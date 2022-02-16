Від початку доби 5 обстрілів з боку військ РФ на Донбасі. Окупанти скинули постріл ВОГ-17 із безпілотника поблизу н.п.Лобачеве, - ООС

Від початку доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що по околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Поблизу н.п. Лобачеве окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Також повідомляється, що у бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів околиці Станиці Луганської та скинули ВОГ-17 поблизу Лобачеве, втрат немає, - штаб ООС

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.