Трьом бандитам, пов'язаним із фірмою "авторитета" Петровського (Наріка), які напали на журналістів у Дніпрі, повідомлено про підозру, - прокуратура

Трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури .

За даними слідства, група журналістів "Української правди" прибула до VIP–терміналу аеропорту міста Дніпро, де почали знімати репортаж на власні телефони. На території терміналу в той час перебувало четверо чоловіків, які вимагали припинити зйомку. Застосувавши силу та погрожуючи ножем, вони отримали доступ до відзнятих відеоматеріалів, які видалили з телефону.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває, встановлюється особа, яка погрожувала вбивством одному з журналістів (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 КК України).

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Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.