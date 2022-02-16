Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал із України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми говоримо про серйозний економічний виклик. Для нашої економіки на сьогодні немає реальних макрозагроз щодо коливання курсу, щодо подальшого розкручування інфляції, але під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що це призводить до тиску на курс долара, а також на значні витрати Національного банку на підтримку стабільності.
Водночас, прем'єр наголосив, що незважаючи на "газовий шантаж", кібератаки, часткову енергозалежність України, тиск на гривню через інформаційні атаки, додаткові ризики для інвестицій, панічні атаки та загрози іншого характеру, з якими Україна щодня стикається упродовж восьми років, влада шукає способи диверсифікації розвитку країни.
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А то новый генпрокурор откусит буй
дальше его слова
"давайте представим себе что путин сегодня напал. не ночью. не с утра. в обед. или вечером. и дальше что? вся власть организовывает праздник. шмыгаль на круглом столе с журналистами, зеленский вместе с "силовым блоком" ужинает в мариуполе, руководство верховной рады вообще потерялось. и дальше что?"
А в олігархів всяких типу Ахметова, Коломойського, Новінського всьо в шоколаді!
Дефективне,віднови аналогове ТБ та радіоточки в кожну оселю,щоб ти і такі ж самі полудурки з кму,ВРУ, і решта сн могли керувати країною під час нештатних ситуацій.Вчора хакнули провайдера і все,нуль інформації.Фьодоров,кібервойско і решта розповідей барона Мюнгаузена.
ты точно также брехню рассказываешь, как и твоя моника... Инвесторы , видя морды ваших предложенных "инвест.нянь" , правильно делают, решая "перепрятать" свои деньги в другие, более цивилизованные страны ... и вашей вороватой прислуге никто не верит, даже украинцы ...нет ни одного дня, чтобы вы не "обо#рамшись"... И ты знаешь, чем для вас это закончится...
Не смущает, что причина и следствие перепутаны.
Или зеленая,команда хочет, чтобы инвестор выводил свои капиталы под свист пуль?
Для любого инвестора безопасность капитала стоит на первом месте, а задача любого правительства предупреждать своих граждан даже о малейших угрозах. Всё абсолютно логично. Тем более, что в отличии от непуганных идиотов западные аналитики могут оценивать данные своей разведки и делать свои выводы.
И ваше дело прислушиваться к ним или нет.
И дело инвестора выводить или не выводить СВОИ деньги.
Реальная проблема - это совковая ментальность украинской власти, одним из признаков которой является инфантилизм.
https://m.youtube.com/watch?v=dPVA3Kru8BA