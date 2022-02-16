Після Дня Єднання потрібно скликати Національний форум єдності, як запропонував "УДАР Віталія Кличка", - Палатний
"УДАР Віталія Кличка" вважає, що Святкування Дня Єднання – це позитивний сигнал всьому світу. Але реальною справою, яка продемонструє єднання України, має стати скликання Національного форуму єдності, який запропонував "УДАР".
Про це заявив заступник голови партії, керівник виконкому Артур Палатний, передає Цензор,НЕТ із посиланням на сайт партії
"Святкування Дня Єднання – це позитивний сигнал всьому світу. Але успіх країні принесуть не стільки сигнали, скільки реальні вчинки, які справді єднають. "УДАР Віталія Кличка" на з’їзді запропонував скликання Національного форуму єдності України. Мета Форуму - не лише продемонструвати суспільству і всьому світу єдність України і консолідацію усіх здорових політичних сил навколо захисту країни, а й узгодити першочергові дії у відверненні загрози вторгнення РФ та захисті країни", - заявив Палатний.
За його словами, форум має також дійти згоди щодо меж можливих компромісів та "червоних ліній", які не можна перетинати навіть під зовнішнім тиском. Зокрема, щодо виконання Мінських угод.
Палатний запропонував обговорити на Форумі запропонований "УДАРом" Економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток" та закликав владу і опозицію припинити політичні війни у скрутний для країни час.
"Ми закликаємо владу та опозицію на час російської загрози відкласти у бік політичні війни заради інтересів України. Пропонуємо мораторій на будь-яку критику дій Верховного головнокомандувача в період найбільшої загрози та мораторій на боротьбу влади з політичними опонентами. Боротися треба не один проти одного, а за Україну. Зараз важливо бути єдиними. Бо ми сильні, коли разом. І лише з сильними рахується світ", - заявив заступник голови партії.
Як повідомлялося, 4 лютого на XXV з'їзді "УДАРу" за ініціативи лідера партії Віталія Кличка було ухвалено звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України. "Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну", – наголосив Віталій Кличко.
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але нажаль, це не один день, а вже роки.....
«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».
З днем Б-єдності Вас!.............
День ******* ЗЕ-БаблоМойським українского народу
і 9 лярдів долярів хабатчику БаблоМойському від України за газ -
вишенка на святковому торті
Но Виталька решил очков поднабрать..
Кличко - Національний форум єдності (сьогодні)
Порох - Національний день монолітності (завтра)
Тимошенко - Національний день згуртованості (післязавтра)
і.т.д
язиком тріщати то не город копати, таке відчуття що те все шобло будуть піаритися навіть якщо ядерна війна почнеться ,а то мало чого ще хтось вижеве з електорату, треба ж рейтинги підтримувати.
Есть интересное видео Кличка и Палатного з "Беркутом" на Майдане.
Это убогая пиар акция зеленского.
Не стоит придавать этому значение.
Без негатива, но не только лишь все (способны быть мемами)