Суд окупантів виніс вирок журналісту Єсипенку - 6 років колонії та штраф

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для Єсипнка 11 років за ґратами.

Сьогодні на засідання підконтрольного Кремлю суду слухачів не допустили.

Владислав Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.

"Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, – у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році", – сказав він.

"Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ", – додав він.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав "негайно звільнити" Владислава Єсипенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманому в окупованому Криму журналісту Єсипенку загрожує 11 років ув’язнення в колонії загального режиму, - Денісова

"Владислава затримали без жодних підстав, жорстоко катували, щоб домогтися "визнання", зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав вісім місяців. Владислав має бути негайно звільнений і йому мають дозволити возз’єднатися з дружиною і дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року", – йдеться у заяві Флая.

Російська влада звинувачує Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Міжнародна правозахисна організація зі штаб-квартирою у Стокгольмі Civil Rights Defenders (CRD) закликала до звільнення всіх цивільних журналістів у Криму, зокрема, Владислава Єсипенка.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.