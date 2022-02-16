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Трьом бандитам, пов'язаним із фірмою "авторитета" Петровського (Наріка), які напали на журналістів у Дніпрі, повідомлено про підозру, - прокуратура

Трьом бандитам, пов'язаним із фірмою

Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури .

За даними слідства, група журналістів "Української правди" прибула до VIP–терміналу аеропорту міста Дніпро, де почали знімати репортаж на власні телефони. На території терміналу в той час перебувало четверо чоловіків, які вимагали припинити зйомку. Застосувавши силу та погрожуючи ножем, вони отримали доступ до відзнятих відеоматеріалів, які видалили з телефону.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває, встановлюється особа, яка погрожувала вбивством одному з журналістів (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам погрожував Олександр Петровський на прізвисько "Нарік", який їхав на день народження Коломойського, - журналіст Ткач розповів про напад у Дніпрі

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

Автор: 

Дніпро (3264) напад (1118) прокуратура (3671) Ткач Михайло (136)


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А ті особи пошлють вас нахер,ото і все,первий раз ,чи що?!
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16.02.2022 22:12 Відповісти
Журналисты порешали баньдюганов.
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16.02.2022 22:24 Відповісти
отех пузатых мусорков тож надо привлекать...
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16.02.2022 22:39 Відповісти
"Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів" - та чи вони мають імена та конкретні посади в конкретних організаціях? Чи, як завжди, безіменні раби божі?
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17.02.2022 02:53 Відповісти
А почему не арестовали,беня не разрешил?
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17.02.2022 06:14 Відповісти
підозра...запобіжний захід, сізо 2 місяці, з правом внесення залога.... ото так все буде, внесуть гроші і відпустять..все як завжди...(( а що з тими людьми які виконували роль поліцейських? ну виходить що вони справжні....але вони нічого не робили на захист журналістів...((
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17.02.2022 08:56 Відповісти
 
 