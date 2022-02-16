У Німеччини немає підстав підозрювати "геноцид на Донбасі" з боку Києва, - речник уряду ФРН

У Німеччини немає підстав підозрювати плани щодо "геноциду на Донбасі" з боку українського уряду, про яке заявляв президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на запитання, чому канцлер ФРН Олаф Шольц під час пресконференції не відреагував на відповідну ремарку президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Федеральний уряд не вважає, і у нас немає даних, що в регіоні Донбасу йдеться про геноцид", - заявив речник.

Те, що канцлер не відповів Путіну одразу, за словами речника, було пов’язано "з динамікою ситуації запитань-відповідей". До того ж, за оцінкою Гебештрайта, обидві сторони розуміли, що ця ремарка "була риторичною".

Пізніше, під час окремої зустрічі з журналістами Шольц "чітко дав зрозуміти, що вважає це не вірним - визнання або навіть згадування "геноциду на Донбасі".

Представник МЗС ФРН Крістофер Бургер зі свого боку заявив, що від Росії очікують, щоб вона використала свій вплив на бойовиків в ОРДЛО, що уможливило би нормальну роботу там СММ ОБСЄ, Міжнародної організації з прав людини, гуманітарних організацій тощо. Тоді б міжнародна спільнота мала уявлення про те, що там відбувається, в том числі в плані гуманітарної ситуації, підкреслив Бургер.

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"Було б доцільно, з нашої точки зору, якби Росія використала свій вплив, щоб СММ і міжнародні організації з прав людини врешті мали б необмежений доступ у всі місця, які не перебувають під контролем української влади. А Міжнародна організація Червоного хреста – до ув’язнених, яких утримують там. Це був би логічний і необхідний внесок у те, щоб можна було вести переговори щодо таких питань в умовах прозорості", - заявив дипломат.

Шольц на зустрічі з представниками ЗМІ заявив: геноцид – "це сильне слово, але таке, яке, якщо ви слідкуєте за російською пресою, не є новим у дискусії. Але це неправильно – я думаю, це треба сказати дуже чітко. Це складна ситуація, і шлях виходу з неї лежить через тристоронні переговори з ОБСЄ, Україною та Росією, з представниками двох регіонів, на яких обговорюються пропозиції українського уряду щодо майбутніх тем. Для цього вони повинні бути на столі. Тепер (у Києві) обіцяють, що вони будуть на столі".

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Раніше Путін на спільному з Шольцем брифінгу зробив таку ремарку: "те, що сьогодні відбувається на Донбасі, за нашими оцінками, є "геноцидом". Таким чином він відреагував на зауваження Шольца про те, що сьогоднішню ситуацію на сході України та в Югославії в середині 1990-х не варто порівнювати, адже "в Югославії … існувала загроза геноциду".