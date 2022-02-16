Американський та російський військові літаки пролетіли за 1,5 метри один від одного над Середземним морем, - The Wall Street Journal

Три російських ракетних винищувачі Су-35 перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків спостереження P-8A.

Про це повідомляє з посиланням на джерело у Пентагоні The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Три подібних інциденти сталися 11 та 12 лютого в районі Середземного моря. Під часо одного з них американський та російський літаки знаходилися один від одного на відстані лише у 5 футів (1,52 метри. - Ред.).

Інциденти "включали три російських реактивних винищувача Су-35, які перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків спостереження P-8A", - пише The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що це відбулося на тлі загострення напруженості між США та Росією щодо України.