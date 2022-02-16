У 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року, називаючи Путіна агресором, - Порошенко на CNN

Петро Порошенко в ефірі американської телекомпанії CNN подякував президенту Байдену за лідерство, а союзникам України за підтримку та об’єднану позицію, яка дозволила стримати агресивні плани Путіна. Політик вкотре наголосив, що Росію стримають жорсткі санкції, надання українській армії сучасної оборонної зброї та зміцнення внутрішньої стійкості України через продовження реформ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Завдяки лідерству президента Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний американському президенту за це", – сказав Порошенко.

"Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як президент, моя команда – ми називали Путіна агресором ще 8 років тому. Ми говорили, що дії Росії – це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч – і вже отримує", – наголошує Порошенко.

"Я думаю, що у цій теперішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ, так само як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою, але виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: "жорстку" та "м’яку". Щодо "жорсткої" ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдат вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдат на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для "аншлюсу" Білорусі. Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу Путіна у майбутньому", – зазначає Порошенко.

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"Вчора Україна стала об’єктом найбільшого кібернападу проти урядових сайтів, сайту оборонного відомства, і тому я переконаний, що немає жодної деескалації. Також вчора Державна Дума Російської Федерації проголосувала за звернення до президента Росії щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу як незалежних держав. І де-факто це означає, що Путін виводить Росію з Мінських домовленостей, Путін бажає мати додатковий аргумент тиску на вільний світ. І у цій ситуації ми маємо три способи як допомогти Україні", – зазначив Порошенко.

Він закликав союзників до запровадження жорстких санкцій проти Росії і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу у Мадриді.

"Друге – це посилення оборонних спроможностей Україні. Ми уважно вивчаємо досвід "Ленд-лізу" часів Другої Світової війни. І тому ми маємо посилити оборонні спроможності, постачати нові типи озброєнь. Ми не потребуємо американських чи натівських солдат на нашій землі, але ми потребуємо підвищення ефективності наших військ. Я пишаюсь тим, що у 2014-2015 роки ми створили нову українську армію, яка сьогодні – одна з найпотужніших в Європі. Але проти України сьогодні ми маємо другу найпотужнішу армію у світі з найновітнішими технологіями, і тому ми повинні мати зброю для захисту нашої землі", – зазначає п’ятий Президент.

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"Третє – це зміцнити стійкість України. Ми повинні мати допомогу з боку США, Євросоюзу, в тому числі для продовження реформ, які були започатковані нашою командою – антикорупційної реформи, децентралізації, реформи безпекового сектору, реформи державної служби – для досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", – сказав Порошенко.

"Це не лише питання Росії та України. Це питання глобальної безпеки, і це власне те, що підтвердив Байден. Це питання важливе для всього Західного світу. І тепер всі – і в США, і в ЄС розуміють, що йдеться про інвестиції в їхню власну безпеку, і в безпеку США, і ЄС. Успіх України у цьому звʼязку – це й успіх Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу", – резюмує лідер "ЄС".