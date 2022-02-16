"Ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив отриману раніше інформацію про відсутність підтвердження відведення військ РФ від українських кордонів.

Про це він сказав він у середу ввечері в ефірі телемарафону #UAРазом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація контрольована, ми не бачимо змін, ми бачимо накопичення військ, невеликі ротації. Я не назвав би це відведенням військ. Я не робив би висновків", - заявив він, додавши, що "констатувати відведення будемо, коли воно відбудеться".

Оцінюючи поточну ситуацію, Зеленський зазначив, що "спрацював спільний тиск дипломатів".

При цьому він сказав, що "хотів би вірити, що дипломатія окремо з Росією без нас не домовлялася".

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"Сигнали різні, але наразі не той час, щоб вірити у сигнали", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна "не боїться домовленостей за нашою спиною", оскільки "більшість лідерів знають, що за нашою позицією - правда".