Завтра збираються погодити поділ "Укрнафти": що дістанеться Коломойському, а що залишать державі не повідомляють, - "Ліга антитрасту"
"Укрнафта" 17 лютого на зборах акціонерів збирається погодити план поділу компанії та мирову угоду між державою та Коломойським.
Про це пише "Ліга антитрасту", передає Цензор.НЕТ.
"Це чергова спроба дійти компромісу щодо вирішення судової суперечки між "Нафтогазом України" та "Укрнафтою" щодо 9 млрд. кубів газу. Цей газ "Укрнафта" видобула у 2007-2013 роках, а "Нафтогаз" забрав його та продав населенню за пільговими цінами. На той час "Укрнафта" сама відмовлялась брати оплату за газ, що коштував $0,1 за кубометр. А зараз хоче отримати не гроші, а сам газ, який коштує вже у десять разів дорожче - $1 за кубометр. Це невигідно державному "Нафтогазу", але вигідно акціонерам "Укрнафти", які і влаштували судову тяганину", - йдеться у повідомленні.
"Збори, раніше заплановані на 30 листопада та 23 грудня 2021 року не відбулись через відсутність кворуму. Який сценарій вирішення питання пропонують зараз? У порядку денному засідання 17 лютого вказано, що судову суперечку хочуть вирішити шляхом укладення мирової угоди у справі про спірний газ. Контури мирової угоди тут не прописано, "Нафтогаз" раніше також відмовлявся повідомити скільки газу він готовий віддати "Укрнафті", щоб вона поділила його між акціонерами. Всього "Укрнафта" вимагає 9 мільярдів кубометрів газу, що за нинішніми цінами становить 9 мільярдів євро", - додали в "Лізі антитрасту".
"Оприлюднено таку схему поділу "Укрнафти":
Частину майна "Укрнафти" передадуть до статутного капіталу новоствореної компанії "Нафто-Актив", єдиним учасником якого є сама "Укрнафта".
Після цього кіпрські компанії, які пов’язують з Ігорем Коломойський, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, викуплять частки "Нафто-Актив" у наступних розмірах: "Littop enterprises limited"– 34%; "Brigemont ventures limited" - 34%; "Bordo management limited" - 32%.
"Укрнафта" в свою чергу протягом року викупить свої акції у міноритарних акціонерів та анулює їх. Таким чином, держава має на меті повернути "Укрнафту" у свою власність та позбутися впливу на неї Ігоря Коломойського та його партнерів", - розповіли в "Лізі антитрасту".
"Але тут залишається багато питань. Яка вартість майна, що передадуть до статутного капіталу "Нафто-Актив"? Що дістанеться Коломойському, а що залишать державі? Яка сума мирової угоди щодо спірного газу? Чи буде вигідний такий сценарій вирішення питання державі? Є сумніви. Крім того, угоди щодо набуття офшорами Коломойського часток у статутному капіталі "Нафта-Актив" ймовірно пройдуть поза увагою Антимонопольного комітету України, адже навряд чи три кіпрські компанії підуть за дозволом на концентрацію в АМКУ. Це пояснюється просто. За даними YouControl, відсутні фізичні особи, які відповідають статусу бенефіціарів міноритарних акціонерів "Укрнафти". Тобто, реальний власник цих компаній не має наміру себе офіційно розкривати, як і в багатьох інших його бізнесах, в тому числі "паливних". А що АМКУ? Все знає, але нічого не чує і нікого не бачить", - констатували в "Лізі антитрасту".
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надеюсь когда зеленых сковырнут все их указы, законы и постановы просто отменят.
и если сделка законная, оплатить поставку.
Знову назріває. Верхи хочуть правити, як раніше, а народ дістала брехня.
Багатьом із нас не судилося бачити своїх дідів. Мені теж. Дід Харитон, заможний селянин із-під Божої Гори на Волині, загинув від рук совєцьких окупантів у криївці влітку 1944-го. Восени того ж року невідомі забрали з хати діда Зосима. Малолітнього батька Миколу дитиною з бабою Лікерою вивезли за Урал. Звідти він писав листи у ЦК КПРС із наївними запитаннями: за що його, дитину, тримають у таборі.
На першому уроці в совєцькій школі вчили, що Бога немає і що все буде комунізм. Удома вчили іншого. Батько глибоко ненавидів совєцьку владу й Комуністичну партію. Пригадую сльози на його очах під час Живого ланцюга 21 січня 1990 року. Побачити незалежність йому так і не судилося.
А мені не судилося "двіжанути" під час студентської революції 1991-го. Закінчував у селі дев'ятий клас.
Україну проголосили, а совок панував і далі. Прапор змінили, а при владі були ті самі. Діти начальників наших батьків ставали нашими керівниками. Країна залишалася мачухою.
В університеті історію України читали колишні викладачі історії КПРС. У Тернополі, де навчався, при владі були ніби свої - "рухівці", а із 17 районних адміністрацій 16 очолювали колишні перші та другі секретарі райкомів Компартії. Було постійне відчуття якоїсь недонезалежності. І розуміння, що за Україну ще треба буде поборотися. І що війна з Росією неминуча. Росія саме вкотре упокорювала Чечню.
І ми готувалися. Увесь вільний від навчання час проводили у вишкільних таборах і у протистоянні зі спецслужбами, які, на наш подив, переслідували не ворогів державності, а націоналістів.
Що таке справедливість у перелицьованій у синьо-жовті прапори УрСР, відчув після закінчення університету. Найкращі оцінки на потоці й червоний диплом не гарантували працевлаштування. Рік довелося походити пішки в далеку сільську школу, повчителювати на пів ставки й без гарантії отримувати вчасно мізерну платню. Йшов 1998 рік, і зарплату видавали мішками цукру чи горілкою.
1999-го побачив, що таке "на нашій, не своїй землі", коли перебрався в аспірантуру в Київ. "Ти і впрям па-українські думаєш?" - всерйоз питали колеги-аспіранти. "Чо такой борзий?" - щоразу кидали у вічі менти, затримуючи за зовнішній вигляд (козацький чуб і вишиванку) і вимогу говорити зі мною українською. Доводилося пояснювати напрямок руху зрозумілою їм мовою. Екскурсії по райвідділках були першими ґрунтовними пізнаннями Києва.
Але доки владні будівлі, гроші й медіа були чужі - вулиці були наші. І ми хотіли змін.
Тому, коли закрутило та зарухалося все 2004-го, з перших годин був із побратимами на Майдані. З мрією "двіжанути" й нарешті завершити українську революцію. Вийшли з червоно-чорними прапорами, заготовленими для джентльменських розмов дубцями й бажанням знести ідола Леніна на Бесарабці. Але дубці лишилися без діла, старого сифілітика під мантри "неПора" захищали, як оберіг, а наш червоно-чорний втонув у морі танцюючих "помаранчів".
Прихід до влади Януковича, як покарання за гріхи, трохи протверезив суспільство. Воно шукало противаг. І повернуло голови в бік націоналістів. У парламенті з'явилася зубата "Свобода" - опозиція, яка поводилася незвично. Давала здачі, диктувала, показувала, що протидія можлива. Вулиця, принаймні в Києві, теж належала націоналістам.
Наближався двіж. Ми готувались і не хотіли, щоб черговий шанс на докорінні зміни знову не затанцювали. Тому ми "продавили", що це революція, а не Євромайдан. Революція гідності, а не чергова "бурякова в крапочку". В парламенті тон задавала "Свобода", на вулиці - створений з націоналістичних ватаг "Правий сектор". І щойно в когось виникала спокуса "порєшать" - Майдан давав жорстку відповідь. Криваве вогнехреще стало точкою неповернення. Танці закінчилися. Майдан з того, що танцює, став тим, що воює.
До цього ми реалізували дитячу мрію і таки повалили боввана на Бесарабці. Символічно попрощавшись із російським окупаційним минулим.
Потім ми побачили на власні очі пекло в Маріїнському парку 18 лютого і як майданівці йшли до Раю на Інститутській 20 лютого. Режим падав, а революція мала шанс перемогти.
І тоді в гру вступив Путін. Щоб припинити й задушити революцію, він розпочав збройну агресію. Революційному крилу Майдану треба було вирішувати дилему - продовжувати революцію чи їхати захищати країну від окупантів. Вибрали друге. А тоді отримали ножем у спину.
Доки частина нації, яка воювала, йшла в добровольці й волонтерила, більшість, що голосувала, обрала президентом олігарха, топпосадовця часів Януковича. Це, як на мене, стало кінцем революції і початком повзучої контрреволюції негідників. Олігархи перегрупувалися, навчилися заробляти на війні. Зупинили й зірвали люстрацію як докорінне очищення влади.
Припинили революційні процеси, бо Путін нападе.
Непокірних героїв майдану вбили, слабких купили, а решту дискредитували. Ще вчора герої-добровольці, майданівці, волонтери стали "цинічними бандерами", яких через трубку телевізора перетворили на руку Кремля, картинку для Путіна. Вимагали не розхитувати човна, щоб не нудило щурів-мародерів.
З'явилися нові герої. "Рятівник" Медведчук.
І це логічно. Історію переписали переможці. Без нас. Нас посадили відпочити й охолонути в СІЗО.
Президент-симулякр, який прийшов на зміну президенту-олігарху, став логічним продовженням контрреволюції негідників.
Нині олігархічна Україна з "чужими людьми", як їх називав Тарас Шевченко, у владі й далі залишається мачухою навіть для тих, хто проливав за неї кров.
І стався парадокс, що мусить бути розв'язаний.
Паралельно з відродженням козацької України знизу нею гендлюють чужі люде зверху.
Потроху знову назріває революційна ситуація. Верхи хочуть правити, як раніше, а народ дістали цинізм і брехня панівної верхівки.
Тому революція ще не завершена. Вони не виграли остаточно, а ми, доки живі не здалися, не програли.
Нині багато хто питає, чи буде новий Майдан і чи не зруйнує він країни остаточно. Переконаний, що він неминучий.
Бо Революція гідності, помаранчева революція, революція на граніті - це продовження незакінченої столітньої національної революції. Яка завжди переходить у національно-визвольну війну. Мета якої проста й незмінна. Побудова української України. "Без холопа і без пана", національно, соціально й історично справедливої. Щоб нарешті реалізувати Шевченкове "в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля". А паралельно поставити крапку на російській імперії зла.
Путін напав, бо Україна стала занадто українською, - писала 2014-го американська дослідниця Енн Еплбом. Путін упаде, коли Україна стане Україною. Це неминуче.
Але для того щоб стати конкістадорами свободи, українці мають закінчити Реконкісту. Повернути країну собі. Владу. Власність. Гідність.
Пам'ятаймо, що від долі України залежить і доля світу. І не лише через те, що війни на території України за Україну в XX столітті переростали у світові. Українська революція здатна привнести й повернути світу сенси. Універсальні цінності. Як-от "свобода народам - свобода людині".
Найбільша географічно європейська держава не може вести нікчемну й малу політику.
Розміщена на грані двох світів, на межі простору Свободи й Рабства, Україна має виконати своє історичне призначення нового Єрусалима.
Тому продовження революції буде неодмінно. Революції Духу. Тим паче, що природно виросло покоління, яке народилося під час помаранчевої революції, не встигло за віком на Революцію гідності та якому вже кортить "подвіжувати". У геополітичному масштабі.
Важливо на цей раз підійти до революції готовими. Не скотившись ні в бік кольорових дискотек на замовлення одних олігархів проти інших, ні в бік анархії, що розвалюватиме державність. І найважливіше - не допустити знову на крові та поті ідеалістів до влади старих негідників, які викинули партквитки Партії регіонів і вдягнули вишиванки.
Налоги будут платить детям! (детям Кипра).
За эти деньги можно отремонтировать все больницы, школы и детсадики в стране. Или можно вооружить страну таким оружием, что куйло вообще навсегда забудет о том что на Украину можно нападать.
А можно еще много чего хорошего сделать для страны. А хотя какая разница, когда 73% населения страны - долпоепы!
Пик деятельности мошенника пришёлся на времена Яныка.
Тогда подконтрольные Бене суды выносили незаконные решения неограниченное количество раз.
Известны многократные случаи когда бенины адвокаты просто передавали свои требования судьям и покидали помещения,судов. Судьи, которые ослушивались - теряли свои места в течении 2х недель.
Решение Верховного суда по фиктивному долгу Укрнафте - это из того же разряда беспредела.
Выполнять это заведомо преступное решение суда нестал ни Янык, ни Порошенко.
Для реализации этой вопиющей мошенической схемы Бене нужен был исключительно лояльный и желательно дилетант-президент.
Это просто какой то запрельный уровень цинизма, алчности и аморальности. Ну и естественно умственной отсталости власти всех вместе и по отдельности.
Совковый треш продолжается
46 миллионный народ, который не может собрать и пату тысяч человек чтобы его угомонить так и нужно драть как лохов. Это пол цены железного купола, может хватит уже быть его подстилкой?!