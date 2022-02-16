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Офіс Президента засуджує незаконне ув'язнення українського журналіста Єсипенка в окупованому РФ Криму

Офіс Президента засуджує незаконне ув'язнення українського журналіста Єсипенка в окупованому РФ Криму

Офіс Президента України засуджує обвинувальний вирок журналісту Владиславу Єсипенку та закликає світову спільноту інтенсифікувати зусилля задля звільнення всіх незаконно засуджених громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

"Росія продовжує переслідувати українців на окупованих територіях та кидати їх за ґрати за надуманими звинуваченнями. Сьогодні в тимчасово окупованому Криму українського журналіста проєкту "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів", - нагадує Офіс Президента.

Також нагадується, що у березні минулого року він відвідав акцію з нагоди дня народження Тараса Шевченка в місті Сімферополі. Владислава затримали й звинуватили в незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою.

"Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях. Засуджуємо незаконне ув’язнення Владислава Єсипенка та закликаємо світову спільноту інтенсифікувати зусилля з метою звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що президент Володимир Зеленський уже призначив Владиславу Єсипенку державну стипендію імені Левка Лук’яненка та продовжує активну роботу задля звільнення всіх утримуваних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України висловив протест у зв'язку із вироком журналісту Єсипенку в окупованому Криму

"Україна не забуває та не залишає своїх громадян! Ми неодмінно звільнимо всіх незаконно засуджених українців і повернемо наші території в Криму та на Донбасі. А поки разом із цивілізованим світом маємо протидіяти системним порушенням прав людини, обмеженням свободи слова, переслідуванням цивільного населення з політичних та релігійних мотивів на тимчасово окупованих територіях України", - резюмували у ОПУ.

Нагадаємо, 16 лютого Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка - 6 років колонії та штраф.

Офіс Президента засуджує незаконне увязнення українського журналіста Єсипенка в окупованому РФ Криму 01

Автор: 

Крим (14135) росія (65002) Офіс Президента (2021) Єсипенко Владислав (41)


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Топ коментарі
+5
А кто такой Офис Презедента! А где МИД???
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16.02.2022 17:46
+5
Это тот офис преЗЕдента, который почти 2 года незаконно держал в СИЗО Рифа или какой-то другой?

Чем репрессии ЗЕ отличаются от репрессий *****?
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16.02.2022 17:57
+4
Зачем нам оккупация Россией, если зелёные и так построят здесь совок с Туркменбаши и бурными продолжительными аплодисментами?
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16.02.2022 18:07
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А кто такой Офис Презедента! А где МИД???
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16.02.2022 17:46 Відповісти
Офіс преЗЕка (у данному випадку саме ОПа, а не МІД) не хоче
засудити НЕЗАКОННІ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ ПРОТИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ ?
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16.02.2022 19:29 Відповісти
Контора президента - звучит более патриотично. Солиднее.
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16.02.2022 21:45 Відповісти
Это тот офис преЗЕдента, который почти 2 года незаконно держал в СИЗО Рифа или какой-то другой?

Чем репрессии ЗЕ отличаются от репрессий *****?
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16.02.2022 17:57 Відповісти
+ 100 !!!
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16.02.2022 19:30 Відповісти
Давно ОП обирає запобіжний захід? Може все ж Шевченківський райсуд Києва?
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16.02.2022 19:59 Відповісти
лично ЗЕ-ленский на пресс-конференции санкционировал арест Риф Мастера и Клименко
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16.02.2022 22:25 Відповісти
А давай подивимось разом? Посилання є? Хоча б на той момент, де він "санкціонує арешт"))
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16.02.2022 22:38 Відповісти
Зачем нам оккупация Россией, если зелёные и так построят здесь совок с Туркменбаши и бурными продолжительными аплодисментами?
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16.02.2022 18:07 Відповісти
Коли почнуть "садити" антиУкраїнську сволоту?
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16.02.2022 18:11 Відповісти
Обміняйте його на Мураєва !
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16.02.2022 19:23 Відповісти
Даже при совке писали "ТАСС уполномочен заявить", а тут говорящий офис появился и что-то сам по себе заявляет...
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16.02.2022 19:29 Відповісти
Осуждение ОПЫ очень поможет журналисту. Прям рыдаю от умиления
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16.02.2022 20:08 Відповісти
 
 