У США анонсували зустрічі віцепрезидентки США Гарріс із Зеленським, Шольцом і Столтенбергом цього тижня
Віцепрезидентка США Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомляє The Hill.
Як заявили в адміністрації президента США, Гарріс та Зеленський зустрінуться в неділю. Також віцепрезидентка проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"У п'ятницю віцепрезидентка Гарріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцом і президентом Володимиром Зеленським", - заявив представник адміністрації президента США.
Під час свого візиту до Європи Гарріс виступить на конференції з промовою, присвяченою російській ескалації навколо України. Вона намагатиметься довести, що вторгнення РФ в Україну послабить Росію, а також розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.
Крім того, очікується, що віцепрезидентка розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію та запевнить союзників у прихильності Північноатлантичного Альянсу.
На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великої Британії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та про перекидання туди додаткової військової техніки.
16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що атака РФ на Україну може трапитися будь-якої миті
Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.
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А про це вже геть забули:
Мю́нхенская речь - речь, произнесённая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 президентом Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путиным на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Мюнхенской конференции по безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 10 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2007 года . Выступление было посвящено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 однополярности современной мировой политики, видению места и роли России в современном мире с учётом нынешних реалий и угроз.
Впоследствии, https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года , Путин произнёс похожую по направленности https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C&action=edit&redlink=1 «Валдайскую речь» https://en.wikipedia.org/wiki/Valdai_speech_of_Vladimir_Putin [en] , которую многие аналитики сочли «продолжением мюнхенской»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
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Пропустили мимо ушей. Продовжували і далі загравати з Кацапією під лозунгом "Вигода, тобто гроші, понад усе!" І дотепер продовжують загравати.
Сподіваюся, вони один одного просто не зрозуміють.