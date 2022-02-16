День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі. ФОТО

День єднання в Україні розпочався з молитви в Софійському Соборі. Релігійні діячі звернулися до Всевишнього про захист України від російської агресії.

Молитовний захід відбувся в Софійському Соборі вранці середи, 16 лютого, за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інститут релігійної свободи".

Захід розпочався молитвою "Отче наш" у виконанні камерного хору "Кредо".

Як зазначається, молитви, слова благословення для Українського народу та звернення на захист України від агресії з боку Росії виголосили релігійні діячі різних конфесій:

Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України;

Святослав Шевчук, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви;

Віктор (Коцаба), єпископ Баришівський, вікарій Київської єпархії Української Православної Церкви;

Віталій Кривицький, єпископ, ординарій Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви;

Станіслав Носов, керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні;

Леонід Падун, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви;

Іцхак Єрехман, рабин Об’єднання іудейських релігійних організацій України;

Рустам Гафурі, шейх, заступник Верховного Муфтія Духовного Управління Мусульман України;

Григорій Комендант, головуючий у ВРЦіРО, президент Українського Біблійного Товариства.

В урочистості взяли участь також представники Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Української Євангельської Церкву, Всесвітнього Альянсу баптистів, а також голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.







Захід завершився молитвою "Боже Великий, Єдиний…" у виконанні камерного хору "Кредо" під керівництвом диригента, народного артиста України Богдана Пліша.