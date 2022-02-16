Знайшли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського, - начальник бюро судмедекспертизи Кравченко

Одяг загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського знайшли 16 лютого у районному відділі судмедекспертизи.

Про це повідомив начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Речі знайдені. Працює слідча група. В інформації я обмежений. Знаю, що працюють", - сказав він.

За його словами, речі знайшли у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи: "Знайдені у відділі. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені. Викликали слідчу групу".

Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот у Facebook повідомив: "З ранку, даючи коментарі плюсам, бачив цю слідчу групу. У будівлю пускали лише за посвідченням. З учорашнього вечора будівля була під цілодобовою охоронною поліцією. Але речі, які якимось чином зникли з місця злочину 12 лютого, про крадіжку яких стало відомо вчора-сьогодні, було знайдено. Дива якісь!".

Глава МВС Монастирський повідомив, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

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Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

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