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Вчорашня кібератака на українські банки та держсайти була наймасштабнішою в історії, - Федоров

Вчорашня кібератака на українські банки та держсайти була наймасштабнішою в історії, - Федоров

DDоS-атака на банки та держсайти України, здійснена 15 лютого, була наймасштабнішою в історії країни.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора, 15 лютого, було здійснено наймасштабнішу в історії України DDоS-атаку на урядові сайти, банківський сектор. Учора всі органи, які відповідають за кібербезпеку, працювали, щоб протистояти цим атакам і ліквідувати їх найближчим часом", - сказав він під час спільного пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку.

За його словами, цю атаку готували наперед, її вартість сягає мільйонів доларів. Метою було дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку, зазначив глава Мінцифри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": DoS-атака на сайт Міноборони ще триває. Трафік сайту направили через додатковий сервіс захисту у США

Автор: 

кіберзлочин (810) хакер (1346) кібербезпека (1161) Федоров Михайло (874) Мінцифри (1181)


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Топ коментарі
+8
Сын закончил университет (магистратуру) по специальности "киберзащита" на отлично. Очень любит и шарит в этом. Прошел кучу дополнительных курсов и получил несколько международных сертификатов, в т.ч. Cisco.
Знаете сколько ему за 10 мес. поступило предложений по работе по специальности? НОЛЬ! (поэтому сейчас Python изучает)
Кибератаки, говорите, масштабные ... Ню, ню ...
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16.02.2022 14:57
+7
Так у нас ведь третий год диджитализаторы у власти..
Вот вам и "Украина в смартфоне".
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16.02.2022 14:51
+5
Но роль кибербезопасности по словам Федорова преувеличена.
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16.02.2022 15:24
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Да. И многие её провалили. Так что учитесь у тех, ко справился.
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16.02.2022 14:45 Відповісти
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что роль кибербезопасности в современном мире преувеличена. Такую точку зрения он высказал в недавнем https://lb.ua/news/2019/11/29/443401_mihail_fedorov_ya_uveren_100.html интервью изданию LB.ua.
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16.02.2022 16:09 Відповісти
Шось не розумію, країна айтішников, чому свінолупі сайти не лягають?
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16.02.2022 17:45 Відповісти
героически отбита сисадмином федоровым?
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16.02.2022 14:46 Відповісти
Федоров - сiсадмiн? Розсмiшили. Воно свiч вiд хабу не вiдрiзнить.
Все, що в ньoго вiд IT - це вмiння продавати трусiля жiночi через сoцiальнi мережi.
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16.02.2022 14:49 Відповісти
В Одессе облгаз уже несколько месяцев атакуют. А как иначе понять - я им шлю по интернету свои показания счетчика, а они пишут, что хотят и на эту сумму выставляют счет. Дозвониться не возможно. Точно кибератака.
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16.02.2022 15:42 Відповісти
Какая паника???? Кто на эти сайты вообще заходит? Если не атаки то и траффа не было
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16.02.2022 14:48 Відповісти
Так у нас ведь третий год диджитализаторы у власти..
Вот вам и "Украина в смартфоне".
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16.02.2022 14:51 Відповісти
Вони собі просто набивають ціну.
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16.02.2022 14:53 Відповісти
Сын закончил университет (магистратуру) по специальности "киберзащита" на отлично. Очень любит и шарит в этом. Прошел кучу дополнительных курсов и получил несколько международных сертификатов, в т.ч. Cisco.
Знаете сколько ему за 10 мес. поступило предложений по работе по специальности? НОЛЬ! (поэтому сейчас Python изучает)
Кибератаки, говорите, масштабные ... Ню, ню ...
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16.02.2022 14:57 Відповісти
ВЫ понимаете как сейчас власть зе берет специалистов приходят без образования или без опыта занесли сумму в оп и на должность и еще там воду баламутят мы от ОП всем молчат одни торчки а спецы там не нужны так сейчас страна находиться в пред инфарктном состоянии по кадрам
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16.02.2022 15:16 Відповісти
Я з пiвроку як проходив спiвбесiду у команду дiї - весело було
Якийсь недоук, з рiвнем знань джуна пiвгодини вихвалявся якi вони крутi програмери, як в них багато цикавої ******** роботи та як вони легко вирiшують складнi завдання.
Пiсля того, як воно дiзналось, що в мене досвiд понад 15 рокiв та мiй рейт, воно впало в ступор й взяло таймаут "на падумать".
Звiсно ж що думає вже пiвроку.
Ось вам й кадровий вiдбiр у дiджитаторiв вiд Зе
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16.02.2022 15:28 Відповісти
так во всех сферах если ставят разумного то ему замов тупорылых натыкают целый квартал 95 отсюда и управление страной цирково воровское шапито
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16.02.2022 16:11 Відповісти
не может такого быть, пусть на ДОУ поищет работу, там валом
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16.02.2022 15:29 Відповісти
"Валом" для мидлов и сеньёров. А он трейни-джуниор.
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16.02.2022 16:09 Відповісти
Для трейни тоже есть там 900 разных вакансий. А лучше вообще начинать с другого, с инженера технической поддержки на Воле ,или Укрпочте, или какого нибудь провайдера, его там с руками и ногами оторвут с его образованием, и быстро повысят в том числе на киберзащиту, а потом уже можно и на иностранцев работать.
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16.02.2022 16:21 Відповісти
Спасибо за советы.
Сисадмин и техподдержка - это без проблем. Предложения есть. Но я опасаюсь. У сына несколько однокурсников так поступили. Но они не растут в плане скилов. Растёт з/п и даже должность, но потолок на горизонте. Сисадмин в крупной компании - з/п 1 000$ и всё и уходить в другую компанию не вариант, т.к. там или столько же, или на 10% больше. А релокация за кордон, вообще практически не реальна.
И потом сын увлекся чистым программированием. Пока есть возможность, пусть ищет себя.
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16.02.2022 17:08 Відповісти
Прокачаться в тех поддержке до мидла, за 1000 долларов как вы говорите .а потом идти в безопасность. С опытом работы и сертификатами циско безопасникам сходу дают от 2000 долларов. Или вы не там ищете..Или можно потом изсисадмина в девопс развиваться, там вообще нет предела зарплат. Просто когда люди закончившие институт по востребованной IT профессии, еще и сертификаты есть и не могут найти работу, это какой -то сюр .У меня много знакомых без образования устроились в IT.
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16.02.2022 17:34 Відповісти
+5
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16.02.2022 19:36 Відповісти
"Мидл в техподдержке"? Это что-то новенькое для меня
В том-то и дело, что все эти "техподдержки" и "сисадмины" к кибербезопасности никакого отношения не имеют. Пробрасывать сети и настраивать роутеры? Хорошая и нужная работа, но это не кибербезопасность.
И я согласен с вами, что теоретически можно "из сисадмина в девопсы развиться", но во-первых это дольше, а во-вторых это возможно только в крупных, системных IT компаниях, куда, опять же трейни-джуниров не берут.
У меня тоже есть знакомые, которые без образования устроились в IT. На словах "сами", а когда начинаешь углублённо копать, то выясняется, что исключительно и только "по знакомству".
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17.02.2022 10:24 Відповісти
В тех поддержке есть 4 линии тех поддержки -вы не в курсе?) 3-я линия это уже примерно аналог мидла. В смысле не имеют отношения? Если безопасник не в курсе как устроена сети и роутеры), он вообще не может быть хорошим безопасником. Это надстройка над сисадмином. И девопс ,кстати -это надстройка над сисадмином. Но безопасник должен разбираться в сетях и протоколах, знать линукс на уровне админа, иначе что это за специалист? Можно со стороны тестирования зайти в безопасность, через пентестера. Но сразу с улицы в безопасники непросто, да. Почему он останется на одном уровне? От коммуникабельности зависит. Сразу на собеседовании говорить, напирмер я хочу поработать админом пока, но у меня высшее в сфере безопасности, и сертификаты, сразу как только появятся место в безопасности хочу туда перевестись. Их очень много требуется на самом деле- в банки, в мобильные операторы, провайдеры, в крупные веб-сервисы, в том сисле и аутсорс, очень нужны безопасники. А если он будет изучать с нуля программирование, и пойдет трейни программистом. Просто выкинет псу под хвост свое высшее образование в кибербезопасности и сертификаты циско.
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17.02.2022 11:00 Відповісти
Трудно с вами не согласиться. Можно было пробовать и через техподдержку заходить.
Наверное сыграли свою роль те же однокурсники. Один из них сразу ушёл в программисты. Конечно не "просто так", а "по знакомству". Начал с 500$ и через год уже больше 1 000 получал, и дальнейшие перспективы очень хорошие.

Это его выбор и его решение. Он честно пытался устроиться на работу по специальности ... Принял решение переквалифицироваться в программисты. Т.к. хорошая база, учится быстро и у него получается. Я его предупредил, что с первой работой может быть такая же история. Но он говорит, что рынок программистов в сотни раз больше, чем "специалистов по кибербезопасности". Тут не поспоришь ...
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17.02.2022 11:11 Відповісти
Не обязательно через тех поддержку заходить, можно через сетевого инженера.) Оторвут с руками. Он не совсем прав, просто у него друзья такие попались. В этом году уже не хватает около 3-х миллионов безопасников. К следующему году будет не хватать 3,5 млн специалистов по кибербезопасности в мире. Хакерские и кибератаки постоянно растут. Это более стабильная работа, так ,как уже есть программы и нейронные сети которые могут сами писать код. А замены сетевых инженеров нет и не предвидится. И кибербезопасники получают не меньше программистов, даже больше. Я не верю, что он не смог со своим дипломом найти работу джуниором в безопасности, или сетевым инженером хотя бы за 400-500 долларов, с быстрой перспективой роста до 2000 долларов. HR сейчас с ног сбиваются, специалистов не хватает.
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17.02.2022 11:21 Відповісти
Работу сисадмином и в техподдержку предлагали. По кибербезопасности - ни разу за 10 мес.

Вру. Практически сразу после дипломирования пригласили на собеседование в СБУ. Знаете какой первый вопрос задали? "В криптовалюте хорошо разбираетесь?"
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17.02.2022 11:36 Відповісти
Самом нужно писать на вакансии, а не ждать пока пригласят! Первую работу айтишники всегда все сами ищут, если нет знакомых. А потом , получат опыт, на вторую работу уже за ними бегают HR.
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17.02.2022 11:43 Відповісти
Понимаю. Конечно он шлет резюме.
Хотя иногда приходиться применять "волшебный пендаль". 21 год ... что ж вы хотели
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17.02.2022 11:51 Відповісти
Сколько вы резюме отправили? Чтобы получить первую работу в IT, люди отправляют и по 200 резюме в разные компании. Просто выбирайте компании по вкусу, по профилю сетей или кибербезопасности, где он хочет работать и отправляйте резюме, в независимости есть у них открытая вакансия по кибербезопасности, или нет. А в сопроводительном письме обязательно пишите, что у него высшее образование в этой сфере, хорошие оценки, сертификаты, что он хочет работать и развиваться.
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17.02.2022 11:48 Відповісти
Я какую мысль хочу донести, что даже если хочет на программирование, то желательно учить Python, Docker, Ansible, Jenkins- чтобы опять же пробоваться на джуниора девопс или девнет. Девопсы точно больше программистов получают, космические деньги. Там нужно программирование, чтобы скрипты писать для настройки окружения разработки. И там его образование там пригодится. Девнеты( программировать сети) тоже от 3,5-5000 долларов. Тогда соединив программирование и его образование- у него будет быстрый карьерный рост. А если ваш сын будет учить мобайл, или не дай бог веб -это путь в никуда. Он тогда выйдет на рынок на одном уровне с продавцами кабачков, барменами и бухгалтерами, которые за год выучили веб и пошли в разработку. 5 лет образования коту под хвост..
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17.02.2022 11:41 Відповісти
Он заканчивает изучение HTML, CSS? js. Потом планирует Python усовершенствовать (базово его уже знает).
На счет Docker, Ansible, Jenkins ... Не многовато ли? Он, конечно, головастый, но надо же и на работу как-то устроиться и работать. Может потом, уже в процессе работы?
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17.02.2022 11:47 Відповісти
HTML, CSS? js- я так и знал), он пошел по ложному пути. . Хоть бы в пентестинг попробовал разослать резюме... Мне жаль, вашего сына выбор. Выкинул образование в мусорку. Будет конкурировать на рынке трудоустройства с бывшими барменами и юристами свитчерами. Его диплом в этой сфере не поможет. Да, во фронтенде тоже можно зарабатывать хорошие деньги. Но ему придется начинать с нуля
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17.02.2022 11:52 Відповісти
Фронт не просто так нарисовался.
Он начал с "С#". Погорячился. Понял, что со старта, надо что-то попроще. Начал изучать Python, но столкнулся с пробелами в фундаментальных знаниях, т.к. курс Python подразумевал, что эти самые фундаментальные (простые) знания у вас уже есть.
Отсюда и HTML, CSS, js. Он на этом останавливаться не собирается. Просто знания HTML, CSS, js уже позволяют найти первую работу.
И образование далеко "не в мусорку". Практически все HRы с которыми он общался, говорили, что именно фундаментальное образование (физтех как ни как) привлекло их внимание.
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17.02.2022 12:15 Відповісти
Пожалуйста, просто база для Пайтон как вы говорите, это алгоритмы и структуры данных, их изучают в вузах на специальностях программирования или самостоятельно. Зачем переучиваться с нуля, я не понимаю. У меня подружка с дипломом бухгалтера сама выучила фронтенд с нуля и устроилась на работу, но она не училась несколько лет в техническом вузе. А ваш сын сетевой инженер. Их тоже очень не хватает.
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17.02.2022 14:17 Відповісти
К высшему образованию, которое имеется на сегодняшний день в Украине, у меня особый подход. Я исхожу из того, что практических знаний там не дают. Поэтому основная цель - научить думать. Заточить, так сказать, мозги. Поэтому физтех. Я понимаю, что после школы мало кто понимает кем хочет стать и какая работа ему по нраву. Умеющим думать можно освоить любую специальность.
И я, кстати, не исключаю, что даже стартонув с веб фронта, сын в дальнейшем может переключиться на ту же кибербезопасность или на сетьевой инжиниринг.
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17.02.2022 15:09 Відповісти
Вот я сходу нашел несколько свежих вакансий для джуниоров, начинающих в сфере безопасности, значит так искал:

1) Junior Cybersecurity Engineer (Pentester)

https://jobs.dou.ua/companies/10guards/vacancies/179659/

2) Junior Cybersecurity Consultant

https://jobs.dou.ua/companies/10guards/vacancies/55938/

3) Junior web application Security Engineer

https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/vacancies/129504/

4) Information Security Manager (Junior/Middle)

https://jobs.dou.ua/companies/iterasec/vacancies/129315/
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17.02.2022 12:10 Відповісти
Спасибо!
Я с вами не рассчитаюсь Вы даёте очень ценные советы.
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17.02.2022 12:17 Відповісти
Сорі ... Щось Ви швидко стартонули і багато чого хочете.
А попрацювати 3-5 років -- нє ??
Якщо хоче по спеціальності, можна і на меншу ЗП на 1-2 роки для досвіду і резюме.

Щоб Ви знали. У Кіско теж люде працювали. 3-5 років. Потім кращого життя ідуть шукати.
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16.02.2022 19:35 Відповісти
Но роль кибербезопасности по словам Федорова преувеличена.
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16.02.2022 15:24 Відповісти
"...Роль кібербезпеки трохи перебільшена..." - Федоров, Міністр цифрової трансформації,
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16.02.2022 15:27 Відповісти
Потому что Запад не соврал и свинособаки собирались вчера ночью напасть...но что то в этот раз не срослось у них
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16.02.2022 15:34 Відповісти
Все у них срослось. Просто Байден корни подрезал.
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16.02.2022 15:44 Відповісти
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16.02.2022 15:48 Відповісти
Що, знову вперше в історії і Найбільша в історії? Брехати не мішки носити. Сама велика кібератаки були в 2014 і 2015-2017 роках. Тоді ми не біли готові, а ви такі специ, що у вас все у смартфоні, то здається та атака пиляка для матроса. Але виходить, що ви брехуни і шахраї.
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16.02.2022 15:59 Відповісти
у федорова, что ни атака, то самая масштабная! а следующая атака будет межгалактического масштраба? когда уже эти зеленые клоуны канут в небытие
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16.02.2022 19:12 Відповісти
 
 