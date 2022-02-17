За добу війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, з опівночі - 2. Ворог застосовував 122-мм артилерію, міномети та скидав ВОГ-17 і ВОГ-25, втрат немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Лобачеве та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.
У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
У напрямку Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Окрім цього по Катеринівці – з станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
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