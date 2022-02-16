УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8213 відвідувачів онлайн
Новини Війна
696 6

Кабмін працює у Києві, в режимі 24/7. Ніяких фейкових евакуацій та паніки не допускаємо, - Шмигаль

Кабмін працює у Києві, в режимі 24/7. Ніяких фейкових евакуацій та паніки не допускаємо, - Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжує свою роботу в Києві, жодних фейкових евакуацій не відбувається.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо у Києві. Ніяких фейкових евакуацій, ніяких панік в умовах гібридного тиску не допускаємо. Працюємо в режимі 24/7. Сьогодні, згідно з указом президента України від 14 лютого цього року "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" святкуємо День єднання", – зазначив Шмигаль.

За його словами, у цей день українці хочуть показати своїм друзям та ворогам, що наша країна згуртована, що народ єдиний, готовий захищати свою країну, свободу і незалежність, а також показати те, що Україну "не можна залякати, не можна змусити тікати, оскільки наша нація перебуває на своїй землі та готова до будь-яких сценаріїв і будь-яких загроз".

Читайте також: Посольства всіх країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас

Автор: 

Кабмін (14077) евакуація (2308) Шмигаль Денис (4565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви шо! И бабки не выводите в офшоры! Все о людях да о стране думаете!!!
показати весь коментар
16.02.2022 14:37 Відповісти
ваша наявність чи відсутність немає значення.
показати весь коментар
16.02.2022 14:39 Відповісти
День Соборности уже есть, зеБабуины
показати весь коментар
16.02.2022 14:40 Відповісти
Кацапи думали нагнати паніки щоб стрибнув доллар, панічно скупили продукти та почали тікати. Натомість Українці скупили практично всю зброю і патрони в магазинах
показати весь коментар
16.02.2022 14:41 Відповісти
Да конечно,народ объединился со взяточникам,казнокрадами и помощниками сивковича,прямо сегодня.
показати весь коментар
16.02.2022 14:43 Відповісти
работяги
мутки с конкурсом на главу Набу, распил, распил, распил
ну и немного времени на сон
показати весь коментар
16.02.2022 15:17 Відповісти
 
 