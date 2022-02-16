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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України, - Шмигаль

Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України, - Шмигаль
Фото: Рейтер

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал із України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говоримо про серйозний економічний виклик. Для нашої економіки на сьогодні немає реальних макрозагроз щодо коливання курсу, щодо подальшого розкручування інфляції, але під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це призводить до тиску на курс долара, а також на значні витрати Національного банку на підтримку стабільності.

Водночас, прем'єр наголосив, що незважаючи на "газовий шантаж", кібератаки, часткову енергозалежність України, тиск на гривню через інформаційні атаки, додаткові ризики для інвестицій, панічні атаки та загрози іншого характеру, з якими Україна щодня стикається упродовж восьми років, влада шукає способи диверсифікації розвитку країни.

Також читайте: Кабмін працює у Києві, в режимі 24/7. Ніяких фейкових евакуацій та паніки не допускаємо, - Шмигаль

Автор: 

інвестори (445) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+20
А может бородатую няню испугались? И его кукол.
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16.02.2022 20:16
+20
Уходят не инвесторы. Скидывают долговые бумаги. Больше никто не хочет давать зеленым в долг. Осталась только срочная помощь от США и Европы на противодействие агрессии.
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16.02.2022 20:19
+12
Шмигаль! Треба менше жерти і красти!
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16.02.2022 20:21
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Похоже в этом и был план *****.
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16.02.2022 20:16 Відповісти
Уходят не инвесторы. Скидывают долговые бумаги. Больше никто не хочет давать зеленым в долг. Осталась только срочная помощь от США и Европы на противодействие агрессии.
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16.02.2022 20:19 Відповісти
и в этих условиях не назначить руководителя САП будет преступлением
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16.02.2022 20:28 Відповісти
Нельзя не своего. Он сразу много вопросов начнет задавать Чего стоит последний случай с объездной Киева. Там сидеть не пересидеть. И это только один эпизод из тысяч.
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16.02.2022 20:31 Відповісти
Заспокойтеся, то "шмиґаль" готує собі виправдання для економічних провалів.
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16.02.2022 20:25 Відповісти
Скажите, а зачем нам на данный момент инвестиции ? Раширять "Зелёную энергетику" ? Так уже вроде нарасширялись. Увеличивать добычу сырья на импорт ? Или производство зерновых для комбикормов в Эмиратах ? Может хватит национальными сокровищами побрасываться ради кучки подонков в экономике.
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16.02.2022 20:48 Відповісти
Инвесторы уходят из-за Зебила и его "инвестнянь"Инвесторы уходят из-за Зебила и его "инвестнянь"
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16.02.2022 20:53 Відповісти
А может бородатую няню испугались? И его кукол.
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16.02.2022 20:16 Відповісти
арселорівці не дадут соврать
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16.02.2022 20:17 Відповісти
а загроза це жаднючий карабас барабас
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16.02.2022 20:16 Відповісти
бобик, а ты кого больше любишь - Владимир Ссанича или Владимир Владимировича?
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16.02.2022 20:23 Відповісти
Может нужно зеленым перестать так откровенно воровать на "большой афере" в обход государственного контроля? На Западе не слепые и все прекрасно видят. Даже своя счетная палата насчитала около 30 млрд. сворованных ковидных средств.
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16.02.2022 20:23 Відповісти
Гітлер будував дороги, Сталін збирався воювати, Гітлер молодець.
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16.02.2022 20:34 Відповісти
Дороги строить и воровать дико на дорогах - это совсем разные вещи. В Московии и в Италии мафия тоже любит "строить" дороги. Во сколько раз выросла "вдруг" цена 1 километра? Золотые стали километры при дерьмовом качестве работ.
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16.02.2022 20:35 Відповісти
А если эта "держава" с 2014 года захватила земли Украины,уже 8 лет убивает украицев,постоянно врет,а теперь стянула свои войска к границе.Вали на срунет,перестань тут каждый день унижаться.
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16.02.2022 20:35 Відповісти
Ну вот,это было вполне предсказуемо. Теперь враги зеленой слизи - США и ВБ, а не дикари.
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16.02.2022 20:31 Відповісти
Салям, брате. Сегодня включил канал "Украина". Сидит в студии узкоязычное )(уйло и вылизывает очко рыжему нетатарину. Противно до рвоты. В Мариуполе сегодня был "ЦЫРК". ахметов приехал. Город таким чистым даже при приезде зебуина не был.
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16.02.2022 20:44 Відповісти
Ва - Алейкум Селям, брате. Не включай этот ящик. Я вот позавчера включил, а там на BBC Пристайко рассказывает, шо Украина может и отказаться от курса в НАТО. Плюнул и выключил. У меня ящик только шоб внуку Украинские мультики крутить с ютюба.
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16.02.2022 20:59 Відповісти
НАТО и ЕС прописано в Конституции. Меня начинает бесить это ЧМО в студии канала "Украина". Сын подводника, блеать!
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16.02.2022 21:04 Відповісти
Та не смотри ты ящик! Там, кроме нервов и геморроев, ничего нет. Лучше на стрельбище сьезди лишний раз.
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16.02.2022 21:08 Відповісти
Это то что кукарекало про крейсера и прочее критикуя полевой госпиталь мобильный когда его Делда на колоде резали в43м и который дёргает на амперию которая Смит и Вессон на смогла выпускать у себя 10 то ли 13 лет
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16.02.2022 21:29 Відповісти
Присмотрел себе Z-15. Дороговато для меня, даже в калибре НАТО. Но.. Заявку уже подал.
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16.02.2022 21:06 Відповісти
Ну так, цены на Украинские АР у вас просто конские. Тут ажиотаж спал, теперь запросто можно и за $700-800 найти. А вообще - правильно сделал, шо не калашоид, купишь - сразу почувствуешь разницу.
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16.02.2022 21:13 Відповісти
Макс, есть ОПЫТ. Есть как и что сравнивать. "Сайга" - я твоя труба шатал. АР15 - "тихо прийшов, тихо пішов". Точность в разы выше, звук в разы меньше. Как и отдача.
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16.02.2022 21:19 Відповісти
Я тут к Тавору присматриваюсь, втихаря от жены
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16.02.2022 21:34 Відповісти
Тавор производное от калаша. Или что? Какая модель?
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16.02.2022 21:36 Відповісти
Ну, скорее, не калаша, а Штурмгевер-44 и М-1 Гаранд. Вот Галил - это таки да, калашоид. Облизываюсь на Тавор Х95, в 5,56 НАТО.
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16.02.2022 21:46 Відповісти
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16.02.2022 21:48 Відповісти
Угу, только я буду брать с длинным ( 18,5 дюймов) утяжеленным стволом, marksman's.
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16.02.2022 21:54 Відповісти
Даже под АК патрон есть
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16.02.2022 21:50 Відповісти
Протупил. Перепутал с Галилом. Старею, блин. Тавор, да еще и булл-пап - классная игрушка.
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16.02.2022 21:45 Відповісти
говорят газами травит прямо в лицо имей в виду
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16.02.2022 23:20 Відповісти
Я тоже такое слышал, поэтому сначала в нашем стрелковом клубе отстреляю пару сотен патронов, из их ствола. Уже дату назначил, в апреле.
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16.02.2022 23:23 Відповісти
Можно подумать, что Шмыгаль, министры, нардепы, олигархи.... держат деньги в гривне в "Ощад" или "Укргаз" банках.....
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16.02.2022 20:20 Відповісти
Шмигаль! Треба менше жерти і красти!
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16.02.2022 20:21 Відповісти
Бенину хлеблрезку заткнуть надоть...
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16.02.2022 20:21 Відповісти
кто этой зеленой лжи еще верит ?
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16.02.2022 20:21 Відповісти
Третя частина колишніх 73 відсотків зебілів. 😊 Але хтось із двох, або Шмигаль, або Свириьенко (перша віце-прем'єр) бреше! Можливо, брешуть ибидвоє. Бо один плачетьсч, а друга рапорту про безпрецедентний ріст економіки.
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16.02.2022 20:47 Відповісти
пристрели гетьманцева и аграхимию с их безумными идеями и прокладками и инвесторы не будут убегать
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16.02.2022 20:22 Відповісти
Опять піндоси винуваті ? нагнітають падли Україну джавепінами і іншими воєнними плюшками, не дають чмирьонишу заглянути в очко Пуйла і договоритись десь посередині
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16.02.2022 20:23 Відповісти
Піндоси всю малину Зеле з капітуляцією обοςραли. Так він не вкластися в ті терміни, що Путлеру обіцяв.
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16.02.2022 21:58 Відповісти
так понимаю в економике звизда из-за проклятого Запада, а не из-за пирамиды ОВГЗ и великого крадівництва во главе с Игорь Валеричем?
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16.02.2022 20:25 Відповісти
Шмаркле, у нас загроза не інформаційна, а - ВІЙСЬКОВА.... як на мене, набагато суттєвіша....
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16.02.2022 20:27 Відповісти
Нашли на кого списать свои провалы.
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16.02.2022 20:31 Відповісти
Побольше налогов и ничего не вывезут. Гетманцев поддержит.
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16.02.2022 20:31 Відповісти
Как любят белое переводить в черное. причем тут недоразумение, конечно нагнетание дало свой результат и ощутимый, реальные действия реально оценивайте. А то. как то по детски смотрится. Не красиво.
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16.02.2022 20:33 Відповісти
Не воруй

А то новый генпрокурор откусит буй
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16.02.2022 20:34 Відповісти
еще одно чучело. "информационные" у него угрозы. клоун туда братьев-дегенератов набрал
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16.02.2022 20:34 Відповісти
смотрю прямой. выступает морпех мобилизованный три месяца назад
дальше его слова

"давайте представим себе что путин сегодня напал. не ночью. не с утра. в обед. или вечером. и дальше что? вся власть организовывает праздник. шмыгаль на круглом столе с журналистами, зеленский вместе с "силовым блоком" ужинает в мариуполе, руководство верховной рады вообще потерялось. и дальше что?"
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16.02.2022 20:34 Відповісти
ну шо Вы понимаете какое х-ло видосики вот самое главное и свою харю по всем каналам сует Бл@ть не по завтракать не по обедать не поужинать ни нормально телевизор посмотреть кругом это у@бище и комарилья
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16.02.2022 20:41 Відповісти
Відмазку за свої провали вже придумали зелені шмарклі!
А в олігархів всяких типу Ахметова, Коломойського, Новінського всьо в шоколаді!
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16.02.2022 20:35 Відповісти
Какие инвесторы,у нас нет инвесторов,это обыкновенные спекулянты финансирующие, под проценты, расходы типа зарплат наглядрадовцам,крузаки депутатам и дивизию головорезов охраняющую от народа помощников сивковича засевших в раде.
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16.02.2022 20:37 Відповісти
Що я вчора й писав але купа ідіотів накинулася доводити що я неправий, до чмигаля тепер йдіть доводьте.
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16.02.2022 20:40 Відповісти
Якби такий ідіот як ти весь свій час на посаді розвивав ракетні війська і систему ппо а не думав сракою,дією,******** то не було б ні інформатак,ні звичайних атак а інвестори б тільки збільшували свій капітал в Україні..
Дефективне,віднови аналогове ТБ та радіоточки в кожну оселю,щоб ти і такі ж самі полудурки з кму,ВРУ, і решта сн могли керувати країною під час нештатних ситуацій.Вчора хакнули провайдера і все,нуль інформації.Фьодоров,кібервойско і решта розповідей барона Мюнгаузена.
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16.02.2022 20:41 Відповісти
Конечно инвесторы будут бежать сломив голову в страну где клоун презедент, где главой гбр является отпетый преступник, где лично през блокирует работу антикоррупционных органов, где депутаты монобольшинства дрочат или снимают шлюх в раде. шмыгаль сам свои наворованные денежки паркует где-угодно но только не в Украине. А в целом хороший у нас инвест климат - сингапур уже обзавидовался.
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16.02.2022 20:46 Відповісти
шмуль перешел на феню. инвесторы, ассоциации, ыксперды.... все как у наперсточников.
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16.02.2022 20:48 Відповісти
Всему свое время. Когда русня сама добьется собственного развала начнется инвестиционное соревнование за новые земли.
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16.02.2022 21:19 Відповісти
Видимо... Скоро???
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16.02.2022 21:23 Відповісти
Это зависит сколько вы терпеть маразм маразматика терпеть готовы.
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16.02.2022 21:28 Відповісти
Не, я про то , когда русня саморазвалится. Скоро?
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16.02.2022 21:36 Відповісти
...но это не потому что х**ло держит 150 000 войск нацеленных на Украину, а потому, что Запад недружественно нагнетает...
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16.02.2022 21:43 Відповісти
Бдин. Никто ничего специально не держит. Учения есть. Ну и всё. Расслабьтесь и забейте. Пересiчному грамадянiну ништо не загрожувае.
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16.02.2022 22:02 Відповісти
Зеля, Беня та Шмігаль не пробували красти менше?
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16.02.2022 21:43 Відповісти
Може є сенс подати до суду? Ваші слова ж мають документальне підтвердження, чи як?
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17.02.2022 00:38 Відповісти
Арахамия - Офшоры это нормально. У нас куда угодно выводят капитал депутаты, чиновники, суды заменены инвестнянями - какой долб#** инвестор сюда придет?
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16.02.2022 22:00 Відповісти
Шмуль, не п...ди..😡
ты точно также брехню рассказываешь, как и твоя моника... Инвесторы , видя морды ваших предложенных "инвест.нянь" , правильно делают, решая "перепрятать" свои деньги в другие, более цивилизованные страны ... и вашей вороватой прислуге никто не верит, даже украинцы ...нет ни одного дня, чтобы вы не "обо#рамшись"... И ты знаешь, чем для вас это закончится...
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16.02.2022 22:12 Відповісти
Шмыгаль: "...инвесторы СТАРАЮТСЯ вывести свой капитал из Украины". Ну и как? У них это получается?
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16.02.2022 22:28 Відповісти
С..а!!! А ви не знали, що війна не краща умова для інвесторів! "Професіонали" в Україні вісім років війна і загострення могло відбутись будь якої миті. Це ви, не економічно, не фінансово, не підготовили державу до загострення військового конфлікту. Але ні, ви ж не можете цього визнати! А тепер звинувачуєте Захід, якій не тільки допоміг втримати агрессора, а по суті виконував вашу роботу як уряда. Бо ваш пріоритет не обороноздатність держави, і навіть не популістичні соціальні виплати, а пріоритет "Велике крадівництво" де бабло попилити можна! Сволота!
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16.02.2022 23:06 Відповісти
Я, извиняюсь, информационных угроз или военных угроз мордора?
Не смущает, что причина и следствие перепутаны.
Или зеленая,команда хочет, чтобы инвестор выводил свои капиталы под свист пуль?
Для любого инвестора безопасность капитала стоит на первом месте, а задача любого правительства предупреждать своих граждан даже о малейших угрозах. Всё абсолютно логично. Тем более, что в отличии от непуганных идиотов западные аналитики могут оценивать данные своей разведки и делать свои выводы.
И ваше дело прислушиваться к ним или нет.
И дело инвестора выводить или не выводить СВОИ деньги.
Реальная проблема - это совковая ментальность украинской власти, одним из признаков которой является инфантилизм.
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17.02.2022 00:36 Відповісти
Это видео объяснит весь Блеф Кремля и Белого Дома

https://m.youtube.com/watch?v=dPVA3Kru8BA
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17.02.2022 03:30 Відповісти
 
 