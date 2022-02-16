Суд окупантів виніс вирок журналісту Єсипенку - 6 років колонії та штраф
Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Як повідомляється, Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для Єсипнка 11 років за ґратами.
Сьогодні на засідання підконтрольного Кремлю суду слухачів не допустили.
Владислав Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.
"Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, – у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році", – сказав він.
"Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ", – додав він.
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав "негайно звільнити" Владислава Єсипенка.
"Владислава затримали без жодних підстав, жорстоко катували, щоб домогтися "визнання", зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав вісім місяців. Владислав має бути негайно звільнений і йому мають дозволити возз’єднатися з дружиною і дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року", – йдеться у заяві Флая.
Російська влада звинувачує Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.
Міжнародна правозахисна організація зі штаб-квартирою у Стокгольмі Civil Rights Defenders (CRD) закликала до звільнення всіх цивільних журналістів у Криму, зокрема, Владислава Єсипенка.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.
6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.
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Ото ж - катування у Мордорі це стандартна процедура