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Новини Війна
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"Ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив отриману раніше інформацію про відсутність підтвердження відведення військ РФ від українських кордонів.

Про це він сказав він у середу ввечері в ефірі телемарафону #UAРазом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація контрольована, ми не бачимо змін, ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ. Я не робив би висновків", - заявив він, додавши, що "констатувати відведення будемо, коли воно відбудеться".

Оцінюючи поточну ситуацію, Зеленський зазначив, що "спрацював спільний тиск дипломатів".

При цьому він сказав, що "хотів би вірити, що дипломатія окремо з Росією без нас не домовлялася".

Дивіться: Зеленський заявив, що "війна триває 10 років". ВIДЕО

"Сигнали різні, але наразі не той час, щоб вірити у сигнали", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна "не боїться домовленостей за нашою спиною", оскільки "більшість лідерів знають, що за нашою позицією - правда".

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) росія (65007)


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Топ коментарі
+19
ти лучше расскажи шо там Шольцу наобещал, а то они с ****** уже "Кемску волость" делят.
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16.02.2022 20:03
+19
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16.02.2022 20:05
+15
я представляю уровень папы-профессора, который не научил сына связно излагать свои мыли
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16.02.2022 20:08
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Бубочка ти головне не сци.
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16.02.2022 19:54 Відповісти
...у нас, Владимир Ссаныч боец
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17.02.2022 05:05 Відповісти
https://twitter.com/ameliairheart/status/1493744616448970755

Через Прип'ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст
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16.02.2022 19:54 Відповісти
за 96 км
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16.02.2022 19:59 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B033 51.560255059861, 29.781629981487477

... а вы по координатам посмотрите что 6 км до границы
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16.02.2022 20:28 Відповісти
Самое страшное, что картину событий он видит глазами и словами буданова, ермака, гогинарколашвили......
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16.02.2022 19:55 Відповісти
Так картину так видит и Петя, и партнеры, шо то ты не в ту оперу влез.
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16.02.2022 19:58 Відповісти
***** не схоче , кобель не вскоче! Все эти …… лично НАЗНАЧЕНЫ найверховнишим идером
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16.02.2022 20:25 Відповісти
золотые слова!
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16.02.2022 21:00 Відповісти
Вот здесь настоящая Моника - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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16.02.2022 20:31 Відповісти
Весь світ повстає на повалення фашизму в Росії😎
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16.02.2022 19:56 Відповісти
Нє істєрі, бубочка, как наші західні партнери...)))
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16.02.2022 19:57 Відповісти
В очі, в очі ***** заглянь. Там побачиш, що він знову не хоче війни!
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16.02.2022 19:59 Відповісти
ти лучше расскажи шо там Шольцу наобещал, а то они с ****** уже "Кемску волость" делят.
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16.02.2022 20:03 Відповісти
При этом, он сказал, что "хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась". Источник: https://censor.net/ru/n3316657

Рассказываю:
1. Один немецкий генерал Кригсмарине -вот. В контексте Украины лестно отзывался о *****. Ну и где этот генерал?
2.Маркона, это француз такой, тот же ***** 6 часов накачивал заданиями насчёт финляндизации. Итог Маркон (француз) заявил что его не так поняли. Было?
3. Шульц после Москвы в Киев, с малявой, прилетел. На пресс-конференции услышал что минские договорённости не могут быть выполнены, и дальше по тексту.
И шо вам ещё надо?
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16.02.2022 20:30 Відповісти
Вотето обьяснить надо.

Федеральный канцлер Германии https://twitter.com/olafscholz Олаф Шольц заявил, что президент Украины https://twitter.com/ZelenskyyUa Владимир Зеленский "твердо пообещал" ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующие изменения в Конституцию нашей страны.
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16.02.2022 20:36 Відповісти
Вотето не надо воспринимать серьёзно. "твердо пообещал" Олаф Шульц новенький. Вот вы, к примеру, про миллиард деревьев и каждой бабке по смартфону верите? А ведь тоже было обещано. Скажу больше, уважаемый Пётр Алексеевич тоже по этому поводу обещал. Как только, так сразу. Работа у них такая обещать.
Хотя (не знаю, не знаю) не обещать менять конституцию при 73% поддержки и пообещать при 23%. Эт только Шульц поверит.
Смотрите по делам их. О них я не высокого мнения. Могли бы давно бы сдали. Ермак Казаку обещал жениться в течении 2-х недель, ну и?
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16.02.2022 20:52 Відповісти
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16.02.2022 20:05 Відповісти
це совокуплєніє якейсь....тьхугидота....
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16.02.2022 20:54 Відповісти
Кто это мы ? И если видим то почему не реагируем ? Боимся ,что Ахметовы-Коломойские покинут ?
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16.02.2022 20:07 Відповісти
Отакої. Та ще тиждень перед тим ти кричав "нЄ-НаґнЄтайтЄ!!!". А виявляється, що таки "ротації"
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16.02.2022 20:07 Відповісти
я представляю уровень папы-профессора, который не научил сына связно излагать свои мыли
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16.02.2022 20:08 Відповісти
ти вже там якось визначся: є війська, чи нема
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16.02.2022 20:10 Відповісти
Наверное, в телефонном разговоре с зеленским, дядя Джо потерял терпение!

Так скоро и дерьмака уволит и коломойского в США отправит!
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16.02.2022 20:13 Відповісти
Мосичучка всех вернет и восстановит
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16.02.2022 20:16 Відповісти
Отвода ******** не видит.
Но еще пару дней назад он не видел привода...
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16.02.2022 20:14 Відповісти
Зеленський, не нагнітай! Ти шкодиш нашій економіці! Росіяни білі та пухнасті!
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16.02.2022 20:26 Відповісти
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16.02.2022 20:30 Відповісти
Москва 3 раза объявляла о выводе войск из Сирии. И после каждого такого заявления Путина численность войск и техники в Сирии только увеличивалась
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16.02.2022 20:32 Відповісти
Цензор, що за неповага? З останньої зустрічі з журналістами не навчили підписувати висловлювання нелоха "Вєрховньій Говнокамандувающій"???? Чи "какайаразніца"???? Ві нє понялі! Єта другоє!!!!!
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16.02.2022 20:47 Відповісти
У него офис без него договаривается с орками
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16.02.2022 20:48 Відповісти
Зе начал что то подозревать.
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16.02.2022 20:54 Відповісти
Єму ачькі ннннада.....
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16.02.2022 20:55 Відповісти
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16.02.2022 22:37 Відповісти
сегодняшний телемарафон "единение" это веха лицемерия и самопиара на 90 % - от зебила и его квартала 95,
к сожалению,
и на потеху- фуйлу ...
какое нах это единение, если не было Пороха ?
Пороха, проукраинского президента Пороха, за которого проголосовало 54 % всей страны в трудный час, в 2014 году и который принял на себя пять лет войны с паРашей ?
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16.02.2022 22:32 Відповісти
І це ж Зеблазень і його офіс простих рішень справді думає ,
що все так працює - що людей можна лише зігнати силою з державними прапорами.
Ця ж істота і про Майдани і про всі мітинги і протести так думає. Влада антимайдану може лише зганяти бюджетників.😡
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16.02.2022 23:16 Відповісти
Любая новость вот уклониста-жидкосера звучит как стеб.
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16.02.2022 22:55 Відповісти
https://twitter.com/MGorokhovska/status/1493963210906611717?t=-5AQStnCXRShsyXJierYGQ&s=19
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16.02.2022 23:11 Відповісти
В воюющей стране министр обороны с образованием "правоведение". Он не обладает стратегическим военным мышлением. Это просто насмешка над военными профессионалами. Под шумок наполнения бюджета распродают стратегические предприятия. Даже жадный предшественник до такого не дошёл. Может, вам пора уходить, пока не унечтожили страну?
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16.02.2022 23:43 Відповісти
Какие стратегические предриятия кроме Антонова и Южмаша не были проданы за копейки еще до 2013 года, можно конкретней?
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17.02.2022 02:08 Відповісти
ых там нэт....
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17.02.2022 00:01 Відповісти
сказал чебурнэт
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17.02.2022 00:02 Відповісти
Зеля ты ж призывал всех не паниковать… и что??? Кто прав был? Борис Джонсон или ты? Я прямо от вас слуги офигеваю….
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17.02.2022 01:06 Відповісти
Обама и Байден за спиной Украины продали её ещё в 2015 году подписав в СБ ООН российскую резолюцию по легитимации минских соглашений о капитуляции Украины. Резолюция в СБ ООН имеет статус закона
Текст по ссылке.
https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)?fbclid=IwAR2Tc6XZhYEi_O0GcBmja-dFs7eT4UyPw3DjbeOZRxufVleirnhynGVExZQ
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17.02.2022 04:28 Відповісти
Путлер сказал, что будет ЧАСТИЧНИЙ отвод войск, т.е. вивод роти тоже отвод, частичний. А не подводить новие войска он вообще не обещал. Маскали никогда не оставят Україну в покое, их только могила исправит.
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17.02.2022 07:21 Відповісти
 
 