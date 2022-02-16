Американський та російський військові літаки пролетіли за 1,5 метри один від одного над Середземним морем, - The Wall Street Journal
Три російських ракетних винищувачі Су-35 перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків спостереження P-8A.
Про це повідомляє з посиланням на джерело у Пентагоні The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Три подібних інциденти сталися 11 та 12 лютого в районі Середземного моря. Під часо одного з них американський та російський літаки знаходилися один від одного на відстані лише у 5 футів (1,52 метри. - Ред.).
Інциденти "включали три російських реактивних винищувача Су-35, які перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків спостереження P-8A", - пише The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що це відбулося на тлі загострення напруженості між США та Росією щодо України.
Топ коментарі
+38 виталий пшеничко
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У него крылья от более тяжёлой 900-й версии,
можно отбить законцовку - он будет всё так же лететь.
Это как автобус и спортивная машина - кому будет хуже ?
А потім би сказали що свиноcoбaчі пілоти з перепою зіштовхнулися з метеозондом/безпілотником/чайкою.
Дебили, ***.
Толпятся на площадях и кричат гип-гип-ура,
и еще раз - гип-гип-ура, и снова - гип-гип-ура!
я - старый мальчик, я это видел вчера.
Будь я ребенок, я б тоже скакал, закусив губу,
но я - старый мальчик, я видел все это в гробу,
в белых тапочках, в царской мантии, в золотой мишуре.
Будь я маленький мальчик, я бы в это играл во дворе.
Но я - старый мальчик, я видел эту толпу.
У отчизны звезда не там, где положено, а во лбу,
отверстие влажное - до самых височных долей.
Хорошо, когда есть стена, а у стены - мавзолей,
хорошо, когда красная площадь во-от такой ширины,
что на ней может столпиться худшая часть страны.
Взгляд толпы не различает зарево и зарю.
Я - старый мальчик. Знаю, о чем говорю.
Борис Херсонський
где ты нашел 5 см?
Эти идиоты.. такой ... занимаются постоянно. Не удивлюсь если скоро у них где- то.что- то утонет или упадет.это же кретины лаптеногие .может эти дебилы хотят инсульт устроить своему фюреру в пуйлостане.
І Україну не чіпали.
Американці від інаугурації "животворящого" висловлювали свої побоювання щодо нової війни, бо деми завжди розв'язують вйни (як вони писали).
москалі почали накопичувати сили на кордоні у березні-квітні 2021. "Козака" змусили заворушитися, а то він зовсім не реагував (ще й на =цик= швиденько завернув кораблі). Він призначив зустріч і з тих пір активний обмін між "партнерами" не припиняється.
Літо-осінь помовчали, в грудні підняли істерику, яка триває до сьогодні.
москальські війська від весни 2021 ніколи не були відведені повністю, гралися по кілька тисяч, які ніби =повернулися в казарми=.
Причина істерики ?
Лишіть Україну в спокої, а то з вашою "допомогою" і "захистом" ні фіга не легше і покращення не видно. Чужими руками добре жар загрібати (с).
трёх американских ежей своими голыми задницами
4-го поколения.