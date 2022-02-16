Головні новини 16 лютого: війська РФ залишаються біля кордонів, Паш не їде на Євробачення
Російські війська лишаються біля кордонів, Паш не поїде на Євробачення, Україна виборола першу медаль на Олімпіаді - головні новини 16 лютого.
Росія бреше про відведення військ від українських кордонів
Міністерство оборони Росії звітує про повернення військ у місця постійної дислокації та навіть публікує відео (приміром, таке і таке). Але де і коли саме знято ці кадри - визначити неможливо. От, приміров, в окупованому Криму війська нібито відводять. Але насправді їх перекидають на пункт базування, розташований біля російсько-українського кордону.
Ані українська розвідка, ані розвідки країн-партнерів не підтверджують інформацію про відведення сил РФ: про це говорять Зеленський, Столтенберг та Блінкен.
Де саме і які саме російські війська розташовані - можна побачити тут.
Росіяни звинуватили Україну в "заборонених методах війни"
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі, внаслідок яких, як твердять росіяни, загинули та були поранені "тисячі мирних жителів", у тому числі російськомовних.
Прессекретар Путіна Пєсков заявляє про високу загрозу "нападу українських сил" на "Л/ДНР".
Кібератака триває
Державні вебресурси продовжують DDoSити, але вони вже відновили свою роботу. Атака, що сталася напередодні, була найбільшою в українській історії. СБУ бачить у ній слід іноземних спецслужб.
Свіжі рейтинги
За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%. Бойко міг би отримати 8,3%, Разумков - 7,2%, Мураєв - 6,5%, Смешко - 6,1%, Гройсман - 4,8%, Ляшко - 3,9%.
Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%.
Коломойський бачить ведучу "плюсів" Мосейчук кандидаткою в президенти
Він заявив, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.
Аліна Паш не представлятиме Україну на Євробаченні
"Суспільне" дискваліфікувало співачку за фальшиву довідку. Вона заявила, що й сама знімає свою кандидатуру, адже не готова витримувати хвилю хейту в інтернеті. А також вибачилася перед українцями, сказала, що не розуміє, звідки "член її команди" взяв підробний документ та повідомила, що розриває співпрацю зі своїм директором.
Перша медаль України на Олімпіаді
Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики. "Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль", - сказав він.
Сьогодні ж - перший допінг-скандал: в організмі української лижниці Валентини Камінської виявили одразу дві заборонених речовини.
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А тем временем русня, сегодня и вчера наводит пантонные мосты через реку Припять что в РБ - а это ровно 6 км. до границы с Украиной ...
Столтенберг: "Несмотря на заявления Москвы мы не видим признаков деэскалации на земле, ни уменьшение войск, ни техники. У россии есть огромные силы, готовые к атаке. Наращивание военной мощи вокруг Украины является самой большой концентрацией сил в Европе со времен холодной войны." ...Отвод войск !? Продолжаем верить Куйлу и Клоуну да продажным СМИ..ну-ну..
- а вообще, какая там погода на Украине? Какой камуфляж нам надевать?
Мы отвечаем им по "братски" :
- Лучше всего одевайте черный пластиковый мешок.Удобно.Дешево.Практично.
военнослужащихихтамнетов , сосредоточенных у границ с Украиной на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, ну чтоб это все обрело хоть какой-то смысл *** !!!.. Правда кроме танкистов - им не нужно. У них по ходу ВСЕ бессмысленно будет..
Но Кремлем запланировано для Украины нечто пострашнее территориальных потерь: Украину хотят лишить ее национальной истории, а, значить, нацинальной самоидентификации, то есть лишить украинцев их нации.
Согласно идеологам Кремля, "настоящая" Украина - это ЛДНР, и именно к ЛДНР и будут просоединять "малороссию", а не ЛДНР будут воссоединять с Украиной.
Кремлевскими пропагандистами усиленно разрабатывается миф кремлевских идеологов о том, что никакой Украины не было и нет, что "Украину придумал Ленин после 17-го года", что была какая-то загадочная "малороссия", а украинский язык выдуман австрийцами да поляками.
Сосласно данной доктрине, ЛДНР - это и есть истинная Украина, где все, "как было в СССР", "дружба народов", "мир во всем мире", "пролетариат - гегемон" и все такое прочее прочее (недаром Кива в советской шапке-ушанке ходит с красной звездой).
Партия Слуга Народа, как Вы понимете, суседями на корню вся скуплена.
С украинскими олигархами у суседей полное взаимопонимание.
И лишь Порошенко с ВСУ "мешаются под ногами" и препятствуют осуществлению этого блестящего стратегического плана по полному уничтожению самоидентификациим, а, значит, и страны, Украины.
СБУ: россия опять наращивает военные силы вдоль всей приграничной полосы...
Отвод войск - наглое вранье !!!
СММ ОБСЕ в Украине
Основная часть иностранного персонала «неожиданно» воспользовалась предоставленной возможностью и "ПОШЛИ В ОТПУСКА"................
Точнее, почти все выехали, кроме представителей эРэФии и некотор\стран СНГ...
Фактически осталась ТОЛЬКО кацапская миссия ОБСЕ....
Если такие собеседники повстречаются вам, то скажите им следующее.
Уголовное право четко различает убийство непредумышленное (manslaughter) и убийство предумышленное (murder). И хотя итогом обеих видов преступлений является гибель людей, однако тяжесть преступления оценивается по-разному и наказание (особенно сроки наказания) выносится судом разное.
Примером непредумышленного убийства является наезд пьяного идиота за рулем автомобиля на остановку общественного транспорта. Идиоту все равно, какая это остановка и кто конкретно на ней стоял, ибо эти люди для идиота - вовсе не люди, он их за людей не считает, а потому не замечает и в рассчет своих действий не принимает, померли - да и все.
Гибель людей от голода в Поволжских регионах во время войны и после войны - это убийство населения непредумышленное, людьми эти несчастные умершие от голода для советских властей не были, властям на них было наплевать, никто голодающих не считал. Население имело полное право искать картофельные очистки на помойке, разводить кроликов и даже, если повезло, получить разрешение на выезд из голодающего региона.
Голодомор и блокада Ленинграда - это предумышленное убийство населения голодом, это заранее задуманное преступление. Отличием от голода в Поволжье авляется наличие ЗАКОРДОНА, то есть мышеловки, из которой не могли никуда сбежать люди, проговоренные Сталиным умереть от голода. Никакого разрешение на выезд не давалось, никакого способа прокормиться не предоставлялось, населению был вынесен приговор умереть от голода и власти его выполняли методично и целеустремленно, ни на йоту не отклоняясь от плана.
В этом разница между Голодомором в Украине и блокадой Ленинграда со случаями массовых смертей от голода в других регионах СССР, это разница между предумышленным и непредумышленным убийством.