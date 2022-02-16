Зеленський: Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими (виправлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна триває в Україні вже 8 років, і за цей час країна стала у стільки ж разів сильнішою.

Про це він сказав під час виступу перед військовослужбовцями у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що "наразі 2022 рік, а не 2014-й". "Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна "має чудові Збройні сили, дипломатичні, волонтерські і сили національного спротиву. Сили захищати нашу землю, не піддаватися на провокації. Ми прокладемо цей шлях разом, ми побудуємо Україну разом. Ми сильні, бо ми разом".

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"Велика честь бути президентом таких людей, такої держави", - сказав Зеленський.

Він також привітав усіх із Днем єднання, встановленим на 16 лютого 2022 року - день, який називали днем можливого вторгнення Росії в Україну.