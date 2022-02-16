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Води Чорного та Азовського морів включили у перелік зон "військових ризиків"

Води Чорного та Азовського морів включили у перелік зон

Лондонський об'єднаний військовий комітет зі страхування морських військових ризиків включив до списку Listed Areas (куди відносяться зони вод військових, ризиків тероризму та піратства) "українські та російські води" у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Інформація про внесення змін та появу відповідного циркуляру (Joint Committee Circular) наводиться на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association з посиланням на голову морського та авіаційного відділу LMA Ніла Робертса.

Згідно з циркуляром "українські та російські води в Чорному та Азовському морях" тепер входять у райони, де можлива "Війна, піратство, тероризм і пов'язані з ними небезпеки".

Интерфакс із посиланням на джерело на російському страховому ринку зазначає, що включені у Listed Areas зони можуть перебувати в цьому списку довго, а сам факт потребуватиме коригування у виконанні договорів страхового захисту за полісами морського страхування.

Також читайте: Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться, - міністр інфраструктури Кубраков

Автор: 

Азовське море (1618) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+4
Пи*дець портам
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16.02.2022 16:02
+1
🇷🇺↔️🏴‍☠️➡️🐔🍾
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16.02.2022 15:55
+1
Расеян прировняли к сомалийским пиратам.....
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16.02.2022 16:00
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🇷🇺↔️🏴‍☠️➡️🐔🍾
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16.02.2022 15:55 Відповісти
Расеян прировняли к сомалийским пиратам.....
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16.02.2022 16:00 Відповісти
Пи*дець портам
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16.02.2022 16:02 Відповісти
Уряд Росії вже 30 років є основним світовим спонсором міжнародного тероризму .
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16.02.2022 16:04 Відповісти
І усі попередні роки совєцкої влади, починаючи з 1917 року! там взагалі був "священний" красний тєрор, безсмислєнний і безпощадний до ворогів міровой революції "пралєтаріата" пейсатого...
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16.02.2022 16:43 Відповісти
Что здесь хорошо нам, так то что теперь ещё чаще будут заходить вояки НАТО, а упорото-упряморогие не допёрли---распоясались оборзели давно. Причём по международному морскому праву сюда для дежурства могут заходить корабли многих стран, и не только корабли НАТО. Как в Аденском проливе, у берегов Сомали и прочих рисковых мест. Отак -бут гундосых!
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16.02.2022 16:39 Відповісти
Нихера нам не хорошо!
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16.02.2022 19:07 Відповісти
Задним числом конечно все знатоки--но есть мировая практика и морское право. А кто мешал ещё чучме в первой каденции провести демаркацию и в том числе границ морских по правилам всем? А первый звоночек был по событиям по Тузле, потом второй звякнул. когда кажись летом 12 г наших рыбаков вдребезги катер пограничный на куски разбил, один ели выжил? Азовское море при совке было внутренним, так и осталось. Вот братаны и борзеют. Попробуй теперь уговорить сесть за стол переговоров? Кстати, с прибалтами морскую границу РФ предавно утрясла по всем правилам, и с азерами в Каспийском. 25 лет назад. Теперь всё поздно. На дураках воду возят.
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16.02.2022 20:09 Відповісти
Демаркация это обозначение границы на местности,столбы калючки ,контрольно следовая полоса ,ТД.На море только по ширине тереториальных вод! Тобиш 12 морских миль от линии наибольшего отлива)согласно морского права Это я тебе как пограничник говорю
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16.02.2022 22:39 Відповісти
Спасибо Андрей! Не выпало мне по границе выступать. Просто с 1974 по 84гг отработал на пас-лайнерах ЧМП, служба ресторана. Наших не катали, далеко и надолго уходили. Тот случай на те годы когда весь мир у наших ног! Чуть выпало. Не знаток по части границ. но пересёк немеряно и по сухому тоже и в аэропортах чужих при подменах частичных экипажа крепко далеко и прочее таможенные мульки. Чуть обидно за страну на старости лет. Спит пока народ. Жаль.
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17.02.2022 14:44 Відповісти
Самое главное это делемитация это определяют где будет граница,второе идёт демаркация обозначение всякими знаками третие это редемаркация ,перенос границ.
С рыбаками получилось то что они вышли за пределы территориального моря Украины и осуществляли вылов в экономической зоне,а вот экономическую зону не поделили и не решили этот вопрос! На море все очень сложно
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16.02.2022 22:46 Відповісти
Капец, спасибо союзнички. Теперь у всех торговых судов резко возрастут расходы по страхованию, к могут и вообще отказаться ходить в украинские порты
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16.02.2022 18:16 Відповісти
Так как какой-то бред обсудить комментариев не счесть! А что то более посерьёзнее мимо глаз и ушей! А потом будут орать что Зеленский виноват что цены поднялись и экономический спад!!!!!
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16.02.2022 19:06 Відповісти
 
 