УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8213 відвідувачів онлайн
Новини
18 066 80

Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці. ВІДЕО+ФОТО

Завершились чоловічі змагання з лижної акробатики на Олімпіаді. Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.

1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00

2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50

3. Ілля Буров (ОКР) – 114,3

Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці 01

Фото: Гутцайт /фейсбук

На Олімпійських іграх у Пхенчхані у 2018 році Абраменко став чемпіоном.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український спортсмен Гераскевич під час олімпійських змагань в Пекіні розгорнув плакат з написом "No war in Ukraine". ВIДЕО

Нагадаємо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.

Китай (4555) Олімпіада (687) Абраменко Олександр (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
почему третий гордо не поднимает флаг страны ОКР?
показати весь коментар
16.02.2022 15:04
+30
ОРКи...
показати весь коментар
16.02.2022 14:37
+29
наші вітання!!
показати весь коментар
16.02.2022 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что такое лыжная акробатика? Шпагат на лыжах? Упражнение на брусьях с помощью лыжных палок?
показати весь коментар
16.02.2022 14:27 Відповісти
вас що, в гуглі забанили? Стрибки на лижах з різноманітними елементами акробатики (повтороти, перевороти через голову) у повітрі. Красивий, але дуже небезпечний вид спорту! Треба досконало володіти своїм тілом
показати весь коментар
16.02.2022 14:30 Відповісти
Просто олимпийская дисциплина! И никакой допинг в этом виде спорта не поможет! Надо иметь талант - и все!
показати весь коментар
16.02.2022 14:31 Відповісти
Дуже схоже, що Ви шпагат тільки на пляшці виконуєте.
показати весь коментар
16.02.2022 15:23 Відповісти
наші вітання!!
показати весь коментар
16.02.2022 14:28 Відповісти
Ілля Буров (ДКР)

что за страна такая "ДКР"? Дикари?
показати весь коментар
16.02.2022 14:28 Відповісти
ОРКи...
показати весь коментар
16.02.2022 14:37 Відповісти
нє-скоріш-дєкарація...
показати весь коментар
16.02.2022 15:31 Відповісти
Это значит Украина заняла 15 место в командном зачете? Неплохо, неплохо!
показати весь коментар
16.02.2022 14:28 Відповісти
Взагалі-то https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm з 91 країн світу.
показати весь коментар
16.02.2022 14:32 Відповісти
Ага, 23! Теж непогано! Чомусь постійно показувалась таблиця з 13-14 командами - медалістами і горда Україна - на останньому місці! Хоча, чому Україна повинна бути на 91 місці? Дякую тобі, Олександре Кравченко!
показати весь коментар
16.02.2022 14:45 Відповісти
То ми вже останні? Головне не порушувати інструкції.
показати весь коментар
16.02.2022 14:30 Відповісти
Чиїх інструкцій?
показати весь коментар
16.02.2022 14:32 Відповісти
Було 14 команд - медалістів зимової Олімпіади! Якщо 14 -та була хоч з десятком бронзових, то ми будемо вище! Просто ЦН міг би відразу і табличку командного заліку опублікувати, як він це постійно робив, допоки ми залишались в списку команд-учасників. які не завоювали жодної медалі! Українським антизеленим патріотизмом це називається!
показати весь коментар
16.02.2022 14:37 Відповісти
ФСБ росссссії ?
показати весь коментар
16.02.2022 14:57 Відповісти
Его там хоть от обнимашек с русней удержали или нет?
показати весь коментар
16.02.2022 14:38 Відповісти
Нет, обнимались как положено нормальным спортсменам))
показати весь коментар
16.02.2022 21:53 Відповісти
Вітаю Україну з медаллю, БРАВО Олександру!
показати весь коментар
16.02.2022 14:39 Відповісти
Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці. Джерело:

Зе клоун не поспішає поздоровляти - у його канденцію і так мало медалей на олімпіаді
показати весь коментар
16.02.2022 14:43 Відповісти
Молодец, не взирая на убогое финансирование Абраменко с серебром. Браво !!!
показати весь коментар
16.02.2022 15:31 Відповісти
на прошлой Абраменко был с золотом...
показати весь коментар
16.02.2022 20:24 Відповісти
вгадайте, хто найстарший спортсмен на цій олімпіаді у даній дисципліні?
показати весь коментар
17.02.2022 01:19 Відповісти
Молодець!!! Тільки з мельдонієвими не обіймайся, бо буде знов скандал.
показати весь коментар
16.02.2022 14:53 Відповісти
Він на минулій Олімпіаді ции і займався, бо тоді чпокав зустрічався з кацапсинською лижною мельдонієвою сцикухою
показати весь коментар
16.02.2022 18:27 Відповісти
Не с мужиком же встречался. Что в этом плохого
показати весь коментар
17.02.2022 01:05 Відповісти
Хоч не з нулем, то вже добре.
показати весь коментар
16.02.2022 14:54 Відповісти
і не кажи, от що значить, обрати .ідера антидопінгово Всесвіту, ОПу котрого узурпував дЄрмак.
показати весь коментар
17.02.2022 01:23 Відповісти
Як круто витягнув приземлення! Браво, боєць. Бедняги связки и суставы...
показати весь коментар
16.02.2022 14:58 Відповісти
это невозможно смотреть...
показати весь коментар
16.02.2022 18:18 Відповісти
Молодец! Думал вообще без медалей будем.
показати весь коментар
16.02.2022 14:59 Відповісти
Сподіваюсь, абнімашек з бронзовим іхтамнєтом не було?
показати весь коментар
16.02.2022 15:01 Відповісти
Стосовно обнімашек не знаю, а от у короткому репортажі на Ютьюбі бачив, що він давав інтерв'ю вже українською мовою. То ж якісь зрушення таки є.
показати весь коментар
17.02.2022 00:09 Відповісти
почему третий гордо не поднимает флаг страны ОКР?
показати весь коментар
16.02.2022 15:04 Відповісти
Так , нєчєго , подимать то .!!
.
показати весь коментар
16.02.2022 15:19 Відповісти
Хрен проссыш, что то за ОКР... Они даже флаг свой то ли проссали, то ли просрали...
показати весь коментар
16.02.2022 15:37 Відповісти
Пропилинахрен
показати весь коментар
16.02.2022 20:38 Відповісти
Команда без знамен, солдати без погонів, могили без імен.
показати весь коментар
16.02.2022 22:12 Відповісти
Не піднімає,бо не стоїть !
показати весь коментар
16.02.2022 16:29 Відповісти
Ему вместо флага дали бутылку водки, видишь в левой руке держит?
показати весь коментар
16.02.2022 17:03 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 01:23 Відповісти
Дякуємо Сашо! Хоч одна приємна новина на фоні тривожного очікування!
показати весь коментар
16.02.2022 15:07 Відповісти
молодец
показати весь коментар
16.02.2022 15:09 Відповісти
Ну от . ! А прогнозували що Україна на цій Олімпіаді , залишиться взагалі без медалей .
Браво !!! .
показати весь коментар
16.02.2022 15:15 Відповісти
Не все погано, бо могло б бути гірше? Це дійсно чого хотіли?
показати весь коментар
16.02.2022 16:15 Відповісти
Поздравляю!
показати весь коментар
16.02.2022 15:30 Відповісти
Молодец !!! Спасибо !!! Поздравляем спортсмена и нас вместе с ним.
показати весь коментар
16.02.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 16:52 Відповісти
У Австралии где нет снега 1 золото 2 серебра и бронза.😳
показати весь коментар
16.02.2022 17:01 Відповісти
а ще в австралії менше населення ніж в Україні і набагато більше ресурсів, за рахунок яких це населення жирує. Також австралія практично ніколи не мала серйозної війни на своїй території, а в Україні кожні 50 років велика війна! А кожні 20-30 років - також війна, але вже поменше.... Давай такі території, ресурси і мир Україні і подивимось, де вона буде через 100 років!
показати весь коментар
16.02.2022 17:43 Відповісти
поїхавший, а чого Австралія для тебе не з великої літери?
показати весь коментар
17.02.2022 01:26 Відповісти
Молодчага!
показати весь коментар
16.02.2022 17:46 Відповісти
Каминская, ранее выступавшая за Беларусь
показати весь коментар
16.02.2022 18:22 Відповісти
русская, а куда ваша олимпийская сборная делась?
показати весь коментар
16.02.2022 18:34 Відповісти
Шо тут непонятного? Где олимпийская сборная твоей страны-помойки, русская? Нет ее вот который уже год. Куда делась?
показати весь коментар
16.02.2022 18:37 Відповісти
Врешь, русская. Нет там вашей ссаной власовской тряпки. И олимпийской сборной страны-помойки там тоже нет. Какие-то русские бомжи есть, без опознавательных знаков.
показати весь коментар
16.02.2022 18:43 Відповісти
русская, я стероидов не употребляю, я же не русский. И с чего бы меня плющило? Это ж не моя страна не имеет олимпийской сборной.
показати весь коментар
16.02.2022 18:53 Відповісти
А кто с тобой общается, русская? Тебе просто напомнили, шо твоя страна-помойка - помойка и есть.
показати весь коментар
16.02.2022 20:06 Відповісти
как сказал наш комментатор на ЮА Перший -
страна-аббревиатура)))
показати весь коментар
16.02.2022 20:27 Відповісти
Спортсмены без знамён, солдаты без погон, могилы без имен.
Угадайте страну
показати весь коментар
16.02.2022 20:47 Відповісти
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
показати весь коментар
17.02.2022 03:46 Відповісти
ВІТАННЯ!
показати весь коментар
16.02.2022 18:13 Відповісти
Жаль, что не золото. Но и то хорошо.
показати весь коментар
16.02.2022 21:29 Відповісти
so muss sein!

показати весь коментар
17.02.2022 00:15 Відповісти
Абраменко после "серебра" ОИ дал "пять" сопернику из России и попал в его объятия
показати весь коментар
17.02.2022 01:22 Відповісти
Sehr GUT! So muss sein! Usraina wird frei von nazis!
показати весь коментар
17.02.2022 01:37 Відповісти
 
 