Слідком РФ звинуватив Україну у застосуванні "заборонених методів війни". Порушено кримінальну справу

У Росії порушили кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі. Російський Слідчий комітет звинуватив українську сторону у порушенні міжнародних домовленостей під час обстрілів регіону, в результаті чого, як запевняє російська сторона, нібито загинули та були поранені "тисячі мирних жителів", у тому числі російськомовних, які не беруть участь у конфлікті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.

"Нехтуючи міжнародними домовленостями та актами, починаючи з квітня 2014 року, представники українських силових структур постійно ведуть обстріли населених пунктів Донбасу, застосовуючи летальне озброєння невиборчої дії, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури. Наслідком цього стало не лише руйнування житлових будинків та об'єктів забезпечення життєдіяльності, а й загибель та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті", - запевняє російська сторона.

Доказів, які б свідчили про злочини з боку української армії, Слідком РФ не наводить.

Втім, запевняється, що російським слідством нібито зафіксовані сотні таких фактів, що кваліфікуються як "застосування заборонених засобів та методів ведення війни". У ході розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, "сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв'язку з бойовими діями".

"Так, у серпні – жовтні 2021 року в районі м. Сніжне, смт Слов'яносербськ, в районі житлового масиву Сокологорівка м. Первомайська, п. Видне-1 недалеко від Луганська та на околиці с. Верхньошевирівка Краснодонського району виявлено 5 стихійних масових поховань. З них ексгумовано останки щонайменше 295 цивільних осіб, які загинули внаслідок обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році. Вже відомо, що серед останків є тіла жінок різного віку", - йдеться у повідомленні.

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Втім, чому Слідком пов'язує ці жертви з обстрілами з боку української армії, а не російських найманців - не зазначається.