Шуляк про заяву Шольца щодо особливого статусу Донбасу та змін до Конституції: "Так точно не буде"
Парламент ніколи не знайде 226 голосів, щоб ухвалити спочатку проведення виборів на окупованому Донбасі, а потім - відновлення контролю за кордоном.
Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк сказала в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В тому порядку, як прописані Мінські домовленості (тобто, спочатку вибори, а потім кордон), – так точно не буде. На 100% парламент не знайде 226 голосів, щоб ухвалити таке законодавство", запевнила вона.
Шуляк наголосила, що позиція "Слуг народу" не змінилася "Спочатку повне припинення вогню, потім повне роззброєння територій, далі обов’язково Україна бере під контроль кордон, і лише потім ми говоримо про вибори, які можуть відбуватися виключно за українським законодавством. Яким чином провести вибори зараз? Яким чином на окуповані території поїдуть, наприклад, українські партії? Які можуть бути вибори під дулами кулеметів?" - сказала політик.
Щодо слів канцлера Німеччини Шольца, який заявив, що президент України Зеленський пообіцяв йому обговорення в ТКГ законопроєктів про статус Донбасу та зміни до Конституції, Шуляк висловилася так: "Поки що ми не бачимо таких законів – у ВР їх немає. Тому, думаю, це більше просто слова з боку канцлера. Чи може бути обговорення? Так, може. Але це обговорення йтиме в тому ключі, про який я вже сказала: спочатку вивід всіх збройних формувань, кордони під контроль, і лише потім вибори. В такому порядку, думаю, ми можемо обговорювати і робити відповідні напрацювання".
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именно поэтому ты повторяешь ВСЕ нарративы кремля о минске)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607205182977338&id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZUlufCDJdt6sjOKIaX_eL0bfFCoU1-2LFPT2Xl28q29YLFO7te4An8WbygaOqYcqSSVUr4lYC5uLCLF_QitgFs9UfOhl_661CNvG54iYN2pokua89XZQhePtflH81IVYuDdXoApcd6u2UzXQobtK4Wow96MuWRnPauFHGiD46y_7g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 лютого о 22:31 ·
Шольц у Москві заявив, що Зеленський йому клявся, що скоро появляться всі необхідні для імплементації "Формули Штайнмайєра" закони. Зрозуміло, що йдеться про їх кремлівське "прочитання", коли обов'язки покладаються лише на Україну, а політична частина мала б опинитися перед безпековою.
В опі ніби це все вже почали заперечувати. Але, знаєте, я чомусь більше вірю канцлеру Німеччини, ніж нашим брехливим мерзотникам. Тим більше, що вже в Києві до цього прозвучали два викриття. Виявляється, закон про Перехідне правосуддя Зеленський відкликає на вимогу учасників Нормандії та Мінської ТКГ, насправді, там категорично проти була лише Раша. Про це сказав Макрон. У Зеленського також відбріхувалися. А ще в Києві Шольц подякував Зеленському, що той пообіцяв реалізувати УЗГОДЖЕНІ законодавчі пропозиції про ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ та про вибори на тих територіях. І в присутності канцлера Зеленський промовчав.
То, знаєте, при таких підкилимових домовленостях зейла з пуйлом, як на мене, буде краще, якщо Путлєр таки зараз визнає ці фейкові утворення. Загроз буде менше. та й підставиться тоді він, а не наше зрадливе непорозуміння. Про це я детальніше написав раніше. А тут просто ще один нюанс про нашу брехливу владу.
Воно геть нічого не робить. Тіки *******.
А як щодо факту? Калінінград пам'ятаете?
Подивіться як вони голосують на підконтрольних Україні територіях.
" ... на підставі Закону України ..." - і все, процес до реальних виборів навіть не дійде.
"благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали."
тупая лохудра. если интим услуги за деньги, аналтабу, то подразумевается процесс подготовки, раздевание хотя бы! в Минских-прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и т.д. это твой наркоман в декабре 2019 подписал формулу Штангенциркуля, сначала выборы, потом остальное (интим не раздеваясь) претензии к нему.
Вот они герои твоего времени...где они?
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що колишній міністр оборони України Валерій Гелетей, котрого півкраїни асоціює лише з Іловайським котлом, купив собі нерухомість в Англії.
Придбаний маєток - це садиба в неоколоніальному стилі і неміряна кількість акрів землі навколо. Вартість садиби оцінюють в 23 мільйони фунтів стерлінгів.
Користувачі соцмереж зазначають, що купівля нерухомості в Англії - певний ритуал українських чиновників, які ідуть у відставку. Раніше, нерухомість на березі Темзи купив колишній Генеральний прокурор Олег Махніцький. Також, відомо про те, що нерухомістю на Туманному Альбіоні володіють більшість українських олігархів - Ринат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук та інші.
Новое расследование по сражению в Иловайске - командующий войсками сектора "Д" Петр Литвин дал интервью "Зеркалу недели", и Литвин подтверждает свои слова журналом боевых действий сектора "Д". Так вот: можно однозначно сделать вывод - ответственность за несвоевременное принятие решений, неадекватную оценку обстановки, за погибших несут прежде всего командующий АТО Виктор Муженко и министр обороны Валерий Гелетей. С них первых надо начинать определять меру вины. Потому что они владели обстановкой - и не среагировали.
https://zn.ua/internal/ilovaysk-rokovye-resheniya-_.html