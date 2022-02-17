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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Білому домі заявили, що Росія "приховано мобілізується для війни": до кордонів України перекинуто ще 7 тис. військових РФ

У Білому домі заявили, що Росія

США офіційно заявили, що кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових - попри заяви Кремля про початок відведення.

Про це заявив під час телефонного брифінгу у Вашингтоні високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вчора російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США. – Ред.), так і по всьому світу, однак зараз ми знаємо, що це була брехня",- зазначив представник адміністрації.

За фактом, продовжив він, зараз США можуть підтвердити, "що впродовж кількох останніх днів Росія збільшила присутність своїх сил на українському кордоні ще на 7 тисяч військових". При цьому підведення підрозділів відбувалося і впродовж минулої доби.

Чиновник нагадав, що Росія заявляла про готовність до дипломатичної взаємодії, як того прагнули США і союзники. "Але всі ознаки, які ми бачимо зараз, указують на те, що росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, приховано мобілізуються для війни", - підкреслив він.

За словами представника адміністрації, США продовжують отримувати сигнали про наміри росіян сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Це може прийняти різні форми - від провокацій на окупованих територіях до звинувачень НАТО в проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію РФ.

"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", - зазначив чиновник - і застеріг міжнародну спільноту не сприймати на віру жодну з таких заяв.

Він також наголосив, що Сполучені Штати і союзники продовжать дипломатичні зусилля для запобігання загостренню, але водночас залишаються готовими рішуче відповісти на будь-яку нову агресію РФ проти України.

Як повідомлялося, у вівторок і середу адміністрація США неодноразово вказувала, що заяви російської влади про відведення військ від українського кордону потребують перевірки.

армія рф (17271) США (22643)


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Топ коментарі
+65
Не раскачивайте Арахамию!
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17.02.2022 07:57
+44
Агрохімія на фонарі повинен розкачуватися за відверту брехню і зраду 😡
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17.02.2022 08:02
+38
В отличие от игры в солдатики настоящую армию в одном месте бесконечно нельзя держать. Тем более в состоянии боевой готовности. Так что опасность достаточно велика. Тем более что кацапы и здравый смысл всегда очень тяжело сочетались.
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17.02.2022 08:10
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17.02.2022 11:48 Відповісти
" ... кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових - попри заяви Кремля про початок відведення. Джерело: На щось інше і не розраховували. Це такі спільноти людисьок, які розуміють лише шалені стусани, що не перестають на них сипатись.
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17.02.2022 13:39 Відповісти
Русь вільна від Московії, щоб останні не робили !
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17.02.2022 14:55 Відповісти
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