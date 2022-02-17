Шуляк про заяву Шольца щодо особливого статусу Донбасу та змін до Конституції: "Так точно не буде"

Парламент ніколи не знайде 226 голосів, щоб ухвалити спочатку проведення виборів на окупованому Донбасі, а потім - відновлення контролю за кордоном.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк сказала в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В тому порядку, як прописані Мінські домовленості (тобто, спочатку вибори, а потім кордон), – так точно не буде. На 100% парламент не знайде 226 голосів, щоб ухвалити таке законодавство", запевнила вона.

Шуляк наголосила, що позиція "Слуг народу" не змінилася "Спочатку повне припинення вогню, потім повне роззброєння територій, далі обов’язково Україна бере під контроль кордон, і лише потім ми говоримо про вибори, які можуть відбуватися виключно за українським законодавством. Яким чином провести вибори зараз? Яким чином на окуповані території поїдуть, наприклад, українські партії? Які можуть бути вибори під дулами кулеметів?" - сказала політик.

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Щодо слів канцлера Німеччини Шольца, який заявив, що президент України Зеленський пообіцяв йому обговорення в ТКГ законопроєктів про статус Донбасу та зміни до Конституції, Шуляк висловилася так: "Поки що ми не бачимо таких законів – у ВР їх немає. Тому, думаю, це більше просто слова з боку канцлера. Чи може бути обговорення? Так, може. Але це обговорення йтиме в тому ключі, про який я вже сказала: спочатку вивід всіх збройних формувань, кордони під контроль, і лише потім вибори. В такому порядку, думаю, ми можемо обговорювати і робити відповідні напрацювання".