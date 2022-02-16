Німеччина планує збільшити контингент у моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі, - Бербок

Німеччина планує збільшити кількість своїх представників у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на сході України та закликає інші країни зробити теж саме.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Місія ОБСЄ на сході України, "очі та вуха міжнародної спільноти", відіграє важливу роль та "особливо потрібна в такі критичні моменти для створення прозорості та запобігання загрозливих непорозумінь", - підкреслила Бербок.

Вона зазначила, що деякі країни останніми днями з міркувань безпеки відкликали свій персонал з СММ. "Ми не лише плануємо залишити наш персонал на місці, ми пробуємо надати ще додатковий персонал і вмовляємо до цього наших партнерів, щоб місія могла продовжувати свою важливу роботу в такій важкій ситуації", - заявила Бербок.

Глава МЗС ФРН наголосила на важливості скоординованої позиції в ЄС стосовно кризи між Росією та Україною. Бербок зауважила, що вони разом з австрійським колегою були в Україні з окремими візитами минулого тижня та передали спільне послання – про те, що підтримка суверенітету України та збереження європейської безпекової архітектури є засадами всіх переговорів. До них належить також визнання права всіх країн самим обирати свій шлях розвитку та "всіх людей на континенті - жити без страху перед війною".

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Німецька міністр зауважила, що відведення російських військ було б добрим сигналом. "Ми будемо уважно слідкувати, чи будуть ці оголошення втілені в справи. Адже це Росія - той хто має зробити кроки до деескалації", - підкреслила дипломат. Бербок повторила, що вихід з нинішньої вибухонебезпечної ситуації може бути знайдений лише шляхом діалогу.