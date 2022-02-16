Перша медаль України на Олімпіаді у Пекіні: Олександр Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці. ВІДЕО+ФОТО
Завершились чоловічі змагання з лижної акробатики на Олімпіаді. Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
Олімпійським чемпіоном став китаєць Ци Гуанпу, а бронза у представника ОКР Іллі Бурова.
1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00
2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50
3. Ілля Буров (ОКР) – 114,3
Фото: Гутцайт /фейсбук
На Олімпійських іграх у Пхенчхані у 2018 році Абраменко став чемпіоном.
Нагадаємо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.
Топ коментарі
+40 Nikolai Chizhevsky
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что за страна такая "ДКР"? Дикари?
Зе клоун не поспішає поздоровляти - у його канденцію і так мало медалей на олімпіаді
чпокавзустрічався з кацапсинською лижною мельдонієвою сцикухою
.
Браво !!! .
страна-аббревиатура)))
Угадайте страну
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".