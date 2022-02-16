Вчорашня кібератака на українські банки та держсайти була наймасштабнішою в історії, - Федоров
DDоS-атака на банки та держсайти України, здійснена 15 лютого, була наймасштабнішою в історії країни.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора, 15 лютого, було здійснено наймасштабнішу в історії України DDоS-атаку на урядові сайти, банківський сектор. Учора всі органи, які відповідають за кібербезпеку, працювали, щоб протистояти цим атакам і ліквідувати їх найближчим часом", - сказав він під час спільного пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.
За його словами, цю атаку готували наперед, її вартість сягає мільйонів доларів. Метою було дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку, зазначив глава Мінцифри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все, що в ньoго вiд IT - це вмiння продавати трусiля жiночi через сoцiальнi мережi.
Вот вам и "Украина в смартфоне".
Знаете сколько ему за 10 мес. поступило предложений по работе по специальности? НОЛЬ! (поэтому сейчас Python изучает)
Кибератаки, говорите, масштабные ... Ню, ню ...
Якийсь недоук, з рiвнем знань джуна пiвгодини вихвалявся якi вони крутi програмери, як в них багато цикавої ******** роботи та як вони легко вирiшують складнi завдання.
Пiсля того, як воно дiзналось, що в мене досвiд понад 15 рокiв та мiй рейт, воно впало в ступор й взяло таймаут "на падумать".
Звiсно ж що думає вже пiвроку.
Ось вам й кадровий вiдбiр у дiджитаторiв вiд Зе
Сисадмин и техподдержка - это без проблем. Предложения есть. Но я опасаюсь. У сына несколько однокурсников так поступили. Но они не растут в плане скилов. Растёт з/п и даже должность, но потолок на горизонте. Сисадмин в крупной компании - з/п 1 000$ и всё и уходить в другую компанию не вариант, т.к. там или столько же, или на 10% больше. А релокация за кордон, вообще практически не реальна.
И потом сын увлекся чистым программированием. Пока есть возможность, пусть ищет себя.
В том-то и дело, что все эти "техподдержки" и "сисадмины" к кибербезопасности никакого отношения не имеют. Пробрасывать сети и настраивать роутеры? Хорошая и нужная работа, но это не кибербезопасность.
И я согласен с вами, что теоретически можно "из сисадмина в девопсы развиться", но во-первых это дольше, а во-вторых это возможно только в крупных, системных IT компаниях, куда, опять же трейни-джуниров не берут.
У меня тоже есть знакомые, которые без образования устроились в IT. На словах "сами", а когда начинаешь углублённо копать, то выясняется, что исключительно и только "по знакомству".
Наверное сыграли свою роль те же однокурсники. Один из них сразу ушёл в программисты. Конечно не "просто так", а "по знакомству". Начал с 500$ и через год уже больше 1 000 получал, и дальнейшие перспективы очень хорошие.
Это его выбор и его решение. Он честно пытался устроиться на работу по специальности ... Принял решение переквалифицироваться в программисты. Т.к. хорошая база, учится быстро и у него получается. Я его предупредил, что с первой работой может быть такая же история. Но он говорит, что рынок программистов в сотни раз больше, чем "специалистов по кибербезопасности". Тут не поспоришь ...
Вру. Практически сразу после дипломирования пригласили на собеседование в СБУ. Знаете какой первый вопрос задали? "В криптовалюте хорошо разбираетесь?"
Хотя иногда приходиться применять "волшебный пендаль". 21 год ... что ж вы хотели
На счет Docker, Ansible, Jenkins ... Не многовато ли? Он, конечно, головастый, но надо же и на работу как-то устроиться и работать. Может потом, уже в процессе работы?
Он начал с "С#". Погорячился. Понял, что со старта, надо что-то попроще. Начал изучать Python, но столкнулся с пробелами в фундаментальных знаниях, т.к. курс Python подразумевал, что эти самые фундаментальные (простые) знания у вас уже есть.
Отсюда и HTML, CSS, js. Он на этом останавливаться не собирается. Просто знания HTML, CSS, js уже позволяют найти первую работу.
И образование далеко "не в мусорку". Практически все HRы с которыми он общался, говорили, что именно фундаментальное образование (физтех как ни как) привлекло их внимание.
И я, кстати, не исключаю, что даже стартонув с веб фронта, сын в дальнейшем может переключиться на ту же кибербезопасность или на сетьевой инжиниринг.
1) Junior Cybersecurity Engineer (Pentester)
https://jobs.dou.ua/companies/10guards/vacancies/179659/
2) Junior Cybersecurity Consultant
https://jobs.dou.ua/companies/10guards/vacancies/55938/
3) Junior web application Security Engineer
https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/vacancies/129504/
4) Information Security Manager (Junior/Middle)
https://jobs.dou.ua/companies/iterasec/vacancies/129315/
Я с вами не рассчитаюсь Вы даёте очень ценные советы.
А попрацювати 3-5 років -- нє ??
Якщо хоче по спеціальності, можна і на меншу ЗП на 1-2 роки для досвіду і резюме.
Щоб Ви знали. У Кіско теж люде працювали. 3-5 років. Потім кращого життя ідуть шукати.