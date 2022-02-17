У США анонсували зустрічі віцепрезидентки США Гарріс із Зеленським, Шольцом і Столтенбергом цього тижня

Віцепрезидентка США Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомляє The Hill.

Як заявили в адміністрації президента США, Гарріс та Зеленський зустрінуться в неділю. Також віцепрезидентка проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"У п'ятницю віцепрезидентка Гарріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцом і президентом Володимиром Зеленським", - заявив представник адміністрації президента США.

Під час свого візиту до Європи Гарріс виступить на конференції з промовою, присвяченою російській ескалації навколо України. Вона намагатиметься довести, що вторгнення РФ в Україну послабить Росію, а також розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

Крім того, очікується, що віцепрезидентка розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію та запевнить союзників у прихильності Північноатлантичного Альянсу.

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