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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА

Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА

Росія виводить з окупованого Криму три мотострілецькі дивізії. Місця дислокації двох з цих дивізій розташовані поряд із Харківщиною, Луганщиною та Донеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник дослідницької організації Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

"Известия" пишуть, що з Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. 42-а - ладно, вона із Чечні. Але 3-я та 150-та - це смішно, їхні бази якраз біля кордону з Україною. Тобто відводять у бік кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

Так, видання "Известия" із посиланням на власні джерела повідомляє, що з окупованого Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. Дві з них базуються якраз біля кордону з Україною.

Згідно з даними відкритих джерел, 150-а дивізія розташована в Новочеркаську Ростовської області (межує з Донеччиною), а 3-я дивізія розташована у Валуйках Білгородської області та Богучарі Воронезької області. Валуйки межують із Харківщиною, а Богучар із Луганщиною.

Нагадаємо, раніше російські військові повідомили про повернення з "навчань" у тимчасово окупованому Криму підрозділів Південного військового округу.

Також читайте: Відведення російських військ від кордону з Україною не спостерігається, - Блінкен

Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною 01

Автор: 

армія рф (17264) Крим (14135) росія (65002)


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Топ коментарі
+35
Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.

*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.

сеть
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16.02.2022 18:48
+19
На ночную смену)

https://fr24.com/RRR7217/2ad68077

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16.02.2022 18:01
+10
Лапатниє свіньйі путают слєди-но как всєгда видайьот вонь і слєди от лаптєй...
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16.02.2022 18:03
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На ночную смену)

https://fr24.com/RRR7217/2ad68077

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16.02.2022 18:01 Відповісти
Путин не отступает и не отменил решения войны с Украиной. Он может наступать и 18 числа и 22 числа, это опасные дни и нужно не расслабляться, ничего не изменилось и не может измениться, пока Путин у власти и его сумасшедшая команда.
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16.02.2022 18:28 Відповісти
почему не 17 ? или почему не 23, как раз на праздник военных ? как вы уже нострадамусы задолбали с своими вещими снами !)))
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16.02.2022 18:34 Відповісти
Не читай если тебя это задолбало, а писать будешь после этих дат. Нормальных людей Путин задолбал, а ботов задалбывают точные даты его агрессии. Понимаю.
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16.02.2022 18:36 Відповісти
Ну припустимо , що 23 вони усі будуть в горизонтальному положенні !

Це сам Троцький їх скрепи в той день прив"язав до паркану . Це ж святий день для кожної тваринки Московського Падріархату . День Лева Троцького .
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16.02.2022 18:52 Відповісти
передислокация может обозначать только изменение главного удара:
наглый десант из Крыма, очевидно, отменяется, вероятнее всего будут действовать по старому - истишка "ихтамнет" из Лугандона, чтобы избежать санкций
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16.02.2022 18:54 Відповісти
Скоріш всього саме для цього у Крим вигребли БДК з Сирії Але "дали задню"
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16.02.2022 18:57 Відповісти
таки да, за раз 12 БДК могли виплюнути біля 6 тис. десанту з технікою
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16.02.2022 22:28 Відповісти
Ну а ти так і хочеш щоб воно напало. Бо як ти кажеш, нормальні люди, його х!йлом звуть. А не те що ти написала.
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16.02.2022 19:03 Відповісти
Не тикай бидло ы не кажи дурниць, бо ти не экстрасенс і не знаеш думок людей. Звідки беруться такі тупарі хамовиті?
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16.02.2022 21:14 Відповісти
Я значить не знаю думок людей, а ти знаєш. Звідки ти знаєш що нормальних людей твій х!йло задовбав. Ти що єкстрасенс?
Як я обожнюю таких тупих зебілів, які самі собі суперечать.
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17.02.2022 08:03 Відповісти
нє нє сьогодні такий же залетів але з Королівських ВВС
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16.02.2022 19:01 Відповісти
Инфа из кацапских *известий*? Там еще в конце написано, мамой килянусь? Ню-ню
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16.02.2022 18:02 Відповісти
Лапатниє свіньйі путают слєди-но как всєгда видайьот вонь і слєди от лаптєй...
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16.02.2022 18:03 Відповісти
если они были в крыму - то по идее им должно быть запрещено пересечение границы....
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16.02.2022 18:22 Відповісти
"хай живе кпсс на Чорнобильській АЕС..."

На территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры наведен мост через реку Припять. На спутниковых снимках видно, что первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля 2022 года. Ранее в этой зоне не происходило ничего. От Припяти до Киева - около 150 км.

Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси - по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения «Союзная решимость-2022».

«На участке местности «Речица» мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)», - сообщается в https://t.me/modmilby/11371 релизе 11 февраля.

Мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк - мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполи были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела.
https://theins.ru/news/248614
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16.02.2022 19:16 Відповісти
Білорусь раптово перекинула понтонний міст! Залишилось 4 км.
https://www.youtube.com/watch?v=-hFeJr8fBE8&ab_channel=MYUANEWS
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16.02.2022 19:23 Відповісти
Поверь кацапу... и застрелись!
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16.02.2022 18:04 Відповісти
З одної ділянки кордону перекидає на іншу це називається відводить?
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16.02.2022 18:05 Відповісти
***** ж сказало: "будем действовать соответственно сложившейся обстановке"...
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16.02.2022 18:05 Відповісти
Якщо тобі здається, що кацап не бреше, потикай його палкою - може він здох.
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16.02.2022 18:18 Відповісти
И что ? Если их места дислокации в тех местах, то вы что думали, что они за Байкал поедут ?)) Новость ни о чем.
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16.02.2022 18:19 Відповісти
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16.02.2022 18:20 Відповісти
Тому що козломордим пити дуже хоцца
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16.02.2022 18:28 Відповісти
отводят на 10 км ближе к границе
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16.02.2022 18:33 Відповісти
Зловив себе на думці, що коли росіяни дійсно почнуть відводити війська, українці почнуть вигукувати: "Агов, куди? Що, засцяли?!
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16.02.2022 18:35 Відповісти
Переливание из пустого в порожнее. Пусть орда ногами дрыгает,а нам надо Украину обустраивать . Защита Украины -забота силовых структур Украины и Правительства. Остальным надо зарабатывать и платить налоги на обустройство и Армию Украины. Работы - выше головы! Нужно произвести вооружения,обсеяться,утеплиться к следующей зиме. Стареют стиралки,котлы ,обогреватели,обои и мебель. И много чего другого . Дамам нужно готовиться стать мамами ,а мужчинам готовиться стать ответственными отцами. В условиях мира воспитывать детей счастливыми гораздо легче.Забывать надо мат, приобщаться к церковным и народным традициям.И вести здоровый образ жизни смолоду. Интернет полон советов,особенно хороших.Наши дети,внуки должны быть лучше и добрее нас.Мы должны избегать кровопролития внутри страны. Перестать охотиться на неразумных пешеходов.С днем единства,Украинцы!
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16.02.2022 18:38 Відповісти
Это не вывод, это - передислокация. Решили усилить фланг напротив Харькова.
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16.02.2022 18:40 Відповісти
Пока пуйловские ордьІ бродят вокруг УкраиньІ, необходимо требовать у Запада побольше оружия. Закончится ето брожение и страх у Запада пройдет, тогда он забудет про необходимое Украине оружие.
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16.02.2022 18:45 Відповісти
Для того, чтобы требовать сначала нужно самим разморозить производство своего оружия сдерживания. , Там не дураки и все видят, как вместо армии деньги расходятся по карманам зеленых.
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16.02.2022 18:55 Відповісти
а в это время на микромордоре обнаружили 6 тушек замерзших зеленых зайцев *****. русня как обычно поменяла на солярку местный самогон и нажралась, а потом вырубилась и замерзна. Это показывает, что менцкие болота намного лучше мордовских.
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16.02.2022 18:47 Відповісти
"Менські болота" - на Чернігівщині (Між полігонами "Десна" і "Гончарівське")
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16.02.2022 19:00 Відповісти
я писал о менцких болотах , это как протоколы менцких подлецов.
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16.02.2022 19:16 Відповісти
Крім тих боліт я інших з такою назвою на території Полісся (українського і білоруського) не знаю Навіть під Меною на Чернігівщині вони так не називаються
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл.

*кроме танкистов. Тут все бессмысленно.

сеть
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16.02.2022 18:48 Відповісти
Це п'ять
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16.02.2022 18:58 Відповісти


але тільки не берьози, бо все одно вирубуємо.
кладіть насіння українського дерева СМЕРЕКИ,
щоб було на чому ваших наступників розвішувати
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16.02.2022 18:58 Відповісти
Чем Вас не устраивают берёзы? Деревья не виноваты, что им приходится расти на рашкинской территории. А у нас будут красивые леса с берёзками
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16.02.2022 19:48 Відповісти
Во всей этой суете, упустили из внимания Китай, который спит и видит как он вернет свои земли, и на россии прекрасно понимают, что война в Украине блицкригом не будет, и прийдется перебрасывать дивизии место которых займут китайцы и японцы.
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16.02.2022 19:02 Відповісти
Почитал коменты. Извините, но надо каждому украинцу иметь автомат в доме. И тогда желание нападать попросту отпадет. Мне, как и большинству Украинцев убегать нефиг и гекуда. И не собираюсь. Как некоторые. Будем захищати нашу державу Україну до останього окупанта.
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16.02.2022 19:04 Відповісти
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16.02.2022 19:05 Відповісти
У них только места осталось у наших границ. остальное занято китайцами.
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16.02.2022 19:17 Відповісти
Ми баклану про індики, а він нам про кури дикі...... Нуууу баклан і фсьоооо.
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16.02.2022 19:40 Відповісти
чет Хйло похоже немного сцытся так сходу с Крыма наступать, а то еще отобьют военными методами случайно - а это сразу кирдык вяличию да и всем территориям оптом, если они кому-то нужны.
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16.02.2022 21:54 Відповісти
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr/711 Путин параноидально не желает быть втянутым в чужую игру, где он не знает правил и однозначно проиграет.
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16.02.2022 23:20 Відповісти
 
 