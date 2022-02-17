УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10743 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 351 68

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ

За добу 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 16 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961). ;

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 66 082 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терміни лікування та самоізоляції пацієнтів з COVID-19 зменшили через особливості штаму "Омікрон", - Кузін

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 3 284 особи;

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 259;

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 27 441 особа.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 637 260 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 866 755 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 103 824;

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ 10

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Если в Украине сменится власть, и новая власть проведёт полномасштабный аудит всех "ковидных цифр", которыми МОЗ снабжает прессу на ежедневной основе, то всё министерство сядет на нары за массовый обман населения. Надеюсь Вы это понимаете.
показати весь коментар
17.02.2022 09:17
+2
Pfizer припиняє застосування вакцини в Індії після того, як вона не задовольнила вимогу регулятора щодо безпеки на місцевому рівні. та дослідження імуногенності.
показати весь коментар
17.02.2022 10:15
+2
Pfizer had sought authorisation for its vaccine in India late last year, but the government in January approved two much cheaper shots - one from Oxford University/AstraZeneca and another developed in India by Bharat Biotech with the Indian Council of Medical Research.

Local company Dr. Reddy's Laboratories Ltd is running trials for Russia's Sputnik V vaccine, which is expected to be approved this month or next.


Бггггггггг. А ларчік просто аткрівалса. Цьоця Свєта, навіть коли ви не шукаєте кал, кал шукає вас. Це карма блт)
показати весь коментар
17.02.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это все печально, но неплохо было бы опубликовать сведения о заболеваемости и смертности среди российских вояк, согнанных в условиях скученности к границам Украины. Конечно это более строгая тайна, чем даже сроки вторжения, но разведка должна знать все, а нам это узнать будет приятно
показати весь коментар
17.02.2022 08:27 Відповісти
Если в Украине сменится власть, и новая власть проведёт полномасштабный аудит всех "ковидных цифр", которыми МОЗ снабжает прессу на ежедневной основе, то всё министерство сядет на нары за массовый обман населения. Надеюсь Вы это понимаете.
показати весь коментар
17.02.2022 09:17 Відповісти
Как там аудит "ковидных цифр" в Австралии, ты уже провел?

February 17 (GMT)

27,926 new cases and 65 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia

28,867 new cases and 63 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ] [https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/stats-nsw.aspx source ] [https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update source ] [https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases source ] [https://covidlive.com.au/australia source ]

February 15

24,684 new cases and 51 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ Australia [https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers source ] [https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/stats-nsw.aspx source ] [https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update source ] [https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases source ] [https://covidlive.com.au/australia source ]
показати весь коментар
17.02.2022 10:27 Відповісти
У нас все до единой "цифры" - ложь. Выдумка "департаментов здравоохранения" на уровне штатов. Недавно я разговаривал с врачом, который показал мне статистику по численности пациентов в городских больницах; этой статистики нет в распоряжении широкой общественности, но она есть у врачей. Больницы пусты. Например, две недели назад в государственной больнице Austin Hospital в Мельбурне было 7 (семь) пациентов на всю больницу. При том что годовой бюджет этой больницы составляет один миллиард австралийских долларов.
Искренне надеюсь что у федерального правительства Австралии, наконец, дойдут руки чтобы провести аудит всех штатных "департаментов здравоохранения". К сожалению, пока для этого нет юридической возможности (Австралия очень слабая федерация; у федерального правительства мало полномочий). Но, надеюсь что дело дойдёт до Верховного Суда.
показати весь коментар
17.02.2022 13:09 Відповісти
Ти б ще написав, що перехопив секретний звіт російської розвідки, про те, що в Австралії лікарні стоять пусті, а замість людей кожного дня хоронять по 60 надувних жінок з секс-шопів.
Конспірологи схавають, ще і добавки попросять.
показати весь коментар
17.02.2022 13:44 Відповісти
В Австралии нет и не было никаких "смертей от ковида". Это признают даже власти штатов, и указывают что цифры умерших - это "с ковидом", а не "от ковида". То есть старый человек умер в доме престарелых от того от чего умирают старые люди: multiple organ failure. После чего ему в нос суют палочку с ваткой, и объявляют "больным ковидом".
показати весь коментар
17.02.2022 13:53 Відповісти
Видишь ли, в Австралии есть очень жёсткий механизм расследования смертей, если есть подозрения что смерть была насильственной, если причина рапортована неверно и т.д. Называется этот механизм: Coroner inquiry. Само слово "Coroner" уже говорит о том что проводящий расследование чиновник является независимым представителем Короны, т.е. королевского дворца, и не подчиняется местным зайчикам, пробравшимся в парламент. Поэтому подделывать причину смерти не решаются даже наши штатные зайчики: можно залететь по-крупному. И потому они вынуждены надувать статистику фразами "умер с ковидом", а не "от ковида".
показати весь коментар
17.02.2022 13:59 Відповісти
The coroner is a judicial officer who is responsible for the independent investigation of reportable deaths (and fires), with the objective of reducing the number of preventable deaths (and fires) and promoting public health and safety.
показати весь коментар
17.02.2022 14:01 Відповісти
Достаточно легко проверить как ковид связан со смертностью.
Средняя продолжительность жизни в Австралии на 2005−2010 годах составляет 81,2 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8

Значит из достаточно большой произвольно выбранной группы N за год умрет примерно N/81 а за день - N/81/365. Итак в Австралии болеет ковидом

ACTIVE CASES

187,869

Currently Infected Patients

Средняя естественная дневная смертность у этой группы примерно 187869/81/365=6,4 смерти в день. А от ковида умирает 60-65 в день. Разница в 10 раз.

Так что не надо нам тут ля-ля-тополя (bla-bla-eucalyptus).
показати весь коментар
17.02.2022 14:59 Відповісти
В Австралии нет никакого ковида. Ни одна "цифра" не подвергалась аудиту. В Мельбурне, где ежедневно рапортовали "десятки тысяч случаев", никто из наших знакомых не болел, и не знает ни одного кто болел бы. Даже все политики живы и здоровы.
Помимо данных из Austin, лично подтверждаю что совершенно пуст и громадный госпиталь Epworth в районе Box Hill. Я там довольно часто прохожу мимо: все скорые стоят на месте, триажная палатка, выставленная наружу для "приёма больных ковидом" стоит пустая. Нет никого рядом.
показати весь коментар
17.02.2022 15:06 Відповісти
Как же ты задрал, плоскоземельщик. В стране, которая и так изолирована от всего мира, были введены дополнительные (и весьма жёсткие) меры. В результате в Австралии число случаев за период дельты просто смешное, так что вполне реально, что заболевшие являются диковинкой. Но это не означает, что других странах было так же. Иди в спам, тупое жывотное.
показати весь коментар
17.02.2022 15:11 Відповісти
Удивительные меры были. Например, всё это время работали все бухошопы и все заправки. Их ежедневно посещают миллионы людей, берутся за дверные ручки. В случае настоящей болезни, типа оспы или чумы, весь город уже умер бы.
показати весь коментар
17.02.2022 15:13 Відповісти
Ты весьма плохо знаешь медицину. У натуральной оспы летальность 30%, у самой смертоносной легочной чумы (при отсутствии лечения) - 90%. Так что весь город не вымер бы.
показати весь коментар
17.02.2022 15:20 Відповісти
Я очень хорошо знаю медицину. Не было ни единого случая чтобы заправка или бухошоп были рапортованы как hotspot и закрыты на дезинфекцию. Ни единого случая.
показати весь коментар
17.02.2022 15:25 Відповісти
Ты тупой чтоль? Это ж полностью совпадает с данными, которые известны по Австралии (и где число случаев просто смешное), а также с твоими же рассказами что ты не встречал тех, кто болел.
показати весь коментар
17.02.2022 15:37 Відповісти
Ты просто забалтываешь тему.
В стране где "пандемия", где миллионы людей ходят в бухошоп и на заправки, ни единого заражения - статистически невозможно.
показати весь коментар
17.02.2022 22:46 Відповісти
Ты знаешь что делают китайцы с прибывшими в страну? Карантин + 100500 тестов + карантин + чуть ли не мазок из жопы. Поэтому у них сейчас всё под контролем. Австралия крайне изолированная страна, которая всегда и так была обеспокоена возможным занесением новых (нежелательных для себя) видов животных, насекомых и прочего. Поэтому если прибывших анально тестиировать, то внутри страны можно делать чо хошь. Я офигеваю с этого игсперта, которые сидит на отдельном континетне чуть ли не в изоляторе и оттудова вещает "ничиво нибыла" "етажы проста орви" "ахахаххх". Число случаев Австралии вполне соответствует твоему "я не знал того кто бы болел". Я за тебя рад (честно рад). Но в Европе и США год назад был настоящий ад, и если бы тебя притащить сюда я посмотрю как бы ты кукарекал свои песни.
показати весь коментар
17.02.2022 15:21 Відповісти
Мне неинтересны твои фантазии.
Не бывает таких болезней которые в странах с одним и тем же образом жизни давали статистику отличающуюся в сотни раз на одну и ту же численность населения.
показати весь коментар
17.02.2022 15:22 Відповісти
***** это? Сколько раз в Азии (в тч развитых странах) были вспышки всяких атипичных пневмоний и птичих гриппов, которые в рамках Азии и оставались.
показати весь коментар
17.02.2022 15:33 Відповісти
Вспышка - она пришла и ушла. Здесь же - "пандемия", понимаете ли ! Два года на улицах горы трупов, и крематории работающие круглые сутки. В телевизоре.
показати весь коментар
17.02.2022 22:45 Відповісти
У тебя трудности с пониманием простых текстов. Тебе уже указано что даже по официальной версии умершие рапортованы "с ковидом", а не "от ковида". Механизм рапортования "с ковидом" тебе уже рассказан.
показати весь коментар
17.02.2022 15:09 Відповісти
Ага, рассказан и ни одной ссылки. Можешь в такой же манере еще и про рептилоидов рассказать.
показати весь коментар
17.02.2022 15:16 Відповісти
Да не вопрос. Официальный сайт минздрава.
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex Coronavirus (COVID-19) case numbers and statistics | Australian Government Department of Health

Использованная формулировка: "COVID-19 associated deaths". To есть "смерти ассоциированные с ковидом". Не "от ковида", а "с ковидом".
показати весь коментар
17.02.2022 15:21 Відповісти
https://www.abs.gov.au/articles/covid-19-mortality-1 Associated causes: Conditions in the causal sequence COVID-19 is a respiratory illness that weakens the immune system causing inflammation. This commonly leads to poor respiratory outcomes such as viral pneumonia and secondary infection. Other manifestations such as acute kidney injury have also been reported but these are less common. Disease progressions was described in a causal sequence by the certifier in 512 (55.7%) of the 920 COVID-19 deaths covered in this report. Among these 512 deaths: Acute respiratory diseases were the most commonly certified diseases listed as a consequence of COVID-19. Pneumonia was present as a consequence of COVID-19 in over 55% of deaths where a causal sequence was certified by a doctor. Other acute outcomes including infections (e.g. sepsis) and cardiac complications were certified in 12.5% and 9.4% of deaths.
показати весь коментар
17.02.2022 16:46 Відповісти
https://www.abs.gov.au/articles/covid-19-mortality-1 Associated causes: Pre-existing chronic conditions People with pre-existing chronic conditions have greater risk of developing severe illness from COVID-19. While pre-existing chronic conditions do not cause COVID-19, they increase the risk of COVID-19 complications and therefore increase the risk of death. Pre-existing chronic conditions were reported on death certificates for 675 (73.4%) of the 920 COVID-19 deaths covered in this report. Of these 675 deaths: Dementia was the most commonly certified co-morbidity, present in 41.0% of the 675 deaths. Chronic cardiac conditions including coronary atherosclerosis, cardiomyopathies and atrial fibrillation were certified in over 30% of deaths due to COVID-19. Diabetes, a condition that weakens the immune system was certified as a pre-existing condition in over 17.8% of deaths with a chronic condition mentioned. Cancer was a pre-existing condition in 12.3% of the 675 deaths. Blood and lymph cancers (e.g. leukaemia) were the most commonly certified cancer type among those deaths. The type of comorbidities most commonly present in Australian deaths due to COVID-19 are consistent with those reported internationally.
показати весь коментар
17.02.2022 16:47 Відповісти
Ты просто забалтываешь тему.
Смерть от какой-либо болезни переводится как from. И никак иначе.
показати весь коментар
17.02.2022 22:43 Відповісти
Не стоит так категорично утверждать - может быть и "Deaths due to COVID-19" и "death caused by covid"
показати весь коментар
17.02.2022 23:37 Відповісти
> Использованная формулировка: "COVID-19 associated deaths". To есть "смерти ассоциированные с ковидом". Не "от ковида", а "с ковидом".

Я канешн дико извиняюсь, я не нейтив спикер, яко уважаемый сударь. Однако из моего письменного и устного обсщения на ингшиле фраза "COVID-19 associated deaths" звучит именно как "смерти по причине ковида", а вовсе не как смерти по какой-то третьей причине у пациентов с диагнозом ковид в тот же период времени. Так что или мой инглиш левел требует улучшения (что тоже правда - поднимать уровень надо постоянно), или же у тебя там в Австралии английский на уровне "мгимо финишд".

Собственно, тебе и Антип натолкал детальных описаний из твоих же ссылок, которые противоречат твоим утверждениям.
показати весь коментар
17.02.2022 17:09 Відповісти
Смерть от заболевания по-английски звучит "from ...". И никак иначе.
Попробуйте прикупить талонов на гугл-переводчик. Он вам скажет что значит associated.
показати весь коментар
17.02.2022 22:41 Відповісти
Не стоит так категорично утверждать - может быть и "Deaths due to COVID-19" и "death caused by covid"
А теперь вернемся к твоему утверждению "В Австралии нет и не было никаких "смертей от ковида". Это признают даже власти штатов, и указывают что цифры умерших - это "с ковидом", а не "от ковида"

Как тебе это, господин совравший :

https://www.abs.gov.au/articles/covid-19-mortality-australia 2,639 deaths where people died with or from COVID-19 that occurred by 31 January 2022 have been registered and received by the ABS.
The ABS expects to receive further registrations for this period from the jurisdictional Registries of Births, Deaths and Marriages.
The majority of deaths had an underlying cause of death of COVID-19 (2,556).
There were 83 people who died with COVID-19.
Chronic cardiac conditions were the most common pre-existing chronic condition for those who had COVID-19 certified as the underlying cause of death.
показати весь коментар
17.02.2022 23:30 Відповісти
Это не документ минздрава, а сообщение от бюро статистики. Они не несут никакой юридической ответственности за выдумку формулировок, потому выкручиваются: "with or from". Единственное что имеет юридическую ценность: сообщения минздрава, но в них нет никакого "from". Именно потому что данные поставляют правительства штатов, а штаты в страшном сне видят возможное расследование со стороны коронера.
Moжешь не стараться. Если бы была хоть одна смерть "from", она бы переливалась всеми цветами радуги на сайте минздрава.
Но, чего нет - того нет.
показати весь коментар
17.02.2022 23:41 Відповісти
https://www.abs.gov.au/articles/covid-19-mortality-australia Cause of death information is sourced from the Medical Certificate of Cause of Death (MCCD), which enables identification of the underlying cause of death and other associated causes. These data sources also provide demographic information about the decedent (e.g. age, sex and country of birth).
показати весь коментар
17.02.2022 23:50 Відповісти
Да я в курсе; я тёщу хоронил два года назад. Сертификат составляет паталогоанатом, перечисляя все болячки. Каков механизм появления в нём "ковида" - см. выше: покойнику сунули палку в нос, и вуаля - ковид.
показати весь коментар
17.02.2022 23:54 Відповісти
Ты только сейчас узнал, как берут пробу биоматериала для теста на ковид? Ну ты даешь... И то что у умерших такой тест в 10 раз чаще дает положительный результат, чем у живых, тебе ни о чем не говорит... Ну-ну.
показати весь коментар
18.02.2022 00:00 Відповісти
А вот цитата A death due to, or probably due to, COVID-19 or its complications is a natural cause
death and is not a reportable death under the Coroners Act.
из документа с сайта коронерского суда
https://www.coronerscourt.wa.gov.au/_files/COVID_Medical_Certificate_Cause_Death_Guide.pdf

о правилах заполнения Medical Certificate of Cause of Death (MCCD).

показати весь коментар
18.02.2022 00:23 Відповісти
Ты никак не уймёшься.
Коронер будет расследовать любой случай где есть подозрение что причина смерти указана неверно - на предмет возможного наличия преступления, например подлога. Просто "ковидные случаи", естественно, он расследовать не будет. Будет если есть причина подозревать уголовщину, каковой, в частности, является подлог: преднамеренная ложь при указании причины смерти.
показати весь коментар
18.02.2022 01:08 Відповісти
Ты тут верещал, что если где-то будет указана причина смерти не как "COVID-19 associated deaths", то примчится страшный коронер и всем будет капец. А на самом деле, на самом сайте коронерского суда указано: "A death due to, or probably due to, COVID-19 or its complications is a natural cause death and is not a reportable death under the Coroners Act."
https://www.coronerscourt.wa.gov.au/_files/COVID_Medical_Certificate_Cause_Death_Guide.pdf https://www.coronerscourt.wa.gov.au/_files/COVID_Medical_Certificate
Так что твоя очередная брехня не прошла.
показати весь коментар
18.02.2022 08:04 Відповісти
про що ти говориш, комуняка? ти фахівець в ведені документообігу в Австралії? Чи хоча б та проживаєш? Задовбали боти МОЗовські.
показати весь коментар
18.02.2022 09:43 Відповісти
Кстати на сайте минздрава нет ни "Deaths due to COVID-19", ни "death caused by covid". Именно чтобы избежать расследования коронера, который немедленно выявит ложь.
показати весь коментар
17.02.2022 23:43 Відповісти
Вот документ с сайта минздрава Аввстралии
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/C50CAE02452A48A7CA2587320081F7BF/$File/covid_19_australia_epidemiology_report_44_reporting_period_ending_20_june_2021.pdf

Там выражение "Deaths due to COVID-19" встречается 3 раза.
показати весь коментар
18.02.2022 00:06 Відповісти
> Смерть от заболевания по-английски звучит "from ...". И никак иначе.

Нет. Попробуй забить в гугол "____ associated deaths" и почитать соотв. материалы. Вместо _____ подставь любое заболевание, напр. пневмонию, грипп, да что угодно. Это выражение вполне конкретно говорит "смерть от". Всё с тобой понятно, выключай впн и не пались, лахта.
показати весь коментар
17.02.2022 23:46 Відповісти
33 330
показати весь коментар
17.02.2022 08:29 Відповісти
Коли ідеш за посиланням, то виявляється, що це дані на 16 число, тобто це статистика захворівших і вакціонованих за 15 лютого.
показати весь коментар
17.02.2022 09:17 Відповісти
Pfizer припиняє застосування вакцини в Індії після того, як вона не задовольнила вимогу регулятора щодо безпеки на місцевому рівні. та дослідження імуногенності.
показати весь коментар
17.02.2022 10:15 Відповісти
https://www.reuters.com/world/india/exclusive-pfizer-withdraws-application-emergency-use-its-covid-19-vaccine-india-2021-02-05/
показати весь коментар
17.02.2022 10:15 Відповісти
Pfizer had sought authorisation for its vaccine in India late last year, but the government in January approved two much cheaper shots - one from Oxford University/AstraZeneca and another developed in India by Bharat Biotech with the Indian Council of Medical Research.

Local company Dr. Reddy's Laboratories Ltd is running trials for Russia's Sputnik V vaccine, which is expected to be approved this month or next.


Бггггггггг. А ларчік просто аткрівалса. Цьоця Свєта, навіть коли ви не шукаєте кал, кал шукає вас. Це карма блт)
показати весь коментар
17.02.2022 10:27 Відповісти
Ви хочете сказати, що з сертифікацією вакцин не все так прозоро? Тобто вакцину можуть не сертифікувати з політичних причин? А як жеж наука?

А може з політичних причин можуть сертифікувати якусь каку? Політика ж виходить важливіша за науку?
показати весь коментар
17.02.2022 10:43 Відповісти
До чого тут наука, цьоця Свєта? Файзер банально дорожчий за інші вакцини. Індусов у Індії реально дохуа, тому якщо купувати кілька доз на кожного юніта то Індії це стане у ненормальні гроші. Файзером заробили не менш ніж сім мільярдів доз у розвинених країнах, тому індуські дойопкі до локальної сертифікації це не більш ніж привід. Якщо індуси вважають, шо Спутнєг кращє - ну ок, вєтєр в спіну, лапті в руки)
показати весь коментар
17.02.2022 10:55 Відповісти
Ну так не закуповували б його та й по всьому? Нащо таку славну вакцину валити в плані безпеки?
показати весь коментар
17.02.2022 11:00 Відповісти
З мільярду індусів немала частина може не зрозуміти, чому пееревага віддана ковішілду і Спутніку. Так привід красиво звучить - з питань безпеки. А насправди тому, що одну по ліцензії виробляє Серум Інститут, а другу - Доктор Реддіз.
показати весь коментар
17.02.2022 12:02 Відповісти
насправді
показати весь коментар
17.02.2022 12:03 Відповісти
 
 