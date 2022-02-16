Коломойський вважає, що ведуча Мосейчук може піти у президенти: Вона заявила, що "ще нічого не вирішила"
Олігарх Ігор Коломойський вважає, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.
Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.
"Не вірю. Не бачу поки що. Я думаю, може, серед вас журналістів... Мосейчук (ведуча ток-шоу "Право на владу" на 1+1. - Ред.) може піти", - сказав Коломойський.
Водночас Коломойський зазначив, що ніколи з нею про це не говорив, а відповідаючи на запитання, просто прикинув, хто "має стовідсоткову впізнаваність".
У коментарі "Детектору медіа" Мосейчук заявила, що Коломойський має право висловлювати свої думки в медіа.
\"Очевидно, таких людей, як пан Коломойський, дуже багато, які є телеглядачами, зокрема і "1+1" і які, вочевидь, непогано до мене ставляться, тому у них є резон, що я можу піти в політику. Щоправда, я ще нічого не вирішила", - каже Мосейчук.
На запитання, чи не виключає вона взагалі можливість йти у президенти, Мосейчук відповіла: "У нас кожен президент, як було сказано два з половиною роки тому".
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-Ну, если Коломойский сказал, значит иду".
А Мосийчучка случайно не жидовка?
После того, как я узнал, что тот самый дед Панас на самом деле - Пинхас Хаймович Вескляр, уже ничему не удивлюсь.
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президента вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
PS.Давно,ще в 80-х роках,мене переманили на
інше підприємство і ПІВ року вводили на посаду.
Я відпрацював по тижню-два в кожному підрозділі підприємства.
Вспомнил!