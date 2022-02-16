Коломойський вважає, що ведуча Мосейчук може піти у президенти: Вона заявила, що "ще нічого не вирішила"

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

"Не вірю. Не бачу поки що. Я думаю, може, серед вас журналістів... Мосейчук (ведуча ток-шоу "Право на владу" на 1+1. - Ред.) може піти", - сказав Коломойський.

Водночас Коломойський зазначив, що ніколи з нею про це не говорив, а відповідаючи на запитання, просто прикинув, хто "має стовідсоткову впізнаваність".

У коментарі "Детектору медіа" Мосейчук заявила, що Коломойський має право висловлювати свої думки в медіа.

\"Очевидно, таких людей, як пан Коломойський, дуже багато, які є телеглядачами, зокрема і "1+1" і які, вочевидь, непогано до мене ставляться, тому у них є резон, що я можу піти в політику. Щоправда, я ще нічого не вирішила", - каже Мосейчук.

На запитання, чи не виключає вона взагалі можливість йти у президенти, Мосейчук відповіла: "У нас кожен президент, як було сказано два з половиною роки тому".

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