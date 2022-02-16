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Знайшли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського, - начальник бюро судмедекспертизи Кравченко

Знайшли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського, - начальник бюро судмедекспертизи Кравченко

Одяг загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського знайшли 16 лютого у районному відділі судмедекспертизи.

Про це повідомив начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Речі знайдені. Працює слідча група. В інформації я обмежений. Знаю, що працюють", - сказав він.

За його словами, речі знайшли у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи: "Знайдені у відділі. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені. Викликали слідчу групу".

Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот у Facebook повідомив: "З ранку, даючи коментарі плюсам, бачив цю слідчу групу. У будівлю пускали лише за посвідченням. З учорашнього вечора будівля була під цілодобовою охоронною поліцією. Але речі, які якимось чином зникли з місця злочину 12 лютого, про крадіжку яких стало відомо вчора-сьогодні, було знайдено. Дива якісь!".

Глава МВС Монастирський повідомив, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Читайте також: Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну: "Обіцяю, що все буде по закону"

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Також дивіться: Монастирський про ДТП за участю авто Ярославського: Спроби фальсифікувати справу продовжуються. Хтось дуже не хоче відповідати за скоєне. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4465) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+8
речі знайшли, відміли та відправили медекспертам
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16.02.2022 15:20
+8
ВещДоки "случайно" НАШЛИ?!!
А в кармане, в КАРМАНЕ его курточки посмотрите - может там есть пленочка с камер наблюдения ДТП Трухина?!!
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16.02.2022 15:26
+6
Наші мєнти за зєлі зовсім з мозгів поїхали.
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16.02.2022 15:39
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Так Ярославский его еще и раздел?
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16.02.2022 15:15 Відповісти
Уже після наїзду, чи шо? Там що теж, "нравітса, нє нравітса"?
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16.02.2022 15:18 Відповісти
речі знайшли, відміли та відправили медекспертам
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16.02.2022 15:20 Відповісти
с хим чисти
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16.02.2022 15:17 Відповісти
А от цікаво, нащо їх викрадали? Ярославський що мацав його після ДТП і ДНК лишив? Чи як?
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16.02.2022 15:19 Відповісти
ВещДоки "случайно" НАШЛИ?!!
А в кармане, в КАРМАНЕ его курточки посмотрите - может там есть пленочка с камер наблюдения ДТП Трухина?!!
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16.02.2022 15:26 Відповісти
Наші мєнти за зєлі зовсім з мозгів поїхали.
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16.02.2022 15:39 Відповісти
без місцевих му@орів такі речі не відбуваються)))
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16.02.2022 15:42 Відповісти
Випрані і поглажені?
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16.02.2022 15:50 Відповісти
Це у нас можливо таке корукція не закінчиться всіх екпертів звільнити притягти до відповідальності
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16.02.2022 15:57 Відповісти
Не меліть дурниць! Судмедексперти до цього нехлюйства стосунку не мають! Цим повинен слідчий займаться У випадку насильницької смерті чи поранення одяг потерпілого (якщо є підозра що на ньому можуть буть сліди злочину) , слідчий повинен вилучить , оглянуть , скласти протокол огляду , винести постанову про призначення трасологічної експертизи і негайно відправить одяг з постановою до НДЕКЦ Який стосунок до невиконання цих дій має судмедексперт?
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16.02.2022 16:32 Відповісти
Може одяг був на експертизі? і там зник
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16.02.2022 18:05 Відповісти
Ти просто не знайомий з механізмом руху таких речей Після вилучення огляду та складання протоколу виноситься постанова про долучення цих речей у якості речових доказів Постанова виноситься у двох екземплярах Один підшивається у справу а другий - в "наглядове провадження" Потім виноситься постанова про призначення трасологічної експертизи В постанові вказуються питання що підлягають експертному дослідженню В кінці вказуються предмети що направляються на дослідження Все це направляється до НДЕКЦ Судово-медичний експертний орган і науково-дослідницький центр - абсолютно різні установи - вони навіть підпорядковуються різним міністерствам! І якщо одяг щез із будівлі СМЕ а потім там і з"явився - значить той комплекс процесуальних дій слідчим виконаний не був Питання : хто винен? Експертне бюро? Ні! бо згідно з законом "Про експертизу" експерт несе за висновок відповідальність індивідуальну : він - процесуально самостійна фігура Значить - винен експерт? Теж ні! бо судмедексперт працює з тілом а не з одягом
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16.02.2022 18:21 Відповісти
ВСЬО.... ці докази вже тепер не докази по справі сметрельного ДТП. Темер вони можуть бути доказими вже по іншій кримінальній справі.
16 серебряників уже хтось відпрацював...
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16.02.2022 15:59 Відповісти
Ну тепер потрібно ще доказати, що одяг загиблого. Коротше справа ще на етапі експетизи заглохла. Але Ярославський вже на гачку. В будь який час можуть зявитись неспростовні докази...
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16.02.2022 16:19 Відповісти
Если их теряли,то как определили,что это они самые,там были пометки полиции или они были в опечатанных контейнерах? Проще говоря операция отмазка преступника и в этом деле действует.
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16.02.2022 16:20 Відповісти
Уборщица взяла постирать эти тряпки!!!
Однозначно!
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16.02.2022 16:24 Відповісти
Местные сми чуть раскопали ранее кое что. С 28 января был бронирован отель для семьи в Лондоне после концерта и там же в зале бронированы места сидячие заранее. Улетал логично. Там есть ещё мелочи. Конечно не имеет значения, но погибший 3 раза судим, похоже ночью просто шёл бухой, скорее наклонясь, ударило низом авто, могли с собакой спутать. Здесь много разного и случайного сошлось. Вроде когда обнаружили что нет номера, возвращались искать, хрен разобрать теперь детально. Но ночью и в феврале ганять богатому человеку в авто не логично, тем более по нашим автострадам и накануне отлёта в Лондон. Беда одна не ходит---всех касается. При совдепии была поучительная поговорка---Есть деньги---судись. Нет денег--садись.
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16.02.2022 16:29 Відповісти
Знайшли, чи поміняли?
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16.02.2022 16:30 Відповісти
 
 