"Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш не змогла отримати офіційну довідку про в'їзд до окупованого Криму. ДОКУМЕНТ

Держприкордонслужба не може надати Аліні Паш довідку про її в'їзд до Криму в 2015 році, оскільки інформація про це зберігається протягом п'яти років.

​Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм "Суспільного", про це йдеться у відповіді ДПСУ на особистий запит співачки, яку вона оприлюднила в Instagram.

Зазначимо, що переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш нарешті особисто прокоментувала скандал навколо підробеної довідки про її поїздку в окупований Крим.

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В інстаграмі артистка заявила, що розриває стосунки зі своїм директором та хоче вибачитися перед всіма українцями.

"Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас", - запевнила Паш.

"Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав.

Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо.

Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. З свого боку ми готові допомагати у встановленні істини.

Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі і неприємні палки в колеса", - написала вона.

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"Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима. Я Громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну в світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах", - додала вона.

Також Паш зазначила, що відповідь на свій власний запит до ДПСУ вона отримала сьогодні об 11:00. Наразі довідка у Суспільного мовника.

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.