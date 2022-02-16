Зеленський: Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими (виправлено). ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна триває в Україні вже 8 років, і за цей час країна стала у стільки ж разів сильнішою.
Про це він сказав під час виступу перед військовослужбовцями у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив, що "наразі 2022 рік, а не 2014-й". "Війна триває 8 років, ми стали у стільки ж разів сильнішими", - сказав президент.
За словами Зеленського, Україна "має чудові Збройні сили, дипломатичні, волонтерські і сили національного спротиву. Сили захищати нашу землю, не піддаватися на провокації. Ми прокладемо цей шлях разом, ми побудуємо Україну разом. Ми сильні, бо ми разом".
"Велика честь бути президентом таких людей, такої держави", - сказав Зеленський.
Він також привітав усіх із Днем єднання, встановленим на 16 лютого 2022 року - день, який називали днем можливого вторгнення Росії в Україну.
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Порохоботы лишний раз показали свой уровень интеллекта тоже.
Многие, я даже в этом уверен, не поняли, в чем прикол.
Это нормально. Караван идет дальше.