Терміни лікування та самоізоляції пацієнтів з COVID-19 зменшили через особливості штаму "Омікрон", - Кузін

Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, чому було скорочено мінімальну тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування та термінів самоізоляції пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Останні дослідження демонструють, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбуваються за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після. Також варіант "Омікрон" має значно менший інкубаційний період у порівнянні з іншими штамами вірусу – він становить 3 дні. Саме тому було рекомендовано скорочення амбулаторно-поліклінічного лікування до щонайменше 5 днів (від дати появи симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження). Це дозволяє скоротити мінімальний термін перебування пацієнтів під медичним наглядом, особливо тих, які мають легкий перебіг хвороби", - пояснив він.

За словами Кузіна, йдеться саме про мінімальний термін лікування чи самоізоляції, тобто 5 днів. Якщо ж пацієнт на 6 день має симптоми захворювання, то тут не може йти мови про завершення лікування чи самоізоляції.

Якщо хвороба триватиме довше, то пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку про тимчасову непрацездатність у межах цього випадку.

Також читайте: Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА