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За наявності політичної волі мінські домовленості можна виконати упродовж кількох місяців, - МЗС РФ

За наявності політичної волі мінські домовленості можна виконати упродовж кількох місяців, - МЗС РФ

Мінські домовленості за наявності політичної волі сторін можуть бути виконані упродовж кількох місяців.

Про це заявила у середу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми переконані, що за наявності політичної волі комплекс заходів може бути виконаний у принципі за доступний для огляду термін, причому термін кількох місяців", - сказала вона під час брифінгу.

Коментуючи, зокрема, звернення Держдуми РФ про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", Захарова сказала: "мінські угоди є єдиною безальтернативною основою врегулювання на Донбасі".

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Втім, Захарова ані слова не сказала про те, що Росія всіляко уникає виконання своїх обов'язків у рамках мінських домовленостей.

Автор: 

Держдума (734) мінські угоди (2231) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+18
Так.
п. 1-й Вивід іноземних військ.
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16.02.2022 17:22
+17
Йдіть до біса, кацапи.
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16.02.2022 17:21
+16
давайте, кацапы, проявите политическую волю - выполните свою часть минска
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16.02.2022 17:21
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Йдіть до біса, кацапи.
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16.02.2022 17:21 Відповісти
это типа Путин сдохне.... неее не очень.. довго чекати.. 😈💀
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16.02.2022 17:30 Відповісти
А может пойдёт к чёрту сначала тот, по чьему указу
эти минские соглашения от имени Украины подписаны?
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16.02.2022 17:33 Відповісти
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17.02.2022 02:22 Відповісти
давайте, кацапы, проявите политическую волю - выполните свою часть минска
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16.02.2022 17:21 Відповісти
хай йдуть лісом до свого мінська, придурки недорозвинені, ми з вашими підлеглими не матимемо ніяких спільних дій, досить! геть, брехуни, вороги бісові
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16.02.2022 17:33 Відповісти
Ага ЩАЗ. Мы подождем пока ***** сдохнет , а потом сами с нашего Донбаса свалите , еще и репарации заплатите.
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16.02.2022 17:22 Відповісти
Так.
п. 1-й Вивід іноземних військ.
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16.02.2022 17:22 Відповісти
Звісно можна. Тільки політичної волі виводити орків та передавати окуповану теріторію під контроль України у кацапів немає.
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16.02.2022 17:23 Відповісти
Так пусть выполняют
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16.02.2022 17:23 Відповісти
Машка, Триппер, как сломанный будильник, иногда бывает права. Так, запросто. Вывели своих зверей, обезоружили местное зверье, вернули Украине контроль над границей. И все, можно проводить выборы по Украинским законам, под защитой Украинских силовиков.
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16.02.2022 17:23 Відповісти
Даже быстрее, достаточно убрать от туда рашистких орков и закрыть границу.
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16.02.2022 17:24 Відповісти
В нас досить немає облаштованого безперервного кордону як військової споруди, навіть в районах донецької та луганської областей. Кордон повинен бути неприступним кордоном, особливо з ворожого боку.
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16.02.2022 18:21 Відповісти
Нах. пашли. Мы еще прошлые *договоренности* и уступки не разгребли. И теперь имеем то что имеем.
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16.02.2022 17:24 Відповісти
Що робити з тими хто отримав паспорт ерефії? Де вони в мінських домовленостях?
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16.02.2022 17:26 Відповісти
На колбасу.
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16.02.2022 17:29 Відповісти
Отож, тому треба говорити, що ми готові виконувати, але для цього на Донбасі не має бути осіб з паспортами іншої держави, бо їх присутність там суперечить Мінським угодам і голосувати вони все рівно не можуть, адже втратили українське громадянство при отриманні російського.
Типу хочете вибори - забирайте іхтамнєтов і разом з ними півмільйона даунбасян, які ваші паспорти отримали!
Ось це була б позиція, проти якої у москалів не було б аргументів.
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16.02.2022 17:39 Відповісти
Есть два варианта для этих людей отказаться от "аусвайса" но здесь будут препятствия со стороны законодательства рашки (необходимо пройти процедуру лишения гражданства) или потерять гражданство в Украине и езжать на эрефию.
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16.02.2022 18:35 Відповісти
А на юхх....касабня!?,Геть з України
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16.02.2022 17:26 Відповісти
так мы только за!! Вперед! выполняйте.
Пункт первый - полное прекращение огня!
пункт два - отвод тяжелых вооружений. Украина выполнила!! Вы - нет!
потом поговори за остальное!
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16.02.2022 17:26 Відповісти
Добре. Чекаємо від РФ відвід своїх найманців та техніку з території України, для початку з територій Донецької та Луганської областей.
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16.02.2022 17:26 Відповісти
Алкоголіка закодіруйся.
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16.02.2022 17:27 Відповісти
Так вперёд, исполняйте, за поребрик нах, потом будем разговаривать
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16.02.2022 17:28 Відповісти
Маша с Уралмаша пошла НАХЕР вместе с пушилиними и иже с ними!!!!!!
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16.02.2022 17:30 Відповісти
манька в период месячных заявлений ))
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16.02.2022 17:30 Відповісти
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16.02.2022 17:33 Відповісти
А для того, что-бы послать вас нах@й - всего лишь мгновение...
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16.02.2022 17:33 Відповісти
А може тобі ще ключ від квартири дати, де гроші лежать?
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16.02.2022 17:36 Відповісти
А повісити на стовпі виконавця, всього за декілька секунд!
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16.02.2022 17:37 Відповісти
За наявності політичної волі Машку і рашку вже давно на#уй післати можна і розвалити... Пороха не вистачає для цього
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16.02.2022 17:39 Відповісти
Для початку РФ аби показати добру волю має відпустити всіх ув'язнених українців та відвести війська
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16.02.2022 17:40 Відповісти
Ми тільки за.Йдіть на.. з Донбасу ,а далі ми самі розберемось.Да і не забудьте з Криму сліняти попередньо прибрати за собою ,своє лайно.
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16.02.2022 17:40 Відповісти
Высказывания к "Запискам из сумашедшего дома".
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16.02.2022 17:42 Відповісти
Можна за день! Росіяни виводять свої війська і ФСБ з Донбасу і все, мінськ виконано! Всі щасливі мир стабільність і успіх!
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16.02.2022 17:47 Відповісти
за наличием политической воли военную напряжённость можно снять за один день-просто вывести российские войска и администрацию из оккупированных территорий Украины,Молдовы.Грузии...
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16.02.2022 17:52 Відповісти
А сосать не хо-хо, граждане кацапы?!
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16.02.2022 17:56 Відповісти
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16.02.2022 18:10 Відповісти
Надо было дура ты крашеная, и вечно полу-бухая, паспорта не выдавать! Теперь сосите сами эту гадость!
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16.02.2022 18:23 Відповісти
Когда расея выполнит первые,хтя бы 3?
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16.02.2022 18:28 Відповісти
кацапи ідуть лісом. нехай Мінськ викунує мінські домовленності.
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16.02.2022 18:28 Відповісти
"Мінські" ніколи не будуть виконані, бо їх ніколи не виконає Московія. Якщо Кремль виконає "мінські", то втратить контроль над окупованим Донбасом. Вони примушують Україну виконати вибірково декілька пунктів. І то не підряд, а тільки так як їм вигідно. На решту заб'ють. Це всім зрозуміло, щоб нам зелені не втирали.
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16.02.2022 18:40 Відповісти
Еслиби ********** выполнила-бы Будапештский меморандум небылобы минских договоров.
Гуляйте лесом, уроды.
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16.02.2022 19:06 Відповісти
Рашка ПШНХ. Вот, а не минские домовлэности
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16.02.2022 20:20 Відповісти
Так виконуйте, хто ж вам заважає. Ми навіть спонукаємо вас їх виконувати
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16.02.2022 20:54 Відповісти
 
 