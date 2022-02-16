Головні новини 16 лютого: війська РФ залишаються біля кордонів, Паш не їде на Євробачення

Російські війська лишаються біля кордонів, Паш не поїде на Євробачення, Україна виборола першу медаль на Олімпіаді - головні новини 16 лютого.

Росія бреше про відведення військ від українських кордонів

Міністерство оборони Росії звітує про повернення військ у місця постійної дислокації та навіть публікує відео (приміром, таке і таке). Але де і коли саме знято ці кадри - визначити неможливо. От, приміров, в окупованому Криму війська нібито відводять. Але насправді їх перекидають на пункт базування, розташований біля російсько-українського кордону.

Ані українська розвідка, ані розвідки країн-партнерів не підтверджують інформацію про відведення сил РФ: про це говорять Зеленський, Столтенберг та Блінкен.

Де саме і які саме російські війська розташовані - можна побачити тут.

Росіяни звинуватили Україну в "заборонених методах війни"

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо нібито застосування Києвом "заборонених методів війни" на Донбасі, внаслідок яких, як твердять росіяни, загинули та були поранені "тисячі мирних жителів", у тому числі російськомовних.

Прессекретар Путіна Пєсков заявляє про високу загрозу "нападу українських сил" на "Л/ДНР".

Кібератака триває

Державні вебресурси продовжують DDoSити, але вони вже відновили свою роботу. Атака, що сталася напередодні, була найбільшою в українській історії. СБУ бачить у ній слід іноземних спецслужб.

Свіжі рейтинги

За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%. Бойко міг би отримати 8,3%, Разумков - 7,2%, Мураєв - 6,5%, Смешко - 6,1%, Гройсман - 4,8%, Ляшко - 3,9%.

Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%.

Коломойський бачить ведучу "плюсів" Мосейчук кандидаткою в президенти

Він заявив, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.

Аліна Паш не представлятиме Україну на Євробаченні

"Суспільне" дискваліфікувало співачку за фальшиву довідку. Вона заявила, що й сама знімає свою кандидатуру, адже не готова витримувати хвилю хейту в інтернеті. А також вибачилася перед українцями, сказала, що не розуміє, звідки "член її команди" взяв підробний документ та повідомила, що розриває співпрацю зі своїм директором.

Перша медаль України на Олімпіаді

Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики. "Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль", - сказав він.

Сьогодні ж - перший допінг-скандал: в організмі української лижниці Валентини Камінської виявили одразу дві заборонених речовини.