша, можна сказати, історична подія. В ці дні відбувається десакралізація величі росії.
Коли вони приїхали на засідання росія-НАТО, вони ледь не примушували цілувати їх підошви. На їх думку, від російського металобрухту на кордонах України увесь світ мав накласти повні штани. Вони вели себе зверхньо і розмовляли крізь зуби.
На це дивився весь світ. І цивілізований, і васали росії.
Це мала бути тріумфальна перемога грубої сили.
Але станом на сьогодні, весь світ побачив, що особливої сили і немає, і король-то голий.
І саме це розуміння буде визначати подальший хід історії.
Як би це пафосно не звучало, росія пред'явила все, що могла і ... здулась.
Так, зараз буде багато перемовин, дипломатії і т.п. Але позиції сторін сильно змінилися.
Не на користь росії.🙁
Йозеф Кнехт
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16.02.2022 14:17
+22
https://mi3ch.livejournal.com/5286448.html Картину Василия Верещагина «Апофеоз войны» знают, наверное, все. Но, как правило, ее показывают без рамы.

А на раме есть надпись: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим».
Всем строителям тысячелетних рейхов и восстановителям империй.
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16.02.2022 14:21
+17
Черт. Я только успокоился.
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16.02.2022 14:15
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Ох ****, побегу за спичками, бо ******* все разметут...
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Досить вже страшилок. Не буде росія нападати, це вчора стало зрозуміло. Якби путєн міг напасти, він би вчора напав. Але путєн виявився неготов, він не планував, він лякав нас щоб ми прогнулись, а реально нічого не готово для наступу. Тупо катають по росії техніку але техніка та військовий персонал не готові до наступу. Те саме з авіацією та ракетними військами. Для наступу потрібно готуватись набагато більше. Зеленський був правий, Байден був неправий, або спеціально підштовхував путіна до нападу, але не зміг підштовхнути бо в російський армії бардак і бардель. Тому всі ці нові страшилки вже нецікаві. В нас є мінімум півроку поки путін буде готуватись до нападу по-справжньому. Зараз потрібно створювати Тероборону і не дати розікрасти народні кошти на Теробороні!

Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
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16.02.2022 14:19 Відповісти
Я там ниже ответил , но повторюсь:
Насчёт шашлыков в теч. полугода Я не был бы настолько оптимистичен...
Насчёт правоты янелоха, то Вообще сомнительно, что он делает что-то достатньо обдумано ( его уровень - сиюминутной хайп, короткая игра, но никак не стратегия)...
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16.02.2022 14:35 Відповісти
это уже просто сюрреализм какой то или массовая истерия или приколы нашей Европы... или троллинг Путина и Рашки... честно говоря все это ЕСЛИ НЕ ГРУБО ЗА..@@.ЛО!!!!!
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16.02.2022 14:39 Відповісти
В твоих словах признак недостатка ненависти. Тебе необходимо увеличить прием пропаганды, тогда головные боли пройдут и сможешь принять эту реальность.
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16.02.2022 15:18 Відповісти
Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Истерия - это не приколы США и Европы. Это действенная защита для нас, т.к. на слабучего президента у украинцев нет надежды. Если бы не эта истерия - на рождество... в конце декабря... в январе... 11-16 го февраля... - то всё бы могло уже случиться. Да, надоело... Но я , например, готова терпеть эту истерию и дальше, пусть нам плохо, но ведь и путиняке западло! Лишь бы это не закончилось тем, что Байден "остановил" войну, а путиняка запустил свой поток-2.
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Істерія це провокація путіна на напад на Україну. Це для нас погано - США відкрито дрочать путєна і ************ його до початку агресії. Якщо так далі піде путєн рано чи пізно набереться їді та нападе.
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16.02.2022 17:47 Відповісти
Знову збирати біля кордону та узбережжя всю цю масу військової техніки та військового персоналу потрібно буде півроку. Зараз путєн зібрав їх небоєготовими, просто полякати США та ЄС, а США та ЄС почали тролити путєна - ну нападай, чого стоїш як поц і виявилось що путєн тупо не готовий, а то б напав не роздумуючи. Він парень тупуватий та агресивний, його довго дрочити не потрібно! Але був просто не готовий, бо це все була бутафорія. Зараз путєн обізлиться і піде по-справжньому готуватись до вторгнення. Все це займе десь півроку.
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16.02.2022 15:17 Відповісти
Если масштабность канители выставляется напоказ, цели, скорее всего, лежит в другой плоскости...
Методов и способов дестабилизации вагон и маленькая тележка ( самальоты-пулимьоты на границе - только один из них)...
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16.02.2022 15:39 Відповісти
Коли США починають дрочити путєна і провокувати його на напад, той буде нападати! Спочатку ми мали тільки одного хворого маніяка який був з нами в одній клітці, а тепер ми маємо маніяка з нами в клітці і купу неадекватів за межамі клітки які кричать і провокують маніяка на подальші дії. Тобто ситуація змінилась не на нашу користь!
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16.02.2022 17:48 Відповісти
Серйозно? А як треба було?
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16.02.2022 17:56 Відповісти
Потрібно було допомагати Україні зброєю ще в 2014 році і зупиняти путіна коли він тільки починав захоплювати Крим! Тоді можна було все це зупинити, але США навпаки підбадьорували путіна і просили нас не стріляти, бо це може спричинити тяжкі наслідки для союзників США в Європі, які до війни виявились геть не готовими! Короче за наш рахунок США вирулювало, озброювало союзників в Європі ударними БПЛА, давало час на ремонт бронетехніки та оновлення зброї, поки путін завойовував Крим та Донбас. А нам потрібно було не слухати США а стріляти в путіна зі всіх стволів і покуй що про це думає США та ЄС!
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16.02.2022 22:45 Відповісти
У буратинки роль статиста в этой ИГРЕ... Порой он несет отсебятину, как "артист оригинального жанра", которую нужно / 10, порой он попадает в такт...
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16.02.2022 14:59 Відповісти
ну, во-первых, 100 тысяч кацапских рыл не могут сделать ничего Украине, кроме как слегка покусать! их тут всех утилизируют в говно!
у нас Украинская Армия имеет бойцов - 250 тысяч человек!!!
У нас 400-500 тысяч Ветеранов, у нас 400 тысяч нацгвардии!!
у нас 57% населения готово защищать страну!!
100 тысяч кацапских рыл - отсосут!

в этих обстоятельствах зеленский - жертва! военные докладывали ему, что 100 рыл ничего не смогут сделать Украине, вот он и пел про шашлыки.

У Байдена была другая задача - сплотить плывущих в форватере рахи европейских союзничков и ему это удалось! Преувеличив возможности и угрозы со стороны 100 тысяч рыл рассказами про 2 дня на захват Киева, он напугал европейцев так, что они начали шевелиться!
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16.02.2022 15:01 Відповісти
Байден знав що путєн неготовий нападати і все це вистава і тупо відпіарився на путіні, відтоптався на ньому як хотів, піднявши свій рейтинг в космос. А путін обізлився і пішов готуватись до справжньої агресії, щоб провчити США та ЄС нападом на Україну і довести всьому світу що він не балабол. В нас є тіки надія що путєн від злості помре протягом півроку і війни не буде. Бо інакше через півроку гарантована війна.
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16.02.2022 15:20 Відповісти
у куйла нет никаких шансов победить такую страну как Украина, при условии, что не будет сабботажа!
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16.02.2022 16:25 Відповісти
Так путєну і не потрібно перемагати Україну, йому потрібна війна, нестабільність, біженці, телекартинка бомбардувань, піар на війні серед росіян, вигадані перемоги в телевізорі. Що робить путєн з 2014 року - веде безкінечну війну обмеженими ресурсами, тобто створює картинку в телевізорі. путєн може заради картинки напасти, побомбити українські міста і знові затягнути цю війну на 20 років.
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16.02.2022 17:52 Відповісти
ну так начав войну, куйло снимет все ограничения на ответные действия с нашей стороны
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16.02.2022 17:59 Відповісти
Черт. Я только успокоился.
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16.02.2022 14:15 Відповісти
гы . Отличный коммент!
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16.02.2022 14:26 Відповісти
Тому вже зараз росіян треба знищувати...
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Ну так вперёд . Те кто-то не даёт их зныщувать? Не спустили тебя с поводка?
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16.02.2022 14:47 Відповісти
та пох. як казали колсь карфаген має бути знищеним!
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16.02.2022 14:16 Відповісти
Курфаген

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16.02.2022 14:23 Відповісти
курфакен
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16.02.2022 14:27 Відповісти
Курфаген має бути зруйнований!!!
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16.02.2022 15:49 Відповісти
Хватит уже сроки ставить, нормально спать не могу из-за напряжения
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16.02.2022 14:16 Відповісти
Я вже й "кушать" не можу.
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16.02.2022 14:18 Відповісти
Эстонский Щирлиц пришел на помощь британскому Джеймсу Бонду.
Следующее сообщение будет от главы Румынской разведки... 17.02 в 00:15:10 будет прорыв в направление Троещины со стороны Борщаговки!
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16.02.2022 14:17 Відповісти
Разве что прорыв канализации)
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16.02.2022 15:06 Відповісти
А молдавская разведка сообщила шо нападут 29-30 февраля.
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16.02.2022 15:20 Відповісти
И это самый точный прогноз..
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16.02.2022 15:41 Відповісти
Ну, насчёт 29 февраля я бы усомнился, а вот 30 февраля - вероятность 99,9%😁
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16.02.2022 16:15 Відповісти
Шойгу сказал «Мы из принципа нападём в третей или даже четвёртой половине февраля, не раньше 30 го числа, точно»
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16.02.2022 20:18 Відповісти
Естонська розвідка це вам не якась там МІ6. Їм треба довіряти.
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16.02.2022 14:17 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747961.html Ой, засРашка своё вЯличие уронила)

Зараз відбувається не просто деескалація, а значно більша, можна сказати, історична подія. В ці дні відбувається десакралізація величі росії.
Коли вони приїхали на засідання росія-НАТО, вони ледь не примушували цілувати їх підошви. На їх думку, від російського металобрухту на кордонах України увесь світ мав накласти повні штани. Вони вели себе зверхньо і розмовляли крізь зуби.
На це дивився весь світ. І цивілізований, і васали росії.
Це мала бути тріумфальна перемога грубої сили.
Але станом на сьогодні, весь світ побачив, що особливої сили і немає, і король-то голий.
І саме це розуміння буде визначати подальший хід історії.
Як би це пафосно не звучало, росія пред'явила все, що могла і ... здулась.
Так, зараз буде багато перемовин, дипломатії і т.п. Але позиції сторін сильно змінилися.
Не на користь росії.🙁
Йозеф Кнехт
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16.02.2022 14:17 Відповісти
Да думаю в нас буде постійна загроза вторгнення , потрібно бути завжди на поготові.Потрібно якось зробити ротації щоб люди не були втомлені .
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16.02.2022 14:17 Відповісти
Тобто ви до нас, а ми у Грейт Брітн?
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16.02.2022 14:19 Відповісти
Насчёт шашлыков Я не был бы настолько оптимистичен...
Насчёт правоты янелоха, то Вообще сомнительно, что он делает что-то достатньо обдумано ( его уровень сиюминутной хайп, но никак не стратегия)...
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16.02.2022 14:28 Відповісти
Шановні естонці, друга половина лютого почалася вчора ви троооооохи заааааапізнилися
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16.02.2022 14:18 Відповісти
Кацапське шовінізм смердить.
Друга половина лютого не закінчилася.
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16.02.2022 14:24 Відповісти
Цензор передруковує застарілі новини.
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16.02.2022 14:28 Відповісти
Это будет сделано тогда, когда этого никто не ожидает. Пару раз блефанут, народ расслабится, и тогда будет спмое время.
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16.02.2022 14:19 Відповісти
Если после каждого блефования будут прилетать пачки самбелей с ништяками, то пусть блефуют побольше.
И открою большой секрет - ЗСУ всё время на боевом дежурстве. Их боеготовность не зависит от того в истерике нарид или нет .
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16.02.2022 14:46 Відповісти
https://mi3ch.livejournal.com/5286448.html Картину Василия Верещагина «Апофеоз войны» знают, наверное, все. Но, как правило, ее показывают без рамы.

А на раме есть надпись: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим».
Всем строителям тысячелетних рейхов и восстановителям империй.
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16.02.2022 14:21 Відповісти
если честно, то эти прогнозы ******** уже...
Будет, так будет. Нет - и хорошо.
Просто надо быть готовыми и всё
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16.02.2022 14:22 Відповісти
Да плевать что тебя там и куда, раз не хватает мозгов задуматься для чего это делают.
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16.02.2022 14:27 Відповісти
эстонский разведчик, ты?
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16.02.2022 14:29 Відповісти
и для чего же это делают?
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16.02.2022 14:35 Відповісти
Думать не хочется, да?
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16.02.2022 14:37 Відповісти
Что бы спихнуть последнии 5 гаубиц без прицела. Читай новости.
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16.02.2022 16:17 Відповісти
"газеты читать надо!" (с)
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16.02.2022 16:19 Відповісти
он читает и ест помидоры на ночь
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16.02.2022 18:35 Відповісти
по вашому путен має назвати дату й час ?
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16.02.2022 14:24 Відповісти
АПЯТЬ?
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16.02.2022 14:39 Відповісти
Плешивый насрал под дверью. Хотел убежать но подскользнулся
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16.02.2022 14:39 Відповісти
Сейчас идет потепление с дождями. Ну какое наступление?
Может быть после олимпиады, или летом еще попробует напасть.
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16.02.2022 14:43 Відповісти
Вот так потихоньку и до 2030 года доживём..
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16.02.2022 14:44 Відповісти
Ну, такое себе предупреждение ...
На границах стоит группировка, полностью готовая к вторжению. Когда начнется вторжение? Да когда угодно! В любой момент.
Все вот эти "15-16 февраля", "во второй половине февраля" - это или гадание на кофейной гуще или трансляция, специально созданной ГРУ РФ, дезинформации.
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16.02.2022 14:44 Відповісти
ГРУ РФ прям из уст Байдена вещает, для пущей надежности
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16.02.2022 15:17 Відповісти
Шутки шутками, но с большой долей вероятности эту дезу подкидывают именно кацапы для дестабилизации и снятия реакции
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16.02.2022 16:22 Відповісти
Столько дней в полях . Как минимум пропита солярка , Зипы, Акб, брезент инструмент , запаски, сухпайки,портки и т.д.. До конца февраля пропьют все шо осталось. Спасет только весенний березовый сок на бражку.
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16.02.2022 14:49 Відповісти
Шо опять?
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16.02.2022 14:52 Відповісти
Парагвайская разведка считает, что раньше понедельника в марте вторжение не начнется!
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16.02.2022 14:52 Відповісти
может хватит уже? народ украины готов ....
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16.02.2022 14:52 Відповісти
а что там люксембургская разведка?
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16.02.2022 14:57 Відповісти
Справа в тім, що рішення (позитивне для України) щодо членства України в НАТО вже прийняте. Інакше б не верещали в кремлі так, ніби їм сірчану кослоту на причинне місце вилили. А саме ця подія ТАК хвилює кремлінів не тільки останнім часом, а, принаймні, останні вісім років.
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16.02.2022 14:58 Відповісти
ким прийняте?
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16.02.2022 15:00 Відповісти
Петей и продолжил Вовочка с РНБО.
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16.02.2022 16:21 Відповісти
Сам придумал?
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16.02.2022 15:08 Відповісти
Мобілізація - це війна. Мобілізація ділиться на приховану і відкриту. Приховану мобілізацію (накопичення матеріального і людського ресурсу) пройдено. Стадія відкритої мобілізації у частині стягнення техніки, б/к, майна до кордону в основному завершилась. Залишилось закінчити останню стадію відкритої мобілізації - комплектування особовим складом частин вторгнення і стратегічних резервів. Тому у військовому розумінні війна уже почалась.
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16.02.2022 15:00 Відповісти


Дурачёк...
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16.02.2022 15:06 Відповісти
А ви у курсі що таке прогноз?
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16.02.2022 15:09 Відповісти
Год не уточнили
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16.02.2022 15:07 Відповісти
2014
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16.02.2022 15:14 Відповісти
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16.02.2022 15:12 Відповісти
"Естонська розвідка". це те саме що "британські вчені" . З однієї опери Цирк для лохторату триває
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16.02.2022 15:14 Відповісти
"готові почати" та "допускають, що можуть почати" -- є все ж таки різниця. Панове журналісти та редактори, менше хайпу!
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16.02.2022 15:31 Відповісти
В Эстонии есть разведка?
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16.02.2022 15:36 Відповісти
Жить захочешь - не так раскарячешься. Люди всю 20 лет под давлением живут и многому научились. Теперь делятся с нами. Думаю, что стоит сказать СПАСИБО! и делать выводы...
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16.02.2022 15:53 Відповісти
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16.02.2022 15:45 Відповісти
Интересно, сколько они могут стоять у границы?Я так понимаю полевые условия это большие затраты.
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16.02.2022 15:49 Відповісти
Окупается выросшими ценами на газ и на нефть. А если учесть что все эти затраты бюджетируются заранее при старых ценах на нефть и газ, с принципиально одинаково по стоимости - 500-1000 км левее/правее по карте... то они еще и в выигрыше.

Им даже выгодно - вот так. Пока мы тратим. Тратим на страховку пассажирских рейсов (-16млрд грн из бюджета), на тероборону, на оружие ... а бюджет не резиновый. А квоты например для импорта в ЕС - никто не отменял, реально их даже уменьшили (формально увеличили, но расширили диапазоны таможенных кодов по которым они применяются)...
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16.02.2022 16:06 Відповісти
Вони там з 14-го. Вже 8 років я чую про 200-тисячне військо на кордонах і, періодично, про "путін нападе", особливо перед черговим підвищенням тарифів.
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16.02.2022 16:34 Відповісти
Лично я для себя понял из вчерашней катавасии следующее. Внезапно напасть они не смогут.
Обстрелять ракетами могут, но не начать вторжение! А если начнут вторжение, то одновременно.
Все согласятся, что на Одессу и Марик они точно пойдут.
Так вот даже загрузить десант в 12 кораблей, что зашли в ЧМ, россияне будут идти до лиманов под Одессой - 550 км со средней скоростью БДК в 17 узлов или 31 км\ч. Почти 18 часов - это без технических проблем и сюрпризов от погоды!
Любая разведка, а США тем более, весь этот процесс срисует точно. Так что внезапности тут не будет 100%. С танковыми подразделениями та же картина, если не хуже, учитывая погодные условия.
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16.02.2022 15:51 Відповісти
Единственный вменяемый комментарий. Сам из Одессы.
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16.02.2022 16:33 Відповісти
О, эст-т-о-о-о-н-цы-ы...ы проснулись.
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16.02.2022 15:55 Відповісти
можуть то можуть а чи закінчать
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Я бьі не иронизировал над єстонской разведкой . Разведки США и стран НАТО опираются , в основном , на технические средства разведки , а у кого есть хорошая агентурная информация , мьі не знаем . У єстонцев работа с агентурньіми источниками - основная , за неимением спутников и т.п. , может , им и удалось внедрить или завербовать хороший источник в ВС РФ .
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16.02.2022 17:18 Відповісти
Якщо б це знав Зеля він би переніс день єднання з 16-ого лютого на 2-у половину місяця.
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16.02.2022 18:29 Відповісти
Достали уже эти предсказатели.
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16.02.2022 20:39 Відповісти
Предупреждали же Европу- как только будет готов газопровод в обход Украины , Россия начнет войну.
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16.02.2022 21:15 Відповісти
 
 