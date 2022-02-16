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Новини
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У Німеччини немає підстав підозрювати "геноцид на Донбасі" з боку Києва, - речник уряду ФРН

У Німеччини немає підстав підозрювати

У Німеччини немає підстав підозрювати плани щодо "геноциду на Донбасі" з боку українського уряду, про яке заявляв президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на запитання, чому канцлер ФРН Олаф Шольц під час пресконференції не відреагував на відповідну ремарку президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Федеральний уряд не вважає, і у нас немає даних, що в регіоні Донбасу йдеться про геноцид", - заявив речник.

Те, що канцлер не відповів Путіну одразу, за словами речника, було пов’язано "з динамікою ситуації запитань-відповідей". До того ж, за оцінкою Гебештрайта, обидві сторони розуміли, що ця ремарка "була риторичною".

Пізніше, під час окремої зустрічі з журналістами Шольц "чітко дав зрозуміти, що вважає це не вірним - визнання або навіть згадування "геноциду на Донбасі".

Представник МЗС ФРН Крістофер Бургер зі свого боку заявив, що від Росії очікують, щоб вона використала свій вплив на бойовиків в ОРДЛО, що уможливило би нормальну роботу там СММ ОБСЄ, Міжнародної організації з прав людини, гуманітарних організацій тощо. Тоді б міжнародна спільнота мала уявлення про те, що там відбувається, в том числі в плані гуманітарної ситуації, підкреслив Бургер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін твердить, що на Донбасі - "геноцид"

"Було б доцільно, з нашої точки зору, якби Росія використала свій вплив, щоб СММ і міжнародні організації з прав людини врешті мали б необмежений доступ у всі місця, які не перебувають під контролем української влади. А Міжнародна організація Червоного хреста – до ув’язнених, яких утримують там. Це був би логічний і необхідний внесок у те, щоб можна було вести переговори щодо таких питань в умовах прозорості", - заявив дипломат.

Шольц на зустрічі з представниками ЗМІ заявив: геноцид – "це сильне слово, але таке, яке, якщо ви слідкуєте за російською пресою, не є новим у дискусії. Але це неправильно – я думаю, це треба сказати дуже чітко. Це складна ситуація, і шлях виходу з неї лежить через тристоронні переговори з ОБСЄ, Україною та Росією, з представниками двох регіонів, на яких обговорюються пропозиції українського уряду щодо майбутніх тем. Для цього вони повинні бути на столі. Тепер (у Києві) обіцяють, що вони будуть на столі".

Також читайте: У Білому домі відреагували на слова Путіна про "геноцид" на Донбасі: Росіяни відомі методами поширення дезінформації у всьому світі

Раніше Путін на спільному з Шольцем брифінгу зробив таку ремарку: "те, що сьогодні відбувається на Донбасі, за нашими оцінками, є "геноцидом". Таким чином він відреагував на зауваження Шольца про те, що сьогоднішню ситуацію на сході України та в Югославії в середині 1990-х не варто порівнювати, адже "в Югославії … існувала загроза геноциду".

Автор: 

геноцид (307) Німеччина (7335) путін володимир (23772) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+11
Зато многочисленные преступления России и на Донбассе, и в Крыму и вообще никого не волнуют. А как только про геноцид на Донбассе Россия сказала, то побежали комментировать.
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16.02.2022 18:55
+11
НОРМАЛЬНО !? А ТО ЧТО КАЦАПНЯ ПРОВОДИТ ГЕНОЦИД ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ ???????????
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16.02.2022 18:58
+8
Німці у 2014 двічі їздили у Слов'янськ шукати "розіп'ятого хлопчика", з першого разу не повірили що то є брехня...
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16.02.2022 18:53
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Ну що ж: бачимо новий- старий союз, між Німеччиною і Раісію!!! Історія повторюється!!! Вітаю , нас Панове Браття!!
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16.02.2022 18:48 Відповісти
Тобто якщо б вони побачили геноцид, то це б свідчило що союзу нема?
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16.02.2022 18:54 Відповісти
Они должны были проигнорировать этот выпад.
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16.02.2022 18:56 Відповісти
тільки минулого разу це були вермахт з купою бойових офіцерів і сталінський совок на підйомі, а зараз бундесвер з 50 літаючими бортами і московія з голою сракою, з'єднані однією трубою.
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16.02.2022 18:54 Відповісти
сталинский режим убил в разы больше своих граждан, чем вермахт
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16.02.2022 19:11 Відповісти
Спасибо кэп, мы здесь без тебя об этом не знали. Ты еще и в тему попал.
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16.02.2022 19:16 Відповісти
Німці у 2014 двічі їздили у Слов'янськ шукати "розіп'ятого хлопчика", з першого разу не повірили що то є брехня...
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16.02.2022 18:53 Відповісти
Зато многочисленные преступления России и на Донбассе, и в Крыму и вообще никого не волнуют. А как только про геноцид на Донбассе Россия сказала, то побежали комментировать.
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16.02.2022 18:55 Відповісти
НОРМАЛЬНО !? А ТО ЧТО КАЦАПНЯ ПРОВОДИТ ГЕНОЦИД ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ ???????????
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16.02.2022 18:58 Відповісти
Більшість "народа дАнбаССа" - це викидиші сталінських переселенців, злочинці, бандити, люмпен-пролетаріат! Просто дуже цікаво,як би культурна,цивілізована Європа сприйняла приєднання до них оцих так званих "ДНР-ЛНР"?!
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16.02.2022 18:58 Відповісти
Зникни зі своїм висером. Я проходив службу у ЗСУ з людьми з Донецька і навідміну від тебе вони війну бачили не тільки на дивані, як ти. Донбас це Україна.
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Спасибо
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16.02.2022 19:02 Відповісти
Як так? А те що бандери геноцидять узкоязичную чєлюсть так і не бачите?
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16.02.2022 19:10 Відповісти
якийсь нєправільний уряд у німеччини... дивіться там, а то пуйло абідіцца!
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16.02.2022 19:13 Відповісти
мальчік в трусіках, опять 25 *****
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16.02.2022 19:18 Відповісти
⚡ЯКЩО ПЛЄШИВОГО КРЕМЛІВСЬКОГО КАРЛИКА НА ПЛЯШКУ В ЛУК'ЯНІВСЬКОМУ СІЗО ПОСАДИТИ, ЦЕ БУДЕ ГЕНОЦИДОМ?
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16.02.2022 19:25 Відповісти
Погодите!!!

А брат Ермака, которого Порошенко своими руками убил в АТО? Ермак не соврет. Он даже фоточки показывал метвого брата.

Правда потом какой-то брат Ермака должностями торговал... Но это другое.
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Я німець і підтримую Україну. У моєму колі знайомих немає нікого, хто б любив Путіна.
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16.02.2022 19:33 Відповісти
Путін, шановний пане Штефане, не найгірший з кацапів, можна сказати навіть трохи кращий ніж загальна масса.... німці проходять зараз етап - тотальної корупції вашого естеблішменту, зі сторони кацапстану, Україна також корумпувалась касабами в 90х - досі відхаркуєм, у Вас ще все по переду.... стагнація, занепад всі корумповані країни однакові....
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16.02.2022 20:08 Відповісти
Та то они не там искали...
Надо было в черепушке у сливного бачка, секелёва и у шапиро-салавьёва ложкой десертной поковырять...
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16.02.2022 19:59 Відповісти
Прилетять чемодани доказів( з портретами президентів США) диппоштою з паРАШІ і "ПІДСТАВИ" - зявляться....
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16.02.2022 20:18 Відповісти
Геноцид это конкретное понятие,которое подразумевает уничтожение по национальной,религиозной или рассовой принадлежности.В природе не существует донбасского этноса,донбасской религии или же донбасской расы.
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16.02.2022 20:39 Відповісти
а як що до геноциду Українців ?
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16.02.2022 21:31 Відповісти
Да там есть геноцид только виновник роcoссия.
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16.02.2022 22:57 Відповісти
 
 