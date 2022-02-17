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Шуляк про заяву Шольца щодо особливого статусу Донбасу та змін до Конституції: "Так точно не буде"

Шуляк про заяву Шольца щодо особливого статусу Донбасу та змін до Конституції:

Парламент ніколи не знайде 226 голосів, щоб ухвалити спочатку проведення виборів на окупованому Донбасі, а потім - відновлення контролю за кордоном.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк сказала в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В тому порядку, як прописані Мінські домовленості (тобто, спочатку вибори, а потім кордон), – так точно не буде. На 100% парламент не знайде 226 голосів, щоб ухвалити таке законодавство", запевнила вона.

Шуляк наголосила, що позиція "Слуг народу" не змінилася "Спочатку повне припинення вогню, потім повне роззброєння територій, далі обов’язково Україна бере під контроль кордон, і лише потім ми говоримо про вибори, які можуть відбуватися виключно за українським законодавством. Яким чином провести вибори зараз? Яким чином на окуповані території поїдуть, наприклад, українські партії? Які можуть бути вибори під дулами кулеметів?" - сказала політик.

Читайте: Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про статус Донбасу та щодо зміни Конституції, - Шольц. ВIДЕО

Щодо слів канцлера Німеччини Шольца, який заявив, що президент України Зеленський пообіцяв йому обговорення в ТКГ законопроєктів про статус Донбасу та зміни до Конституції, Шуляк висловилася так: "Поки що ми не бачимо таких законів – у ВР їх немає. Тому, думаю, це більше просто слова з боку канцлера. Чи може бути обговорення? Так, може. Але це обговорення йтиме в тому ключі, про який я вже сказала: спочатку вивід всіх збройних формувань, кордони під контроль, і лише потім вибори. В такому порядку, думаю, ми можемо обговорювати і робити відповідні напрацювання".

Автор: 

Донбас (22354) Шуляк Олена (129) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+24
Це говорить лише про одне. В нас в Україні президент України придурок і брехун. Через свою не досвідченість і щире бажання заглянути в очі Путіна , Зеленський попадає з одного залету в інший. Схоже на те, що президент Зеленський взяв собі за девіз не дня без залету, не дня без скандалу. Щоб заглянути в очі Путіну Зеленський наляпав Шольцу те що, хоче почути Путін. В Україні про це стало відомо. Розгорівся черговий( не знаю який вже за ліком) скандал, який треба терміново гасити. І тепер оця сцикуха Шуляк починає розказувати що ніякого закону про особливий статус не існує. Це якесь божевілля для України оці слуги народу, і їхній наркозалежний пахан.
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17.02.2022 00:45
+15
Зміцнення ЗСУ?
ЗЕбенським?
Да він скоріше удавиться чим дасть хоча б копійчину із Крадівництва
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17.02.2022 03:19
+13
тобто Шуляк стверджує що зеЛох - держзрадник та тріпло, який готовий піти на уступки путлеру..
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17.02.2022 01:07
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хто такий зебіл? і про який ти наратив говориш, там чорним по білому написано.
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17.02.2022 01:34 Відповісти
зебилы "по привычке" строят из себя идиотов, восклицая "кто такие зебилы"?)
глянь в зеркало
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17.02.2022 09:14 Відповісти
Кроме зебилов еще есть *********** свидейтели профффесора киві.
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17.02.2022 10:22 Відповісти
до речі, так) вони спочатку голосують за зеЛоха, а потім також верещать що "не розуміємо хто такі зебіли"
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17.02.2022 11:19 Відповісти
п.с. та мы знаем что в твое методичке из лахты "черным по белому написано")
именно поэтому ты повторяешь ВСЕ нарративы кремля о минске)
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17.02.2022 09:15 Відповісти
Пункт 9 прочитай
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17.02.2022 08:24 Відповісти
начни с ПЕРВОГО пункта, а не как все кацапи - с 9го
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17.02.2022 20:06 Відповісти
Так и будет. выборы согласно Конституции Украины могут быть только на территории где есть украинская власть и законы Украины.
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17.02.2022 01:24 Відповісти
так опять вы говно накидываете....ответ вменяемый - всё по делу...Зеленский наплёл(потому что в ложь Шольцомата я не верю) но эта Барышня всё верно сказала...
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17.02.2022 01:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607205182977338&id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 лютого о 22:31 ·

Шольц у Москві заявив, що Зеленський йому клявся, що скоро появляться всі необхідні для імплементації "Формули Штайнмайєра" закони. Зрозуміло, що йдеться про їх кремлівське "прочитання", коли обов'язки покладаються лише на Україну, а політична частина мала б опинитися перед безпековою.

В опі ніби це все вже почали заперечувати. Але, знаєте, я чомусь більше вірю канцлеру Німеччини, ніж нашим брехливим мерзотникам. Тим більше, що вже в Києві до цього прозвучали два викриття. Виявляється, закон про Перехідне правосуддя Зеленський відкликає на вимогу учасників Нормандії та Мінської ТКГ, насправді, там категорично проти була лише Раша. Про це сказав Макрон. У Зеленського також відбріхувалися. А ще в Києві Шольц подякував Зеленському, що той пообіцяв реалізувати УЗГОДЖЕНІ законодавчі пропозиції про ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ та про вибори на тих територіях. І в присутності канцлера Зеленський промовчав.

То, знаєте, при таких підкилимових домовленостях зейла з пуйлом, як на мене, буде краще, якщо Путлєр таки зараз визнає ці фейкові утворення. Загроз буде менше. та й підставиться тоді він, а не наше зрадливе непорозуміння. Про це я детальніше написав раніше. А тут просто ще один нюанс про нашу брехливу владу.
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17.02.2022 02:35 Відповісти
Тарас чорновіл зрадник і політична ригівська хвойда.
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17.02.2022 09:23 Відповісти
який дотепний бовдур, щойно вилупився, а вже ку-ка-рі-кає.
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17.02.2022 13:21 Відповісти
До вашого пвнячого кутка додався чорговол?
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17.02.2022 13:49 Відповісти
у зеленського є одна властивість - пздить одне, а робить зовсім інше. Будемо сподіватись це не буде винятком.
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17.02.2022 02:43 Відповісти
Здається скоро лідери держав будуть по черзі їздити в Київ підтримувати Україну та бити пику Кловуну за брехню 😢
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17.02.2022 03:23 Відповісти
Гибридному ворогу треба гибридно протистояти.Мінські угоди підписував не він.
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17.02.2022 09:24 Відповісти
Ніт.
Воно геть нічого не робить. Тіки *******.
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17.02.2022 10:23 Відповісти
От хай Росія і почне їх виконувать А ми - підтримаємо!
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17.02.2022 05:27 Відповісти
Ще й як вистрелимо , так як то наше 😡
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17.02.2022 07:57 Відповісти
В минских соглашениях была одна задача снизить эскалацию , на тот момент они это сделали. Теперь США и Британия выбивают последний аргумент военный у ***** ,а дальше король голый . Он пытается шантажировать признанием ордло но это неочём .
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17.02.2022 07:34 Відповісти
И о международной политике. Когда макроны с шольцами ради своей выгоды готовы пожертвовать Украиной, то это, извините, говенцом попахивает.
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17.02.2022 08:10 Відповісти
Не надо было подписываться. А теперь им Макрон виноват.
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17.02.2022 08:31 Відповісти
А що їм? Чого вони мають прагнути губити гроші через Україну? А от те, що наш президент, обраний 73% населення погоджується на все, щоб тільки його не відволікали від тупих відростків - оце тхне лайном. Принюхайтеся - 3 з 4 дорослих людей навколо вас тупе лайно.
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17.02.2022 10:13 Відповісти
Російською правильно буде "говнецом". І це - єдине, з чим я не згоден, решта - правильно...
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17.02.2022 11:42 Відповісти
Розумну шахрайську політику придумати "зелені", одні кажуть, що так, інші, що ні. А як вам подобається - вибирайте самі, у них є і те і інше.
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17.02.2022 08:11 Відповісти
неможна вживати в одному реченні "придумати" та "зелені". Це є оксюморон.
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17.02.2022 10:25 Відповісти
я предлагаю уже начинать троллить бюргеров с их предложениями о разделе Украины такими же предложениями о разделе Германии. Вот сразу после предложения о отделении Лугандона предлагать вернуть от Германии в Францию "свободолюбивые земли Саара", которые только в 1957 году были подарены Германии...
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17.02.2022 08:30 Відповісти
Логічно, але емоційно. От як тільки жителі Саара і Рура почнуть "водити хороводи" тоді так, можна буде поіронізувати.
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17.02.2022 09:44 Відповісти
То гіпотетичне ствердження.

А як щодо факту? Калінінград пам'ятаете?
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17.02.2022 10:26 Відповісти
Зеля після зустрічі в Омані 2 года готує зраду. А його посіпаки можуть можуть говорити все що завгодно. Головне- вони регулярно отримують гроші в конвертах.
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17.02.2022 08:33 Відповісти
Позиція цієї пані начебто правильна але я особисто не довіряю Янелоху якого вважаю здадником!!
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17.02.2022 08:36 Відповісти
Як показує життєвий досвід--перевиховати,навчити брехуна і базіку----НЕМОЖЛИВО ,Шут завжди брехав на сцені 95 кварталу,це стиль його життя,він завжди говорив ,що йому писали сценаристи,а своїх думок він НІКОЛИ не мав Жило собі і вміло тільки сміятись А грати роль Президента вже не може--тому кожний раз попадає в халепу АЛЕ ж Україна не сцена 95 кварталу??? ЧИ ВЖЕ СЦЕНА?
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17.02.2022 08:44 Відповісти
Зраду не допустимо... Зеля, ми все бачимо. В Україні не всі зедебіли
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17.02.2022 08:45 Відповісти
всеж ясно всім і ніхто не дозволить виконувати мінські угоди по россійському баченню.... бо це кінець УКРАЇНІ, а тому угоди по українському.або тоді навіщо та лндр нам!я знаю що всі адекватні українці так думають теж, бо інакше бути не може....((
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17.02.2022 08:45 Відповісти
З дулами чи без місцеве населення обере сепарню.
Подивіться як вони голосують на підконтрольних Україні територіях.
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17.02.2022 08:51 Відповісти
Пенси там гарно влаштувалися - отримують 2 пенсії.
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17.02.2022 09:45 Відповісти
Для особистого піару корабельні сосни можуть наговорити все, що завгодно, а голосувати вони будуть як Беня заплатить.
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17.02.2022 09:04 Відповісти
а чого ви не дивитесь в корінь проблеми ? Якщо чесно , то мені взагалі не зрозуміло чому більше всіх ратують за ці угоди саме кацапи !
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17.02.2022 09:09 Відповісти
Не треба розписуватись за Шуляк наперед - Ви ж не медіум. Поки що вона усе (майже) правильно говорить.
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17.02.2022 09:47 Відповісти
а хто таку послідовність підписав ?
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17.02.2022 09:05 Відповісти
Кучма.
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17.02.2022 09:09 Відповісти
Кучма пенсіонер , який сам рішень не приймав .
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17.02.2022 09:11 Відповісти
Він був уповноважений президентом.
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17.02.2022 09:48 Відповісти
це зрозуміло що він туди не сам прийшов , питання з ким все узгоджував ?
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17.02.2022 09:51 Відповісти
Сам перелік заходів у МД не такий страшний. Інша справа послідовність.
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17.02.2022 10:49 Відповісти
не зовсім ... як ви собі уявляєте виконання 9 пункту ? і чому той хто їх підписав з нашої сторони мовчить за їх принципове виконання , а лише кацапи волають ?
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17.02.2022 10:54 Відповісти
Ніяк.

" ... на підставі Закону України ..." - і все, процес до реальних виборів навіть не дійде.
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17.02.2022 11:48 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3140712/ya_osobysto_siv_i_pysav_tekst_minskyh_ugod_razom_iz_merkel_poroshenko
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17.02.2022 10:08 Відповісти
не можу відкрити . А хто писав і хто домовлявся то вся Україна знає .
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17.02.2022 10:18 Відповісти
А Вовочка такой. сказал и все. Давить будут со всех сторон
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17.02.2022 09:16 Відповісти
От малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата полностью подконтрольного кремлю через Дермока и т.д после провала закупок оборонпрома, слива спец операций, желание заглянуть в очко ботаксному и т.д а главное Сцикливого, Брехливого, Гнилого полностью не компитентного можно ожидать чего угодно, многие ЗЕБилы так и не поняли что натворили в 19 в силу своего слабоумия и по приколу....
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17.02.2022 09:50 Відповісти
моё мнение что кацапы ерунду спороли не выполнив первые два пункта минских соглашений , потому что оставшиеся 11 пунктов принесли бы Украине горя не меньше чем война . И на выполнении этого договорняка настаивают именно кацапы .
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17.02.2022 09:59 Відповісти
Германия никогда не была союзником Украины. Так же как и Франция. Эти страны больше союзники россии чем Украины, стран Балтии и даже Польши. С большим удовольствием они за российское бобло продадут и нас и всех восточных соседей. Так что все эти меркели, шольцы идут на ... со своими бредовыми идеями раздела Украины.
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17.02.2022 10:14 Відповісти
І чому це кажє жіночка яка від природи не має яєць, а не той хто повинен це казати усюди як "отче наш" президент Зеленський?!
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17.02.2022 11:08 Відповісти
А почему Петро Алексеич не занимается этим вопросом, он ведь там с перепугу на подписывал под диктовку Медведчука, а теперь из кустов тявкает....герой бл.....
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17.02.2022 11:09 Відповісти
Я, вот, понять не могу. Кто подписал минские соглашения? Порох. Кто их признал? США и ЕС. А теперь порохоботы громче всех обвиняют в этом Зелю. Л - логика
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17.02.2022 11:13 Відповісти
тобі й не зрозуміти простих речей, для цього потрібно мати розум)

"благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали."
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17.02.2022 18:29 Відповісти
как прописаны Минские договоренности (то есть сначала выборы, а потом граница),
тупая лохудра. если интим услуги за деньги, аналтабу, то подразумевается процесс подготовки, раздевание хотя бы! в Минских-прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и т.д. это твой наркоман в декабре 2019 подписал формулу Штангенциркуля, сначала выборы, потом остальное (интим не раздеваясь) претензии к нему.
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17.02.2022 11:17 Відповісти
а Петро Алексеич тут не при чём....он просто подписал...и фсё)))))))
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17.02.2022 11:37 Відповісти
неккк, тут ты при делах. тебя богатыря не хватало в окопах в 14-15! и подобных лохов73, которые разбежались, в основном на засРашку. Шоту Руставели читал? Каждый ЛОХ мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
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17.02.2022 12:31 Відповісти
ну да , я разбежался, а вся ваша порошенковская шобла... обоср....
Вот они герои твоего времени...где они?

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що колишній міністр оборони України Валерій Гелетей, котрого півкраїни асоціює лише з Іловайським котлом, купив собі нерухомість в Англії.
Придбаний маєток - це садиба в неоколоніальному стилі і неміряна кількість акрів землі навколо. Вартість садиби оцінюють в 23 мільйони фунтів стерлінгів.
Користувачі соцмереж зазначають, що купівля нерухомості в Англії - певний ритуал українських чиновників, які ідуть у відставку. Раніше, нерухомість на березі Темзи купив колишній Генеральний прокурор Олег Махніцький. Також, відомо про те, що нерухомістю на Туманному Альбіоні володіють більшість українських олігархів - Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук та інші.
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17.02.2022 13:27 Відповісти
Юрий Бутусов:

Новое расследование по сражению в Иловайске - командующий войсками сектора "Д" Петр Литвин дал интервью "Зеркалу недели", и Литвин подтверждает свои слова журналом боевых действий сектора "Д". Так вот: можно однозначно сделать вывод - ответственность за несвоевременное принятие решений, неадекватную оценку обстановки, за погибших несут прежде всего командующий АТО Виктор Муженко и министр обороны Валерий Гелетей. С них первых надо начинать определять меру вины. Потому что они владели обстановкой - и не среагировали.

https://zn.ua/internal/ilovaysk-rokovye-resheniya-_.html

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17.02.2022 13:33 Відповісти
много текста. простой вопрос-что ты лично делал осенью зимой 2013, весной летом 2014??? где ты был 24 августа 14 и феврале 2015. сколько денег пожертвовал на оборону, чем помогал в госпиталях?
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17.02.2022 14:53 Відповісти
24 августа был на параде в Киеве ....любовался фуражкой Гелетея)))))))
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17.02.2022 15:02 Відповісти
тогда мог увидеть на трибуне упомянутого Бутусова, который дотолкался до Порошенко, надрываясь вопил, что пиз...ц, враги наступают. тот в свою очередь задал вопрос Муженко, который сказал, что на 10 у него нет информации. давай дальше- сколько денег пожертвовал на оборону, чем помогал в госпиталях?
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17.02.2022 15:52 Відповісти
Этот недопрезидент и недоукраинец недобитый жидяра Зеленский , наверняка подпольно многое им( ЕС и США ) понаобещал .а может быть уже и подпольно подписал!!!
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17.02.2022 13:27 Відповісти
Потрібно задіяти агента Лоліту, він завжди може найти вихід з безнадійної ситуації, можливо напише Мінськ - 3, не з Меркель з кимось іншим...
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17.02.2022 13:49 Відповісти
це корабельна соска?
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17.02.2022 14:44 Відповісти
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