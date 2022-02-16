Вчорашня кібератака на українські банки та держсайти була наймасштабнішою в історії, - Федоров

DDоS-атака на банки та держсайти України, здійснена 15 лютого, була наймасштабнішою в історії країни.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора, 15 лютого, було здійснено наймасштабнішу в історії України DDоS-атаку на урядові сайти, банківський сектор. Учора всі органи, які відповідають за кібербезпеку, працювали, щоб протистояти цим атакам і ліквідувати їх найближчим часом", - сказав він під час спільного пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.

За його словами, цю атаку готували наперед, її вартість сягає мільйонів доларів. Метою було дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку, зазначив глава Мінцифри.

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