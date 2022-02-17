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Танки, гармати і гаубиці: спецмісія ОБСЄ виявила понад 100 одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Танки, гармати і гаубиці: спецмісія ОБСЄ виявила понад 100 одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Окупанти на Донбасі розмістили за межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці. Місія ОБСЄ зафіксувала близько 100 одиниць військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 16 лютого 2022 року.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 2, ймовірно, буксирувані гаубиці на території об’єкту біля житлового сектору в підконтрольному урядові районі та 2 танки в непідконтрольному урядові районі на полігоні поблизу н. п. Бойківське (кол. Тельманове; 67 км на південний схід від Донецька), у зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

Крім того, місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей: 82 танки, 38 артилерійських гармат та 10 самохідних гаубиць на 5 полігонах поблизу н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька), н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська), н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська), н п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) (детальніше див. таблиці нижче).

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Танки, гармати і гаубиці: спецмісія ОБСЄ виявила понад 100 одиниць техніки військ РФ на Донбасі 01

ОБСЄ (3502) зброя (7443) Донбас (22354)


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Может пора уже американские санкции вводить?
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17.02.2022 07:46 Відповісти
Щоб фуйлу вже можна було не паритись і нападати ?
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17.02.2022 09:02 Відповісти
***** вже напало. А ти чому слово ***** пишеш як "фуйло", начальнік нє разрєшіл?
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17.02.2022 11:15 Відповісти
Найвєлічайний має негайно їхати в ООН і повідомити про порушення московією "мінських". Негайно заернутися до нації, провести пресмарафон і закликати мросковію виконувати всі договори, які вона підписала. Також має звернутися до світової спільноти про введення додаткових санкцій. Трансляцію звернень крутити по всіх телеканалах на протязі дня. Бажано показати свою участь в захисті держави. Ледь не забувся - надіти жовто-блакитні стрічки і підняти державні прапори. Роботу починати з Гімну України.
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17.02.2022 08:09 Відповісти
А яка місія обсє ?? Тут ж писали два дні тому що вони всі дружно тікали і виіхали??? І якимось дивним чином скай ап літає дальше....
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17.02.2022 08:10 Відповісти
то америкосы и канадцы свалили, а немцы наоборот решили усилить свою миссию.
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17.02.2022 09:42 Відповісти
 
 