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Новини Війна
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Головні новини 16 лютого: війська РФ залишаються біля кордонів, Паш не їде на Євробачення

Головні новини 16 лютого: війська РФ залишаються біля кордонів, Паш не їде на Євробачення

Російські війська лишаються біля кордонів, Паш не поїде на Євробачення, Україна виборола першу медаль на Олімпіаді - головні новини 16 лютого.

Росія бреше про відведення військ від українських кордонів

Міністерство оборони Росії звітує про повернення військ у місця постійної дислокації та навіть публікує відео (приміром, таке і таке). Але де і коли саме знято ці кадри - визначити неможливо. От, приміров, в окупованому Криму війська нібито відводять. Але насправді їх перекидають на пункт базування, розташований біля російсько-українського кордону.

Ані українська розвідка, ані розвідки країн-партнерів не підтверджують інформацію про відведення сил РФ: про це говорять Зеленський, Столтенберг та Блінкен.

Де саме і які саме російські війська розташовані - можна побачити тут.

Росіяни звинуватили Україну в "заборонених методах війни"

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі, внаслідок яких, як твердять росіяни, загинули та були поранені "тисячі мирних жителів", у тому числі російськомовних.

Прессекретар Путіна Пєсков заявляє про високу загрозу "нападу українських сил" на "Л/ДНР".

Кібератака триває

Державні вебресурси продовжують DDoSити, але вони вже відновили свою роботу. Атака, що сталася напередодні, була найбільшою в українській історії. СБУ бачить у ній слід іноземних спецслужб.

Свіжі рейтинги

За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%. Бойко міг би отримати 8,3%, Разумков - 7,2%, Мураєв - 6,5%, Смешко - 6,1%, Гройсман - 4,8%, Ляшко - 3,9%.

Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%.

Коломойський бачить ведучу "плюсів" Мосейчук кандидаткою в президенти

Він заявив, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.

Аліна Паш не представлятиме Україну на Євробаченні

"Суспільне" дискваліфікувало співачку за фальшиву довідку. Вона заявила, що й сама знімає свою кандидатуру, адже не готова витримувати хвилю хейту в інтернеті. А також вибачилася перед українцями, сказала, що не розуміє, звідки "член її команди" взяв підробний документ та повідомила, що розриває співпрацю зі своїм директором.

Перша медаль України на Олімпіаді

Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики. "Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль", - сказав він.

Сьогодні ж - перший допінг-скандал: в організмі української лижниці Валентини Камінської виявили одразу дві заборонених речовини.

Автор: 

Євробачення (604) кіберзлочин (810) Коломойський Ігор (3122) Олімпіада (687) рейтинг (1650) росія (65007) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+4
Потеря суверенных территорий - это страшно, и это тяжело.
Но Кремлем запланировано для Украины нечто пострашнее территориальных потерь: Украину хотят лишить ее национальной истории, а, значить, нацинальной самоидентификации, то есть лишить украинцев их нации.
Согласно идеологам Кремля, "настоящая" Украина - это ЛДНР, и именно к ЛДНР и будут просоединять "малороссию", а не ЛДНР будут воссоединять с Украиной.
Кремлевскими пропагандистами усиленно разрабатывается миф кремлевских идеологов о том, что никакой Украины не было и нет, что "Украину придумал Ленин после 17-го года", что была какая-то загадочная "малороссия", а украинский язык выдуман австрийцами да поляками.
Сосласно данной доктрине, ЛДНР - это и есть истинная Украина, где все, "как было в СССР", "дружба народов", "мир во всем мире", "пролетариат - гегемон" и все такое прочее прочее (недаром Кива в советской шапке-ушанке ходит с красной звездой).
Партия Слуга Народа, как Вы понимете, суседями на корню вся скуплена.
С украинскими олигархами у суседей полное взаимопонимание.
И лишь Порошенко с ВСУ "мешаются под ногами" и препятствуют осуществлению этого блестящего стратегического плана по полному уничтожению самоидентификациим, а, значит, и страны, Украины.
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17.02.2022 06:43
+3
Пусть лучше сразу лезут в свои передвижные "освенцимы" и там зажмуриваются в пепел
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17.02.2022 00:53
+2
дегенераты-маньяки правят миром
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17.02.2022 00:18
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От, приміром, в окупованому Криму війська нібито відводять... - а там есть шо отводить, бо 6 десантных кораблей, битком набитые , прибыли в Крым.
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16.02.2022 23:42 Відповісти
Напомню, что кремль 3 раза объявлял о выводе войск из Сирии. И после каждого такого заявления Хутина численность войск и техники в Сирии только увеличивалась...
А тем временем русня, сегодня и вчера наводит пантонные мосты через реку Припять что в РБ - а это ровно 6 км. до границы с Украиной ...
Столтенберг: "Несмотря на заявления Москвы мы не видим признаков деэскалации на земле, ни уменьшение войск, ни техники. У россии есть огромные силы, готовые к атаке. Наращивание военной мощи вокруг Украины является самой большой концентрацией сил в Европе со времен холодной войны." ...Отвод войск !? Продолжаем верить Куйлу и Клоуну да продажным СМИ..ну-ну..
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17.02.2022 00:29 Відповісти
Говорят, в 4-х км те понтоны - от границы. Кста, кто-та говорил, шо они станут легкой добычей у наших маталлистов, если кацапа решится дерзнуть (течение). Верьте в третью неопознанную силу и стойкость нашей Армии. Из-за этого у драныкоедов будет неурожай на бульбу.
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17.02.2022 00:33 Відповісти
Вон ихтамнеты спрашивают в соцсетях :
- а вообще, какая там погода на Украине? Какой камуфляж нам надевать?
Мы отвечаем им по "братски" :
- Лучше всего одевайте черный пластиковый мешок.Удобно.Дешево.Практично.
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17.02.2022 00:50 Відповісти
Пусть лучше сразу лезут в свои передвижные "освенцимы" и там зажмуриваются в пепел
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17.02.2022 00:53 Відповісти
Так и передайте им.
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17.02.2022 00:54 Відповісти
- Лучше всего одевайте черный пластиковый мешок.Удобно.Дешево.Практично. - Вы шо, считаете , шо их будут закапывать по пояс, в целлофане, за руки взявшихся , чтобы без оградки? А бульдозерной канавы, в чем есть, не хо-хо?.
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17.02.2022 00:58 Відповісти
Ну еще Украинцы просят военнослужащих ихтамнетов , сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, ну чтоб это все обрело хоть какой-то смысл *** !!!.. Правда кроме танкистов - им не нужно. У них по ходу ВСЕ бессмысленно будет..
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17.02.2022 01:04 Відповісти
Я думаю, шо когда танки ластоногих расплывутся лужами расплавленного метала, то лучше пусть поберегут те семена их отпрыски на потом, бо кто будет решения Гааги выполнять - окультуривать разрушенное, контрибуцией выплачивать... Помните пленные фрицы настроили двухэтажек и брукованих дорiг?
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17.02.2022 01:11 Відповісти
Потеря суверенных территорий - это страшно, и это тяжело.
Но Кремлем запланировано для Украины нечто пострашнее территориальных потерь: Украину хотят лишить ее национальной истории, а, значить, нацинальной самоидентификации, то есть лишить украинцев их нации.
Согласно идеологам Кремля, "настоящая" Украина - это ЛДНР, и именно к ЛДНР и будут просоединять "малороссию", а не ЛДНР будут воссоединять с Украиной.
Кремлевскими пропагандистами усиленно разрабатывается миф кремлевских идеологов о том, что никакой Украины не было и нет, что "Украину придумал Ленин после 17-го года", что была какая-то загадочная "малороссия", а украинский язык выдуман австрийцами да поляками.
Сосласно данной доктрине, ЛДНР - это и есть истинная Украина, где все, "как было в СССР", "дружба народов", "мир во всем мире", "пролетариат - гегемон" и все такое прочее прочее (недаром Кива в советской шапке-ушанке ходит с красной звездой).
Партия Слуга Народа, как Вы понимете, суседями на корню вся скуплена.
С украинскими олигархами у суседей полное взаимопонимание.
И лишь Порошенко с ВСУ "мешаются под ногами" и препятствуют осуществлению этого блестящего стратегического плана по полному уничтожению самоидентификациим, а, значит, и страны, Украины.
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17.02.2022 06:43 Відповісти
Свеженькая новость !!!!
СБУ: россия опять наращивает военные силы вдоль всей приграничной полосы...
Отвод войск - наглое вранье !!!
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17.02.2022 00:33 Відповісти
Кацапам верить - себя не уважать. Но ответка будет неотвратимой , жесткой и блискавичною.
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17.02.2022 00:36 Відповісти
Последняя новость из каазлабада... Ухажеры-злидарi тырят на заводе платы от програмного управления токарными станками. Контакты переплавляют в серебро и делаю для своих ракух колца.
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17.02.2022 00:38 Відповісти
Кста, а шо это кондом попритих, со своим знатным вангованием, дурачок учился в одном подколодном московском заведении вместе со спальчевским с Евролаба. Тока спальчика направили, по окончании, в Камбоджу, шо ля, а всплыли оба в Украине.
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16.02.2022 23:47 Відповісти
Зы...Спальчик свою молоденькую шлюшку наградил байстрюками, бросив официальную жену с детками... А шлюшку поселил В вилле НА МАЙОРКЕ, понятно , шо на незарегистрированной, для оподаткування в УКРАИНЕ.
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16.02.2022 23:51 Відповісти
Слава богу, шо ватницу сняли с Евровидения, ще б одне позорисько було, а то понты стала клеить, шо извиняется и сама себя устраняет с Евровидения.
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16.02.2022 23:53 Відповісти
Госдума положила на стол Путину маляву о "признании ЛДНР", на которую у него 30 дней. Далее последует признание "ЛНДР" "настоящей Украиной", а киевская власть - "оккупационным режимом".
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17.02.2022 00:10 Відповісти
Все верно.. И я еще добавлю немного "оптимизма" -
СММ ОБСЕ в Украине
Основная часть иностранного персонала «неожиданно» воспользовалась предоставленной возможностью и "ПОШЛИ В ОТПУСКА"................
Точнее, почти все выехали, кроме представителей эРэФии и некотор\стран СНГ...
Фактически осталась ТОЛЬКО кацапская миссия ОБСЕ....
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17.02.2022 01:14 Відповісти
Да, шантаж полностью достиг своих целей. Собственно, Москва усердно сколачивает СССР-2.0 . Сейчас для этого уникальная возможность: в Белом Доме старый человек, который уже почти ничего не помнит; Запад в целом выстрелил себе в голову "ковидной" афёрой, и слаб как никогда; цены на энергоносители очень велики; Германия и Франция полностью зависимы от российского газа; а теперь ещё и союз с Китаем: китайцам нужен Тайвань, Москве нужна Украина. Учитывая с какой скоростью и сверканием пяток байденовская администрация драпает отовсюду (Афганистан, Украина), они сдадут Тайвань без боя, после чего Америка теряет нужную ей степень контроля над Тихим океаном. Китайцы превратят Тайвань в свою морскую, ядерную военную базу, как сейчас РФ сделала с Крымом.
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17.02.2022 01:28 Відповісти
да, Нас окружили кацапы !!! Но это означает для нас только одно - им тварям, от Нас уже не убежать !!! Слава Украине !!!
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17.02.2022 02:25 Відповісти
Вы оптимист, дружище...
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17.02.2022 02:29 Відповісти
Вивід військ з Афганістану запланував саме улюбленець всіх етнічних росіян Трамп. Як кажуть жителі РФ- ;Наш Трамп;.
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17.02.2022 07:35 Відповісти
Разве Трамп планировал оставить религиозным фанатикам вооружения на сумму более $ 80 миллиардов ?
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17.02.2022 07:37 Відповісти
дегенераты-маньяки правят миром
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17.02.2022 00:18 Відповісти
Их власть уменьшается с каждым днём... Вопрос в другом: как они вообще получили такую власть ? Нормальные люди были в спячке несколько десятилетий ?
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17.02.2022 00:31 Відповісти
в праздности
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17.02.2022 00:57 Відповісти
эта 🐷🐶 еще жива
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17.02.2022 06:58 Відповісти
Не важно выиграла бы Паш конкурс Евровидение с песней или нет. Выступление со стороны выглядит достойно и дорого. Но есть ПРИНЦИПЫ, а украинцы именно этим и отличаются от всего пост совка. И чувство собственного достоинства нации дороже чем победа на каком-то евровидение.(с)
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17.02.2022 00:21 Відповісти
Купа новин,а про масові гулянія і всенародну радість від нового вовкиного свята й не згадали.

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17.02.2022 00:48 Відповісти
У нас и без него есть Зеленi свята влiтку, а на Покрову - день захиснскiв Украiни. Ворога здолаемо, тодi й злуку вiднайдем.
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17.02.2022 01:05 Відповісти
На российских политических форумах иногда встречаются вменяемые, порядочные люди, которые недоумевают, что внимание уделяется Голодомору и блокаде Ленинграда, тогда как в СССР при Сталине регулярно мерли от голода все подряд, в большинстве регионов, так почему выделяют именно Украину и Питер?

Если такие собеседники повстречаются вам, то скажите им следующее.
Уголовное право четко различает убийство непредумышленное (manslaughter) и убийство предумышленное (murder). И хотя итогом обеих видов преступлений является гибель людей, однако тяжесть преступления оценивается по-разному и наказание (особенно сроки наказания) выносится судом разное.

Примером непредумышленного убийства является наезд пьяного идиота за рулем автомобиля на остановку общественного транспорта. Идиоту все равно, какая это остановка и кто конкретно на ней стоял, ибо эти люди для идиота - вовсе не люди, он их за людей не считает, а потому не замечает и в рассчет своих действий не принимает, померли - да и все.

Гибель людей от голода в Поволжских регионах во время войны и после войны - это убийство населения непредумышленное, людьми эти несчастные умершие от голода для советских властей не были, властям на них было наплевать, никто голодающих не считал. Население имело полное право искать картофельные очистки на помойке, разводить кроликов и даже, если повезло, получить разрешение на выезд из голодающего региона.

Голодомор и блокада Ленинграда - это предумышленное убийство населения голодом, это заранее задуманное преступление. Отличием от голода в Поволжье авляется наличие ЗАКОРДОНА, то есть мышеловки, из которой не могли никуда сбежать люди, проговоренные Сталиным умереть от голода. Никакого разрешение на выезд не давалось, никакого способа прокормиться не предоставлялось, населению был вынесен приговор умереть от голода и власти его выполняли методично и целеустремленно, ни на йоту не отклоняясь от плана.

В этом разница между Голодомором в Украине и блокадой Ленинграда со случаями массовых смертей от голода в других регионах СССР, это разница между предумышленным и непредумышленным убийством.
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17.02.2022 07:02 Відповісти
 
 