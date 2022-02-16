"Визнання "ЛДНР" означатиме повну відмову РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей, - Блінкен

У США вважають, що реалізація ідеї визнання Росією "незалежності" т. зв. "Л/ДНР" була б рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держдума заявила про плани направити звернення президенту Путіну про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік" "незалежними". Для ясності: схвалення в Кремлі цього звернення буде рівносильним повній відмові російського керівництва від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", - йдеться у заяві Блінкена.

На думку Блінкена, втілення в життя цієї резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, а також стане грубим порушенням міжнародного права та поставить під питання заявлену Росією відданість продовжувати дипломатію для досягнення мирного врегулювання цієї кризи.

"Ухвалення цієї постанови... потребуватиме швидкої та рішучої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами", - додав Блінкен.

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