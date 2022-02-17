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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстрували 2 102 005 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 11 348 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 418 186 917 випадків інфікування, з них 2 102 005 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 869 101 осіб, з них 11 348 за минулу добу.

Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 341,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 8-ма у світі та 4-та в Європі.

Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

статистика (2247) коронавірус (19923)


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Спасибо мастерам спорта по борьбе с короновирусом!!!
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17.02.2022 09:18 Відповісти
Єдиний засім бути "чемпіоном" це масове щеплення . Й провина ЗЕ-дебілів , що коливаються жорстоко звільнять усіх , хто відмовляється від щеплення .
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17.02.2022 10:36 Відповісти
У вас в Израиле рекорды смертности в последние недели, при том что Израиль - одна из самых уколотых стран в мире, многие уже и по четвертой дозе получили. Зачем вы советуете то, что не работает?
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17.02.2022 13:22 Відповісти
Да нема ніяких "рекордів" . Просто зняли будь які обмежання вже так 4 місяца тому . А масок не носить ніхто , навіть у приміщеннях . Спалах йде по тим категоріям й кварталам , які як раз не щеплювалися за релігійними причинами . Й не існує вакцини на усе життя . Зараз закінчується термін бустеру й як тільки усі зроблять четверте щеплення - знов смертність впаде до 1-2 за добу .

Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .

В будь якій державі існує купка в тисяч 10 "упоротих" . Наприклад , десь так років 30 тому почалася компанія проти жіночого "обрізання" у бедуїнів . Дуже очевидна війна , але дуже делікатна , враховуючи , що бедуїни в більшості своїх союзники серед мусульман Ізраїлю . Й вони тисячи років так робили .
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Я проживаю фактично на дві країни одночастно и останні 2 роки таке враження що ці дві країни с точки зору відношення до ковіду й до вакцинації як дві паралльні галактики . Ось кажуть мусульмане "дикі" й неосвітчені . А як можно працювати хирургом й 6 раз на добу підстілати молильний килимок - фантастика . Але саме цікаве з ковідом інше . В Ізраїлі , де навіть 80% фельдшерів мусульман роблять щеплення , навіть жарти на рахунок користі щеплення можуть визвати підозрілий погляд , мовляв , ти що учора з пальми зпустився ?! Ти дикун , мовляв ? Й тому такий дивний результат - 95% дорослого населення вже бустером щепленно . А в Україні важко знайти людину (крім імунологів самих) , яка не ставила під сумнів неохідність усіх , абсолютно усіх щепити . Здоровий глузд не працює . Подавна більшість вважає , що це справа індивідуальна й примушувати це робити нечемно . Й звільняти лікарів та вчителів за відмову від щеплення - це мовляв злочин .
Таке враження , що не існує ніякого прошарка освітчених в статистиці , що здібні порахувати прості відсотки як необхідність колективного імунітету . Що індівідуальне щеплення це до дупи , якщо тобі не пощастило з індівідуальним імунітетом саме проти цих мікроогранизмів . Й тільки коли вакцинованні люди з сильним імунітетом захищають також вакцинованних зі слабим -- це й є сутність т.з. колективного імунітету .
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17.02.2022 10:34 Відповісти
В совку глибоких знань в галузі природничих наук більшість людей не мала. Але був страх щось заперечити офіційній науці, бо її підтримувала КПРС і її реприсивний апарат. Коли страх репресій зменшився, повилізали різні гіпнотизери, цілительниці, контактери з космомом, астрологи і тп. (в обох сенсах тп). От і зараз, купа людей без грунтовних знань пише про медицину і вірусологію таке, що волосся на голові дибки стає.
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17.02.2022 10:49 Відповісти
Вы, как проживающий в Израиле, объясните пожалуйста почему в Израиле, при его максимальной уколотости - рекорды смертности. Спасибо. https://ourworldindata.org/coronavirus/country/israel
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17.02.2022 13:25 Відповісти
Да нема ніяких "рекордів" . Просто зняли будь які обмежання вже так 4 місяца тому . А масок не носить ніхто , навіть у приміщеннях . Спалах йде по тим категоріям й кварталам , які як раз не щеплювалися за релігійними причинами . Й не існує вакцини на усе життя . Зараз закінчується термін бустеру й як тільки усі зроблять четверте щеплення - знов смертність впаде до 1-2 за добу .

Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .
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17.02.2022 14:05 Відповісти
Мене не припиняє вражати мій "товариш юнацтва" зараз один з ідеологів ультранаціоналістів дуже сумнівного (навіть з точки зору націоналізму) грунту .
Ви би знали , що він на інженероному полі дослужився в 30 років до ведучого інженера . Й досі пишається своїми знаннями комп"ютерного світу (хоча вже не як я - в софтверному вімірі , а як просунутий юзер) .
Він на фейсбуці й досі в мене у друзях . Але я тільки читаю його "пьорли" .
Інженер за освітою агітує й активно проти щеплення . Людина , яка в 80х приймала участь в розрахунках т.з. "червоного профілю" трубопроводу зараз агітує проти щеплення .

То ж неважливо яка наука - природна , чи сутто математика (тобто логіка) .
Я ось інженер-механік за дипломом , але в петрохімії й тому вчив 6 різних хімій . Курсові робив по хімічним процесам , а диплом - сутто фізичним . Це випадок такий . Але уся сутність будь якої точної науки -- це повна й абсолютна довіра до знань й досягнення суміжників й навіть дуже відалених від твоєї галузі науковців . Яке я має моральне право вірити в досягнення елементної бази в електрониці й не довіряти мікробіологам .

Тим більш , що користь будь якої інженерії це не стовідсоткова аксеома , а ось медицина й біологія -- 150% .
Ми інженери й вчені фізики робимо цей світ комфотнійшим й інформативно насиченійшим . А лікарі людей рятують !
Хоча й я особисто приймав кілька разів участь в медичних розробках в седцевої хірургії
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17.02.2022 11:33 Відповісти
 
 