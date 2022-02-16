За наявності політичної волі мінські домовленості можна виконати упродовж кількох місяців, - МЗС РФ
Мінські домовленості за наявності політичної волі сторін можуть бути виконані упродовж кількох місяців.
Про це заявила у середу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми переконані, що за наявності політичної волі комплекс заходів може бути виконаний у принципі за доступний для огляду термін, причому термін кількох місяців", - сказала вона під час брифінгу.
Коментуючи, зокрема, звернення Держдуми РФ про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", Захарова сказала: "мінські угоди є єдиною безальтернативною основою врегулювання на Донбасі".
Втім, Захарова ані слова не сказала про те, що Росія всіляко уникає виконання своїх обов'язків у рамках мінських домовленостей.
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эти минские соглашения от имени Украины подписаны?
п. 1-й Вивід іноземних військ.
Типу хочете вибори - забирайте іхтамнєтов і разом з ними півмільйона даунбасян, які ваші паспорти отримали!
Ось це була б позиція, проти якої у москалів не було б аргументів.
Пункт первый - полное прекращение огня!
пункт два - отвод тяжелых вооружений. Украина выполнила!! Вы - нет!
потом поговори за остальное!
Гуляйте лесом, уроды.