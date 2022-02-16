Терміни лікування та самоізоляції пацієнтів з COVID-19 зменшили через особливості штаму "Омікрон", - Кузін
Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, чому було скорочено мінімальну тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування та термінів самоізоляції пацієнтів із коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Останні дослідження демонструють, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбуваються за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після. Також варіант "Омікрон" має значно менший інкубаційний період у порівнянні з іншими штамами вірусу – він становить 3 дні. Саме тому було рекомендовано скорочення амбулаторно-поліклінічного лікування до щонайменше 5 днів (від дати появи симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження). Це дозволяє скоротити мінімальний термін перебування пацієнтів під медичним наглядом, особливо тих, які мають легкий перебіг хвороби", - пояснив він.
За словами Кузіна, йдеться саме про мінімальний термін лікування чи самоізоляції, тобто 5 днів. Якщо ж пацієнт на 6 день має симптоми захворювання, то тут не може йти мови про завершення лікування чи самоізоляції.
Якщо хвороба триватиме довше, то пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку про тимчасову непрацездатність у межах цього випадку.
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Знаю такую семью идиотов. Спрашиваю - куда пропали-то? как Нг встретили?
А они - ой не спрашивай, весь декабрь вчетвером лежмя лежали еле ноги волочим до сих пор то одно то другое..
блин а че ж не вакцинировались? вы ж вроде не антивакцинаторы?
Ответ убил - та отож...
ну был бы анекдот если бы не было правдой.
кстати я месяц назад вакцинировался третьим бустером, пару недель назад жена привезла омикрон из отпуска - меня не взяло. Хотя иона легко перенесла, но она давно вакцинировалась, еще в августе.
Бо ж існує безліч цікавих історій, коли чоловік або ж дружина, привозять з відпуски зовсім інші хвороби
А может весь этот абсурд творится просто из-за тупости и неспособности властей ?!? Или как иначе можно объяснить тот факт, что у них только что вроде бы вступил закон об обязательной вакцинации, но механизмы там уже противоречивые, теперь они якобы отменяют все, с тем, чтобы потом снова вернуться к принудиловке. Там, говорят, что они чудят !? НЕТ - они просто конченные дебилы !!! Как и наши Украинские ветеринары без диплома на посту минздрава !!!
Без образ. Бажаю успіхів!