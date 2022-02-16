"Ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтвердив отриману раніше інформацію про відсутність підтвердження відведення військ РФ від українських кордонів.
Про це він сказав він у середу ввечері в ефірі телемарафону #UAРазом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ситуація контрольована, ми не бачимо змін, ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ. Я не робив би висновків", - заявив він, додавши, що "констатувати відведення будемо, коли воно відбудеться".
Оцінюючи поточну ситуацію, Зеленський зазначив, що "спрацював спільний тиск дипломатів".
При цьому він сказав, що "хотів би вірити, що дипломатія окремо з Росією без нас не домовлялася".
"Сигнали різні, але наразі не той час, щоб вірити у сигнали", - зазначив він.
Президент наголосив, що Україна "не боїться домовленостей за нашою спиною", оскільки "більшість лідерів знають, що за нашою позицією - правда".
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Через Прип'ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст
... а вы по координатам посмотрите что 6 км до границы
Рассказываю:
1. Один немецкий генерал Кригсмарине -вот. В контексте Украины лестно отзывался о *****. Ну и где этот генерал?
2.Маркона, это француз такой, тот же ***** 6 часов накачивал заданиями насчёт финляндизации. Итог Маркон (француз) заявил что его не так поняли. Было?
3. Шульц после Москвы в Киев, с малявой, прилетел. На пресс-конференции услышал что минские договорённости не могут быть выполнены, и дальше по тексту.
И шо вам ещё надо?
Федеральный канцлер Германии https://twitter.com/olafscholz Олаф Шольц заявил, что президент Украины https://twitter.com/ZelenskyyUa Владимир Зеленский "твердо пообещал" ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующие изменения в Конституцию нашей страны.
Хотя (не знаю, не знаю) не обещать менять конституцию при 73% поддержки и пообещать при 23%. Эт только Шульц поверит.
Смотрите по делам их. О них я не высокого мнения. Могли бы давно бы сдали. Ермак Казаку обещал
жениться в течении 2-хнедель, ну и?
Так скоро и дерьмака уволит и коломойского в США отправит!
Но еще пару дней назад он не видел привода...
к сожалению,
и на потеху- фуйлу ...
какое нах это единение, если не было Пороха ?
Пороха, проукраинского президента Пороха, за которого проголосовало 54 % всей страны в трудный час, в 2014 году и который принял на себя пять лет войны с паРашей ?
що все так працює - що людей можна лише зігнати силою з державними прапорами.
Ця ж істота і про Майдани і про всі мітинги і протести так думає. Влада антимайдану може лише зганяти бюджетників.😡
Текст по ссылке.
https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)?fbclid=IwAR2Tc6XZhYEi_O0GcBmja-dFs7eT4UyPw3DjbeOZRxufVleirnhynGVExZQ