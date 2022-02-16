У 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року, називаючи Путіна агресором, - Порошенко на CNN
Петро Порошенко в ефірі американської телекомпанії CNN подякував президенту Байдену за лідерство, а союзникам України за підтримку та об’єднану позицію, яка дозволила стримати агресивні плани Путіна. Політик вкотре наголосив, що Росію стримають жорсткі санкції, надання українській армії сучасної оборонної зброї та зміцнення внутрішньої стійкості України через продовження реформ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Завдяки лідерству президента Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний американському президенту за це", – сказав Порошенко.
"Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як президент, моя команда – ми називали Путіна агресором ще 8 років тому. Ми говорили, що дії Росії – це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч – і вже отримує", – наголошує Порошенко.
"Я думаю, що у цій теперішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ, так само як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою, але виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: "жорстку" та "м’яку". Щодо "жорсткої" ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдат вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдат на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для "аншлюсу" Білорусі. Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу Путіна у майбутньому", – зазначає Порошенко.
"Вчора Україна стала об’єктом найбільшого кібернападу проти урядових сайтів, сайту оборонного відомства, і тому я переконаний, що немає жодної деескалації. Також вчора Державна Дума Російської Федерації проголосувала за звернення до президента Росії щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу як незалежних держав. І де-факто це означає, що Путін виводить Росію з Мінських домовленостей, Путін бажає мати додатковий аргумент тиску на вільний світ. І у цій ситуації ми маємо три способи як допомогти Україні", – зазначив Порошенко.
Він закликав союзників до запровадження жорстких санкцій проти Росії і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу у Мадриді.
"Друге – це посилення оборонних спроможностей Україні. Ми уважно вивчаємо досвід "Ленд-лізу" часів Другої Світової війни. І тому ми маємо посилити оборонні спроможності, постачати нові типи озброєнь. Ми не потребуємо американських чи натівських солдат на нашій землі, але ми потребуємо підвищення ефективності наших військ. Я пишаюсь тим, що у 2014-2015 роки ми створили нову українську армію, яка сьогодні – одна з найпотужніших в Європі. Але проти України сьогодні ми маємо другу найпотужнішу армію у світі з найновітнішими технологіями, і тому ми повинні мати зброю для захисту нашої землі", – зазначає п’ятий Президент.
"Третє – це зміцнити стійкість України. Ми повинні мати допомогу з боку США, Євросоюзу, в тому числі для продовження реформ, які були започатковані нашою командою – антикорупційної реформи, децентралізації, реформи безпекового сектору, реформи державної служби – для досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", – сказав Порошенко.
"Це не лише питання Росії та України. Це питання глобальної безпеки, і це власне те, що підтвердив Байден. Це питання важливе для всього Західного світу. І тепер всі – і в США, і в ЄС розуміють, що йдеться про інвестиції в їхню власну безпеку, і в безпеку США, і ЄС. Успіх України у цьому звʼязку – це й успіх Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу", – резюмує лідер "ЄС".
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И еще раз неправда. А с коммуналкой стало на голову хуже., чем при Пете Только за 2020 год ком.услуги подорожали на 35%, а в 2021 еще на 63%. Это лучше? Рост долгов народа за коммуналку за 2 последних года - лучший ответ.
Так все-таки, почему простой нарид вдруг резко перестал обращать внимание на армию в 2019 году? Куда делся вдруг этот нарид?
Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге - "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.
Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа - За життя (9,7%).
Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).
Крім того, бар'єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%).
1. "ЄС" - 22,9%,
2. "СН" - 16,4%,
3."Батьківщина" - 11,5%,
4. ОПЗЖ - 10,1%,
5. "Наші" - 6,2%,
7 "Розумна політика" - 5,8%,
7."Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
Джерело:
Молодец, Зеля! Даже Петьман констатирует этот факт!
Ты- ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!!! 🇺🇦💚👍
https://youtu.be/CUT9CBeRxvs «Илловайский» парад на День Независимости. 2014 год.
сусідня держава, зовнішня агресія, ворог…))
От навіщо ти лазиш по помийках, скажи?
Про «помойки» не понял. Хочешь в бан?)) Я только оттуда, за гораздо меньшее прегрешение.))
А в фотошопи ти віриш, чи тільки в синтезатори голосів?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Гитару умеешь настраивать? Видимо нет. Иначе сам бы услышал разницу. Не может программа точно сымитировать интонации, смешки и пр. Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами. Послушай ещё раз запись. Абсолютно живой диалог двух приятелей.
А отак наївно вірити у фотошоп (пардон, звукосинтез) від персонального отримувача персональних американських санкцій, агента фсб деркача... Верх наївності.
Ти навіть промову Порошенко 2014 року взяв у якихось сєпарів. З чого я роблю висновок - ти паришся в їх інформаційному "коконі", отож, щиро тобі бажаю якнайшвидше вийти з нього.
Подзыгун Мадзігон. Скачай собі "Пародист", та привітай себе голосом Лукашенки...
Бубнит монотонно, синтетическим голосом, да ещё и лагает временами
Це безкоштовна версія, профі користуються кращим фотошопом (синтезаторами).
-Я как раз не верю в безграничные возможности голосовых синтезаторов, в это веришь ты. Разница с живой речью отчетливо слышна, если слушать не мешают глубоки убеждения.
-Речь Порошенко взял в гугле, кликнув на первый попавшийся ролик. Благодаря тебе узнал, что это страница какой-то российской домохозяйки с одуванчиками на заставке.)) Которая постит бытовуху вперемешку с политикой и какой-то лабудой.))
В большинстве своём занятные вы люди, порохоботы. Как там у кого-то?…- «Гвозди бы делать из этих людей.».)) Ваше бы упрямство, да в более полезное для страны русло. От понимания этого факта только ещё больше возникает неприязни к хитрому олигарху, который запудрил вам мозги.
Я не "порохобот", але не люблю, коли мене обманюють. Тому, докапуємось до істини.
Министерство финансов США https://www.dw.com/ru/ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-vmeshatelstvo-v-vybory/a-56197548 внесло в санкционный список семерых граждан Украины , обвинив их в попытке вмешательства в выборы американского президента. На сайте ведомства говорится, что все они являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к https://www.dw.com/ru/facebook-zablokiroval-*******-ukrainskogo-deputata-andreja-derkacha/a-55330212 Андрею Деркачу "
Тобто, Деркач, - точно від ФСБ. Занотовуємо це.
Другий крок. Якщо це була така справжня розмова, то ніяка "прослушка від Деркача" для ФСБ була не потрібна - запис можна було вести просто з кабінету путіна. Отже, "прослушка" - брехня.
Не було ніякої прослушки.
Або не було взагалі такого розговору.
Третій крок. Чи був такий розговор, який записали просто з кабінету путіна?
Я вихожу з простих фактів:
а) росія завжди бреше
б) голоси легко підробити.
Мій висновок - підробка. І я не уявляю, який інакший висновок може бути з вищенаведених міркувань.
Втім, свої висновки - роби сам.
В будь-якому разі, ця відповідь була неприйнятною (лайливою?)
Як і минулого разу, хочу спитати: я тебе переконав?
І переходь на українську мову, будь ласка. Вже пора.
Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу. Сделал тебе комплимент как раз насчёт перехода на Мову. (либо занятное совпадение, либо ты со мной во что-то играешь))) Сказал, что тоже временами задумываюсь перейти на украински, по крайней мере на этом форуме. Читаю украинскую версию сайта. Троллить порохоботов на хорошем украинском это лишить их главного наступательного вооружения в виде- кацап, агент кремля.)) Примерно так выгляде удалённый пост.
Переходь на мову.
Я тебе ответил, что этот наш диалог подошел к концу.
Якщо ти згоден з моїми висновками, що "жму руку" - це постановка для лохів, то так, діалог на цю тему логічно завершено, з чим тебе вітаю.
Головна мета таких персонажів - розповідати що Порошенко поганий, та примітивно тролити "порохоботів", розводячи сміття на форумі.
зелесосина, что с тебя взять
Голосуванням путінської Думи за визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» Москва завершує руйнування Мінських домовленостей. Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив постачання зброї туди. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію.
Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов'язань. Слід дати про це знати своїм партнерам.
Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно - треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна - ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність.
Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод. І тут теж шанс, - попри все, ще не втрачений, і в його основі - дорожня карта й миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.
Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.
Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
Весь мир хочет, чтобы Украины выполнила эти гребаные так называемые "Минские соглашения". Тем самым отказавшись от значительной части своего суверенитета сейчас, поставив под угрозу весь суверенитет в будущем, закрыв глаза на всё случившееся в 2014-ом. От нас этого прямым текстом требуют или намеками просят буквально все: россия, США, Франция, Германия, ЕС, НАТО...
Украина же отвечает отказом. Всем. Мы говорим НЕТ не только россии.
Мы говорим НЕТ всему миру.И, да, это сильно злит одних и раздражает других.
А ну, напомните мне кто нам навязал и подписал этот сраный Минск и выдавал как вершина дипломатии и победа !?... отож !