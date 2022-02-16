Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА
Росія виводить з окупованого Криму три мотострілецькі дивізії. Місця дислокації двох з цих дивізій розташовані поряд із Харківщиною, Луганщиною та Донеччиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник дослідницької організації Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.
"Известия" пишуть, що з Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. 42-а - ладно, вона із Чечні. Але 3-я та 150-та - це смішно, їхні бази якраз біля кордону з Україною. Тобто відводять у бік кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.
Так, видання "Известия" із посиланням на власні джерела повідомляє, що з окупованого Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. Дві з них базуються якраз біля кордону з Україною.
Згідно з даними відкритих джерел, 150-а дивізія розташована в Новочеркаську Ростовської області (межує з Донеччиною), а 3-я дивізія розташована у Валуйках Білгородської області та Богучарі Воронезької області. Валуйки межують із Харківщиною, а Богучар із Луганщиною.
Нагадаємо, раніше російські військові повідомили про повернення з "навчань" у тимчасово окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.
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Це сам Троцький їх скрепи в той день прив"язав до паркану . Це ж святий день для кожної тваринки Московського Падріархату . День Лева Троцького .
наглый десант из Крыма, очевидно, отменяется, вероятнее всего будут действовать по старому - истишка "ихтамнет" из Лугандона, чтобы избежать санкций
Як я обожнюю таких тупих зебілів, які самі собі суперечать.
На территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры наведен мост через реку Припять. На спутниковых снимках видно, что первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля 2022 года. Ранее в этой зоне не происходило ничего. От Припяти до Киева - около 150 км.
Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси - по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения «Союзная решимость-2022».
«На участке местности «Речица» мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)», - сообщается в https://t.me/modmilby/11371 релизе 11 февраля.
Мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк - мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполи были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела.
https://theins.ru/news/248614
https://www.youtube.com/watch?v=-hFeJr8fBE8&ab_channel=MYUANEWS
*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
сеть
але тільки не берьози, бо все одно вирубуємо.
кладіть насіння українського дерева СМЕРЕКИ,
щоб було на чому ваших наступників розвішувати