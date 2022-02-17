Танки, гармати і гаубиці: спецмісія ОБСЄ виявила понад 100 одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Окупанти на Донбасі розмістили за межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці. Місія ОБСЄ зафіксувала близько 100 одиниць військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 16 лютого 2022 року.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 2, ймовірно, буксирувані гаубиці на території об’єкту біля житлового сектору в підконтрольному урядові районі та 2 танки в непідконтрольному урядові районі на полігоні поблизу н. п. Бойківське (кол. Тельманове; 67 км на південний схід від Донецька), у зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

Крім того, місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей: 82 танки, 38 артилерійських гармат та 10 самохідних гаубиць на 5 полігонах поблизу н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька), н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська), н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська), н п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) (детальніше див. таблиці нижче).

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