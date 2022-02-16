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День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі. ФОТО

День єднання в Україні розпочався з молитви в Софійському Соборі. Релігійні діячі звернулися до Всевишнього про захист України від російської агресії.

Молитовний захід відбувся в Софійському Соборі вранці середи, 16 лютого, за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи".

Захід розпочався молитвою "Отче наш" у виконанні камерного хору "Кредо".

Як зазначається, молитви, слова благословення для Українського народу та звернення на захист України від агресії з боку Росії виголосили релігійні діячі різних конфесій:

  • Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України;
  • Святослав Шевчук, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви;
  • Віктор (Коцаба), єпископ Баришівський, вікарій Київської єпархії Української Православної Церкви;
  • Віталій Кривицький, єпископ, ординарій Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви;
  • Станіслав Носов, керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні;
  • Леонід Падун, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви;
  • Іцхак Єрехман, рабин Об’єднання іудейських релігійних організацій України;
  • Рустам Гафурі, шейх, заступник Верховного Муфтія Духовного Управління Мусульман України;
  • Григорій Комендант, головуючий у ВРЦіРО, президент Українського Біблійного Товариства.

В урочистості взяли участь також представники Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Української Євангельської Церкву, Всесвітнього Альянсу баптистів, а також голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі 01
День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі 02
День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі 03

Захід завершився молитвою "Боже Великий, Єдиний…" у виконанні камерного хору "Кредо" під керівництвом диригента, народного артиста України Богдана Пліша.

Автор: 

УГКЦ (108) церква (698) ПЦУ (793) День єднання (11)


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Топ коментарі
+11
кожне свято повинно мати своє історичне підгрунтя. Це вигадане Зе-свято ні грунту, ні фундаменту не має. Просто-напросто воно не втримається в історії
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16.02.2022 15:30
+9
Вроде бы идея прекрасная, но почему так смердит русизмом и совковостью от всего этого? Не от того ли, что зеленский - гребаный совок, не понимающий, что такое патриотизм и единство. Его научили на пионерских зорьках этой показухе, вот он по жизни и носится с этим, как дурень с торбой.
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16.02.2022 15:29
+8
Хай там малороси із офісу Головного Малороса передадуть, що жовно-блакитні стрічки ми носили у 2014 році, в той час, коли Гундос їздив до тих і давав концерти, наприклад в Горлівці, які носили колорадські стрічки, як і його дружина. Підписав Указ на це свято виключно, щоб підняти свій рейтинг серех патріотів-націоналістів. Але все, до чого доторкнеться зелена шмаркля смердить совком і показухою. Хоч воно прицепило стрічку кльору нашого прапора, а душонку малороса не заховати і не прикрити цією стрічкою. Його реальні дії якраз кажуть про те, що він малорос.
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16.02.2022 15:37
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У кого он начался?
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16.02.2022 15:26 Відповісти
А де представники московської церкви в Україні УПЦ - Української Православної Церкви, яка тут як і Москва окупант і неканонічка, бо її немає в Диптиху православних Церков Вселенського(Константинопольського) Патріархату? Виходить, що вони на боці ворога і в прислузі Московії, яка себе у 1721 році назвала Росією?
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16.02.2022 15:29 Відповісти
Вроде бы идея прекрасная, но почему так смердит русизмом и совковостью от всего этого? Не от того ли, что зеленский - гребаный совок, не понимающий, что такое патриотизм и единство. Его научили на пионерских зорьках этой показухе, вот он по жизни и носится с этим, как дурень с торбой.
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16.02.2022 15:29 Відповісти
кожне свято повинно мати своє історичне підгрунтя. Це вигадане Зе-свято ні грунту, ні фундаменту не має. Просто-напросто воно не втримається в історії
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16.02.2022 15:30 Відповісти
Хай там малороси із офісу Головного Малороса передадуть, що жовно-блакитні стрічки ми носили у 2014 році, в той час, коли Гундос їздив до тих і давав концерти, наприклад в Горлівці, які носили колорадські стрічки, як і його дружина. Підписав Указ на це свято виключно, щоб підняти свій рейтинг серех патріотів-націоналістів. Але все, до чого доторкнеться зелена шмаркля смердить совком і показухою. Хоч воно прицепило стрічку кльору нашого прапора, а душонку малороса не заховати і не прикрити цією стрічкою. Його реальні дії якраз кажуть про те, що він малорос.
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16.02.2022 15:37 Відповісти
Могли бы в честь "праздника" и "скумбрии по 8" подогнать...
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16.02.2022 15:50 Відповісти
А де піп диверсанта Новінського ************ патріархата він не захотів єднатися з народом украінським
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16.02.2022 15:51 Відповісти
І я запитую, де та сама "мирна" російська церква, тільки в якій, по їх словах - Божа благодать? Виходить, що ті попи і їх паства ворожі до України?
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16.02.2022 15:54 Відповісти
нам молитви, а Коломойському газ на 9 млрд дол та активи... ость так, малята, єднайтеся.
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16.02.2022 15:55 Відповісти
Путінська шістка орест березовський, у ватних колах відомий як "митрополит онуфрій", відправив замість себе якусь коцабу
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16.02.2022 15:57 Відповісти
Православна Церква України знову, як і завжди підтримує Україні і український народ, а Володя Гундос Термосович роздає нагороди московській цкркві УПЦ. Звичайно, та ближче йому, єлдаку,татарову і всім малоросам його команди.
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16.02.2022 16:10 Відповісти
А ночью зарежет черного козла на кладбище и обмазавшись кровью на надгробной плите пустят Кравец и Мендель по кругу всей Зе командой?
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16.02.2022 16:23 Відповісти
А якщо розвідка повідомить, що напад станеться завтра чи післязавтра, чи через тиждень-два, та взагалі будь-коли, то ми кожного такого разу будемо єднатись? Може краще завжди бути напоготові? Окрім того, що зелене гівно не хоче об'єднатись з конструктивною опозицією - зятяте #идинятко злопамятне
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16.02.2022 16:47 Відповісти
День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі. Джерело:

Ініацитива Зе цікава, але єднання кого з ким, як що українці і так об єднанні ризиком відкритого нападу Кремля на Україну ?
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16.02.2022 18:39 Відповісти
 
 