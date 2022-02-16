Іноземні дипломати вилетіли до Маріуполя, щоб разом із Зеленським відзначити День єднання. ФОТО

Іноземні дипломати, акредитовані в Україні, вилетіли в Маріуполь для участі у відзначенні Дня єднання разом із Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив у твітері голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі разом з колегами (летимо) у Маріуполь, де приєднаємося до Володимира Зеленського на відзначенні Дня єдності", - написав посол ЄС.







Зазначимо, що на фото можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска.

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