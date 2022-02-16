Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці. ВІДЕО+ФОТО

Завершились чоловічі змагання з лижної акробатики на Олімпіаді. Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.

1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00

2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50

3. Ілля Буров (ОКР) – 114,3

Фото: Гутцайт /фейсбук

На Олімпійських іграх у Пхенчхані у 2018 році Абраменко став чемпіоном.

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Нагадаємо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.