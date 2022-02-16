Офіс Президента засуджує незаконне ув'язнення українського журналіста Єсипенка в окупованому РФ Криму

Офіс Президента України засуджує обвинувальний вирок журналісту Владиславу Єсипенку та закликає світову спільноту інтенсифікувати зусилля задля звільнення всіх незаконно засуджених громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Росія продовжує переслідувати українців на окупованих територіях та кидати їх за ґрати за надуманими звинуваченнями. Сьогодні в тимчасово окупованому Криму українського журналіста проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів", - нагадує Офіс Президента.

Також нагадується, що у березні минулого року він відвідав акцію з нагоди дня народження Тараса Шевченка в місті Сімферополі. Владислава затримали й звинуватили в незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою.

"Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях. Засуджуємо незаконне ув’язнення Владислава Єсипенка та закликаємо світову спільноту інтенсифікувати зусилля з метою звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що президент Володимир Зеленський уже призначив Владиславу Єсипенку державну стипендію імені Левка Лук’яненка та продовжує активну роботу задля звільнення всіх утримуваних осіб.

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"Україна не забуває та не залишає своїх громадян! Ми неодмінно звільнимо всіх незаконно засуджених українців і повернемо наші території в Криму та на Донбасі. А поки разом із цивілізованим світом маємо протидіяти системним порушенням прав людини, обмеженням свободи слова, переслідуванням цивільного населення з політичних та релігійних мотивів на тимчасово окупованих територіях України", - резюмували у ОПУ.

Нагадаємо, 16 лютого Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка - 6 років колонії та штраф.