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Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання. ФОТО

Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання. ФОТО

Іноземні дипломати, акредитовані в Україні, вилетіли в Маріуполь для участі у відзначенні Дня єднання разом із Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив у твітері голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі разом з колегами (летимо) у Маріуполь, де приєднаємося до Володимира Зеленського на відзначенні Дня єдності", - написав посол ЄС.

Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання 01
Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання 02
Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання 03

Зазначимо, що на фото можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска.

Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання 04

Читайте також: Біля будівлі Ради з нагоди Дня єднання урочисто підняли Державний прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Маріуполь (3226) Матті Маасікас (134) День єднання (11)


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Топ коментарі
+7
Не дякуйте ОПа я вам найшов обгрунтування цього дня 🙂
​​День незалежності Кубані, а не просто день єднання

16.ІІ.2022 Офіс Президента оголосив якимось аморфним днем єднання, між тим в цей день є цілком конкретна соборницька дата. 16.ІІ.1918 Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку. Через декілька днів потому було ухвалено резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до України. І хоч незалежність кубанців була недовгою, змінившись однією білою і двома червоними окупаціями, але ідея кубанської самостійності була народжена. У грудні 1918 на Паризькій мирній конференції кубанська делегація вимагала саме незалежності, а екзильний кубанський уряд 7.VІІІ.1920 підписав союзний договір з УНР у Варшаві. На початку 1920х на Кубані також не вщухав повстанський рух, а на початку 1940х - антирадянська партизанка. Наприкінці 2010х над кубанськими містами вночі перед Покровою з'являлися українські прапори, а на початку 2020х Києвом маршували кубанські самостійники.
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16.02.2022 15:08
+7
🇺🇦😎👍
А кацапи все скаженіють і скаженіють .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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16.02.2022 15:43
+5
Володя, День Єднання і Соборності України 22 січня 2022 року. А жовто-голубі стрічки ми, українці, носили з 2014 року, в той час коли ти давав концерти тим, які носили колорадські стрічки.
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16.02.2022 15:48
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Это чо еще за отряды путина зеленского?
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16.02.2022 15:08 Відповісти
це, мабуть, прибиральниці з посольства?
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16.02.2022 16:35 Відповісти
Капець просто!
Де вони цю масовку назбирали?
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16.02.2022 20:03 Відповісти
Не дякуйте ОПа я вам найшов обгрунтування цього дня 🙂
​​День незалежності Кубані, а не просто день єднання

16.ІІ.2022 Офіс Президента оголосив якимось аморфним днем єднання, між тим в цей день є цілком конкретна соборницька дата. 16.ІІ.1918 Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку. Через декілька днів потому було ухвалено резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до України. І хоч незалежність кубанців була недовгою, змінившись однією білою і двома червоними окупаціями, але ідея кубанської самостійності була народжена. У грудні 1918 на Паризькій мирній конференції кубанська делегація вимагала саме незалежності, а екзильний кубанський уряд 7.VІІІ.1920 підписав союзний договір з УНР у Варшаві. На початку 1920х на Кубані також не вщухав повстанський рух, а на початку 1940х - антирадянська партизанка. Наприкінці 2010х над кубанськими містами вночі перед Покровою з'являлися українські прапори, а на початку 2020х Києвом маршували кубанські самостійники.
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16.02.2022 15:08 Відповісти
То виходить ми святкуємо День Української Кубані?
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16.02.2022 15:49 Відповісти
Чи найЗеленішийБоба поїхав єднатися з мишебратьями?
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16.02.2022 15:09 Відповісти
а этот все гульки да пьянки... сам придумал праздник, сам себе организовал прикрытие и тусу
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16.02.2022 15:21 Відповісти
О бабла прогуляюсь.
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16.02.2022 15:22 Відповісти
Напевне боялись на Ан літати.
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16.02.2022 15:23 Відповісти
🇺🇦😎👍
А кацапи все скаженіють і скаженіють .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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16.02.2022 15:43 Відповісти
Володя, День Єднання і Соборності України 22 січня 2022 року. А жовто-голубі стрічки ми, українці, носили з 2014 року, в той час коли ти давав концерти тим, які носили колорадські стрічки.
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16.02.2022 15:48 Відповісти
 
 