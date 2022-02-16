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Після Дня Єднання потрібно скликати Національний форум єдності, як запропонував "УДАР Віталія Кличка", - Палатний

Після Дня Єднання потрібно скликати Національний форум єдності, як запропонував

"УДАР Віталія Кличка" вважає, що Святкування Дня Єднання – це позитивний сигнал всьому світу. Але реальною справою, яка продемонструє єднання України, має стати скликання Національного форуму єдності, який запропонував "УДАР".

Про це заявив заступник голови партії, керівник виконкому Артур Палатний, передає Цензор,НЕТ із посиланням на сайт партії

"Святкування Дня Єднання – це позитивний сигнал всьому світу. Але успіх країні принесуть не стільки сигнали, скільки реальні вчинки, які справді єднають. "УДАР Віталія Кличка" на з’їзді запропонував скликання Національного форуму єдності України. Мета Форуму - не лише продемонструвати суспільству і всьому світу єдність України і консолідацію усіх здорових політичних сил навколо захисту країни, а й узгодити першочергові дії у відверненні загрози вторгнення РФ та захисті країни", - заявив Палатний.

За його словами, форум має також дійти згоди щодо меж можливих компромісів та "червоних ліній", які не можна перетинати навіть під зовнішнім тиском. Зокрема, щодо виконання Мінських угод.

Палатний запропонував обговорити на Форумі запропонований "УДАРом" Економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток" та закликав владу і опозицію припинити політичні війни у скрутний для країни час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно вжити антикризових заходів, щоб не допустити дефіциту дизпалива для ЗСУ, - керівник виконкому "УДАР Віталія Кличка" Палатний

"Ми закликаємо владу та опозицію на час російської загрози відкласти у бік політичні війни заради інтересів України. Пропонуємо мораторій на будь-яку критику дій Верховного головнокомандувача в період найбільшої загрози та мораторій на боротьбу влади з політичними опонентами. Боротися треба не один проти одного, а за Україну. Зараз важливо бути єдиними. Бо ми сильні, коли разом. І лише з сильними рахується світ", - заявив заступник голови партії.

Як повідомлялося, 4 лютого на XXV з'їзді "УДАРу" за ініціативи лідера партії Віталія Кличка було ухвалено звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України. "Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну", – наголосив Віталій Кличко.

Також читайте: "УДАР Віталія Кличка" ініціював проведення Національного форуму єдності, - рішення з’їзду партії

Автор: 

Кличко Віталій (3509) УДАР (86) Палатний Артур (16) День єднання (11)


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Топ коментарі
+7
День ЗЕбности закончился. Астанавитесь.
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16.02.2022 19:23
+5
Шануймося українці!
З днем Б-єдності Вас!.............
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16.02.2022 19:21
+3
Узбагойтесь и придите в чувство
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16.02.2022 19:19
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Узбагойтесь и придите в чувство
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16.02.2022 19:19 Відповісти
День ЗЕбности закончился. Астанавитесь.
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16.02.2022 19:23 Відповісти
вітаю українців із днем ******* ЗЕ-БаблоМойським українского народу !

але нажаль, це не один день, а вже роки.....
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16.02.2022 19:39 Відповісти
с коллаборационистами? не. пасиб
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16.02.2022 19:19 Відповісти
буває що й Лєнін був правий:

«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».
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16.02.2022 19:42 Відповісти
похороните уже своего гриба
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16.02.2022 19:48 Відповісти
Без сильної економіки і добробуту українців, справжнього єднання бути не може.
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16.02.2022 19:20 Відповісти
Шануймося українці!
З днем Б-єдності Вас!.............
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16.02.2022 19:21 Відповісти
Ви ще вивчили назву "праздника":

День ******* ЗЕ-БаблоМойським українского народу

і 9 лярдів долярів хабатчику БаблоМойському від України за газ -
вишенка на святковому торті
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16.02.2022 19:45 Відповісти
Зеленський створює одноденні свята для піару В Україні є іторичне свято--ЗЛУКА Заходу і сходу. А що зараз "історичне"?
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16.02.2022 19:23 Відповісти
Затея с этим "єднанням" фуфлом попахивает..

Но Виталька решил очков поднабрать..
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16.02.2022 19:23 Відповісти
Много очков на этом не наберешь - боюсь придётся Витасику ограничиться только своим...
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16.02.2022 19:29 Відповісти
Смотря сколько капусты предложить...
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16.02.2022 19:40 Відповісти
Давайте уж после 60-летия Соломенской бани.
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16.02.2022 19:26 Відповісти
Зеленський - Національний день єднання (вчора)

Кличко - Національний форум єдності (сьогодні)

Порох - Національний день монолітності (завтра)

Тимошенко - Національний день згуртованості (післязавтра)

і.т.д

язиком тріщати то не город копати, таке відчуття що те все шобло будуть піаритися навіть якщо ядерна війна почнеться ,а то мало чого ще хтось вижеве з електорату, треба ж рейтинги підтримувати.
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Оце дило
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16.02.2022 19:33 Відповісти
Я б навіть сказав ДІЛДО...
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16.02.2022 19:38 Відповісти
Рішили мітингами виграти війну?))
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16.02.2022 19:34 Відповісти
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16.02.2022 19:36 Відповісти
Вы ж боксёры, вам просто нужно дать бамбулей Киве или там Ермаку с Татаровым - и всё, рейтинг УДАРа взлетит до небес.
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16.02.2022 19:38 Відповісти
Воров нужно пересажать ,снизить цены и тарифы - вот это реально ВСЕХ УКРАИНЦЕВ ОБЪЕДИНИТ ...
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16.02.2022 19:42 Відповісти
Палатный..., Палатный....?
Есть интересное видео Кличка и Палатного з "Беркутом" на Майдане.
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16.02.2022 20:11 Відповісти
И нужно будет построить большой центральный дворец единства, чтоб в нем проводить форумы национального единства, в областных центрах построить региональные дворцы единства для проведения мероприятий)
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16.02.2022 20:09 Відповісти
А что у нас сегодня творится в стране что то я пропустил зеленые с зелеными обьединяются ну так это их семейные дела а при чем мы и Украина и почему я должен по всем каналам смотреть на эту порнографию с Вяличайшем и Мусейчук-Скабеевой
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16.02.2022 20:10 Відповісти
Віталік , з ким ти будеш єднатися?
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16.02.2022 20:13 Відповісти
З "Європейською солідарністю" з "Голосом" - ці представники були у нього на з'їзді. Інших партій не було.
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16.02.2022 20:17 Відповісти
Знову БПП ?
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16.02.2022 21:01 Відповісти
Побачимо. Наразі питання не стоїть об'єднатись в одну політичну організацію чи блок, а згуртувати всі патріотичні проукраїнські євроатлантичні партії для порятунку України.
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16.02.2022 21:06 Відповісти
Для Зюзі головне пікнік, шашличкі, випіть, потусіть. А ви йому про реальні вчинки.
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16.02.2022 20:15 Відповісти
Это не праздник.
Это убогая пиар акция зеленского.
Не стоит придавать этому значение.
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16.02.2022 20:16 Відповісти
В роки радянської окупації комуністи вводили нові свята, щоб вижити старі народні та релігійні. Зюзя по ментальності совєцкій чєловєк, він живе у совку, все українське йому чуже. Мені здається, що це намагання стерти в національній пам'яті важливі історичні події, які останній час стали повертатись в життя українців, наприклад День Соборності. До речі 15 лютого велике не тільки релігійне, але і народне свято Стрітення. Вважається, що в цей день зустрічається Зима з Весною, існує багато прикмет і народних звичаїв святкування цього свята. А Зюзя вводить день єднання 16 лютого, бо очікувалось, що у цей день путін почне вторгнення. Виникає підозра, що клоун готувався зустрічати путінських об'єдінітєлєй. У 2011 році янукович скасував свято День Свободи 22 листопада, яке запровадив Ющенко після Помаранчевої революції та День соборності України 22 січня, яке святкувалось з 1999 року.
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16.02.2022 20:58 Відповісти
Вероятно, это не слишком дипломатично, но я предлагаю ввести следующее ограничение: нельзя наделять властью человека, который на протяжении длительного периода получал по голове. Это, как минимум, сразу говорит о том, что он не особо склонен договариваться или у него это весьма плохо получается)) Да и за трендами чот не поспевает...
Без негатива, но не только лишь все (способны быть мемами)
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16.02.2022 20:38 Відповісти
Для начала,Виталик,отряхнись от потроховской грязи,которая на тебе с головы до ног,а потом уже вякай.
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16.02.2022 20:55 Відповісти
За свою долгую криминальную карьеру Артур Палатный наследил столько, что некоторые авторитеты (к которым Палатного точно относить не стоит) могли бы схватиться за голову. Палатный - простой мошенник со связями, обычный сутенер, сумевший выйти на качественно новый уровень. Все бандиты у власти.
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16.02.2022 20:58 Відповісти
Для Зелі єдність була б якби росіяни зайшли. А так ніякої едності нема. Усі терміни Оманської зустрічі зірвали!
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16.02.2022 22:17 Відповісти
ну просто плюють людям в лице , кучка бариг , бандитів які знущаються з Українців . як же достали ці всі балаболи та піз"аболи при владі .
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16.02.2022 23:42 Відповісти
продовжуйте, не зупиняйтесь і також запросіть партію "єдіную расєю" раз така п'янка пішла з "єднанням"... Фсьо буде "єДно"!
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17.02.2022 03:06 Відповісти
 
 