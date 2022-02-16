В День єднання ця медаль для всієї України та кожного українця, - фристайлер Абраменко після завоювання срібла на Олімпіаді-2022

Український фристайлер Олександр Абраменко, який завоював першу медаль збірної України на зимових Олімпійських іграх, поділився емоціями.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль. Ця нагорода для нашої країни.

Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця", - розповів спортсмен.

Нагадаємо, сьогодні Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці.

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