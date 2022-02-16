УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7287 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 952 189

У 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року, називаючи Путіна агресором, - Порошенко на CNN

У 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року, називаючи Путіна агресором, - Порошенко на CNN

Петро Порошенко в ефірі американської телекомпанії CNN подякував президенту Байдену за лідерство, а союзникам України за підтримку та об’єднану позицію, яка дозволила стримати агресивні плани Путіна. Політик вкотре наголосив, що Росію стримають жорсткі санкції, надання українській армії сучасної оборонної зброї та зміцнення внутрішньої стійкості України через продовження реформ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Завдяки лідерству президента Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний американському президенту за це", – сказав Порошенко.

"Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як президент, моя команда – ми називали Путіна агресором ще 8 років тому. Ми говорили, що дії Росії – це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч – і вже отримує", – наголошує Порошенко.

"Я думаю, що у цій теперішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ, так само як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою, але виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: "жорстку" та "м’яку". Щодо "жорсткої" ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдат вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдат на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для "аншлюсу" Білорусі. Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу Путіна у майбутньому", – зазначає Порошенко.

Читайте: Порошенко після зустрічі з послами країн ЄС і НАТО: Жорстка позиція США та союзників сьогодні зупинила плани Путіна. ФОТОрепортаж

"Вчора Україна стала об’єктом найбільшого кібернападу проти урядових сайтів, сайту оборонного відомства, і тому я переконаний, що немає жодної деескалації. Також вчора Державна Дума Російської Федерації проголосувала за звернення до президента Росії щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу як незалежних держав. І де-факто це означає, що Путін виводить Росію з Мінських домовленостей, Путін бажає мати додатковий аргумент тиску на вільний світ. І у цій ситуації ми маємо три способи як допомогти Україні", – зазначив Порошенко.

Він закликав союзників до запровадження жорстких санкцій проти Росії і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу у Мадриді.

"Друге – це посилення оборонних спроможностей Україні. Ми уважно вивчаємо досвід "Ленд-лізу" часів Другої Світової війни. І тому ми маємо посилити оборонні спроможності, постачати нові типи озброєнь. Ми не потребуємо американських чи натівських солдат на нашій землі, але ми потребуємо підвищення ефективності наших військ. Я пишаюсь тим, що у 2014-2015 роки ми створили нову українську армію, яка сьогодні – одна з найпотужніших в Європі. Але проти України сьогодні ми маємо другу найпотужнішу армію у світі з найновітнішими технологіями, і тому ми повинні мати зброю для захисту нашої землі", – зазначає п’ятий Президент.

Також читайте: Порошенко озвучив план дій для зміцнення оборони країни: Путін продовжуватиме тиск на Україну

"Третє – це зміцнити стійкість України. Ми повинні мати допомогу з боку США, Євросоюзу, в тому числі для продовження реформ, які були започатковані нашою командою – антикорупційної реформи, децентралізації, реформи безпекового сектору, реформи державної служби – для досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", – сказав Порошенко.

"Це не лише питання Росії та України. Це питання глобальної безпеки, і це власне те, що підтвердив Байден. Це питання важливе для всього Західного світу. І тепер всі – і в США, і в ЄС розуміють, що йдеться про інвестиції в їхню власну безпеку, і в безпеку США, і ЄС. Успіх України у цьому звʼязку – це й успіх Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу", – резюмує лідер "ЄС".

Автор: 

Байден Джо (2883) Порошенко Петро (15166) США (22634) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
Гетьман як завжди чітко та влучно
показати весь коментар
16.02.2022 18:37
+49
показати весь коментар
16.02.2022 18:38
+43
Можна тільки дякувати Петру Олексійовичу Порошенку,п'ятому(а також сьомому) президенту України за громадянську позицію,за відвертість,патріотизм та рішучість в відстоюванні інтересів країни та народу!
показати весь коментар
16.02.2022 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В таком тоне даже отвечать не буду. Тупо
показати весь коментар
16.02.2022 19:44 Відповісти
Комуналка збільшилась, субсидії зменшились - це "нємноголучьше"?!!! Ти долб...**?
показати весь коментар
16.02.2022 19:45 Відповісти
У меня ничего не увеличилось. Мало того, учитывая то, сколько стоит сейчас газ..... Я просто понимаю, что был бы при таких условиях презом Петя, пошли бы мы все по миру или с голоду откинулись бы... Он бы не стал требовать с местных советов компенсировать это увеличение. Он просто тупо винтил бы цены, как делал раньше вместе с Ахметом
показати весь коментар
16.02.2022 19:50 Відповісти
Це було риторичне питання. Всі і так зрозуміли, що ти не з України.
показати весь коментар
16.02.2022 19:51 Відповісти
Неправда. Или я не знаю сколько сейчас плачу?

показати весь коментар
16.02.2022 19:53 Відповісти
Неправда. Можно конкретную ссылку на международный аудит 2014-2019?

И еще раз неправда. А с коммуналкой стало на голову хуже., чем при Пете Только за 2020 год ком.услуги подорожали на 35%, а в 2021 еще на 63%. Это лучше? Рост долгов народа за коммуналку за 2 последних года - лучший ответ.

Так все-таки, почему простой нарид вдруг резко перестал обращать внимание на армию в 2019 году? Куда делся вдруг этот нарид?
показати весь коментар
16.02.2022 19:50 Відповісти
Понятно. Значит вранье без доказательств.
показати весь коментар
16.02.2022 19:54 Відповісти
это клоунский бот. нет у него аргументов
показати весь коментар
16.02.2022 19:58 Відповісти
дуняша, не истери. заведи нормальный аккаунт, по нику видно, что ты малороссийский сосунок рояльной палки
показати весь коментар
16.02.2022 19:57 Відповісти
Ти там була в Армії?!
показати весь коментар
16.02.2022 19:17 Відповісти
Я був. В тебе є конкретні питання?
показати весь коментар
16.02.2022 19:26 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 18:58 Відповісти
Не памятаєш?!!! Склероз?
показати весь коментар
16.02.2022 19:00 Відповісти
Так промой свою единственную извилину,раз с памятью плохо,дегенерат)
показати весь коментар
16.02.2022 19:04 Відповісти
Ты и лайкнувшие тебе, задумайся над песней "Ой смерека"
показати весь коментар
16.02.2022 20:52 Відповісти
а що там зі смерекою? ти краще задумайся як так що панів хто привели Україну до прірви за десятиріччя при владі, зараз холопи тіпа тебе називають спасителями. ось де є над чим задуматися.
показати весь коментар
16.02.2022 22:25 Відповісти
а не, почекайте... в 2014 році міністром оборони України Порошенко зробив Гелетея.. бугага... професійним патріотом Порошенко пізніше став..
показати весь коментар
16.02.2022 22:12 Відповісти
ГРУПА РЕЙТИНГ
Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге - "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.

Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа - За життя (9,7%).

Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).

Крім того, бар'єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%).
показати весь коментар
16.02.2022 18:56 Відповісти
Рейтинг партій:
1. "ЄС" - 22,9%,
2. "СН" - 16,4%,
3."Батьківщина" - 11,5%,
4. ОПЗЖ - 10,1%,
5. "Наші" - 6,2%,
7 "Розумна політика" - 5,8%,
7."Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
Джерело:
показати весь коментар
16.02.2022 19:23 Відповісти
Ситуація аналогічна виборами 2002 року, там на 1-му місці була "Наша Україна", а владарювали -"за єду",КПУ, соціалісти регіони
показати весь коментар
16.02.2022 19:53 Відповісти
А ти хто така, шльондра зірково- смугаста? Об"їлася хот-догів з чіпсами? Яке твоє діло до українських політиків? Краще Байдену зморшкуватий член помасажуй, може допоможе!
показати весь коментар
16.02.2022 19:18 Відповісти
Хорошое и информативное сообщение...
показати весь коментар
16.02.2022 19:02 Відповісти
Та ты шо? И всё "благодаря тебе"? 😂😂😂
Молодец, Зеля! Даже Петьман констатирует этот факт!
Ты- ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!!! 🇺🇦💚👍
показати весь коментар
16.02.2022 19:02 Відповісти
тьі, дуня, тупее клоуна. даже он внятнее гундосит
показати весь коментар
16.02.2022 19:10 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 19:03 Відповісти
- Истинно говорю вам, что трудно безальтернативному мыролюбцу войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели винницкому реформатору попасть в Царство Божие
показати весь коментар
16.02.2022 19:04 Відповісти
о, невнятное мьічание чучела с пгм. зелесосик?
показати весь коментар
16.02.2022 19:09 Відповісти
И тут прибрехал.)) Как минимум до середины 2015 года сам старательно избегал конкретики в определениях. Слова- россия, кремль и тем более путин зазвучали в его речах только когда окончательно понял, что договориться не получиться. До этого ограничивался абстрактными терминами- враг, агрессор.
показати весь коментар
16.02.2022 19:04 Відповісти
тьі бьі еще мог доказать свой звездеж. но тьі же звездобол
показати весь коментар
16.02.2022 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f9lEGSFC8P4 Промова Президента Порошенка в Конгресі США - 18.09.2014 (повністю)
показати весь коментар
16.02.2022 19:15 Відповісти
46 минут Петра? Ты наверное шутишь? Пытка творчеством Мыхайла Поплавского и то гуманнее.)) Давай хронологию, когда и сколькораз за эти 46 минут звучало россия, кремль, путин.

https://youtu.be/CUT9CBeRxvs «Илловайский» парад на День Независимости. 2014 год.

сусідня держава, зовнішня агресія, ворог…))
показати весь коментар
16.02.2022 19:50 Відповісти
Сможет ли после ЭТОГО заявления Петр Порошенко подписать мирный договор ЛЮБОГО содержания с ДНР и ЛНР?

От навіщо ти лазиш по помийках, скажи?
показати весь коментар
16.02.2022 19:53 Відповісти
Через пять месяцев после ЭТОГО заявления будет подписан «Минск-2». Пресловутый диалог «жму руку», тоже был после ЭТОГО заявления.

Про «помойки» не понял. Хочешь в бан?)) Я только оттуда, за гораздо меньшее прегрешение.))
показати весь коментар
16.02.2022 20:07 Відповісти
Пресловутый диалог «жму руку»

А в фотошопи ти віриш, чи тільки в синтезатори голосів?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos

показати весь коментар
16.02.2022 20:17 Відповісти
Та перестань! Сам Порошенко фактически подтвердил подлинность разговора словами- «лучше жать руку путину, чем заглядывать ему в глаза». К тому же, зная любовь Петра ко всякого рода искам, был бы подан очередной, с требованием технических экспертиз и прочее. Тем не менее, ограничился невнятным отнекиванием и роликом этой юной Подзыгун.
Гитару умеешь настраивать? Видимо нет. Иначе сам бы услышал разницу. Не может программа точно сымитировать интонации, смешки и пр. Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами. Послушай ещё раз запись. Абсолютно живой диалог двух приятелей.
показати весь коментар
16.02.2022 20:53 Відповісти
лучше жать руку путину, чем заглядывать ему в глаза - він про рукотискання на мінських переговорах, підтвердженням чого є відповідні фото.
А отак наївно вірити у фотошоп (пардон, звукосинтез) від персонального отримувача персональних американських санкцій, агента фсб деркача... Верх наївності.
Ти навіть промову Порошенко 2014 року взяв у якихось сєпарів. З чого я роблю висновок - ти паришся в їх інформаційному "коконі", отож, щиро тобі бажаю якнайшвидше вийти з нього.

Подзыгун Мадзігон. Скачай собі "Пародист", та привітай себе голосом Лукашенки...

Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами
Це безкоштовна версія, профі користуються кращим фотошопом (синтезаторами).
показати весь коментар
16.02.2022 21:21 Відповісти
-Санкции США против Деркача за вмешательство в выборы подтверждают факт прослушки, а не фейк её содержимого.
-Я как раз не верю в безграничные возможности голосовых синтезаторов, в это веришь ты. Разница с живой речью отчетливо слышна, если слушать не мешают глубоки убеждения.
-Речь Порошенко взял в гугле, кликнув на первый попавшийся ролик. Благодаря тебе узнал, что это страница какой-то российской домохозяйки с одуванчиками на заставке.)) Которая постит бытовуху вперемешку с политикой и какой-то лабудой.))

В большинстве своём занятные вы люди, порохоботы. Как там у кого-то?…- «Гвозди бы делать из этих людей.».)) Ваше бы упрямство, да в более полезное для страны русло. От понимания этого факта только ещё больше возникает неприязни к хитрому олигарху, который запудрил вам мозги.
показати весь коментар
16.02.2022 21:51 Відповісти
Так. Ще раз, і по порядку.
Я не "порохобот", але не люблю, коли мене обманюють. Тому, докапуємось до істини.

Министерство финансов США https://www.dw.com/ru/ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-vmeshatelstvo-v-vybory/a-56197548 внесло в санкционный список семерых граждан Украины , обвинив их в попытке вмешательства в выборы американского президента. На сайте ведомства говорится, что все они являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к https://www.dw.com/ru/facebook-zablokiroval-*******-ukrainskogo-deputata-andreja-derkacha/a-55330212 Андрею Деркачу "

Тобто, Деркач, - точно від ФСБ. Занотовуємо це.

Другий крок. Якщо це була така справжня розмова, то ніяка "прослушка від Деркача" для ФСБ була не потрібна - запис можна було вести просто з кабінету путіна. Отже, "прослушка" - брехня.
Не було ніякої прослушки.
Або не було взагалі такого розговору.

Третій крок. Чи був такий розговор, який записали просто з кабінету путіна?
Я вихожу з простих фактів:
а) росія завжди бреше
б) голоси легко підробити.
Мій висновок - підробка. І я не уявляю, який інакший висновок може бути з вищенаведених міркувань.

Втім, свої висновки - роби сам.
показати весь коментар
16.02.2022 22:18 Відповісти
Якщо це ти мені відповів - то твою відповідь видалили, я її не бачу.
В будь-якому разі, ця відповідь була неприйнятною (лайливою?)
Як і минулого разу, хочу спитати: я тебе переконав?

І переходь на українську мову, будь ласка. Вже пора.
показати весь коментар
17.02.2022 10:10 Відповісти
Я никогда не использую ненормативную лексику на этом форуме. Даже к самым агрессивным порохоботам подхожу с пониманием и юморком. Здесь абсолютно неадекватная и ангажированная модерация. К сожалению.

Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу. Сделал тебе комплимент как раз насчёт перехода на Мову. (либо занятное совпадение, либо ты со мной во что-то играешь))) Сказал, что тоже временами задумываюсь перейти на украински, по крайней мере на этом форуме. Читаю украинскую версию сайта. Троллить порохоботов на хорошем украинском это лишить их главного наступательного вооружения в виде- кацап, агент кремля.)) Примерно так выгляде удалённый пост.
показати весь коментар
17.02.2022 11:46 Відповісти
Незрозуміло тоді, за що видалили пост. Ну і ладно.
Переходь на мову.

Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу.

Якщо ти згоден з моїми висновками, що "жму руку" - це постановка для лохів, то так, діалог на цю тему логічно завершено, з чим тебе вітаю.
показати весь коментар
17.02.2022 17:21 Відповісти
До української "Афанасію" дуже далеко, він досі не знає що Іловайськ навіть російською пишеться з однією "л".
Головна мета таких персонажів - розповідати що Порошенко поганий, та примітивно тролити "порохоботів", розводячи сміття на форумі.

показати весь коментар
17.02.2022 17:33 Відповісти
как и ожидалось, дуня клоунская апеллирует к вбросам феесбешных тварей деркача-дубинского) работаете вместе с клоуном на фсб?
показати весь коментар
16.02.2022 20:19 Відповісти
Дуня пише Іловайськ з двома "л" - ця Дуня з запоребрику.
показати весь коментар
16.02.2022 21:36 Відповісти
что, дуня, обосралась и начинаешь крутить задом, как клоун при вручении повестки?
показати весь коментар
16.02.2022 19:55 Відповісти
Кем тебе приходилась эта Дуня? Регулярно вспоминаешь её где ни попадя. И палишься из-за этого под разными никами. «Враг человеческий 666» тоже ведь ты, чудил?)) Отшила тебя Дуня эта? Хочешь, обсудим?
показати весь коментар
16.02.2022 20:14 Відповісти
не ной, дуняша, не в оп. кыш в тундру, к мамке
показати весь коментар
16.02.2022 20:16 Відповісти
что с тобой, дуней-клоунской подстилкой, обсуждать? сватов? ты наврала, обосралась и продолжаешь бросаться навозом)
зелесосина, что с тебя взять
показати весь коментар
16.02.2022 20:17 Відповісти
Прикинь,"сбитый летчик" Порошенко на CNN...интересно,кого Запад вместо зекрысы на трон посадит...
показати весь коментар
16.02.2022 19:08 Відповісти
Петья - не сбитый леттчик, Петя - завсегдатай журнала Форбс!Или бедная СНН за ним гонялась в тщетной попытке хотя бы взять интервью? НО, Петя - наш украинский мужик, так просто англосаксам не поддастся!
показати весь коментар
16.02.2022 19:30 Відповісти
Та 73 % украинских избирателей избрали Зеленского вроде! А гетьман все сорит деньгами. надеясь на реванш! УКраинских президентов определяла "братская Рассея", а не Запад! Может, кроме Ющенко, но уж слишком великий рейтинг доверия был у него. НО, удачная притравка в значительной степени лишила когнитивных способностей народного президента. О Тарасе Чорновиле вспомни и кто его убил...
показати весь коментар
16.02.2022 19:55 Відповісти
73% избрали Бенину куклу благодаря Г+Г, которую уже серьезно никто в мире не воспринимает. А ты готов платить долги Бене после завтрашнего раздела Нафтогаза? 9 миллиардов это большие деньги.
показати весь коментар
16.02.2022 20:02 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 22:56 Відповісти
Та не переживай за Петра, почти нобелевского лауреата, интеллектуала и главнокомандующего от бога! Он не побрезгует стать президентом нехорошего народа, если что...
показати весь коментар
17.02.2022 05:19 Відповісти
О Вячеславе Максимовиче хотел сказать, земля ему пухом и царствие небесное! А Тарас пусть живет!
показати весь коментар
17.02.2022 05:17 Відповісти
Какие-то у тебя совсем уж упаднические настроения. Запад посадит, трон… Нет у нас никакого трона, благодаря Майдану. Иначе когда запад посадил бы на него зекрысу, она уже давно посадила бы сбитого лётчика.))Белиберда, верно?))
показати весь коментар
16.02.2022 20:00 Відповісти
Так и было, но и положение у нас было очень шаткое тогда, пара не правильных формулировок и кто знает чем бы все кончилось тогда.
показати весь коментар
16.02.2022 19:10 Відповісти
Промова Президента Порошенка в Конгресі США - 18.09.2014
показати весь коментар
16.02.2022 19:16 Відповісти
дуня, не истери. твое невнятное мычание подходит только для криворожских подворотен
показати весь коментар
16.02.2022 19:16 Відповісти
Свиньи зеленые,а что там с САП?🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.02.2022 19:18 Відповісти
Не смішно. Сцють міживочі....
показати весь коментар
16.02.2022 19:19 Відповісти
То же, что и оборонзаказом для ВСУ - ЗЕ случился.
показати весь коментар
16.02.2022 19:19 Відповісти
Схвалюю діяльність Пороха. З моменту перемоги зе не можу до нього прискіпатись! Так тримати
показати весь коментар
16.02.2022 19:18 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 19:21 Відповісти
Что что, а позвездеть Петрлексеич может. "Благодаря Моей системе. Благодаря Моему чуткому руководству." (с)
показати весь коментар
16.02.2022 19:22 Відповісти
Зебил. Напиши что нибудь про завтрашний раздел Нафтогаза. Озвучь, всесправедливо - нефть и газ Бене, долги нам. Правда, ты же за это голосовал.
показати весь коментар
16.02.2022 19:27 Відповісти
Дебил, тему статьи понимаешь? У зюзи свои блохи и он расплатится, тем что не будет презом в 2024. Напомню боту, что благодаря Петрлексеичу цены украинского газа и электричества европейские. Да и кусок гос нефтепровода отдал Медведчуку. И т.д.
показати весь коментар
16.02.2022 19:36 Відповісти
Любовь слепа.
показати весь коментар
16.02.2022 19:44 Відповісти
Зебил, не переводи стрелки на Мертвечука. Ты голосовал за Беню и сейчас за него тут топишь. Только платить ему мы будем ВСЕ и ты тоже, если эта паскуда нас всех ***** не продаст.
показати весь коментар
16.02.2022 19:53 Відповісти
Гарна новина на день Еднання!! Сичь на звязку!!
показати весь коментар
16.02.2022 19:28 Відповісти
З днем єднання
показати весь коментар
16.02.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 19:34 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko?hc_ref=ARS_nbx6HpvoS7T3aqF49t-JLnRuLY8cv1jdm-4AjngP3cPAt_nIHMJfTHumYLqgbro&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAE17aGIwJpWLLQDVuxUHq4VrFxDxYwotWWcoMjACa4PJLrJdhR7Kz12JYn9c1YsQ3QMFwZ2trLKHRFqi8reSjSReAT5yIAvCa8j0P0PQTnnoGWQob_x8skX4GwBRFvwZyodB7SJsXMNLcMLsTTXrFIDxARcYzFpIsccqdaPYoUX4atB1E_HH36lDHVZYSvmgR1g1tZM_3HMRvWE1DWkMITXdPAQ2_F1FbK1y5lVNcKa-TG-UxjrmVUT2h-ZJP2hN6bi99OAhVJkx92v6A0LmAaf_hiLOshNjiES1ia3DCT13Q&__tn__=C-R Петро Порошенко

Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» Москва завершує руйнування Мінських домовленостей. Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив постачання зброї туди. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію.

Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов'язань. Слід дати про це знати своїм партнерам.

Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно - треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна - ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність.

Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод. І тут теж шанс, - попри все, ще не втрачений, і в його основі - дорожня карта й миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату.

Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.

Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
показати весь коментар
16.02.2022 19:41 Відповісти
Если отбросить все нюансы и полутона, то глобальная ситуация выглядит так...
Весь мир хочет, чтобы Украины выполнила эти гребаные так называемые "Минские соглашения". Тем самым отказавшись от значительной части своего суверенитета сейчас, поставив под угрозу весь суверенитет в будущем, закрыв глаза на всё случившееся в 2014-ом. От нас этого прямым текстом требуют или намеками просят буквально все: россия, США, Франция, Германия, ЕС, НАТО...

Украина же отвечает отказом. Всем. Мы говорим НЕТ не только россии.
Мы говорим НЕТ всему миру.И, да, это сильно злит одних и раздражает других.
А ну, напомните мне кто нам навязал и подписал этот сраный Минск и выдавал как вершина дипломатии и победа !?... отож !
показати весь коментар
17.02.2022 00:43 Відповісти
"Надоедливый вонючка" Порох решил и зрителям CNN вкатить бодрящую дозу Тошнотворного Порош(ен)ка, чтобы блевали дальше, чем видели, и не расслаблялись.
показати весь коментар
17.02.2022 09:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 