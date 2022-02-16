Завтра "Укрнафта" збирається погодити мирову угоду між державою та Коломойським: питання в газі на $9 млрд, - Шабунін

Найважливіше питання: скільки газу "Нафтогаз" згоден віддати Коломойському&ко, а також які саме активи віддати олігарху.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Радію щирості Коломойського: "Я симпатизую Зеленському, мене в принципі все влаштовує" (13.02.2022). Підозрюю, що особливо олігарха влаштовує поділ "Укрнафти". Завтра "Укрнафта" на зборах акціонерів збирається погодити поділ компанії та мирову угоду між державою та Коломойським", - розповів він.

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"Всього "Укрнафта" вимагає в "Нафтогазу" 9 млрд кубометрів газу, який зараз коштує до 9 мільярдів доларів. Найважливіше питання: скільки газу "Нафтогаз" згоден віддати Коломойському&ко, а також які саме активи віддати олігарху для його подальшого існування в Україні", - поцікавився Шабунін.

"Приховування Вітренком відповіді на це питання переконує, що за підсумками цього поділу лохом залишиться держава (тобто ми з вами), а не Коломойський. Надію дає те, що раніше заплановані збори двічі не відбувалися (30 листопада та 23 грудня 2021 р.)", - резюмував він.