Зеленський вітає ініціативу Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

Президент Володимир Зеленський привітав ініціативу президента Євроради Шарля Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю ініціативу Шарля Мішеля провести донорську конференцію на підтримку України. В умовах безпекових загроз з боку РФ дієва фінансова й економічна підтримка ЄС потужний елемент зміцнення суверенітету та стійкості України", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України.

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