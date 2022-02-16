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Новини Війна
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"Визнання "ЛДНР" означатиме повну відмову РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей, - Блінкен

У США вважають, що реалізація ідеї визнання Росією "незалежності" т. зв. "Л/ДНР" була б рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держдума заявила про плани направити звернення президенту Путіну про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік" "незалежними". Для ясності: схвалення в Кремлі цього звернення буде рівносильним повній відмові російського керівництва від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", - йдеться у заяві Блінкена.

На думку Блінкена, втілення в життя цієї резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, а також стане грубим порушенням міжнародного права та поставить під питання заявлену Росією відданість продовжувати дипломатію для досягнення мирного врегулювання цієї кризи.

"Ухвалення цієї постанови... потребуватиме швидкої та рішучої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами", - додав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі лідери ЄС підтримують запровадження санкцій проти РФ у разі "визнання "ЛДНР", - Маасікас

Автор: 

Держдума (734) росія (65002) США (22634) Блінкен Ентоні (1157) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+7
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кацапы, выполняйте Минские, то есть, ОТВОДИТЕ НАКУЙ СВОИХ БУРЯТОВ, туда зайдет Украина и они сами разберутся с особым статусом и т.д.
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16.02.2022 16:07
+3
Оце молодець,прямо в лоб Пуйлові.
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16.02.2022 15:49
+2
А коли Україна буде захищати своїх співвітчизників на окупованих теріторіях Донбасу. Вони мають пашпорти України та мешкають на
території України, а якісь тварини , маючи пашпорти країни агресора
претендують на їх землю.
Хай мешкають в тій країні , який пашпорт мають.
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16.02.2022 16:33
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Оце молодець,прямо в лоб Пуйлові.
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16.02.2022 15:49 Відповісти
А що там з Косово?
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16.02.2022 16:36 Відповісти
А чому США та ЄС раптом припинили поставку Україні озброєнь?
Третій день ні ОДНОГО літака ні зі США, ні з Європи в Україну?
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16.02.2022 21:38 Відповісти
Перевод на простой:

кацапы, выполняйте Минские, то есть, ОТВОДИТЕ НАКУЙ СВОИХ БУРЯТОВ, туда зайдет Украина и они сами разберутся с особым статусом и т.д.
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16.02.2022 16:07 Відповісти
Покажи в мінських про кацапів і бурятів.
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16.02.2022 16:37 Відповісти
подписал кацап.
убрать вооружение - кацапское.

Надеюсь, ты просто росиянский бот, а не местный тупой кретин
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16.02.2022 17:32 Відповісти
Процитуй з мінських. Де там конкретно про кацапів і що саме кацапи щось повинні забирати?
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16.02.2022 18:50 Відповісти
прям як росіянин говориш) "нас там нєт, ми нє старана канфлікта"
гівно собаче, тьху на тебе
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16.02.2022 20:13 Відповісти
Т. е. "зобов'язання України" останутся?
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16.02.2022 16:07 Відповісти
Отказ от обязательств любой из сторон автоматически денонсирует договоренности.
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16.02.2022 16:49 Відповісти
"відмову РФ ... у рамках Мінських домовленостей"

Рамки, видимо, остаются.
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16.02.2022 19:00 Відповісти
- Куме! А що то значить що сьогодні війна не почалася?
- Та то Путін "зробив жест доброї волі" - дав нам час щоб литовські інструктори встигли навчить наших козаків правильно "Стінгерами" користуваться!
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16.02.2022 16:15 Відповісти
А де ділась Штепа і де вирок по ній щось все заглохло безкарність продовжується
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16.02.2022 16:17 Відповісти
Штепа сейчас стала слезливо корчить из себя великую украинскую патриотку и чуть ли не спасительницу всей страны: https://interfax.com.ua/news/general/723954.html
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16.02.2022 16:32 Відповісти
***** на розтяжці - з однієї сторони Захід, з іншої російські імперці - скажуть "нє мужиг", якщо не визнає ОРДЛО...
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16.02.2022 16:25 Відповісти
А коли Україна буде захищати своїх співвітчизників на окупованих теріторіях Донбасу. Вони мають пашпорти України та мешкають на
території України, а якісь тварини , маючи пашпорти країни агресора
претендують на їх землю.
Хай мешкають в тій країні , який пашпорт мають.
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16.02.2022 16:33 Відповісти
А какие обязательства взяла на себя Россия в рамках минских соглашений?
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16.02.2022 16:47 Відповісти
Отвести своё вооружение с НВФ
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16.02.2022 17:34 Відповісти
И мы будем вынуждены военным путём проводить спецоперацию как минимум по Донецку.По факту вся эта шулупонь держиться на Донецку.Его освобождение в тот же миг закрывает эти все сепаратные формирование.Так что по факту нам нужен только Донецк.Нравиться нам или нет но нада к этому готовится.
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16.02.2022 17:56 Відповісти
Взагалі то визнання ЛДНР кацапами для України не самий гірший варіант. Хай вони собі беруть на шию той лепрозорій, годують їх, відбудовують все,що зруйнували і розграбили, взамін получать чергову порцію санкції і від@буться з Мінськими угодами. А потім прийде час X , і ми все це повернемо як це було з Нагорним Карабахом.
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16.02.2022 18:00 Відповісти
Блинкен идиот , РФ давно отказалась выполнять минские соглашения . Признание ЛНДР , даст возможность Украине освободиться от принятия в страну ватоголовой провинции напичканной росийскими вооруженными бандитами . ..
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16.02.2022 20:23 Відповісти
 
 