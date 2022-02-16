Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання. ФОТО
Іноземні дипломати, акредитовані в Україні, вилетіли в Маріуполь для участі у відзначенні Дня єднання разом із Президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомив у твітері голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі разом з колегами (летимо) у Маріуполь, де приєднаємося до Володимира Зеленського на відзначенні Дня єдності", - написав посол ЄС.
Зазначимо, що на фото можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска.
Топ коментарі
+7 Серж Рача
показати весь коментар16.02.2022 15:08
+7 Vitaliy Darmits
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+5 Анатолий К #427424
показати весь коментар16.02.2022 15:48
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путиназеленского?
Де вони цю масовку назбирали?
День незалежності Кубані, а не просто день єднання
16.ІІ.2022 Офіс Президента оголосив якимось аморфним днем єднання, між тим в цей день є цілком конкретна соборницька дата. 16.ІІ.1918 Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку. Через декілька днів потому було ухвалено резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до України. І хоч незалежність кубанців була недовгою, змінившись однією білою і двома червоними окупаціями, але ідея кубанської самостійності була народжена. У грудні 1918 на Паризькій мирній конференції кубанська делегація вимагала саме незалежності, а екзильний кубанський уряд 7.VІІІ.1920 підписав союзний договір з УНР у Варшаві. На початку 1920х на Кубані також не вщухав повстанський рух, а на початку 1940х - антирадянська партизанка. Наприкінці 2010х над кубанськими містами вночі перед Покровою з'являлися українські прапори, а на початку 2020х Києвом маршували кубанські самостійники.
А кацапи все скаженіють і скаженіють .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!