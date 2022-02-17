Байден і Шольц обговорили посилення східного флангу НАТО в разі нападу РФ на Україну

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили українську кризу та розглянули питання посилення східного флангу НАТО на випадок вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації в галузі дипломатії та заходів стримування, а також зміцнення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два лідери також обговорили проведені ними раніше бесіди з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним і щодо "тривалого нарощування Росією військової присутності на кордонах з Україною".

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