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Коломойський вважає, що ведуча Мосейчук може піти у президенти: Вона заявила, що "ще нічого не вирішила"

Коломойський вважає, що ведуча Мосейчук може піти у президенти: Вона заявила, що

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

"Не вірю. Не бачу поки що. Я думаю, може, серед вас журналістів... Мосейчук (ведуча ток-шоу "Право на владу" на 1+1. - Ред.) може піти", - сказав Коломойський.

Водночас Коломойський зазначив, що ніколи з нею про це не говорив, а відповідаючи на запитання, просто прикинув, хто "має стовідсоткову впізнаваність".

У коментарі "Детектору медіа" Мосейчук заявила, що Коломойський має право висловлювати свої думки в медіа.

\"Очевидно, таких людей, як пан Коломойський, дуже багато, які є телеглядачами, зокрема і "1+1" і які, вочевидь, непогано до мене ставляться, тому у них є резон, що я можу піти в політику. Щоправда, я ще нічого не вирішила", - каже Мосейчук.

На запитання, чи не виключає вона взагалі можливість йти у президенти, Мосейчук відповіла: "У нас кожен президент, як було сказано два з половиною роки тому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олігарх Коломойський: "Я симпатизую Зеленському, мене все влаштовує"

Автор: 

журналістика (1754) Коломойський Ігор (3122) Президент (815)


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Топ коментарі
+70
Да что там Мосейчук ! Скабееву сразу!!
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16.02.2022 14:46
+54
Есть одна проблема. Она не сможет играть членом на рояле. Но по идее ж можно ж пришить?
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16.02.2022 14:51
+43
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16.02.2022 14:46
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Поки в Україні керує бєня і переважає "мудрий наріт" - можливість такої ху@йні дуже висока. Приблизно 73%.
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16.02.2022 15:51 Відповісти
Я щось не вкурив, що Мосейчук теж єврейка?
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16.02.2022 15:51 Відповісти
евреев евреями уже нельзя в Украине называть теперь они богоизбранные
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16.02.2022 17:36 Відповісти
Тільки бог у них з ріжками.
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16.02.2022 19:01 Відповісти
каломойшу-на гілляку.
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16.02.2022 15:53 Відповісти
Таке відчуття, що уся країна приймає участь у якомусь збоченому реаліті шоу.
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16.02.2022 15:55 Відповісти
Пару сериалов аля "Слуга Народа" со мной в главной роли и я смогу тоже баллотироваться в президенты)
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16.02.2022 15:56 Відповісти
На піанінах граєте? ну, самі розумієте чим
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16.02.2022 17:46 Відповісти
Нажаль тільки на нервах... 🙄
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16.02.2022 21:48 Відповісти
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17.02.2022 14:20 Відповісти
Беня прав, ********** може піти в президенти Ізраїля. Для них вони з Бенею і Гундосом зробили дуже багато, тож вона там має стати героїнею. А в Україні вона чорнорота і брехлива ***********.
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16.02.2022 15:56 Відповісти
Ору в голос )))))))
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16.02.2022 16:00 Відповісти
так хуже і нє будєт.
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16.02.2022 16:00 Відповісти
А чем она будет играть на пианино?
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16.02.2022 16:04 Відповісти
Страпоном!
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16.02.2022 16:32 Відповісти
Вона буде замість піаніно
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16.02.2022 16:44 Відповісти
За надюху савченко
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16.02.2022 16:05 Відповісти
Беня и обезьяну может сделать президентом Украины
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16.02.2022 16:05 Відповісти
Як показала практика...
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16.02.2022 17:12 Відповісти
Ну кто бы сомневался. С Зелей прокатило, теперь с комсомолкой мосейчук-скабеевой можно попробывать . Ну что прбный шар вбросили.
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16.02.2022 16:06 Відповісти
А може Лєнку у президенти? І прізвище не треба змінювати! А перший ЛЄДЬ буде на бек-вокалі і акомпаніатором. І КАКАЯ РАЗНІЦА?!!
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16.02.2022 16:09 Відповісти
Ничего хорошего не светит, пока единственно важным фактором из качеств президента для украинцев будет являться узнаваемость. С таким же успехом пассажиры самолёта могут выбирать себе пилота основываясь на том, у кого в прошлом году больше было консервации огурцов.
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16.02.2022 16:09 Відповісти
у президентши пєдірації
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16.02.2022 16:13 Відповісти
Ну что, достойная кандидатура, страна прогрессирует от клоуна коломойского до лизальщицы зада коломойского. Следующим будет водитель коломойского?
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16.02.2022 16:14 Відповісти
пусть артисты остиаются артистами.журналисты-журналистами..В президенты должны идти люди С ОПЫТОМ управления гос. структур (но без связи с частным бизнесом,прокуратурами,СБУ И МВД )
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16.02.2022 16:17 Відповісти
Хай ця запрданка йде не в президенти , а нахрен!
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16.02.2022 16:18 Відповісти
пусть идут вместе с зеляй)
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16.02.2022 16:21 Відповісти
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16.02.2022 18:55 Відповісти
Звісно, піде. Стадо все хаває.
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16.02.2022 16:24 Відповісти
Бєня не здивував, від слова - зовсім. Нарід, який легко обирає "презиком" то зеко-хама, то шахрая-кондитера, то гумориста, "абинеЮлька!" цілком спроможний, з тієї ж причини, обрати "презиком" диктора телебачення. Сумно, та походу, така наша доля. Чекаємо на чергові "граблі" на які вже в четверте натупить наш "мудрий нарід".
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16.02.2022 16:28 Відповісти
Тимошонка самые старые грабли,уже набившие народу шишки. Оставьте ее себе иконой ,вашей секте слабоумных свидетелей популизма.
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17.02.2022 08:40 Відповісти
хитрожопий єврей пропонує тупу продажну Мосейчучку?
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Єврей тоді хитрожопий коли є тупий і жадний гой, любитель халяви. Зе вибрали бо він грав преза, Нату виберить бо вона розповідала політновини - геніальна політикиня **********
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16.02.2022 17:01 Відповісти
З таким тупим народом, Каламойша може і Скабєєву розкрутити.
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16.02.2022 16:33 Відповісти
Та краще вже вибирайте відро черешні
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16.02.2022 16:43 Відповісти
Кто барышню танцует, той её и имеет. Так какая стоимость "танца" Натахи?
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16.02.2022 16:48 Відповісти
Огласите, пожалуйста, весь список
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16.02.2022 16:50 Відповісти
Не патріоьизм, не порядність, політичний досвід і професіоналізм. Головне впізнаваність, узнаваемость, і завтра зебельйо голосуватиме за жирну сраку або табуретку.
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16.02.2022 16:57 Відповісти
Бєня, балотуйся ти разом із зеленським у президенти. І буде два єврея - це сила!
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16.02.2022 16:58 Відповісти
тот случай, когда зеленский смотрится не так уж и плохо....
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16.02.2022 17:02 Відповісти
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16.02.2022 17:02 Відповісти
если из журналистов, то лучше Бутусов
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16.02.2022 17:11 Відповісти
Почали готувати нову ляльку. Стара зламалася
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16.02.2022 17:29 Відповісти
І на хера нам цей зливний бачок №2 Беня зовсім ***** зі своїми кандидатами.
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16.02.2022 17:41 Відповісти
😀
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16.02.2022 19:47 Відповісти
А мне кажется, что она может пойти не В, а НА... и так будет правильнее...
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16.02.2022 18:06 Відповісти
Тоді вже краще Лісапетний батальйон )
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16.02.2022 18:22 Відповісти
То же было и с Зеленским. Кошкина Зеленского, осенью 2018-го спросила- " А ты знаешь, что Коломойский сказал, что ты идешь в президенты?
-Ну, если Коломойский сказал, значит иду".
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16.02.2022 18:24 Відповісти
Завжди нам Українцям хочуть підсунути ляльок і так все знову обертається навколо корита з грішми. А українці знову в дурнях! Не набридло вестись на таке???
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16.02.2022 18:25 Відповісти
Це тролінг з боку Бєні.
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16.02.2022 19:46 Відповісти
Обираймо СМЕШКО ІГОРА ПЕТРОВИЧА. ДОСТОЙНА КАНДИДАТУРА.
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16.02.2022 19:52 Відповісти
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16.02.2022 18:48 Відповісти
Тільки Мосейчук, або Вірастюк, пробачте Верещук спасуть Україну! А мужчини - політики гнилі і проплачені на два президентські терміни наперед! НЕ голосуйте за них, українці!
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16.02.2022 19:38 Відповісти
Даже КалоМойша вкурил, что со вторым сроком у ЗЕ-падлюки выгорит тухес.
А Мосийчучка случайно не жидовка?
После того, как я узнал, что тот самый дед Панас на самом деле - Пинхас Хаймович Вескляр, уже ничему не удивлюсь.
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16.02.2022 19:07 Відповісти
,,ось така х...я ,Малята,,
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17.02.2022 09:02 Відповісти
Но Дед все равно останется у многих светлым пятном в памяти детства. Хороший дедуля был.
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17.02.2022 09:03 Відповісти
Действительно, а чем отличаются эти оба представителя самой древней профессии?
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16.02.2022 19:13 Відповісти
Шануймося українці!
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президента вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
PS.Давно,ще в 80-х роках,мене переманили на
інше підприємство і ПІВ року вводили на посаду.
Я відпрацював по тижню-два в кожному підрозділі підприємства.
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16.02.2022 19:14 Відповісти
Беня решил, что Бога за Бороду схватил. Ну что сказть - дурак. Больно падать будет, Игорь Валерьевич...
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16.02.2022 19:31 Відповісти
Бєня просто тролить усіх. І показує - що таке демократія по-українськи. Як він скаже - так і буде. А держава, чи те, що називають державою, нічого з цим вдіяти не може чи не хоче. Як хтось сказав: держава, захоплена олігархами.
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16.02.2022 19:43 Відповісти
народу подобається діяльність коломойського...і його люди і його етно...
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17.02.2022 05:26 Відповісти
Давайте бути мудрими, та обирати професіоналів. Пропоную обговорити кандидатуру на пост президента України СМЕШКО ІГОРА ПЕТРОВИЧА. Дані про нього є у відкритому доступі, так що погнали. Я за СМЕШКО І.П.
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16.02.2022 19:46 Відповісти
Слава Богу таких как ты очень мало
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17.02.2022 08:45 Відповісти
Протянув в президенты свою табуретку, Беня решил, что можно и микрофон усадить на Банковой?
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16.02.2022 20:52 Відповісти
Мне вот любопытно, а уборщица баба Клава в президенты не собирается...
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16.02.2022 23:38 Відповісти
це він юльку шантажує, на щось уламує... вона 30 років мріє стати президентом. вона з дніпровського клану і постійно це з пінчуками коломойськими мусолить...
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17.02.2022 05:25 Відповісти
кучерявая ************ уже списала своего малоПИД...роского Нарко-Дегенерата, очередь следующей ручной потаскухи, Украине нужно срочным обращом отправлять эту пархатую Падаль в Штаты( Гуантанамо) в месте с членограем....
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17.02.2022 09:37 Відповісти
Кого-то она мне напоминает...
Вспомнил!

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17.02.2022 11:32 Відповісти
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