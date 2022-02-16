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Новини Війна
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Зеленський: Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими (виправлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна триває в Україні вже 8 років, і за цей час країна стала у стільки ж разів сильнішою.

Про це він сказав під час виступу перед військовослужбовцями у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що "наразі 2022 рік, а не 2014-й". "Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна "має чудові Збройні сили, дипломатичні, волонтерські і сили національного спротиву. Сили захищати нашу землю, не піддаватися на провокації. Ми прокладемо цей шлях разом, ми побудуємо Україну разом. Ми сильні, бо ми разом".

Читайте: Поки що не бачимо відведення військ РФ, - Зеленський

"Велика честь бути президентом таких людей, такої держави", - сказав Зеленський.

Він також привітав усіх із Днем єднання, встановленим на 16 лютого 2022 року - день, який називали днем можливого вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Маріуполь (3226)


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Топ коментарі
+23
Що ви хотіли від наркомана?
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16.02.2022 19:44
+20
Пхання до носу усякої дурні робить лише дурнішим...
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16.02.2022 19:43
+17
плохой кокаин. унесите.
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16.02.2022 19:44
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ДУРКО ВІН І В АФРИЦІ ДУРКО !
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16.02.2022 20:01 Відповісти
Ну предсказуемое говнение...но по факту больше чем 10...потому как газовые и продуктовые войны это тоже ВОЙНЫ и признаки агрессии...так что да война с рашкой наверно ещё с 2004 идёт...с Молочно\сырных войн
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16.02.2022 20:01 Відповісти
Народ, а чому в мене від спостереження сьогоднішнього "святкування" стійке відчуття сюрреалізму, ніби попав в якусь божевільню? То щось лише зі мною таке діється?
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16.02.2022 20:02 Відповісти
А в чому суть сьогоднішнього шоу? що "святкуєте"?
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16.02.2022 20:11 Відповісти
Война началась когда Янукович в 2012 году сдал Украину путину и подписал Харківські угоди"
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16.02.2022 20:02 Відповісти
Может и люди стали жить лучше,конечно стали ,но не все...
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16.02.2022 20:03 Відповісти
ты чо бл припудренный? © гигиеношвили
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16.02.2022 20:04 Відповісти
дебіли - за Зеленського.. своє в доску..(
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16.02.2022 20:04 Відповісти
Да...а ведь была ещё и СТОЛЕТНЯЯ война ...
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16.02.2022 20:05 Відповісти
гнусное чтение каждого слова с бумажки Зеблом ..это уникально для зеБабуинов
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16.02.2022 20:06 Відповісти
а з ким воює Україна не сказав?
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16.02.2022 22:22 Відповісти
Шановний Пане Президенте війна триває більше 300 років. За цей час Україну мордували, спалювали, морили голодом, розстрілювали, висилали у товарних вагонах в Сибір, ненавиділи як націю взагалі, казали що ми штучно зроблена нація( какая-то ошибка типа окраина) Пан Президент ну знайди час , прошу, почитай. ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ НАШОЇ ДЕРЖАВИ!УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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16.02.2022 20:06 Відповісти
ладно я, диванный налогоплательщик ..вы там .. бойцы ..неужели никто не может банально плюнуть этому подонку в зЕбло ?
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16.02.2022 20:08 Відповісти
От уявіть: хтось і справді плюне; порушать кримінальну справу; працюватиме ДБР, а це дуже дорога послуга; працюватиме кілька років; витратить на це "розслідування" мільйон гривень; а Ви, диванний платник податків, все це муситимете оплатити
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16.02.2022 20:13 Відповісти
Хочется увидеть твое лицо, когда ты реально прослушаешь, что сказал Зеленский на самом деле после 5 минуты.
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16.02.2022 22:15 Відповісти
А мона поужинать без морды величайшего на сейчас включил детские мультики чтоб не слышать это дерьмо
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16.02.2022 20:20 Відповісти
Бутусов намагається протистояти перетворенню блаЗЄнським України на помийницю.
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16.02.2022 20:16 Відповісти
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16.02.2022 20:11 Відповісти
Эти квартальные дебилы намекают фюреру скрепных поносцев *****, что они как никто качественно отполируют ему тухес.
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16.02.2022 20:14 Відповісти
дуня, давай про уклониста. здесь про порошенко не написано
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16.02.2022 20:14 Відповісти
Бухать меньше надо а то и не такое услышится
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16.02.2022 20:21 Відповісти
Нє, ну прогрес очевидний, там гляди за два роки і таблицю множення вивчить.
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16.02.2022 20:13 Відповісти
дуня, давай про уклониста. здесь про порошенко не написано
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16.02.2022 20:15 Відповісти
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16.02.2022 20:16 Відповісти
Хватит срать, убогое. Твои высеры из методички один хер ни кто не читает
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16.02.2022 20:18 Відповісти
Зебил, что там с разделом Нафтогаза завтра, просвети. Ты уже бабло Бене приготовил?
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16.02.2022 20:22 Відповісти
Говорят, семейка клоуна в Италии.
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16.02.2022 20:16 Відповісти
Родственники толькачтопазванили? Знающиелюди? Нетсмыславрать?
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16.02.2022 23:37 Відповісти
Війна триває 300 років, як Батурин вирізали москалі, з тих пір ми кровні вороги.
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16.02.2022 20:17 Відповісти
Зараз би дивитись 7 хвилин відборної ахінеї від Зеленського
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16.02.2022 20:18 Відповісти
Якщо бути чесним, то війна триває вже 800 років, з тих пір як Боголюбський зруйнував Київ.
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16.02.2022 20:19 Відповісти
дайте йому скумбрії по вісім!
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16.02.2022 20:19 Відповісти
Гарна новина на день Еднання. Сичь заработала и вышла на связь!
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16.02.2022 20:20 Відповісти
Але він дійсно сказав вісім років... враховуючи, що він читає з листка, то було б дивно, аби сказав 10
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16.02.2022 20:21 Відповісти
Не захищаю його, але прослухайте відео, а пртім коментуйте. Він сказав "8 років"
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16.02.2022 20:21 Відповісти
Не міг він сказати, про 8 років, ця цифра тепер табу, після того, як його Ленка, попалилися на скумбрії по 8.
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16.02.2022 20:22 Відповісти
А тема здесь может только понравится. Не нравится, не предусмотрено.
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16.02.2022 20:23 Відповісти
І цей пройде...
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16.02.2022 22:03 Відповісти
Повеселил ЦН этой новостью. Но ничего, не ошибается тот, кто не работает.
Порохоботы лишний раз показали свой уровень интеллекта тоже.
Многие, я даже в этом уверен, не поняли, в чем прикол.
Это нормально. Караван идет дальше.
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16.02.2022 22:20 Відповісти
Как это? Порошенко же все украл
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16.02.2022 23:38 Відповісти
Твоя заслуга в цьому невелика
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17.02.2022 07:08 Відповісти
"Цензору" не дают покоя лавры "Sun"?Помойка(
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17.02.2022 08:19 Відповісти
Найвеличнейвший теперь намекает, что если война будет длится бесконечно, то мы станем беспредельно сильны? Хотя под "мы" он несомненно подразумевает эту зебильную власть. Вот она точно стала во столько же раз зебильнее.
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17.02.2022 09:41 Відповісти
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