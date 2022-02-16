Води Чорного та Азовського морів включили у перелік зон "військових ризиків"

Лондонський об'єднаний військовий комітет зі страхування морських військових ризиків включив до списку Listed Areas (куди відносяться зони вод військових, ризиків тероризму та піратства) "українські та російські води" у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Інформація про внесення змін та появу відповідного циркуляру (Joint Committee Circular) наводиться на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association з посиланням на голову морського та авіаційного відділу LMA Ніла Робертса.

Згідно з циркуляром "українські та російські води в Чорному та Азовському морях" тепер входять у райони, де можлива "Війна, піратство, тероризм і пов'язані з ними небезпеки".

Интерфакс із посиланням на джерело на російському страховому ринку зазначає, що включені у Listed Areas зони можуть перебувати в цьому списку довго, а сам факт потребуватиме коригування у виконанні договорів страхового захисту за полісами морського страхування.

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