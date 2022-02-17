Україна - восьма у світі та четверта в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстрували 2 102 005 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 11 348 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 418 186 917 випадків інфікування, з них 2 102 005 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 869 101 осіб, з них 11 348 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 341,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками за добу Україна - 8-ма у світі та 4-та в Європі.
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Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .
В будь якій державі існує купка в тисяч 10 "упоротих" . Наприклад , десь так років 30 тому почалася компанія проти жіночого "обрізання" у бедуїнів . Дуже очевидна війна , але дуже делікатна , враховуючи , що бедуїни в більшості своїх союзники серед мусульман Ізраїлю . Й вони тисячи років так робили .
Таке враження , що не існує ніякого прошарка освітчених в статистиці , що здібні порахувати прості відсотки як необхідність колективного імунітету . Що індівідуальне щеплення це до дупи , якщо тобі не пощастило з індівідуальним імунітетом саме проти цих мікроогранизмів . Й тільки коли вакцинованні люди з сильним імунітетом захищають також вакцинованних зі слабим -- це й є сутність т.з. колективного імунітету .
Тим більш , що в Ізраїлі усіх , хто помер перевіряють на ковід я якщо інсульт чи імфаркт все одно заносять в статистику ковіду . Якщо в Україні так робили б , то не 100 тисяч було , а 150 . А в Ізраїлі й 10 тисяч поки нема .
При такій плотності населення , це один з найкращих показників у світі . В Півн. Кореї крайще , але ж там в 2-3 рази нижча плотність .
Ви би знали , що він на інженероному полі дослужився в 30 років до ведучого інженера . Й досі пишається своїми знаннями комп"ютерного світу (хоча вже не як я - в софтверному вімірі , а як просунутий юзер) .
Він на фейсбуці й досі в мене у друзях . Але я тільки читаю його "пьорли" .
Інженер за освітою агітує й активно проти щеплення . Людина , яка в 80х приймала участь в розрахунках т.з. "червоного профілю" трубопроводу зараз агітує проти щеплення .
То ж неважливо яка наука - природна , чи сутто математика (тобто логіка) .
Я ось інженер-механік за дипломом , але в петрохімії й тому вчив 6 різних хімій . Курсові робив по хімічним процесам , а диплом - сутто фізичним . Це випадок такий . Але уся сутність будь якої точної науки -- це повна й абсолютна довіра до знань й досягнення суміжників й навіть дуже відалених від твоєї галузі науковців . Яке я має моральне право вірити в досягнення елементної бази в електрониці й не довіряти мікробіологам .
Тим більш , що користь будь якої інженерії це не стовідсоткова аксеома , а ось медицина й біологія -- 150% .
Ми інженери й вчені фізики робимо цей світ комфотнійшим й інформативно насиченійшим . А лікарі людей рятують !
Хоча й я особисто приймав кілька разів участь в медичних розробках в седцевої хірургії