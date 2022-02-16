Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА

Росія виводить з окупованого Криму три мотострілецькі дивізії. Місця дислокації двох з цих дивізій розташовані поряд із Харківщиною, Луганщиною та Донеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник дослідницької організації Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

"Известия" пишуть, що з Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. 42-а - ладно, вона із Чечні. Але 3-я та 150-та - це смішно, їхні бази якраз біля кордону з Україною. Тобто відводять у бік кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

Так, видання "Известия" із посиланням на власні джерела повідомляє, що з окупованого Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. Дві з них базуються якраз біля кордону з Україною.

Згідно з даними відкритих джерел, 150-а дивізія розташована в Новочеркаську Ростовської області (межує з Донеччиною), а 3-я дивізія розташована у Валуйках Білгородської області та Богучарі Воронезької області. Валуйки межують із Харківщиною, а Богучар із Луганщиною.

Нагадаємо, раніше російські військові повідомили про повернення з "навчань" у тимчасово окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.

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