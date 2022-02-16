День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі. ФОТО
День єднання в Україні розпочався з молитви в Софійському Соборі. Релігійні діячі звернулися до Всевишнього про захист України від російської агресії.
Молитовний захід відбувся в Софійському Соборі вранці середи, 16 лютого, за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи".
Захід розпочався молитвою "Отче наш" у виконанні камерного хору "Кредо".
Як зазначається, молитви, слова благословення для Українського народу та звернення на захист України від агресії з боку Росії виголосили релігійні діячі різних конфесій:
- Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України;
- Святослав Шевчук, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви;
- Віктор (Коцаба), єпископ Баришівський, вікарій Київської єпархії Української Православної Церкви;
- Віталій Кривицький, єпископ, ординарій Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви;
- Станіслав Носов, керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні;
- Леонід Падун, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви;
- Іцхак Єрехман, рабин Об’єднання іудейських релігійних організацій України;
- Рустам Гафурі, шейх, заступник Верховного Муфтія Духовного Управління Мусульман України;
- Григорій Комендант, головуючий у ВРЦіРО, президент Українського Біблійного Товариства.
В урочистості взяли участь також представники Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Української Євангельської Церкву, Всесвітнього Альянсу баптистів, а також голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.
Захід завершився молитвою "Боже Великий, Єдиний…" у виконанні камерного хору "Кредо" під керівництвом диригента, народного артиста України Богдана Пліша.
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Ініацитива Зе цікава, але єднання кого з ким, як що українці і так об єднанні ризиком відкритого нападу Кремля на Україну ?