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Новини Коронавірус і карантин
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Терміни лікування та самоізоляції пацієнтів з COVID-19 зменшили через особливості штаму "Омікрон", - Кузін

Терміни лікування та самоізоляції пацієнтів з COVID-19 зменшили через особливості штаму

Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, чому було скорочено мінімальну тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування та термінів самоізоляції пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Останні дослідження демонструють, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбуваються за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після. Також варіант "Омікрон" має значно менший інкубаційний період у порівнянні з іншими штамами вірусу – він становить 3 дні. Саме тому було рекомендовано скорочення амбулаторно-поліклінічного лікування до щонайменше 5 днів (від дати появи симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження). Це дозволяє скоротити мінімальний термін перебування пацієнтів під медичним наглядом, особливо тих, які мають легкий перебіг хвороби", - пояснив він.

За словами Кузіна, йдеться саме про мінімальний термін лікування чи самоізоляції, тобто 5 днів. Якщо ж пацієнт на 6 день має симптоми захворювання, то тут не може йти мови про завершення лікування чи самоізоляції.

Якщо хвороба триватиме довше, то пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку про тимчасову непрацездатність у межах цього випадку.

Також читайте: Україна - десята у світі та шоста в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

МОЗ (5391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Перші п'ять днів лікарняного, якщо не помиляюсь оплачує работодавець, решту фонд соціального страхування. П'ять днів малувато для звичайної простуди, а не те, що для ковіда. Моя думка - тупа економія коштів соц. фонду і крапка!
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16.02.2022 19:05
+8
Казав би ліпше, що нема чим платити лікарняне...
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16.02.2022 18:17
+4
якщо не закінчити лікування, можна спровокувати повторне захворювання, що може спричинити більш тяжкий стан
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16.02.2022 18:41
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Казав би ліпше, що нема чим платити лікарняне...
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16.02.2022 18:17 Відповісти
это точно. у дочки на работе подруга уже полгода не может получить выплату по больничному.
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16.02.2022 19:25 Відповісти
Минздрав не занимается выплатой больничных. Это - дело Минфина и Минсоцполитики.
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16.02.2022 20:30 Відповісти
якщо не закінчити лікування, можна спровокувати повторне захворювання, що може спричинити більш тяжкий стан
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16.02.2022 18:41 Відповісти
не бреши, это попросту невозможно.
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16.02.2022 20:30 Відповісти
мерзавцы лживые! Ваша экономия средств соцстраха приводит а тому что заразу только разносят
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16.02.2022 18:51 Відповісти
Перші п'ять днів лікарняного, якщо не помиляюсь оплачує работодавець, решту фонд соціального страхування. П'ять днів малувато для звичайної простуди, а не те, що для ковіда. Моя думка - тупа економія коштів соц. фонду і крапка!
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16.02.2022 19:05 Відповісти
Та переболела тем Омикроном -гадость ещё та,но рада что не полноценным ковидом...
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16.02.2022 18:54 Відповісти
Цікаво, а якщо штам інший, не омікрон - то най тоді клеють ласти?
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16.02.2022 19:57 Відповісти
если не вакцинированные - то да. Уже можно было 3 раза вакцинироваться. о нет - полно идиотов которые не делают укол из принципа.
Знаю такую семью идиотов. Спрашиваю - куда пропали-то? как Нг встретили?
А они - ой не спрашивай, весь декабрь вчетвером лежмя лежали еле ноги волочим до сих пор то одно то другое..
блин а че ж не вакцинировались? вы ж вроде не антивакцинаторы?
Ответ убил - та отож...
ну был бы анекдот если бы не было правдой.

кстати я месяц назад вакцинировался третьим бустером, пару недель назад жена привезла омикрон из отпуска - меня не взяло. Хотя иона легко перенесла, но она давно вакцинировалась, еще в августе.
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16.02.2022 20:33 Відповісти
Та ви просто щасливчик! Радий за вас.
Бо ж існує безліч цікавих історій, коли чоловік або ж дружина, привозять з відпуски зовсім інші хвороби
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16.02.2022 20:45 Відповісти
бред редкостный несет кузькин( сократили до 5 дней, чтобы больничный оплачивали работодатели, так как первые 5 дней больничного оплачивает именно работодатель! на дороги+откаты деньги есть, на оплату больничных шиш
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16.02.2022 23:20 Відповісти
Для примера - "Австрия снимет почти все ограничения Covid к 5 марта, заявил министр здравоохранения и социальных дел Мюкштейн."
А может весь этот абсурд творится просто из-за тупости и неспособности властей ?!? Или как иначе можно объяснить тот факт, что у них только что вроде бы вступил закон об обязательной вакцинации, но механизмы там уже противоречивые, теперь они якобы отменяют все, с тем, чтобы потом снова вернуться к принудиловке. Там, говорят, что они чудят !? НЕТ - они просто конченные дебилы !!! Как и наши Украинские ветеринары без диплома на посту минздрава !!!
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17.02.2022 01:24 Відповісти
Ти вже другий рік топчешся на одному місці. Невже тебе в гуглі забанили? Задай в ютьюбі в пошуку "коронавирус теория заговора", тим більше ютьюб сам це підказує. Вибери декілька роликів на свій смак і відразу знайдеш відповіді на більшість своїх запитань.
Без образ. Бажаю успіхів!
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17.02.2022 02:26 Відповісти
 
 