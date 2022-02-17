Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстрували 2 102 005 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 11 348 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 418 186 917 випадків інфікування, з них 2 102 005 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 869 101 осіб, з них 11 348 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 341,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус. 259 осіб померло, 27 441 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 8-ма у світі та 4-та в Європі.



