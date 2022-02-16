Завтра збираються погодити поділ "Укрнафти": що дістанеться Коломойському, а що залишать державі не повідомляють, - "Ліга антитрасту"

"Укрнафта" 17 лютого на зборах акціонерів збирається погодити план поділу компанії та мирову угоду між державою та Коломойським.

Про це пише "Ліга антитрасту", передає Цензор.НЕТ.

"Це чергова спроба дійти компромісу щодо вирішення судової суперечки між "Нафтогазом України" та "Укрнафтою" щодо 9 млрд. кубів газу. Цей газ "Укрнафта" видобула у 2007-2013 роках, а "Нафтогаз" забрав його та продав населенню за пільговими цінами. На той час "Укрнафта" сама відмовлялась брати оплату за газ, що коштував $0,1 за кубометр. А зараз хоче отримати не гроші, а сам газ, який коштує вже у десять разів дорожче - $1 за кубометр. Це невигідно державному "Нафтогазу", але вигідно акціонерам "Укрнафти", які і влаштували судову тяганину", - йдеться у повідомленні.

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"Збори, раніше заплановані на 30 листопада та 23 грудня 2021 року не відбулись через відсутність кворуму. Який сценарій вирішення питання пропонують зараз? У порядку денному засідання 17 лютого вказано, що судову суперечку хочуть вирішити шляхом укладення мирової угоди у справі про спірний газ. Контури мирової угоди тут не прописано, "Нафтогаз" раніше також відмовлявся повідомити скільки газу він готовий віддати "Укрнафті", щоб вона поділила його між акціонерами. Всього "Укрнафта" вимагає 9 мільярдів кубометрів газу, що за нинішніми цінами становить 9 мільярдів євро", - додали в "Лізі антитрасту".

"Оприлюднено таку схему поділу "Укрнафти":

Частину майна "Укрнафти" передадуть до статутного капіталу новоствореної компанії "Нафто-Актив", єдиним учасником якого є сама "Укрнафта".

Після цього кіпрські компанії, які пов’язують з Ігорем Коломойський, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, викуплять частки "Нафто-Актив" у наступних розмірах: "Littop enterprises limited"– 34%; "Brigemont ventures limited" - 34%; "Bordo management limited" - 32%.

"Укрнафта" в свою чергу протягом року викупить свої акції у міноритарних акціонерів та анулює їх. Таким чином, держава має на меті повернути "Укрнафту" у свою власність та позбутися впливу на неї Ігоря Коломойського та його партнерів", - розповіли в "Лізі антитрасту".

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"Але тут залишається багато питань. Яка вартість майна, що передадуть до статутного капіталу "Нафто-Актив"? Що дістанеться Коломойському, а що залишать державі? Яка сума мирової угоди щодо спірного газу? Чи буде вигідний такий сценарій вирішення питання державі? Є сумніви. Крім того, угоди щодо набуття офшорами Коломойського часток у статутному капіталі "Нафта-Актив" ймовірно пройдуть поза увагою Антимонопольного комітету України, адже навряд чи три кіпрські компанії підуть за дозволом на концентрацію в АМКУ. Це пояснюється просто. За даними YouControl, відсутні фізичні особи, які відповідають статусу бенефіціарів міноритарних акціонерів "Укрнафти". Тобто, реальний власник цих компаній не має наміру себе офіційно розкривати, як і в багатьох інших його бізнесах, в тому числі "паливних". А що АМКУ? Все знає, але нічого не чує і нікого не бачить", - констатували в "Лізі антитрасту".