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Зеленський вітає ініціативу Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

Зеленський вітає ініціативу Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

Президент Володимир Зеленський привітав ініціативу президента Євроради Шарля Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю ініціативу Шарля Мішеля провести донорську конференцію на підтримку України. В умовах безпекових загроз з боку РФ дієва фінансова й економічна підтримка ЄС  потужний елемент зміцнення суверенітету та стійкості України", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України.

Читайте: Зеленський обговорив з головою Європейської ради Мішелем питання безпеки, санкцій та роботу "нормандської четвірки"

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+3
Господи! Как он любит бабло!
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16.02.2022 15:33
+2
Мама любит скорость, бубочка - видосики, беня - деньги. Все что-то любят, одни зебилы так и остались с дулей в кармане. Дайте бене деньги, он все-равно не уймется.
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16.02.2022 15:32
+2
Зеленський вітає будь яку ініціативу де для нього може бути гешефт , таке недоросле і таке ненажерливе .
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16.02.2022 15:32
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Мама любит скорость, бубочка - видосики, беня - деньги. Все что-то любят, одни зебилы так и остались с дулей в кармане. Дайте бене деньги, он все-равно не уймется.
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16.02.2022 15:32 Відповісти
Зеленський вітає будь яку ініціативу де для нього може бути гешефт , таке недоросле і таке ненажерливе .
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16.02.2022 15:32 Відповісти
Господи! Как он любит бабло!
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16.02.2022 15:33 Відповісти
На зустрічах треба добиватися Статус союзника США поза НАТО , Пла́н Ма́ршалла та допомога для України по Ленд Лізу зі списанням боргів...?!!
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17.02.2022 08:07 Відповісти
Еще бы. Тырить не перетырь.

Да и бородатой бабушке много не бывает.
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16.02.2022 15:34 Відповісти
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16.02.2022 15:38 Відповісти
И этот рассказывал, что Порошенко - попрошайка?
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16.02.2022 15:40 Відповісти
ето другоє, то був баріга, а це борці за майбах.
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16.02.2022 16:03 Відповісти
Байден жорстко попередив кремль. Зеленський жорстко злякався.

https://www.youtube.com/watch?v=QhzCw_yILsQ
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16.02.2022 15:43 Відповісти
Весь світ підіймається на боротьбу з російським фашизмом.
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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16.02.2022 16:01 Відповісти
Донорскую конференцию предлагает ЕС , считаю , что єто огромное достижение внешней политики Украиньі , респект !
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16.02.2022 17:27 Відповісти
 
 