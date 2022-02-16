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Новини Війна
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Слідком РФ звинуватив Україну у застосуванні "заборонених методів війни". Порушено кримінальну справу

Слідком РФ звинуватив Україну у застосуванні

У Росії порушили кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі. Російський Слідчий комітет звинуватив українську сторону у порушенні міжнародних домовленостей під час обстрілів регіону, в результаті чого, як запевняє російська сторона, нібито загинули та були поранені "тисячі мирних жителів", у тому числі російськомовних, які не беруть участь у конфлікті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.

"Нехтуючи міжнародними домовленостями та актами, починаючи з квітня 2014 року, представники українських силових структур постійно ведуть обстріли населених пунктів Донбасу, застосовуючи летальне озброєння невиборчої дії, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури. Наслідком цього стало не лише руйнування житлових будинків та об'єктів забезпечення життєдіяльності, а й загибель та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті", - запевняє російська сторона.

Доказів, які б свідчили про злочини з боку української армії, Слідком РФ не наводить.

Втім, запевняється, що російським слідством нібито зафіксовані сотні таких фактів, що кваліфікуються як "застосування заборонених засобів та методів ведення війни". У ході розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, "сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв'язку з бойовими діями".

"Так, у серпні – жовтні 2021 року в районі м. Сніжне, смт Слов'яносербськ, в районі житлового масиву Сокологорівка м. Первомайська, п. Видне-1 недалеко від Луганська та на околиці с. Верхньошевирівка Краснодонського району виявлено 5 стихійних масових поховань. З них ексгумовано останки щонайменше 295 цивільних осіб, які загинули внаслідок обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році. Вже відомо, що серед останків є тіла жінок різного віку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Слідком РФ порушив справу за статтею про "міжнародний тероризм" через вибухи в окупованому Донецьку

Втім, чому Слідком пов'язує ці жертви з обстрілами з боку української армії, а не російських найманців - не зазначається.

Автор: 

обстріл (28303) кримінальна справа (519) Донбас (22354) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+39
В русской пропагандонской школе Геббельс был бы троешником.
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16.02.2022 17:11
+36
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16.02.2022 17:20
+32
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16.02.2022 17:09
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16.02.2022 17:08 Відповісти
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16.02.2022 17:20 Відповісти
кризис жанра
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16.02.2022 17:09 Відповісти
да нет это выстрелили новые метастазы у Х..ла...
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16.02.2022 17:41 Відповісти
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16.02.2022 17:09 Відповісти
Ну да москва 40 лет утверждала, что в Катовице Германия десятки тысяч поляков расстреляла. И эксгумации проводила. Это они умеют, сволочи циничные и наглые.
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16.02.2022 17:10 Відповісти
Трошки почитуй історію і географію, Катинь-не Катовіце,неуч.
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16.02.2022 21:19 Відповісти
Не слышали о таком себе концлагере Освенцим , который и находится в районе Катовице ?
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17.02.2022 09:12 Відповісти
Коли рюзьке відкриває рот,а - воно бреше.
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16.02.2022 17:10 Відповісти
Ну что сказать ... Если бы у Гебельса была школа, то РФ была бы золотым медалистом.
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16.02.2022 17:10 Відповісти
В русской пропагандонской школе Геббельс был бы троешником.
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16.02.2022 17:11 Відповісти
Та ні, скоріш параша , була-б викладачем.
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16.02.2022 17:47 Відповісти
Воскресни Геббельс, он бы умер от зависти...
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16.02.2022 18:44 Відповісти
проти пуйла відкрий справу, чи він стирав з лиця землі Грозний щадящімі методами ?
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16.02.2022 17:11 Відповісти
Эта куча дерьма под названием росея сапсэм с ума сошла??
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16.02.2022 17:11 Відповісти
по Сирии возбудите дела против себя уроды
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16.02.2022 17:11 Відповісти
А за Ґрозний, розбомблений тотально?
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16.02.2022 17:49 Відповісти
Расея вазбудзілася сабе на гора. Слава Украіне !
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16.02.2022 20:29 Відповісти
Снова вінєгрєт із рускаязичних снігірєй в трусіках,ізнасілаваних бабушєк с епілєпсієй каторих пєрємєшалі і задулі мантажнай пєной...
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16.02.2022 17:11 Відповісти
надо срочно завести дело за геноцид чеченцев и уничтожение мирного населения в обоих чеченских войнах и за военные преступления во время войны с Грузией.. установить фамилии генералов, полканов и прочего российского офицерья и подать их в розыск через интерпол
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16.02.2022 17:14 Відповісти
Anton Grinblat 6ff29d36 та визнати юрисдикцію Українського суду над мокшанським для хохми....
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16.02.2022 18:42 Відповісти
можно еще за Сирию, Ливию и прочее.. Вариантом масса..
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16.02.2022 17:15 Відповісти
Українці на український землі захищають Україну. Всі жертви на совісті російських загарбників. Судіть самі себе, довбні.
Для початку за це:
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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16.02.2022 17:16 Відповісти
вiзгi iз дурдома
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16.02.2022 17:16 Відповісти
Та ну, Ігоре... Дурдом відпочиває !!!
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16.02.2022 17:49 Відповісти
"Згідно з міжнародними домовленнстями"... ПНХ з Криму і Донбасу, рашисти!
300000 вбили в Чечні, ще @бала відкривають. Московія - здохни! Зроби цей світ краще.
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16.02.2022 17:20 Відповісти
А ше не додумалися звинуватити наші війська,зокрема, в обстрілі "Градами"Маріуполя і Краматорська?
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16.02.2022 17:21 Відповісти
Собака лает. Ветер дует
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16.02.2022 17:23 Відповісти
виявлені тіла жінок різного віку та дітей, це класичний почерк "заградотрядов" які стояли за ними й розстрілювали їх в спину. "дедызавещали".
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16.02.2022 17:23 Відповісти
Далбоны штопанные.
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16.02.2022 17:28 Відповісти
Це бидло ще в чомусь звинувачує Україну? Ну слів нормальних підібрати неможливо.
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16.02.2022 17:38 Відповісти
- Москаль зажди бреше.
- А якщо не бреше?
- Потикай його палкою, ймовірно він здох.(с)
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16.02.2022 17:38 Відповісти
Як же так? Війни нема, а справа є?
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16.02.2022 17:38 Відповісти
Бурлит навозная куча, чё-то "решает", чё-то лепит из собственного говна...
Потом пальцы пооблизывают и будут показывать-хвастаться, как шизофреники на "трудотерапии"...
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16.02.2022 17:39 Відповісти
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16.02.2022 17:43 Відповісти
Класична ілюстрація приказки про злодія який кричть : "тримайте злодія!" Кацападли завжди ********** цитувати чи якось згадувати про Нюрнбернський воєнний трибунал у черговому приступі свого хронічного пабєдабєсія. Так от пройде не так багато часу - і оця рашистська шобла(звичайно ті хто вціліють) сама буде сидіти у скляних кабінках Гаагського трибуналу чекаючи вироку за злочини проти людства і людяності. І коли в німеччині свого часу було проведено"денацифікацію", парашний ********* чекає шось подібне під назвою"дерашизація"(слово до речі чимсь нагадує дератизацію, і це не"савпадєніє" - бо слова трохи різні, а суть абсолютно тотожна!).
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16.02.2022 17:45 Відповісти
Что-то я ничего не поняла. Объясните мне, блондинке. Безымянные могилы, в которых непонятно кто захоронен, находятся на оккупированной РФ территории, а виновата Украина? Если бы это были погибшие жители этих мест, то, я думаю, родственники их бы нормально похоронили. Это или погибшие наемники, или расстрелянные местные жители.
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16.02.2022 17:46 Відповісти
Ідіть в сраку, закони РФ на території інших країн не поширюються.
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16.02.2022 17:49 Відповісти
МЗС України вже послав СК кацапії куда треба чи ще ні?
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16.02.2022 18:00 Відповісти
пішли вони найух. Смерть кацапні любими методами це благо
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16.02.2022 18:25 Відповісти
Сколько-сколько трупов? Какого числа?)
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16.02.2022 19:32 Відповісти
Ооооо......это подготовка. Селитру подвозите,.....селиттрррууууу грузи гаварюююю!!!
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16.02.2022 19:36 Відповісти
Поки на Донбас Росія не принесла срюзький мір і не "защітіла" срюзькогаварящіх від зарплат , пенсій , житла , благ цивілізації і мирного неба - люди поняття не мали що таке війна .
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16.02.2022 19:37 Відповісти
От і очікувані провокації в боку москалів з'явились.
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16.02.2022 19:37 Відповісти
Це ж треба такими звірами бути щоби раSSейськомовних хлопчиків живцем в танках заживо смажити.
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16.02.2022 20:31 Відповісти
Пополченцев вначале АТО очень хорошо утюжили авиацией и результаты точных попаданий по лагерям и скоплениям вооруженных орков были внушающими.Может их потом массово и прикопывали в таких местах.Баб среди обдроченцов тоже хватало.
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16.02.2022 21:03 Відповісти
а кацапскей следком каким боком туда, там же гражданская война якобы идет?
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16.02.2022 21:50 Відповісти
 
 