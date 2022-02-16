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Новини Олімпіада-2022
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В День єднання ця медаль для всієї України та кожного українця, - фристайлер Абраменко після завоювання срібла на Олімпіаді-2022

В День єднання ця медаль для всієї України та кожного українця, - фристайлер Абраменко після завоювання срібла на Олімпіаді-2022

Український фристайлер Олександр Абраменко, який завоював першу медаль збірної України на зимових Олімпійських іграх, поділився емоціями.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль. Ця нагорода для нашої країни.

Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця", - розповів спортсмен.

Нагадаємо, сьогодні Абраменко виборов срібло у лижній акробатиці.

Читайте: МОК скасував нагородження фігуристів через допінг-скандал із російською спортсменкою Валієвою

Автор: 

Китай (4555) Олімпіада (687) Абраменко Олександр (17) День єднання (11)


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Топ коментарі
+15
Молодець! Красавчик!
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16.02.2022 15:52
+8
Дякуемо!👍
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16.02.2022 15:56
+4
В какой какой день?? День единства?? день, придуманный зеленым ублюдком, точнее скопированный с рашки *********, где день единства появился в 2005 году!!!!! В украине есть День Соборности!! Все. никаких других "дней" тут нахер не надо! ******** малорос, совковій мутант решил вsипнутся, мразь.
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16.02.2022 16:00
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Молодець! Красавчик!
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16.02.2022 15:52 Відповісти
росіянин буров (3 місце) і українець Абраменко (2 місце) разом радіють медалям.

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16.02.2022 19:14 Відповісти
россиянин все-таки попытался обнять Абраменко, скорее всего провокационно
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17.02.2022 10:21 Відповісти
Вони разом тренувалися у Білорусі. Тому один одного знають і можливо товаришують. Ми вже до совка зкотилися. І це ганьба.
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17.02.2022 10:34 Відповісти
Дякуемо!👍
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16.02.2022 15:56 Відповісти
На фото Абраменко на 1 місці стоїть. Це фото за 2018 рік.
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16.02.2022 16:06 Відповісти
Я не кажу, що це правильно було тоді. Але зараз він слідує чітко інструкції.
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16.02.2022 16:10 Відповісти
І ніби ж їм інструктаж проводили, щоб не обіймались із кацапами.
Але деяким як об стіну горохом....
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16.02.2022 16:03 Відповісти
Це стара фотка з 2018! Не треба тут фейки вкидати!
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16.02.2022 16:06 Відповісти
Якщо фото старе, то видалю.
Тоді також на п'єдисталі третім був китаєць?
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16.02.2022 16:09 Відповісти
Так
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16.02.2022 16:11 Відповісти
А ці фото також старі?

https://espreso.tv/abramenko-pislya-vigrashu-sribla-olimpiadi-2022-potrapiv-u-obiymi-rosiyanina-fotofakt
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16.02.2022 16:48 Відповісти
Я бачу як кацап безсоромно зі спини його обнімає на цьому фото.
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16.02.2022 17:51 Відповісти
А він так пручається! І виглядить дуже незадоволеним. Правда?
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16.02.2022 17:54 Відповісти
Буров специально попытался обнять Абраменко, зная, что это может вызвать недовольство у нас, ясно что это обычная подлость россиян. Ну Абраменко просто счастлив, что выиграл серебро, кстати он и не обнимал Бурова, а ограничился рукопожатием.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
ПО моему Саша быстренько пол сменил и даже успел переобуться с лыж на коньки! А как - же - в них удобней на пьедестале стоять, чем на лыжах!
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16.02.2022 16:07 Відповісти
Не ведіться на цей вкид
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16.02.2022 16:08 Відповісти
В какой какой день?? День единства?? день, придуманный зеленым ублюдком, точнее скопированный с рашки *********, где день единства появился в 2005 году!!!!! В украине есть День Соборности!! Все. никаких других "дней" тут нахер не надо! ******** малорос, совковій мутант решил вsипнутся, мразь.
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16.02.2022 16:00 Відповісти
Молодець. В дуже потрібний час.
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16.02.2022 16:03 Відповісти
Абраменко це вам не Горюна якась! Герою Слава!!! 👍
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16.02.2022 16:07 Відповісти
Молодец! Хоть что то Хорошее в этой жизни! Во сейчас властных прилипал будет.
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16.02.2022 16:11 Відповісти
за срібло квартиру не дадуть, але якщо гарно лизнути Зеленського в дупу, то може і наколядує щось.
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16.02.2022 16:22 Відповісти
Без запрещенных обнимашек не обошлось.

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16.02.2022 16:18 Відповісти
кого он обнимает?
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16.02.2022 16:50 Відповісти
россіянин буров (бронза).
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16.02.2022 19:15 Відповісти
Буров попытался обнять Абраменко, зная, что это может вызвать недовольство у нас, ясно что это обычная подлость россиян. Ну Абраменко просто счастлив, что выиграл серебро, кстати он и не обнимал Бурова, а ограничился рукопожатием.
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17.02.2022 10:27 Відповісти
В дупу собі ту медаль засунь. Як і Зеленський своє свято.
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16.02.2022 16:20 Відповісти
Задаю питання олімпійському призеру!!!
А що за емоції тебе перехоплюють??? Вас " непотрібів" фінансують ВСІ УКРАЇНЦІ!!!
Ви "каліки" навіть не в силах зробити те, що іншим не під СИЛУ! Навіть вам вихованих в тепличних умовах!
Для тебе як по волі багатьох факторів стати олімпійським призером,- тобто друге місце,- все одно що 200 для нас!
Так що дитинко відпочивай!
Дядьки (НЕ ОЛІМПІЙЦІ) розберуться!
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16.02.2022 16:26 Відповісти
Медал і медаль, а можна було не тулити цю зе-єдність?
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16.02.2022 16:31 Відповісти
а это не он на прошлой олимпиаде с русскими рядом отказался стоять?
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16.02.2022 16:38 Відповісти
Почти. Но тогда никто не запрещал обниматься. На прошлой он выиграл золото.

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16.02.2022 16:43 Відповісти
Кацапа ставшего третьим. Читал что они тренируются вместе в Беларуси. Потому что в Украине негде.
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16.02.2022 16:55 Відповісти
У нас в Карпатах что нельзя тренироваться? Зачем выводить деньги из Украины, тем более в рашкиных сателитов? У нас полно трамплинов, их нужно только привести в порядок, а Белорусь вообще сплошная равнина. Но тут конечно задеяна наша спортивная мафия.
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17.02.2022 10:33 Відповісти
Пздц! Кожного дня!!! Кожного!! Йде війна! Так!
В нас було все простіше. Постріл в тебе-- 160 тис. ********* у відповідь! І надалі випускай😂😂😂---- якщо є можливість!
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16.02.2022 16:43 Відповісти
Якби путлер не збирався нападати, то такого дня б не було, і спортсмени не присвячували б йому олімпійськи медалі. Дякуємо путлеру за день єднання. охренеть
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16.02.2022 16:51 Відповісти
А він точно збирався?
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16.02.2022 17:03 Відповісти
 
 