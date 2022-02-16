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В День єднання ця медаль для всієї України та кожного українця, - фристайлер Абраменко після завоювання срібла на Олімпіаді-2022
Український фристайлер Олександр Абраменко, який завоював першу медаль збірної України на зимових Олімпійських іграх, поділився емоціями.
Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".
"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль. Ця нагорода для нашої країни.
Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця", - розповів спортсмен.
Нагадаємо, сьогодні Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці.
Топ коментарі
+15 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар16.02.2022 15:52
+8 Сергей Воробей #492359
показати весь коментар16.02.2022 15:56
+4 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар16.02.2022 16:00
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Але деяким як об стіну горохом....
Тоді також на п'єдисталі третім був китаєць?
https://espreso.tv/abramenko-pislya-vigrashu-sribla-olimpiadi-2022-potrapiv-u-obiymi-rosiyanina-fotofakt
А що за емоції тебе перехоплюють??? Вас " непотрібів" фінансують ВСІ УКРАЇНЦІ!!!
Ви "каліки" навіть не в силах зробити те, що іншим не під СИЛУ! Навіть вам вихованих в тепличних умовах!
Для тебе як по волі багатьох факторів стати олімпійським призером,- тобто друге місце,- все одно що 200 для нас!
Так що дитинко відпочивай!
Дядьки (НЕ ОЛІМПІЙЦІ) розберуться!
В нас було все простіше. Постріл в тебе-- 160 тис. ********* у відповідь! І надалі випускай😂😂😂---- якщо є можливість!